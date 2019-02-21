Советник президента Сирии: правительство защищает всех сирийцев, включая курдов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан в интервью корреспонденту "Интерфакса" Веронике Вишняковой рассказала о перспективах запуска конституционного комитета Сирии, внесении изменений в конституцию страны и возможности проведения досрочных президентских выборов, а также о судьбе сирийских курдов и проведении силовой операции в Идлибе.

- Знаете ли вы, когда может начать работу конституционный комитет Сирии? Есть ли какие-то временные рамки запуска этого комитета?

- Нет. Я не имею представления о том, когда это может произойти.

- Готово ли правительство Сирии согласиться на изменение части конституции, касающейся выборов президента, и разрешить кандидатам, которые не жили в Сирии в течение последних десяти лет, баллотироваться на этот пост?

- Два дня назад президент Асад сказал в своей речи, что сирийцы сами будут писать конституцию. Это конституция Сирии и мы не позволим никому навязать на конституцию. Мы будем действовать в соответствие с тем, что будет прописано в конституции.

- А что если сирийцы решат убрать упомянутый пункт из конституции?

- Даже на последних выборах были другие кандидаты, не только президент Асад. Даже на прошлых выборах.

- Может ли президент Асад согласиться на досрочные выборы?

- Об этом нигде не упоминается. Сейчас 2019 год и у нас будут выборы в 2021 году. Никто об этом не просит.

- Готов ли будет Дамаск защитить курдов после того, как войска США покинут территорию Сирии?

- Курды это сирийцы. Соединенные Штаты создают этнические группы, но курды - сирийцы, а сирийское правительство защищает всех сирийцев без исключения.

- Планирует ли Дамаск провести военную операцию в Идлибе?

- Господин Богданов (спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ - ИФ) сказал, что на встрече Россия-Иран-Турция (саммит в Сочи) обсуждали Идлиб и то, что может быть сделано в Идлибе. Но я хотела бы добавить, что Сирия намерена освободить каждую часть своей территории.

- Может ли Дамаск открыть военные коридоры, чтобы террористы смогли покинуть Идлиб?

- Это военный вопрос, он не по моей части. Я не имею представления о том, что может произойти.