Главные новости
19февраляВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 19 февраляВ миреFacebook назвал условие разблокирования проекта RTВ РоссииЖители Южных Курил выступили против передачи этих островов Японии
Интервью

Денис Мантуров: Россия уже начала производство С-400 для Индии

Глава Минпромторга России рассказал о выполнении контракта с Индией на поставку систем ПВО С-400 "Триумф" и о перспективах российско-индийского сотрудничества в сфере боевой и гражданской авиации

Денис Мантуров: Россия уже начала производство С-400 для Индии
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - О выполнении крупнейшего оружейного контракта между Москвой и Дели на поставку систем С-400, поиске новых форм сотрудничества по истребителю пятого поколения и шансах МиГ-35 на победу в индийском тендере рассказал в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

- Денис Валентинович, завтра в Бангалоре откроется AeroIndia-2019 - какие переговоры с потенциальными заказчиками запланированы на выставке?

- Как правило, на подобных мероприятиях очень высокая переговорная активность в принципе. У нас, как у государства производящего практически всю линейку современных видов вооружений и военной техники, переговоров будет много, в том числе с нашими индийскими партнерами и другими странами региона. С кем конкретно, как вы понимаете, - коммерческая тайна.

- На какой стадии сейчас выполнение контракта по С-400 для Индии - уже началось производство? Когда ожидается начало поставок и в какой срок контракт будет реализован?

- Наши производственники, в том числе "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", уже приступили к выполнению контрактных обязательств, которые будут выполнены качественно и в срок.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" подписано в октябре 2016 года. Сам контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС С-400 "Триумф" был подписан 5 октября 2018 года в рамках визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Дели. Сумма контракта превысила 5 миллиардов долларов США.

Причем Индия пошла на заключение контракта, несмотря на угрозу санкций со стороны США, которые были введены против Китая за приобретение аналогичных систем.

Данный проект является очень значимым как для России, так и Индии, он демонстрирует стратегический уровень партнерства между нашими странами.

- Как вы оцениваете перспективы военно-технического сотрудничества с Индией по авиационной тематике?

- Индия – исторически наш крупнейший партнер по ВТС, в том числе, в авиастроении. Это касается не только поставок различных образцов российской техники на индийский рынок, но и совместных производственных программ. Индия в рамках индустриального формата "Make in India" последовательно проводит политику технологического и промышленного развития приоритетных секторов экономики, включая авиационную промышленность.

Я считаю, что у России есть хорошие возможности для расширения присутствия на индийском рынке, для развития взаимовыгодного сотрудничества с индийскими индустриальными партнерами.

- На данный момент контракт по FGFA заморожен, вертолётные контракты на Ми-17-В5 и Ка-226Т до сих пор не подписаны, перспективы МиГ-35 в тендере на лёгкий истребитель пока не ясны - каково, на ваш взгляд, будущее этих проектов?

- Мы не исключаем дальнейшего сотрудничества с Индией по программе создания самолета пятого поколения. Здесь надо учитывать, что все то время, которое прошло с момента принятия первых решений, мы вели напряженную работу – на данный момент самолет (Су-57 - ИФ) уже находится на финальной стадии испытаний, ОАК уже подписала контракт с министерством обороны России на поставку первых серийных машин. Совершенно очевидно, что для продолжения необходимо искать новый формат сотрудничества.

Что касается тендера на закупку истребителей среднего класса, то мы подали предложение по участию в нем самолета МиГ-35. Он обладает высочайшими характеристиками самолета поколения 4++, полностью соответствует требованиям индийской стороны. При этом мы готовы не только поставлять готовые самолеты, но и передать необходимые технологии и документацию партнерским предприятиям для производства этих истребителей на территории Индии. Это, несомненно, важное преимущество.

По вертолетной тематике считаем, что одним из примеров формата "Make in India" также будет служить лицензионное производство вертолетов Ка-226Т. На сегодняшний день стороны согласовали практически все технические аспекты данной программы.

- А по гражданской авиации готовы предложить партнёрам какие-то проекты?

- ОАК представит на выставке AeroIndia-2019 ключевые проекты - военные, транспортные и гражданские программы, обладающие высоким экспортным потенциалом. В Индии есть интерес как к нашим истребителям, так и самолетам в других сегментах – тяжелому транспортному Ил-76, легкому Ил-112, а также к линейке нашей гражданской продукции.

Например, самолет Ил-114 мы будем предлагать на индийском рынке в новом облике. Турбовинтовой модернизированный самолет Ил-114 предназначен для авиаперевозок в классе пассажирских самолетов с количеством мест до 68 и грузовых самолетов с полезной нагрузкой до 7 тонн. Мы рассчитываем, что он будет интересен нашим заказчикам в Индии.

В этом году мы также исполняем несколько контрактов по поставке вертолетов, которые ранее не передавались иностранным заказчикам. Имеются в виду вертолеты Ми-171А2 для эксплуатантов из Индии. Параллельно продолжается работа по их сертификации.

Теги: Денис Мантуров, Минпромторг
Интервью
Николай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимоеНиколай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимое
Экс-глава правительства СССР в годовщину вывода советских войск рассказал о событиях 30-летней давностиПодробнее
Александр Золотухин: Где заканчиваются средства, начинается творчествоАлександр Золотухин: Где заканчиваются средства, начинается творчество
Ученик Александра Сокурова рассказал о своем дебютном фильме, представленном на БерлиналеПодробнее
Вице-президент ОАК по ВТС: Истребитель пятого поколения Су-57 может пойти на экспортВице-президент ОАК по ВТС: Истребитель пятого поколения Су-57 может пойти на экспорт
Илья Тарасенко рассказал об участии МиГ-35 в индийском тендере и перспективах военно-технического сотрудничества со странами АзииПодробнее
Посол РФ в Токио: Тема передачи островов на переговорах с Японией не обсуждаетсяПосол РФ в Токио: Тема передачи островов на переговорах с Японией не обсуждается
Михаил Галузин рассказал о ходе российско-японских переговоров по заключению мирного договораПодробнее
Владимир Ермаков: Россия готова предпринять еще одну попытку спасти ДРСМДВладимир Ермаков: Россия готова предпринять еще одну попытку спасти ДРСМД
Директор департамента по вопросам нераспространения МИД РФ оценил перспективы выхода России из ОЗХОПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Неделя моды в Лондоне9 фото

Неделя моды в Лондоне

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 15 февраля6 фото

Фотохроника 15 февраля

Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото

Тренировка Владимира Путина по дзюдо

Фотохроника 14 февраля6 фото

Фотохроника 14 февраля

Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО6 фото

Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО

Фотохроника 13 февраля6 фото

Фотохроника 13 февраля

Прощание с Сергеем Юрским8 фото

Прощание с Сергеем Юрским

Прощание с Децлом в Москве7 фото

Прощание с Децлом в Москве

Пожар в центре Москвы6 фото

Пожар в центре Москвы

Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото

Вручение премии Гильдии киноактеров США

Неделя высокой моды в Париже10 фото

Неделя высокой моды в Париже

Фотохроника 22 января6 фото

Фотохроника 22 января

Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты6 фото

Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты

Редкости и диковины BRAFA10 фото

Редкости и диковины BRAFA

Затопление Тушинского тоннеля в Москве7 фото

Затопление Тушинского тоннеля в Москве

Рождество - 20199 фото

Рождество - 2019

Новый год - 201910 фото

Новый год - 2019

Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото

Cамые переоцененные актеры Голливуда

Выставка "Искусство куклы"9 фото

Выставка "Искусство куклы"

Фанаты ЦСКА пострадали в аварии на эскалаторе в Риме6 фото

Фанаты ЦСКА пострадали в аварии на эскалаторе в Риме

Франция празднует победу сборной на ЧМ-201812 фото

Франция празднует победу сборной на ЧМ-2018

Финал чемпионата мира-201812 фото

Финал чемпионата мира-2018

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

Трусы вверх!8 фото

Трусы вверх!

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 19 февраляВ миреFacebook назвал условие разблокирования проекта RTВ РоссииЖители Южных Курил выступили против передачи этих островов ЯпонииЭкономикаПроизводители мебели попросили у правительства новых преференцийВ РоссииКадыров временно передавал управление Чечней своему премьеруВ РоссииБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконным

Украина потребовала отменить прокат российского фильма "Т-34" в США

Почти 23 тысячи человек остались без света в Чечне из-за отключения трансформатора

Источник опроверг слухи о контактах Рогозина с Национальной стрелковой ассоциацией США

Суд в марте рассмотрит иск о запрете в Москве противогололедных реагентов

"Роскосмос" анонсировал отправку на МКС двух космических туристов до конца 2021 года

Китайский производитель отозвал пельмени, куда могло попасть мясо свиней с АЧС

В Москве "заминировали" торговый центр "Атриум" на Курской

И.о. главы подмосковного Дзержинского задержан за взятку

Из-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на Трампа

Из-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на ТрампаИстцы заявляют, что президент не имеет права тратить деньги на пограничную стену в обход решения Конгресса Подробнее

Brent подешевела до $66,21 за баррель

Самоходный кран сгорел в порту Ванино в Хабаровском крае

Шаман помог спасти из пожара ребенка и пенсионерку в Бурятии

Что случилось этой ночью: вторник, 19 февраля

Претензии Facebook к телеканалу RT, мнение жителей Южных Курил о передаче островов Японии, первый гол Кудряшова в Турции Подробнее

Заместитель генпрокурора США назвал срок ухода в отставку

Производители мебели попросили у правительства новых преференций

Производители мебели попросили у правительства новых преференцийОни утверждают, что импорт мебели в Россию не упал после ограничений 2017 года Подробнее

Матвиенко передаст султану Брунея послание Путина

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код