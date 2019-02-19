Денис Мантуров: Россия уже начала производство С-400 для Индии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - О выполнении крупнейшего оружейного контракта между Москвой и Дели на поставку систем С-400, поиске новых форм сотрудничества по истребителю пятого поколения и шансах МиГ-35 на победу в индийском тендере рассказал в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

- Денис Валентинович, завтра в Бангалоре откроется AeroIndia-2019 - какие переговоры с потенциальными заказчиками запланированы на выставке?

- Как правило, на подобных мероприятиях очень высокая переговорная активность в принципе. У нас, как у государства производящего практически всю линейку современных видов вооружений и военной техники, переговоров будет много, в том числе с нашими индийскими партнерами и другими странами региона. С кем конкретно, как вы понимаете, - коммерческая тайна.

- На какой стадии сейчас выполнение контракта по С-400 для Индии - уже началось производство? Когда ожидается начало поставок и в какой срок контракт будет реализован?

- Наши производственники, в том числе "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", уже приступили к выполнению контрактных обязательств, которые будут выполнены качественно и в срок.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" подписано в октябре 2016 года. Сам контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС С-400 "Триумф" был подписан 5 октября 2018 года в рамках визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Дели. Сумма контракта превысила 5 миллиардов долларов США.

Причем Индия пошла на заключение контракта, несмотря на угрозу санкций со стороны США, которые были введены против Китая за приобретение аналогичных систем.

Данный проект является очень значимым как для России, так и Индии, он демонстрирует стратегический уровень партнерства между нашими странами.

- Как вы оцениваете перспективы военно-технического сотрудничества с Индией по авиационной тематике?

- Индия – исторически наш крупнейший партнер по ВТС, в том числе, в авиастроении. Это касается не только поставок различных образцов российской техники на индийский рынок, но и совместных производственных программ. Индия в рамках индустриального формата "Make in India" последовательно проводит политику технологического и промышленного развития приоритетных секторов экономики, включая авиационную промышленность.

Я считаю, что у России есть хорошие возможности для расширения присутствия на индийском рынке, для развития взаимовыгодного сотрудничества с индийскими индустриальными партнерами.

- На данный момент контракт по FGFA заморожен, вертолётные контракты на Ми-17-В5 и Ка-226Т до сих пор не подписаны, перспективы МиГ-35 в тендере на лёгкий истребитель пока не ясны - каково, на ваш взгляд, будущее этих проектов?

- Мы не исключаем дальнейшего сотрудничества с Индией по программе создания самолета пятого поколения. Здесь надо учитывать, что все то время, которое прошло с момента принятия первых решений, мы вели напряженную работу – на данный момент самолет (Су-57 - ИФ) уже находится на финальной стадии испытаний, ОАК уже подписала контракт с министерством обороны России на поставку первых серийных машин. Совершенно очевидно, что для продолжения необходимо искать новый формат сотрудничества.

Что касается тендера на закупку истребителей среднего класса, то мы подали предложение по участию в нем самолета МиГ-35. Он обладает высочайшими характеристиками самолета поколения 4++, полностью соответствует требованиям индийской стороны. При этом мы готовы не только поставлять готовые самолеты, но и передать необходимые технологии и документацию партнерским предприятиям для производства этих истребителей на территории Индии. Это, несомненно, важное преимущество.

По вертолетной тематике считаем, что одним из примеров формата "Make in India" также будет служить лицензионное производство вертолетов Ка-226Т. На сегодняшний день стороны согласовали практически все технические аспекты данной программы.

- А по гражданской авиации готовы предложить партнёрам какие-то проекты?

- ОАК представит на выставке AeroIndia-2019 ключевые проекты - военные, транспортные и гражданские программы, обладающие высоким экспортным потенциалом. В Индии есть интерес как к нашим истребителям, так и самолетам в других сегментах – тяжелому транспортному Ил-76, легкому Ил-112, а также к линейке нашей гражданской продукции.

Например, самолет Ил-114 мы будем предлагать на индийском рынке в новом облике. Турбовинтовой модернизированный самолет Ил-114 предназначен для авиаперевозок в классе пассажирских самолетов с количеством мест до 68 и грузовых самолетов с полезной нагрузкой до 7 тонн. Мы рассчитываем, что он будет интересен нашим заказчикам в Индии.

В этом году мы также исполняем несколько контрактов по поставке вертолетов, которые ранее не передавались иностранным заказчикам. Имеются в виду вертолеты Ми-171А2 для эксплуатантов из Индии. Параллельно продолжается работа по их сертификации.