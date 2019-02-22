Глава "Вертолетов России": Локализация Ка-226Т в Индии - это проект на 8-10 лет

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Когда Москва и Дели подпишут контракт на 200 вертолетов Ка-226Т, какая работа уже сейчас ведется с индийскими партнерами, о будущем многоцелевого Ка-62, а также о планах создания скоростного боевого вертолета для Минобороны России рассказал в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

- Тема локализации Ка-226Т стала одной из ключевых на выставке AeroIndia - когда уже можно ожидать заключения контракта?

- Мы активно обсуждаем этот вопрос с нашими индийскими коллегами здесь на выставке

- И что говорят?

- Говорят - все зависит от министерства обороны.

- На днях же вы встречались с министром обороны Индии?

- Точнее, я присутствовал на встрече главы Минпромторга России (Дениса Мантурова - ИФ) с министром обороны Индии. Этот вопрос впрямую не поднимался. Работа идет - технические переговоры, все консультации закончены. То есть мы представили всю необходимую информацию в рамках ответа на RFP (запрос на предложение - ИФ) по технической части. Насколько мы понимаем, сейчас внутри министерства обороны Индии происходят некие процедуры, формируется финальный технический отчет и так далее. Мы надеемся, что коллеги свои процедуры в этой части в ближайшее время завершат. И мы очень надеемся, что мы сможем приступить уже к коммерческим переговорам.

У нас есть подписанное межправсоглашение - нам вектор определили власти двух государств. Поэтому мы в рамках этого определенного вектора и движемся. На днях подписывали меморандумы с индийскими компаниями по локализации основных систем и агрегатов здесь в Индии. В рамках тех же требований, которые есть в "Make in India" и у нас в рамках межправсоглашения. Напомню, 60 вертолетов будет произведено в России, а 140 должны быть по нарастающей локализованы здесь в Индии.

Чтобы организовать процесс передачи технологий, нужно решить много вопросов. Нужно посмотреть производство партнеров, разобраться с документацией, заключить соглашения на право использования документации - и все в низком старте в смысле интенсификации этих переговоров. Но мы понимаем, что процесс очень длительный и сложный. И технически, и коммерчески сложный. Нам необходимо собрать всех наших комплектаторов, выставить единые условия, довести их до индийских компаний. Проект на 8-10 лет после подписания. Поэтому, не дожидаясь подписания контракта, где-то год назад активно начали заниматься этими вопросами, интенсифицировали работу после выпуска в мае официального RFP. Мы и дальше будем продолжать эту работу. У нас состоялась конференция с поставщиками, где собралось порядка 30 индийских и российских поставщиков. Там мы продолжили это обсуждение.

- А что касается Ми-171А2?

- Ведется работа с авиационными властями, мы надеемся, что в первом полугодии валидируем сертификат на Ми-171А2. И будет первая поставка в Индию, для того чтобы дальше гражданское направление развивать.

- Как обстоят дела со строительством сервисных центров за рубежом?

- В Перу мы поставили в декабре прошлого года оборудование для сервисного центра. Надеемся, что оно вскоре будет собрано, и в первом полугодии будет открыт центр. В Бразилии тоже создается сервисный центр под наши машины. В первом полугодии должно быть его официальное открытие. Плюс наши партнеры в Таиланде создают свой сервисный центр. В течение этого года - первой половине следующего центр второго уровня будет создан.

- У вас в этом году заканчивается исполнение египетского контракта на Ка-52. Получается, их производство будет только по ГОЗу, а это не очень большие цифры, планов по производству его корабельной версии пока нет - что дальше будет с Арсеньевским заводом без этих заказов?

- Мы не отказываемся от развития боевого направления - Ка-52. Коллеги из Рособоронэкпорта ведут переговоры со многими странами, эта работа не прекращается. Но у нас стоит задача по диверсификации - для Арсеньева это проект по Ка-62, который позволит заводу жить и развиваться. Мы ведем работу по сертификации Ка-62. На этой выставке мы встретились с коллегами из Safran, продолжили обсуждение наших вопросов по поводу силовой установки. Это уже коммерческо-сервисная история.

Мы в программу производства текущего года уже заложили производство четырех машин, с выходом этих машин в следующем году. Плюс мы начали обсуждение с авиакомпаниями и с администрацией Приморского края об опытной эксплуатации этих машин в следующем году.

- Вы закончили НИРы (научно-исследовательские работы - ИФ) по скоростному боевому вертолету - какой следующий этап и когда к нему приступите?

- Мы действительно НИР закончили в прошлом году. Результат представили министерству обороны. Есть определенные выводы по результатам этой работы. Были рассмотрены несколько концепций - и КБ Камова, и Миля. Военные остановили свой выбор на одном варианте, концептуальной схеме. Хотелось бы, чтоб это дальше перешло уже хотя бы в эскизно-технический проект. Ждем, надеемся.

- По концепции в чем преимущество милевской перед камовской?

- Коллеги из Камова представили свои предложения, базирующиеся на соосной схеме, КБ Миля - в стандартной, своей классической истории. Мы надеемся, что Минобороны, проанализировав для себя, примет то или иное решение - мы будем благодарны любому. Что хорошо, так это то, что у нас есть научная мысль, есть понимание, как двигаться в этом направлении. Самое главное, что мы дали возможность КБ подготовить и представить свои общеконцептуальные наработки. Хорошо, что мысль идет вперед, мы формируем научно-технологический задел, на основе которого можно переходить к проектированию и будущему производству машин со скоростью большей, чем есть сегодня. Удалось удержать и развить кадровый и научно-технический потенциал - не только КБ Миля и Камова, но и научных институтов ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ и других. Я считаю, что это очень хорошо.

- Дорого обойдется такая разработка?

- На этапе концепции тяжело сказать, во сколько это обойдется. Надо идти на эскизно-технический проект, тогда будет техническое задание, на основании которого можно дальше двигаться. И тогда можно будет сказать - сколько это будет стоить и какой период времени займет.