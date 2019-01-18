Глава МИД Германии: в вопросе сохранения ДРСМД мяч на стороне России

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Хайко Маас дал короткое интервью дипломатическому корреспонденту "Интерфакса" Веронике Вишняковой перед визитом в Москву, в котором обозначил позицию Германии по Договору о РСМД и урегулированию ситуации на Украине.

- Господин министр, первые переговоры о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прошли безрезультатно. Однако Министр иностранных дел России тем не менее делает ставку на диалог с США и призывает европейские страны к содействию в переговорном процессе. Вы последуете этому призыву?

- Договор о РСМД – это один из краеугольных камней европейской архитектуры безопасности. Все мы заинтересованы в сохранении этого Договора, и я прилагаю к этому свои усилия. Переговоры о ДРСМД между США и Россией ведутся уже пять лет. Существующие серьезные сомнения и озабоченность обсуждались с Россией в ходе различных переговоров – до сих пор безрезультатно. Россия может спасти Договор, если ликвидирует крылатую ракету, нарушающую положения Договора. Следует отметить, что возвращение к соблюдению Договора о РСМД и его сохранение возможны и после возможного приостановления его действия. Ясно одно: мяч на стороне России.

- Как проходят переговоры в "Нормандском формате" и что вы намереваетесь в пятницу обсудить с господином Лавровым и господином Климкиным? Можно ли рассматривать Ваш визит как очередную попытку выступить посредником между двумя странами?

- Ситуация в восточной Украине неприемлема. Там все еще каждый день гремят выстрелы. Особенно в зимние месяцы страдания людей в Донбассе неизмеримы. Россия должна воспользоваться своим влиянием, чтобы создать предпосылки для мирного решения. Нам крайне необходим прогресс в рамках Минского процесса. К этому я буду призывать также и в Киеве, и именно в этом заключается содержание переговоров, которые мы ведем в "Нормандском формате".