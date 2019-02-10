Режиссер фильма "Кислота": Мы завязли в бездне русского арт-хауса

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - На 69-м Берлинском кинофестивале прошла европейская премьера фильма "Кислота" Александра Горчилина. Режиссерский дебют актера "Гоголь-центр" и ученика Кирилла Серебренникова представлен в престижной программе фестиваля "Панорама", в которой в прошлом году в участвовал "Профайл" Тимура Бекмамбетова, удостоенный приза зрительских симпатий.

"Кислота" рассказывает о нынешнем поколении беззаботных молодых людей, которые живут свободной жизнью техно-музыкантов, занимая свои дни вечеринками, нестабильными отношениями с партнерами, друзьями, семьёй и самими собой.

На фестивале режиссёр дал интервью корреспонденту "Интерфакса" Анне Нехаевой и рассказал о том, как европейская публика воспринимает российские проекты, на какой позиции находится российский кинематограф и какой совет ему дал Кирилл Серебренников перед съёмками.



- Сложно ли было решиться на свою первую режиссёрскую работу?

- Все началось с неожиданного предложения продюсера Сабины Еремеевой, на которое я согласился, после чего мы долго решали о чем должен быть этот фильм. Мы отдавали себе отчёт в том что я не особо имею отношение к режиссуре. Поэтому пришли к мнению, что должен делать кино про то, что понимаю или пытаюсь понять. Далеко не ходили - позвали Валеру Печейкина и стали собирать общие наблюдения.

- Режиссерский опыт помог вам открыть для себя что-то новое как для актера?

- Да, появилось больше уважения к чужому труду. Но при этом этот опыт теперь немного мешает контролировать себя - мозг требует жесткого творчества. Но это может быть нерасиво, ведь надо уметь быть просто актёром и помогать кому-то другому создавать.



- Правильно ли будет сказать, что "Кислота" - это картина о сегодняшнем поколении?

- Отчасти, потому что в одном поколении совершенно разные люди. Это кино - взгляд на определённую прослойку. Ну и потом в фильме открытый финал, может быть герои самоутвердились и стали самодостаточными. Надо сказать, что это поколение прекрасно тем, что умеет честно относиться к самим себе и задавать важные главные вопросы. Да, экзистенциальные кризисы присущи любому подрастающему существу, в разных поколениях. Но сегодняшние люди, в силу окружающей среды, научились фильтровать информацию, отличать правду ото лжи. Поэтому их сложно повести за пропагандой.



- Как считаете, "Кислота" - это универсальный фильм для любой аудитории или он не всем будет понятен?

- Поскольку это фильм про людей и человеческие переживания, а не про Родину-мать, то в этом смысле он универсален. Независимо от того, где ты живёшь, тебя волнуют одинаковые эмоции.



- А немецкая или европейская публика близка по духу российской? Ведь вы бывали в Германии и в качестве театрального актёра со спектаклями "Гоголь-центра", можете сравнить.

- Они иначе смотрят на разные проблемы, и от этого даже интереснее. Буквально полтора месяца назад привозили в Гамбург постановку "Кому на Руси жить хорошо", и это как раз из серии про Родину-мать, нашу ментальность, необузданность, амбивалентность. Но они смотрят на это все так, как мы смотрим на National Geographic про какие-то африканские племена. За границей эффект сильнее, они больше увлечены.



- На ваш фильм деньги выделяло, в частности, министерство культуры. Это как-то отразилось на картине?

- Наверное. Самоцензурирование это вообще болезнь, но, естественно, ты обходишь какие-то темы стороной и пытаешься завуалированно рассказать про это или то. Не можешь называть вещи своими именами - что-то нельзя показывать в кадре, ну и тот же мат.



- Кто-то скажет, что благодаря такому положению дел творцы могут использовать более богатые творческие приёмы.

- Подобным оправданием всегда пользовались защитники того режима, когда говорили что иначе Тарковский бы не снял своих фильмов. Да на самом деле он бы снял в тысячу раз больше фильмов, если бы были другие законы. Это было мучением для всех - эти люди, что, были счастливы.

Даже в фильме "Лето" главный конфликт - что на Западе существуют группы T-Rex, The Beatles, у которых стадионы, крутые гитары и звук. А мы тут сидим на кухне и делаем вид, что мы большие музыканты. Да, это романтика, адреналин, это было что-то новое. Но это про свободу творчества в клетке.



- А про невыдачу прокатных удостоверений фильмам что думаете?

- У нас есть масса других проблем, с которыми надо в первую очередь разобраться. Это для отвлечения внимания, чтобы люди думали про Сталина, а не про то, что пенсионный возраст повысили. Да и потом мы в России смотрим фильмы дома бесплатно на пиратских сайтах, а не в кино.



- Российский кинематограф в какой стадии находится в настоящее время, по вашему мнению?

- Я его не смотрю. Выскажусь как зритель: считаю что мы движемся из крайности в крайность. То за жизнь человеческого духа снимаем, я, кстати, тоже под это описание попадаю. Мы завязли в бездне своего русского арт-хауса, из которого боимся выйти - снег за окном, звук клеенки по столу, одинокие тарелки. Это про деревни, драмы, взгляд вдаль. Или же у нас танки в 3D, за комсомол, советский спорт и пропагандистская история, потому что надо же какие-то общие скрепы находить.

- А из зарубежного кино что впечатлило в последнее время?

- В кино занимаются тем, что одну и ту же тему по тысячу раз мусолят. Просто одни говорят про это смешно, другие грустно, одни талантливо, другие нет. А ведь можно купить книгу Томаса Манна, прочитать и будет гораздо интереснее.

Кинематограф - это аудиовизуальное искусство. Когда я посмотрел "Экстаз" Гаспара Ноэ, то обалдел. Это сильное кинематографическое высказывание. И пусть оно не про подростков, которые не могут понять своих родителей или спортсменов, которые победили американцев в баскетбол.



- Вы общались с Кириллом Серебренниковым на тему своего фильма?

- Один раз перед съёмками, это было уже года два назад, когда Кирилл ещё был на свободе. Я пришёл и спросил его как мне сделать фильм, я же не режиссер. Он сказал: "ты же актёр? Вот и сыграй в режиссёра."

А когда начали снимать, вся рефлексия ушла на задний план.



- Он смотрел финальную версию "Кислоты"?

- Нет, по-моему нет. Он видел черновую сборку, без звука, света, - мы передавали флешку через адвоката. Потом мне через адвоката прислали ответ - но это наши вещи в стиле учитель-ученик.



- В фильме есть сцена где концерт останавливают служители порядка...

- Вот это в Берлине будет непонятно. (Смеётся) Как можно остановить техно вечеринку?



- Можно сказать, что вы предвосхитили в фильме осенние запреты рэп-концертов.

- Кстати, да, забавно. Я что, большой художник? Но на самом деле, просто я сам оказывался в такой ситуации. А вообще это дикость, когда на 500 человек один ПАЗик, и все стоят, пытаясь пройти фейс контроль наоборот. Что касается этих запретов, то есть такой персонаж, Гнойный. Он записал своё мизантропическое обращение к рэперам, которые занимались поддержкой Хаски и прочих. Он высказался, что это довольно лицемерный круг звёзд, которые сами друг друга цензурируют, которые существуют, чтобы получить хайп.



- Что ждёте от Берлинале?

- Фестивали все одинаково устроены. Но самые крутые фестивали все равно у нас. Потому что они местечковые, этакий пионер лагерь для детей. Что "Кинотавр", что "Движение". Пусть фильмы в сто раз хуже чем здесь или в Каннах, но зато есть атмосфера, в которую хочется вернуться.

А вот проходить унижение по красным дорожкам, где это никому не нужно, это сомнительное удовольствие.