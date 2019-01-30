Посол Латвии в России: нынешняя политика РФ не позволяет использовать весь потенциал сотрудничества

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Марис Риекстиньш занимает пост посла Латвийской Республики в России около полутора лет. В интервью "Интерфаксу" он рассказал о главных вызовах, с которыми ему пришлось столкнуться за это время, а также о сегодняшних политических, экономических и культурных отношениях между двумя государствами.

- После назначения на пост посла Латвии в России в одном из интервью вы говорили о том, что обязанность дипломата — заботиться об улучшении отношений между странами. Удалось ли вам добиться такого улучшения?

- За прошедшие полтора года нам удалось удержать латвийско-российские отношения в прагматических рамках. Так, несмотря на то, что между нашими странами существуют разногласия по ряду вопросов политического характера, мы продолжили вести активный диалог в рамках межправительственной комиссии. Это позволило решить ряд конкретных вопросов.

Я бы особо отметил то, что в прошлом году мы завершили процесс демаркации государственной границы. Завершение этой восьмилетней работы имеет не только практическое, но и символическое значение: между добрыми соседями должны быть выстроены четкие и понятные всем отношения, ведь это заведомо снимает возможные противоречия.

Кроме того, в течение полутора лет мы уделяли большое внимание развитию транспортного сообщения между Россией и Латвией: вырос объем не только грузовых, но и пассажирских перевозок. Это, в свою очередь, свидетельствует об увеличении туристического потока.

Другими словами, по ряду направлений за прошедшее время удалось добиться неплохих результатов, но необходимо принимать во внимание международный фон, потому что дипломаты не работают в вакууме. Сегодня отношения Российской Федерации с Западом переживают очень сложный период, начавшийся в 2014 году – это аннексия Крыма и последующие события на юго-востоке Украины. Конфронтационная политика по отношению к ряду государств, которой с тех пор придерживается руководство России, не позволяет в полной мере использовать огромный потенциал конструктивного сотрудничества. От этого страдают обе стороны, но больше потерь, как мне представляется, все же понесли россияне. Таков главный вызов, с которым сталкиваются все западные дипломаты, работающие в настоящее время в России.

- Вы упомянули об увеличении объема грузовых перевозок между Латвией и Россией. То есть товарооборот тоже растет?

- Это действительно так. В 2017 году латвийский экспорт в Россию вырос на 31%, а импорт из России — на 12%. В прошлом году такая динамика сохранялась: за девять месяцев 2018 года латвийский экспорт прибавил 9%-10%, а российский импорт — около 20%. Российско-латвийский оборот товаров и услуг в 2017 году составил 2,7 млрд евро, в 2018 году, полагаю, он приблизится к 3 млрд евро.

Речь идет о значительной цифре не только для Латвии, но и для России: по различным данным наша страна занимает восьмое-десятое место среди государств Евросоюза по объему товарооборота с Россией. То есть имеется обоюдный интерес к обмену товарами и услугами.

Это можно воочию наблюдать во время визитов латвийских делегаций в российские регионы. В прошлом году мы вместе с предпринимателями посетили два субъекта Российской Федерации: побывали у соседей — в Псковской области, а также в Екатеринбурге. И везде к нашим визитам относились с интересом представители не только местной власти, но и бизнеса.

Впрочем, здесь снова нужно сделать оговорку: режим санкций и ответных контрсанкций накладывает свой отпечаток на торговые отношения. Так, наши предприниматели сталкиваются с проблемами при реализации отдельных групп товаров на российском рынке.

Вспомните, какая ситуация сложилась со столь знакомым для вашего потребителя товаром, как латвийские шпроты. Некоторое время назад был введен запрет на их ввоз якобы из-за вопросов качества. Я сейчас не буду касаться правомерности этих утверждений, скажу лишь, что в итоге производители шпрот нашли другие рынки для их сбыта. И эти компании уже не захотят возвращать свой продукт в Россию в прежнем объеме, поскольку существует риск повторения этой ситуации. Предсказуемость ведения бизнеса в стране, наличие в ней бюрократических преград для предпринимательской деятельности и надежность правовой системы — вот те вопросы, которые волнуют наших, да и не только наших, инвесторов.

- Давайте поговорим про энергоресурсы: планирует ли Латвийская Республика сохранить объемы получаемого российского газа или же существует намерение по замене его в какой-то части американским сланцевым газом?

- Не только Латвия, но и в целом Евросоюз сегодня нацелен на либерализацию энергетического рынка. Это политика не направлена на замену российского газа конкретным продуктом конкретной страны, мы пытаемся предупредить возникновение монополии, когда один поставщик продукта будет диктовать его цену. В конечном итоге речь идет о вопросе безопасности энергоснабжения государств.

Несомненно, "Газпром" и в дальнейшем останется крупным игроком на европейском рынке. Но действовать он должен будет в условиях конкуренции. Те же правила действуют и в отношении американского сланцевого газа: если его производители смогут предложить выгодную для нас цену, мы на нее согласимся. Конечно, здесь могут возникнуть вопросы, связанные с доставкой этого газа, но в любом случае развитие событий будет определять именно рынок. Главная цель в этом вопросе – самая лучшая стоимость ресурса для конечного пользователя.

- В Латвии размещен многонациональный батальон НАТО. Этих сил достаточно, чтобы обеспечить безопасность страны или в Риге выступают за расширение натовского присутствия?

- Здесь я должен снова сделать оговорку: контингент НАТО был размещен на территории Латвии в ответ на агрессивную политику Российской Федерации по отношению к Украине и внеплановые крупномасштабные военные учения у наших рубежей. Ранее вопрос о дополнительном военном присутствии в Балтийских государствах не поднимался. Я могу говорить об этом, поскольку в то время представлял Латвию в НАТО.

Однако в 2014 году государства альянса, обеспокоенные конфликтом на Украине и сопутствующей ему риторикой, посчитали ситуацию серьезной и решили предпринять меры для того, чтобы продемонстрировать важность солидарности между странами НАТО.

Из этого следует и ответ на ваш вопрос: дополнительные шаги могут быть предприняты только в том случае, если все страны НАТО согласятся с тем, что этого требуют обстоятельства. При этом целью является не наращивание военных сил в конкретном регионе, а гарантия безопасности членов альянса.

При этом в национальном ракурсе нам представляется, что существует повод для дискуссии об укреплении оборонительных возможностей в воздухе и Балтийском море. Однако подобное решение, повторюсь, может быть принято только на условиях консенсуса государств НАТО.

- Существует мнение, что финансовая инфраструктура Латвии ранее использовалась злоумышленниками для отмывания российских денег. Решена ли эта проблема?

- Такая проблема, действительно, имела место, причем отмывание денег проводилось через финансовые системы не только Латвии, но и других стран. Если говорить конкретно о нашем банковском секторе, то еще лет семь назад доля зарубежных вкладов в него превышала 50%. Нельзя сказать, что такие вклады по умолчанию являются чем-то негативным, но существует золотое правило: банк должен знать своих клиентов. В случае с зарубежными вкладчиками это сделать сложнее. А государству, чтобы полностью проверить источники поступающих из-за границы денег, необходимо содержать огромную бюрократическую машину. В жизнеспособности такой модели в долгосрочном плане есть серьезные сомнения.

Поэтому в Латвии пошли по иному пути: долю зарубежных вкладов начали снижать. В итоге в прошлом году она упала до 20%, из них половина поступает из стран Евросоюза. Достигнут весомый результат, однако реформы в банковском секторе будут продолжаться с целью недопущения его нелегального использования. Тем не менее, полностью двери для клиентов из других государств в банках Латвии, конечно, закрывать не намерены.

- В начале нашего разговора вы упомянули об увеличении туристического потока между Россией и Латвией. Насколько он вырос?

- Отвечая на этот вопрос, я могу оперировать только сведениями о числе так называемых классических туристов — людей, которые останавливаются в гостиницах. Те россияне, которые прибывают в нашу страну в гости к родственникам и друзьям, в статистике не учитываются. Но даже ограниченные данные указывают на прирост числа приезжающих из Российской Федерации в Латвию: за первые девять месяцев 2018 года этот показатель увеличился на 8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Эта динамика представляется мне крайне важной. Дело в том, что если россияне будут формировать мнение о Латвии, исходя лишь из той информации, которую предоставляют некоторые телевизионные передачи, то оно выйдет искаженным. Зачастую на конструктивную критику здесь навешивают ярлык русофобии. Но в глобальном мире не все так примитивно. И я верю, что большинство россиян, побывавших в Латвии как туристы, смогли убедить в гостеприимности жителей нашей страны, их желании поддерживать добрососедские отношения с Российской Федерацией.

Для развития таких человеческих контактов мы со своей стороны предпринимаем ряд мер. В частности наращиваем число перелетов гражданской авиации из России в Латвию и обратно. Летом прошлого года в неделю совершалось около сотни таких рейсов, зимой их количество упало, но незначительно, - до 89-ти. Всего за девять месяцев 2018 года в Ригу из российских городов прибыло 237 тыс. туристов, это примерно соответствует показателю за весь 2017 год.

Кроме того, латвийская сторона предоставляет российским гражданам все больше виз: в 2018 году их число увеличилось примерно на 8%. И это при стремлении выдавать преимущественного многолетние визы и низком (около 1%) количестве отказов.

- Сказалось ли на туристическом потоке решение о переносе музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы в Сочи? Заинтересована ли латвийская сторона в возобновлении его на прежнем месте?

- Не исключаю возможности того, что в тот год, когда конкурс был перенесен, это сказалось на туристическом потоке, но в настоящее время тенденции в этой сфере позитивные. Сегодня россияне делят первое-второе место с немцами по числу туристов, въезжающих в Латвию.

Что касается перспектив возвращения конкурса в Юрмалу, то, если организаторы захотят это сделать, городские власти рассмотрят такую возможность. "Новая волна" является коммерческим мероприятием, поэтому какой-либо специальной государственной политики в его отношении не было и не будет.

- Пройдут ли в 2019 году крупные российско-латвийские культурные мероприятия?

- Какое-то одно наиболее значимое мероприятие я выделить не могу. Но мы, например, намерены в 2019 году представить латвийские фильмы на Московском международном кинофестивале и фестивале документального кино "Артдокфест". Кроме того, планируем в конце весны выпустить вместе с Третьяковской галерей альбом национальной живописи, хранящейся в ее фондах. Продолжим сотрудничество с театральным фестивалем "Золотая маска", который ежегодно приезжает в Латвию, галерей "Триумф" и с некоторыми другими московскими музеями.

И все же в разговоре о культурной сфере нужно учитывать, что поскольку Россия и Латвия являются соседями, профессионалы из обеих стран хорошо знают друг друга. Зачастую они не нуждаются в масштабной поддержке посольства для реализации совместных проектов. Мы просто должны быть готовы подставить в нужный момент плечо: например, оказать помощь с оперативным предоставлением виз.

- В целом какие надежды вы возлагаете на 2019 год?

- Пытаться заглянуть в будущее — задача неблагодарная. И все же я скажу, что насчет 2019 года иллюзий не питаю: он будет непростым. Мы видим, как усложняется диалог между Россией и США, например, по вопросам стратегической стабильности: заключение договора о ракетах средней и малой дальности фактически висит на волоске. На таком фоне будут развиваться отношения между нашими странами.

При этом Латвия, как член Евросоюза, намерена придерживаться двухколейной политики в отношении России. С одной стороны, мы сохраняем санкционный режим в отношении отдельных предприятий и лиц, с другой — будем сотрудничать в тех направлениях, где имеется обоюдный интерес. Так что диалог остается в повестке дня.

Буквально на днях у нас было сформировано новое правительство В ближайшее время будет ясность по поводу кандидатуры сопредседателя с нашей стороны в межправительственной комиссии. Надеюсь, что в текущем году пройдет большое совещание в рамках работы этой комиссии, где будут рассмотрены все вопросы нашего двухстороннего сотрудничества.

Намерены мы продолжить диалог с субъектами Российской Федерации: на 2019 год у меня запланировано два визита в регионы, куда конкретно — сказать пока не могу, поскольку ведется предварительная работа в этом направлении.

Определенное время займут и мероприятия с участием латвийской диаспоры в России. Другими словами, работы для меня в 2019 году хватит.