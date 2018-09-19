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Гаспар Ноэ: у моего нового фильма гипнотический эффект

Режиссер рассказал, что думает о запрете своей предыдущей картины в России, о харассменте и о русских в кино

Гаспар Ноэ: у моего нового фильма гипнотический эффект
Гаспар Ноэ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Режиссер фильмов "Необратимость", "Вход в пустоту", "Любовь" Гаспар Ноэ снял новую картину под названием "Экстаз". Ее премьера состоялась в рамках программы "Двухнедельник режиссёров" на 71-м Каннском кинофестивале, где фильм вызвал небывалый ажиотаж среди кинокритиков, а затем получил награду параллельной программы Art Cinema Award. В фильме рассказывается история группы танцоров, которые отправляются за город на репетицию, на которой происходят непредсказуемые события.

Накануне выхода картины во французский прокат (в России он намечен на 11 октября), режиссер дал интервью корреспонденту "Интерфакса" Анне Нехаевой и рассказал что он думает о запрете своей предыдущей картины в России, о харассменте и русских в кино.

- Как вы считаете, почему "Экстаз" в Каннах был показан в параллельной программе "Двухнедельник режиссеров", а не в Основном конкурсе? Связано ли это с определенной откровенностью картины и темами, которые в ней затрагиваются?

- Мне кажется, что после прошедшего года, когда широко обсуждались истории с харассментом в Голливуде, в киноиндустрии, невозможно было показывать картину в основном конкурсе. Отчасти, может быть, это было политическим решением. Возможно, им не слишком понравился фильм. Хотя, в тот же день, когда мы предложили картину на "Двухнедельник режиссеров", то мгновенно получили ответ. Надо сказать, что я уже участвовал в основном конкурсе, так что в этом году у меня был своего рода дебют в "Двухнедельнике". Для меня важно было только то, что я еду в Канны, меня не волновали награды. Когда ты участвуешь в основном конкурсе, то должен волноваться об успехе, серьезнее ко всему относиться, учитывать определенные риски. А в этот раз я получил награду параллельной программы, так что, думаю, для фильма это было даже выгоднее.

Особенно это важно, если учитывать, как отборщики фестиваля спорили, брать ли в программу фильм Ларса фон Триера. Там есть прагматичные люди. Мне, кстати, фильм понравился, не знаю, почему он получил смешанные отзывы. Мне кажется, он довольно веселый и забавный.

Я думаю, что для судьбы фильма лучше, если он участвует не в основном конкурсе.

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- А вы знаете, что ваш предыдущий фильм "Любовь" был запрещен к показу в России?

- Да, я слышал об этом. Расскажите мне из-за чего, я не могу понять почему. Это один из немногих фильмов, где нет жестокости. Мне кажется, это мой самый нежный фильм. Так что узнать об этом было весьма удручающе. Но как бы то ни было, в сегодняшнем мире, если фильм снят и его запрещают к показу в кино, то его стоимость и интерес к нему на "черном рынке" возрастает. И если вы хотите посмотреть что-то запрещенное в кинотеатрах, то сможете это сделать. Люди скачивают его из интернета.

- Говоря об "Экстазе" – в картине много героев, каждый со своими проблемами и переживаниями. Кто или что, на ваш взгляд, главный герой?

- Я старался уделить каждому персонажу достаточно внимания. Но, конечно, у некоторых из восьми или девяти героев больший вклад в историю, вокруг них все вертится, как например, хореограф Сельва, которую сыграла София Бутелла. С самого начала, как только задумал эту картину, я не хотел делать фильм только о ком-то одном, наоборот, мне интереснее рассказывать историю группы людей.

- При этом вы как будто намеренно "отодвигаете в сторону" отдельных персонажей. Например, в фильме есть бывшая танцовщица и ее маленький сын. И они словно стоят отдельно от происходящего безумия. Это было сделано намерено?

- Не совсем. По сюжету эта женщина раньше профессионально танцевала, но после рождения ребенка отошла от дел, поэтому я решил показать ее больше как менеджера площадки, а не танцовщицу. Кстати, на роль ребенка мы искали детей в хип-хоп танцевальных школах. В итоге утвердили на роль парня, которому семь лет, и, к слову, он получал удовольствие от съемок. Надо заметить, что, хотя в картине достаточно жестоких, мрачных эпизодов, никто не пострадал на съемках.

- Могли бы вы сказать пару слов о русской героине, Иване? Как выбрали актрису на эту роль и почему?

- Я принял решение, что в картине должна быть русская героиня, когда встретил Шарлин Темпл в Чехии. Она была первым человеком, подписавшимсмя на участие в проекте. И вообще, меня совершенно не заботит национальность персонажей, их цвет кожи, ориентация и их прошлое. Главное, что меня интересовало - чтобы они были хорошими танцорами, одними из лучших в своем деле. И Шарлин именно такая. Главным языком в картине был танец.

В фильме несколько сцен, когда персонажи испытывают шок. Учитывая, что у нас было много импровизаций, часто герои начинали кричать и ругаться. И совершенно естественно, что в случае с Шарлин она начала это делать на русском. Естественно, я не понял ни слова - пришлось пересматривать эту часть видео в студии и просить его мне перевести.

- По сюжету в фильме персонажам приходится сталкиваться с запрещенными препаратами, после чего зрители как будто заново знакомятся с этими же героями. Вы считаете, что это своего рода ключ к человеческой природе?

- Не совсем. Человеческая природа гораздо сложнее, чем кажется. Я думаю, что у каждого человека, у каждого кого вы знаете, несколько лиц, несколько образов - для дня, для ночи, для той или иной ситуации. Фильм вовсе не о наркотиках. Он о потере контроля в стрессовой ситуации при выходе из "зоны комфорта". Самые ужасные трасформации с людьми, которые я видел, происходили под воздействием алкоголя. Это может быть ангельский человек, который из-за алкоголя превращается в монстра.

- Вы как-то говорили, что в "Экстазе" всего два актера, а остальные - профессиональные танцоры. Это было сделано намеренно?

- Надо сказать, что они все танцоры - даже семилетний парень. Просто некоторые из них вдобавок к этому еще и актеры. Как, например, София Бутелла, которая до этого уже сыграла в нескольких голливудских проектах. А кто-то из героев сейчас учится актерскому мастерству. Конечно, пара ключевых персонажей должна была отыграть драматические сцены, но изначально главным критерием для меня было то, чтобы человек умел профессионально танцевать.

- Я бы хотела отметить музыку в картине - она играет очень важную роль и из-за ее периодического повторения, своеобразной "закольцованности" и оттого монотонности, она напоминает саундтрек к "Прибытию" Дени Вильнева.

- Мне очень нравится "Прибытие", хотя я не думал о саундтреке в этом ключе! Относительно моего фильма - я хотел, чтобы музыка 1990-х звучала с самого первого кадра и не замолкала до финала. Мне кажется, за счет этого в фильме достигается своего рода гипнотический эффект. За счет музыки создается впечатление, что время течет быстрее. Если посмотрите некоторые сцены без музыки, они покажутся вам в пару раз длиннее. Фильм длится 85 минут, но посмотревшие его люди говорили, что он "пролетает" быстрее. Смотрится на одном дыхании.

Что касается самих композиций, то я намеренно не ставил металл, а наоборот, что-то более попсовое, подо что люди могут танцевать.

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Теги: Гаспар Ноэ, Экстаз, кино
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