Глава ЦНИИТОЧМАШ: испытания самоходки для ВДВ "Лотос" начнутся в этом году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения изготовил опытный образец новейшего артиллерийского комплекса "Лотос", его испытания начнутся уже в этом году. О работе над новейшей самоходкой для ВДВ, перспективной боевой экипировкой и стрелковыми комплексами гендиректор ЦНИИТОЧМАШа Альберт Баков рассказал корреспонденту "Интерфакса" Кириллу Веприкову.

- Известно, что российские военные испытывают интерес к снайперскому комплексу "Точность". При этом Минобороны ужесточило требования к производству комплекса, поставив перед вами задачу собирать новые образцы комплекса только из отечественных комплектующих. Как продвигаются работы в этом направлении?

- Импортозамещение – одна из ключевых задач всех предприятий Ростеха. Критически важен этот процесс в оборонной сфере, где мы не можем зависеть от зарубежных стран: России необходимо свое оружие, это вопрос национальной безопасности. Высокоточные снайперские комплексы "Точность" – это образец высоких технологий в производстве отечественного стрелкового вооружения. Раньше винтовки подобного класса закупались за рубежом, теперь их производство освоено в России. Речь идет о 7,62х51-мм и 8,6х69-мм высокоточных снайперских комплексах – а это и снайперские винтовки, и средства прицеливания, и боеприпасы, которые уже разработаны, прошли государственные испытания и приняты на вооружение в силовые структуры. Замена используемых в настоящее время комплектующих иностранного производства на отечественные изделия ведется в плановом порядке.

- Как дела с поставками "Точности" силовым структурам РФ?

- Снайперский комплекс "Точность" и отдельные его элементы уже приняты на вооружение силовыми структурами РФ, кроме министерства обороны. Серийные поставки снайперского комплекса идут в соответствии с гособоронзаказом с 2017 года.

- Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков сказал, что среди современных средств защиты новой боевой экипировки планируется использовать микроробототехнические комплексы. Вы ведете работы по этому направлению?

- Использование таких микророботов, без сомнения, является перспективным направлением развития современной боевой экипировки следующих поколений. Целый ряд предприятий Ростеха, включая ЦНИИТОЧМАШ, работает в этом направлении. На наш взгляд, главная задача микророботов будет заключаться в значительном снижении рисков для военнослужащих. Бывает, что выполнение той или иной боевой задачи находится за пределами человеческих возможностей, либо напрямую угрожает жизни и здоровью бойца. В этих условиях микророботы обязательно должны заменить человека.

- Как скоро в снаряжении "солдата будущего" появятся электронные, или как их ещё называют - "умные очки"?

- Электронные очки станут одним из ключевых элементов боевой экипировки нового поколения. Их не зря прозвали "умными", поскольку они способны выводить в поле зрения военнослужащего всю необходимую информацию об окружающем мире при помощи технологии дополненной реальности. Очки создают военнослужащему комфортные условия и при этом не перегружают его лишними данными. Работы по совершенствованию электронных очков продолжаются. Сейчас мы ждем от заказчика уточнения по некоторым позициям, после чего займемся их практической реализацией. Работа идет без срывов, в плановом порядке.

- Много разговоров о новейшем самоходном артиллерийском комплексе для ВДВ "Лотос". Когда появится первый опытный образец?

- "Лотос" – один из перспективных проектов, разработанный Ростехом в интересах дальнейшего повышения огневых и маневренных возможностей подразделений ВДВ. В настоящее время на производственных мощностях ЦНИИТОЧМАША собран опытный образец САО "Лотос". При его разработке реализован целый комплекс неординарных конструкторских решений, позволивших увеличить эргономику, живучесть, а также боевые и ходовые качества машины. Кроме того, САО "Лотос" впервые в практике отечественного машиностроения сконструирован по принципу "золотого сечения", благодаря чему гармоничное соотношение габаритов обеспечивает машине "привлекательный" внешний вид и грациозный силуэт. Это развитие направления промышленного дизайна, которое сейчас активно развивается Ростехом.

Основное отличие нового комплекса от предшественников заключается в установке нового орудия с большей дальностью стрельбы и создании боеприпасов для высокоточного огня. Также несколько изменится профиль башни, будет усовершенствовано шасси. В 2019 году приступим к предварительным испытаниям. При положительном результате перейдем к госиспытаниям.

- Какой интерес к новой боевой экипировке "Ратник" проявляют иностранцы? Есть ли уже подписанные контракты?

- "Ратник" – это не просто экипировка, а целый комплекс современных средств защиты, связи, наблюдения, прицеливания и оружия – всего около десяти различных подсистем, которые создает большая кооперация предприятий Ростеха. Интерес к "Ратнику" со стороны зарубежных заказчиков – очень большой. Есть ряд стран, готовых приобрести нашу боевую экипировку, тем более что она применима везде: от тропиков до Заполярья. Однако конкретные условия и географию поставок необходимо уточнять в "Рособоронэкспорте".

- Как продвигаются работы по созданию системы распознавания "свой-чужой" для боевой экипировки?

- Сейчас у заказчика уточняем требования к данной системе. Дело новое, такой функционал в индивидуальной боевой экипировке появится впервые, поэтому и вопросов возникает много. Прежде всего, предстоит учесть не только технические характеристики новой системы распознавания, но и условия её применения, возможности радиоэлектронной борьбы противника и множество других факторов. В настоящее время наши специалисты занимаются разработкой возможных алгоритмов работы данной системы.