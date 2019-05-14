Замглавы Минвостокразвития: Новые льготы в Арктике сделают прибыльными проекты в этом регионе

Александр Крутиков рассказал о вариантах преференций для проектов в арктической зоне

Александр Крутиков Фото: Пресс-служба Минвостокразвития

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство по развитию Дальнего Востока, функции которого в феврале расширены и на Арктику, в конце апреля вынесло на общественное обсуждение базовый вариант преференций для проектов в арктической зоне. О сути предлагаемых льгот в интервью "Интерфаксу" рассказал замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

- Предлагаемый ведомством вариант преференций - это снижение налогов на весь период реализации инвестпроектов в Арктике. Почему выбран именно такой вариант?

- Минвостокразвития вынесло на обсуждение не один документ, а целый пакет из четырех законопроектов, которые станут основной государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне, а также связанные с этим поправки в Налоговый, Трудовой кодекс и еще ряд законодательных актов. Основной закон определяет процесс - как стать резидентом Арктической зоны, заключить инвестсоглашение, чтобы получать налоговые и другие преференции.

Определению базовой конструкции налоговых льгот для Арктики предшествовал тщательный анализ финансовых моделей разных проектов, которые уже реализуются в Арктике, и тех, которые только планируются. Мы смотрели проекты "НОВАТЭКа", "Роснефти" , проекты, связанные с добычей угля, с химическими производствами. Благо, инвесторы пошли нам навстречу и предоставили такую возможность.

Кстати, из изучаемых проектов не оказалось ни одного, который был бы прибыльным, реализуйся он в Арктике без преференций в обычных налоговых условиях. Были даже проекты, в которых стоимость доставки грузов строительных материалов выше, чем сами строительные материалы.

В результате анализа мы увидели, что схема, когда в Арктике применяются минимальные ставки налогов на весь срок реализации проекта, формирует наибольший экономический эффект. Только при таком варианте, например, бОльшая часть шельфовых проектов становится эффективной.

- Как и заявлялось ранее, речь идет только о новых проектах в Арктике?

- Да, льготы будут предоставляться только новым проектам. В предлагаемой нами редакции закона обозначены 4 типа инвестиционных проектов: добыча углеводородов на шельфе, добыча углеводородов на континентальной части, сжижение природного газа и иные проекты.

Для всех не углеводородных, то есть "иных" проектов предусматривается: 7% налог на прибыль, льготный коэффициент НДПИ 0,3, 0% - налог на имущество и землю и 7,6% вместо 30% - страховые взносы.

Льготы для СПГ-проектов предлагаются следующие: 7% налога на прибыль, 0% налог на имущество и землю, 7,6% - страховые взносы, а также повышающий коэффициент 3,5 к расходам на геологоразведочные работы при расчете налога на прибыль. Кроме того, добавляется нулевая ставка НДПИ в течение 12 лет с начала добычи, по истечении 12 лет начинает начисляться НДПИ по действующим сегодня ставкам.

Для шельфовых активов: коэффициент территории добычи применительно к НДПИ в размере 0,15, налог на прибыль - 3%, налог на имущество - 0%, страховые взносы во внебюджетные фонды - 7,6% и тот же самый коэффициент 3,5 к геологоразведке.

Аналогично шельфовой прописана модель для новых углеводородных активов на континенте. За исключением двух моментов. Первое - налог на прибыль 7% с зачислением в региональный бюджет, второе - предлагается ограничить круг получателей этого типа льгот, в связи с чем отдельно в законе прописывается, что для получения преференций углеводородные активы на суше должны соответствовать требованиям, которые установит правительство России.

Дело в том, что сейчас значительная часть российских нефти и газа добывается в Арктике именно на сухопутной территории. И далеко не все из них имеют отрицательную экономику, многие месторождения работают в инфраструктурно обустроенных провинциях.

- И какие критерии считаете возможным предложить правительству для льгот по добычным проектам на суше?

- Это нужно дополнительно обсуждать, предложения будут поступать не только от нашего министерства. Пока о конкретике говорить рано. Думаю, когда базовая редакция законопроектов о преференциях в Арктике будет согласована и направлена в Госдуму, наступит момент для определения указанных критериев со стороны правительства.

Что касается позиции Минвостокразвития, то мы, когда предоставляем субсидию на инфраструктуру на Дальнем Востоке, смотрим на два основных параметра: отрицательный доход проекта без государственной поддержки и объем инвестиций не менее 1 млрд рублей. Скорее всего, Минвостокразвития предложит обращать внимание на затраты инвестора в инфраструктуру, чтобы только те проекты пользовались льготами, где требуется большие инфраструктурные вложения - в дороги, порты, аэропорты.

- Какие-то моменты на этапе формирования системы преференций Арктики уже вызвали острые споры?

- В число преференций, за которые нам придется побороться, в хорошем смысле этого слова, думаю, войдет льгота по страховым взносам, поскольку она приводит к выпадающим доходам бюджета. Получается, что на новое производство в Арктике приедут люди, которые до этого где-то работали и за них шли страховые выплаты. А новый инвестор в Арктике в связи с преференциями будет платить меньше страховых взносов, чем предыдущий работодатель.

Но какой аргумент на нашей стороне? Работа в условиях Крайнего Севера автоматически приводит к значительному росту издержек, связанных с персоналом - северные надбавки, районные коэффициенты, продолжительный отпуск, обязанность компенсировать затраты на проезд к месту отпуска. Это все ложится бременем на нового работодателя. Думаю, что в связи с этими обстоятельствами государство может пойти на снижение ему налогового бремени.

Еще один спор, допускаю, может возникнуть вокруг налоговых вычетов. Минвостокразвития предлагает предусмотреть возможность получения налогового вычета для действующих предприятий, инвестирующих в создание инфраструктуры на новых производствах в арктической зоне. Эти вычеты также приводят к выпадающим доходам федерального бюджета.

Мы перебрали много вариантов и механизмов, за счет чего можно развивать инфраструктуру в Арктике с ее огромными территориями. Сравнивали, конечно, с Дальним Востоком, где у нас есть определенный опыт. Но плотность инфраструктуры в Арктике значительно ниже, чем на том же Дальнем Востоке. Нет аналогов БАМа и Транссиба, Северный морской путь пока еще не развит.

Пока остановились на варианте стимулирования частных инвесторов, чтобы они развивали инфраструктуру за счет потенциальных доходов бюджета. Это будет быстрее, чем если государство начнет направлять государственное финансирование через длинные бюрократические процедуры. А скорость реализации важна - новых проектов в Арктике много, большинство ждет, когда заработает новая система преференций.

- Базовая модель преференций понятна. Но не боитесь ли, что все равно каждый новый проект в Арктике потребует индивидуального подхода и персональных дополнительных льгот?

- Мы создаем такую систему преференций, которая не будет требовать субъективных решений со стороны какого бы то ни было чиновника. Мы сделали так на Дальнем Востоке, то же самое переносим в Арктику. Любой бизнесмен с проектом, соответствующим требованиям закона, может прийти в управляющую компанию и получить статус резидента Арктической зоны. Никто не вправе с него требовать большего, никто не будет принимать решения - нужен его бизнес Арктике или нет.

А вот с каждым отдельным резидентом мы в любом случае работаем индивидуально, решаем множество вопросов, возникающих по ходу - стройка, получение земли, лицензии и так далее, чтобы бизнес на этих этапах не спотыкался.

Не исключено, что могут быть уникальные суперсложные проекты, требующие персональных решений. По таким прецедентам будем вносить изменения в уже принятый закон. И такой опыт имеем на Дальнем Востоке.

- Из числа нефтегазовых компаний "НОВАТЭК" активнее всех делал свои предложения о льготах в Арктике, особенно для СПГ. Также компания предлагала к обсуждению тему закрепления за СПГ-проектами в качестве ресурсной базы лицензионных участков полуостровов Ямала и Гыдана. И, соответственно, установление для этих проектов нулевой ставки НДПИ...

- Очень много предложений, выдвинутых этой компанией, нашли отражение в числе преференций для проектов в Арктике, какие-то напрямую, какие-то косвенно. Так, для СПГ предлагается нулевая ставка НДПИ на 12 лет. В процессе согласования мы готовы обсуждать, достаточен ли этот срок. Может быть, нужно не 12, а 15 лет или другой срок.

Например, обсуждалось предложение установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость для ледокольной проводки. Это не совсем предмет предлагаемого законопроекта, но мы об этой ситуации знаем и не исключаем, что в итоге через законопроект Минвостокразвития вопрос будет решен. Мы это предложением поддерживаем. Потому что проблема, связанная с ледокольной проводкой, гораздо шире, она касается конкурентоспособности Севморпути в целом. Пока решения о том, чтобы эту норму учесть в предлагаемом законопроекте, нет.

Что касается газовых месторождений в ЯНАО, то в процессе обсуждения этого вопроса с Минэнерго достигнута договоренность, что будем его решать в рамках подготовки новой стратегии развития Арктики до 2035 года. В основном позиции сходятся: СПГ надо развивать, чтобы увеличивать долю России на мировом рынке. Но все ли новые месторождения газа на Ямале и Гыдане использовать исключительно под СПГ - тут есть нюансы. Ключевое ведомство, курирующее этот процесс - Минэнерго.

- "Роснефть" заявляла, что также направила свои предложения о преференциях в Арктике - в чем их суть?

- У "Роснефти" планы создания большого арктического кластера, включающего освоение целых групп месторождений. И предложения компании касались длительных налоговых льгот в Арктике, в первую очередь по НДПИ, а также введения налогового вычета, чтобы иметь возможность использовать действующие проекты для финансирования инфраструктуры новых проектов. Этот налоговый вычет, как я уже сказал, мы предусматриваем. Постараемся сделать так, чтобы его предоставление минимально зависело от мнения чиновников. Тем более, что в планах освоения "Роснефти" совершенно новая провинция - Таймыр.

- На Таймыре также есть проект Пайяха бизнесмена Эдуарда Худайнатова. Для Паяйхи исключительные льготы запрашивались?

- Никаких исключительных просьб не поступало. Этот проект недалеко от активов "*Роснефти*", и для них возможно создание общей инфраструктуры. Например, обсуждается одна из инициатив, чтобы нефть с этих месторождений направить через Северный морской путь. Там есть вопросы, связанные с созданием инфраструктуры в бухте "Север", где планируется осуществлять перевалку нефти, проблемы с дноуглублением, пунктами пропуска. В целом, с точки зрения государства, рутинная работа по поддержке инвестиционного проекта. Мы в данном случае помогли коллегам организовать правильное взаимодействие с "Росатомом", Минтрансом и т.д.

- А кроме ЯНАО и Таймыра какие еще перспективные регионы смотрели? Как вообще оцениваете инвестиционную активность в Арктике?

- Если дальше на восток, то на Чукотке это, конечно же, Баимское медно-золотое месторождение, которое недавно приобрела казахстанская компания KAZ Minerals. Есть твердые полезные ископаемые на севере Якутии, много интересного на Дальнем Востоке. В целом, мы собрали информацию обо всех инвестпроектах в Арктике - и действующих, и приостановленных, и совсем замороженных.

По нашей оценке, инвестиции в текущие, реальные, известные проекты, которые можно запустить до 2030 года, оцениваются примерно в 5-6 трлн рублей. Но не исключено, что эта цифра может вырасти. Вернее, так: уверены, что предложенная система преференций изменит уровень активности в Арктике, и когда она заработает, число новых инвестпроектов в Арктике будет увеличиваться. Потенциально можем довести инвестиции до 8-9 трлн рублей. И это будет настоящий рывок в развитии Арктики, это будет очень хороший результат.

- Тема освоения шельфа, в том числе арктического, стоит в особом ряду, дискутируется идея возможного изменения законодательства и в этой части. Минвостокразвития принимает в этом участие?

- Этот вопрос координирует Минприроды, определенная работа ведется. Мы свои предложения озвучивали - считаем, что нужно расширять субъектный состав участников освоения шельфа, допускать частные компании и иностранных инвесторов. То есть окно возможностей должно быть существенно расширено. Другое дело, воспользуются ли инвесторы этой возможностью, но от расширения окна точно хуже никому не станет.

В мире есть высокая динамика освоения шельфа, и Россия пока отстает в этом процессе, потому что мы очень ограничены в возможностях. Работа только-только началась, мы с коллегами из Минприроды обмениваемся мнениями, были обсуждения и в правительстве, но никаких решений пока не принято.

Однако, замечу, что главная "точка сборки" - новая арктическая стратегия, которая должна быть сформулирована до конца этого 2019 года, обязана включать ответы на все вопросы в Арктике, которые сегодня есть. А это, в том числе, и вопросы - что делать с шельфом, как упрощать доступ инвесторов к новым ресурсам в арктической зоне, как развивать Северный морской путь. Все должно найти отражение в стратегии до 2035 года.

- Минвостокразвития и "Росатом" готовят обновленную экономическую модель развития Севморпути. На какой стадии ее формирование?

- На Арктическом форуме мы свое видение представили двум вице-премьерам - Юрию Трутневу (курирует Дальний Восток и Арктику) и Юрию Борисову (курирует ОПК). Пока это только видение того, как может развиваться Севморпуть как конкурентный транспортный коридор. Суть его в том, что в перспективе ближайших 10 лет СМП будет использоваться для вывоза российской углеводородной продукции из арктических территорий. Это обеспечит развитие инфраструктуры, создание группировки судов-ледоколов, выход на круглогодичное использование СМП.

Но именно выход на круглогодичную работу станет переломным моментом, значительно повысит привлекательность СМП, особенно для транзита. Сейчас объем транзита по СМП - 0,5 млн тонн грузов, и это ничто по сравнению с южным маршрутом через Суэцкий канал. Россия может создать условия, при которых этот объем будет значительно больше. По предварительным оценкам, можно увеличить до 5 млн тонн транзита по Севморпути в перспективе 15-20 лет.

Наша идея заключается в том, чтобы создать регулярную контейнерную линию, которая будет работать на трассе СМП. Ключевая задача - сделать СМП выгоднее, чем южный маршрут. Сегодня очевидная выгода СМП в одном - экономия топлива. По нашим расчетам, при проходе через СМП контейнеровоза вместимостью 4,5 тыс. TEU из Йокогамы в Роттердам экономия топлива достигает 40% по сравнению с южным маршрутом. А в структуре стоимости морских перевозок именно топливо занимает первое место, почти 50%. Однако из-за других условий развития СМП это конкурентное преимущество теряется: небезопасность мореплавания, нерегулярность и так далее.

Мы считаем, что минимум на ближайшие 20 лет российское государство должно взять на себя все риски, связанные с транзитом международных грузов по СМП. По-другому просто не получится, и опыт развития Суэцкого канала тому подтверждение.

Для этого необходимо создать российского контейнерного оператора, который будет осуществлять перевозки грузов между Петропавловском-Камчатским и Мурманском. До этих портов фидерными судами грузы будут доставляться из любых портов Азии и Европы, там консолидироваться на контейнеровозах арктического класса. А далее те же фидерные суда будут доставлять грузы до конечных портов назначения. При этом контейнерный оператор должен за свой счет хеджировать риски перевозок.

Все это еще надо просчитать - строительство портов-хабов, ледоколов, схем передвижения и т.д. - чем мы сейчас и занимаемся, по поручению вице-премьеров. Эта новая экономическая модель Севморпути должна быть представлена на Восточном экономическом форуме в сентябре.

- Вы подчеркивали, что главная "точка сборки" - стратегия Арктики до 2035 года. Оформился ли основной контур обновленной стратегии? В чем будет ее принципиальное отличие от предыдущих подобных документов, касающихся этого региона?

- Мы уже встретились с главами арктических регионов и обсудили темы, которые должны быть сформулированы в стратегии. Она в любом случае будет включать два основных блока - экономическое и социальное развитие Арктики. И там, и там примерно задачи понятны, президент обозначил, что по качеству жизни условия в Арктике не должны быть хуже, чем в среднем по России. Теперь нужно определить мероприятия, которые позволят этого добиться.

В плане экономики главный проект - это Северный морской путь. И еще целый ряд проектов, например, северные широтные ходы, железные дороги. Я сейчас говорю не только о двух известных объектах - СШХ и СШХ-2. Мы должны думать и дальше, о том, как вывозить продукцию с Урала, из Восточной Сибири, Дальневосточных регионов, как их подключать к Севморпути там, где это выгодно.

Безусловно, будем обсуждать социальную часть с людьми, живущими на арктических территориях. Это и коренное население, и профильные эксперты. Важны различные точки зрения о том, как улучшить жизнь наших граждан в этом суровом крае.

Основное, к чему мы будем стремиться - придать новой стратегии максимальную конкретику. Должны быть сформулированы очень четкие цели - измеримые, понятные, не обязательно сразу до 2035 года, могут быть и меньшие сроки. Главное, чтобы задачи стратегии были ясны, потому что это главный документ, который определит развитие российской Арктики на многие годы вперед.