"Каждая наша ошибка вызовет огонь прямой наводкой противников Академии"

На последнем заседании Президиума РАН обсуждали положения и экспертную деятельность Академии

"Каждая наша ошибка вызовет огонь прямой наводкой противников Академии" Фото:ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Очередное заседание Президиума РАН, казалось, не предвещало никаких сложностей и, уж тем более, наличия обостренной дискуссии.

На повестке дня два главных вопроса: об утверждении положения о научно-методическом руководстве РАН научно-технической деятельности и научных и образовательных организаций высшего образования и отчет об экспертной деятельности РАН.

Представленный документ является, по выражению докладчика, вице-президента РАН Алексея Хохлова, "локальным нормативным документом". Фактически, он лишь детализирует соответствующее постановление правительства на эту тему, не вводя никаких новых положений.

Второй вопрос - устный отчет об экспертной деятельности Академии. Обычные рутинные вопросы. Однако при их обсуждении все оказалось не так просто.

Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов рассказывает о том, как проходило обсуждение этих, повторяю, казалось бы, рутинных вопросов.

Корр.: Члены президиума РАН отнюдь неоднозначно отнеслись к обсуждению. Несогласие проявилось, когда докладчик представил название обсуждаемого документа. Академик Геннадий Красников заметил, что в самом постановлении правительства, которое президиум РАН должен детализировать, есть важные положения, с которыми академия в свое время высказывала несогласие. Поэтому, сказал он, "если мы утверждаем представленное на рассмотрение президиума это положение, то получается, что все наши предыдущие несогласия автоматически нивелируются". Он предложил дать другое название обсуждаемому документу. Вместо названия "Положение о..." писать "О порядке выполнения постановления правительства страны по данному вопросу". Академик пояснил, что "это не противодействие решению правительства и делать это никто не собирается, но и "закрывать глаза" на спорные положения никто не хочет".

Забегая вперед, скажу, что за такую поправку проголосовали почти все участники заседания, против только четыре голоса.

А "судьи" кто?

Но дальше дискуссия пошла еще острее. Академик Геннадий Месяц вновь поднял вопрос о необходимости изменения механизма оценки деятельности научных институтов. По его словам, деятельность оценивается Советом, состоящим из 48 членов, но из них только 12 голосов принадлежит Академии! Остальные, по его мнению, к науке не имеют отношения. "Не должен оценивать деятельность академических институтов тот, кто не имеет к этому никакого отношения! Если Академия не имеет возможности дать решающую оценку работе института и его руководству, то зачем такая Академия?" - жестко задал вопрос Месяц. Ответа от докладчика не получил.

Вопрос о научном руководстве академическими институтами поднял и еще один академик - Лев Зеленый. Свое выступление он начал с того, что высказал "разочарование" с обсуждаемым документом. По его мнению, в нем не говорится о реальном руководстве деятельностью научных организаций, а вместо руководства речь идет опять об экспертизе. "Документ, - продолжал он, - не дает возможности определить стратегию развития институтов". Он предложил разработать и издать типовое положение о научном руководстве академических институтов, иначе на практике все опять будет сводиться к проведению экспертизы тем исследований и к отчету о проделанной работе.

Директор - хорошо, но без научного руководителя нельзя

Мы попросили академика более подробно объяснить свое предложение.

Лев Зеленый: После проведенной министерством ротации руководства и обновления директорского корпуса в научных организациях возник новый институт: Институт научных руководителей. Это произошло потому, что многие новые директора не являются членами академии. Таким образом, фактически связь научного учреждения с академией оказалась сильно осложненной, а то и просто потерянной! Вот эту связь и призван осуществлять научный руководитель института. Как я помню, фактически все 100% научных руководителей академических институтов являются членами РАН. Должность эта учреждается уставом института. Но все дело в том, что в каждом институте права и обязанности научного руководителя трактуются по-разному. Естественно, это не может не влиять и на такой важный участок, как взаимоотношения между директором и научным руководителем. Но именно через научных руководителей и должно при новых условиях осуществляться влияние академии. Мне кажется, что академия могла бы этот канал использовать, официально утвердив положение о научных руководителях институтов. В нашем институте сложившаяся связка "директор-научный руководитель" работает весьма эффективно, но, как я знаю, не везде, к сожалению, это так.

Сейчас, когда вся реорганизация произошла, все "игроки распределены по полям", то мы видим, насколько сужены функции академии. Они сводятся к оценке одного, другого, третьего. Но отсутствует возможность прямого влияния на стратегическое видение развития научных исследований в институтах, некогда подведомственных РАН. К сожалению, в законе об академии эти положения не прописаны. Тогда, не меняя закон, это можно сделать, "войдя через другую дверь" введением положения о научных руководителях институтов. Академия, таким образом, сможет тогда каким-то образом влиять на развитие научной деятельности в этих организациях. Но и это не все. Мы в нашем отделении (физических наук) предлагаем создать Совет директоров и научных руководителей. Должность председателя, естественно, будет выборной. Главное, что такой Совет может стать очень полезным новым институтом, который укрепляет связь научных организаций с Академией наук. Это поможет не только проведению экспертной работы, которую так ждут от РАН. Но главное, позволит точнее сформулировать принципиальную линию развития данного научного института, и даже в целом стратегию развития всего научного направления, в котором он работает.

Корр.: О том, что нельзя сводить деятельность Академии только к проведению экспертиз, говорили многие выступающие. Были даже предложения дополнить текст обсуждаемого документа точным определением понятия "научно-методическое руководство". "Если нет такого определения, - сказал, в частности, член президиума Владимир Иванов, - тогда нельзя определить и цель работы". Ряд выступавших даже предложили "вновь поспорить с правительством о необходимости расширения функций академии".

Экспертиза, экспертиза... превыше всего!

Отвечая на все высказанные замечания и предложения, докладчик - вице-президент РАН Алексей Хохлов согласился с предложением Зеленого не сводить деятельность Академии лишь к проведению экспертной работы. Он поддержал также предложение о необходимости "поработать над созданием типового положения о научном руководстве институтов научными руководителями". Но категорически высказался против поднятия вопроса об изменении положения в законе об академии. По его мнению, "надо хорошо наладить проведение экспертиз, а уж потом можно и ставить вопрос об изменении положения академии".

Можно считать, что "горячие головы" несколько остудил ведущий заседания президиума РАН - вице-президент Юрий Балега. В завершение заседания он произнес одну, но вескую фразу: "Каждая ошибка наша вызовет огонь прямой наводкой противников Академии".