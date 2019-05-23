Посол Италии в России: Ветропарк Enel создаст новые рабочие места в Ростовской области

Паскуале Терраччано рассказал о строительстве Ветровой электростанции в регионе

Паскуале Терраччано Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Посол Италии в России Паскуале Терраччано в четверг, 23 мая, примет участие в церемонии закладки первого камня в основание Ветровой электростанции (ВЭС) в Ростовской области. В интервью "Интерфаксу" господин Терраччано поделился своим мнением о положительных эффектах, которые принесет реализация этого проекта, а также рассказал о перспективах итало-российского сотрудничества по нефтяным проектам в Ливии.

- Enel реализует в России два проекта строительства ветропарков - в Ростовской и Мурманской области. Рассматривает ли Enel другие площадки для строительства ветропарков на Юге России, если программа ДПМ для возобновляемых источников энергии будет продлена, или в отсутствие подобной поддержки? Мешают ли реализации проектов санкции в отношении РФ?

- Я рад, что вы задали этот вопрос, ведь он даёт мне возможность с удовлетворением объявить, что сегодня мы вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и генеральным директором компании "Энел Россия" Карло Палашано Вилламаньей заложим первый камень в основание нового ветропарка Enel "Азовская ВЭС". Этот проект входит в перечень ста приоритетных проектов Ростовской области, и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 г. Ветропарк будет вырабатывать около 300 ГВтч в год, что позволит снизить объём выбросов углекислого газа примерно на 100 000 тонн. Таким образом, речь идёт о проекте, который даст положительный эффект как с точки зрения создания рабочих мест и экономического роста региона, так и с точки зрения перехода к экологически чистым источникам энергии.

Enel – это компания, которая твёрдо верит в российский рынок: не случайно она является ведущим итальянским инвестором в РФ. Её эффективное сотрудничество с администрацией регионов России – очень воодушевляющий сигнал для тех итальянских компаний, которые намерены инвестировать в Россию. Нет никаких сомнений, что если на рынке появятся новые объёмы, доступ к которым предоставляется на конкурсной основе в рамках программы по развитию возобновляемых источников энергии, а руководство регионов РФ предложит новые стимулы, компания может рассмотреть дальнейшее расширение своей работы в России.

- Ранее из Рима неоднократно звучали заявления о необходимости отмены или смягчения антироссийских санкций. В силе ли эта позиция, будет ли Италия продолжать настаивать на смягчении санкций? Можно ли говорить о том, что в итальянском истеблишменте на сегодняшний день сформировался консенсус по этому вопросу?

Позиция Италии, которую разделяют все политические силы, представленные в нашем парламенте, ясна. Мы совершенно уверены, и не упускаем случая повторить это на всех международных площадках, что санкции и их экономические последствия для России и отдельных стран ЕС не могут быть новой нормой в отношениях между Россией и Западом. В будущем они должны остаться позади. Поэтому речь идёт о временных мерах, срок действия которых зависит исключительно от имплементации Минских соглашений. Я хочу напомнить, что среди стран Европы именно Италия всегда настаивала на том, чтобы при каждом рассмотрении вопроса о продлении санкций проводилось подробное обсуждение тех шагов, которые были сделаны для выполнения этих соглашений.

- Заинтересована ли Италия в участии российских компаний в совместных нефтяных проектах в Ливии?

- Сотрудничество между Италией и Россией в области энергетики имеет давнюю историю и носит стратегический характер. Существует множество случаев успешного сотрудничества итальянских и российских энергетических компаний в третьих странах. Например, можно вспомнить о прекрасной кооперации Лукойла и Eni в Мексиканском заливе, на Ближнем Востоке и в Африке или о совместном проекте Eni и Роснефти по разработке месторождения "Зохр". Этот проект, в котором Eni имеет 50%, а Роснефть – 30%, был запущен в рекордные сроки в конце 2017 г. и расширил традиционную область энергетического сотрудничества между Италией и Россией, включив в неё Средиземноморский бассейн.

Когда в Ливии воцарится мир, безусловно, можно будет рассмотреть возможность реализации совместных проектов на её территории.