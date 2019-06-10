Топ-менеджер "РусАла": ограничений по дивидендам у нас нет, но предложения пока на совет директоров не выносились

Олег Мухамедшин рассказал о планах по заимствованиям и вероятности выплаты дивидендов и buyback

Олег Мухамедшин Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - О планах "РусАла" по заимствованиям, вероятности выплаты дивидендов и buyback, финансировании строительства Тайшета в интервью "Интерфаксу" рассказал директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам "РусАла" Олег Мухамедшин.

- "РусАлу", согласно недавней презентации компании, осталось погасить $600 млн в этом году. Компания рассматривает рефинансирование? Возможны ли новые переговоры о реструктуризации долга, или, наоборот, досрочное погашение?

- Если смотреть на график погашения, на 1 июня у нас осталось меньше $400 млн. Из них порядка $300 млн - это синдицированный кредит по достаточно хорошей ставке. Поэтому мы не видим необходимости в досрочном погашении. И порядка $70 млн - это транш по панда-бондам в долларах. Переговоры о реструктуризации долга мы также не ведем. У нас достаточно возможностей для использования cash flow, при необходимости могут быть использованы долговые инструменты.

- Какие вы считаете сейчас наиболее привлекательными?

- В апреле мы достаточно успешно разместили рублевые облигации. Сейчас думаем о следующем транше. Также рассматриваем размещение панда-бондов на китайском рынке, находимся в процессе обновления кредитных рейтингов в Китае. Плюс к этому, банки сами после снятия санкций очень активно возвращаются с различными предложениями по новому финансированию, как на двусторонней основе, так и в виде синдицированных кредитов.

- Какие могут быть сроки следующего выхода на рынок бондов?

- Точные сроки не определены. Но то, что мы сейчас работаем над апдейтом всех кредитных рейтингов - это факт. Как только эти рейтинги будут получены, мы, исходя из опыта предыдущих размещений, примерно в течение трех месяцев выйдем на рынок. Мы также ведем переговоры с банками, с которыми размещали первый транш панда-бондов.

- Насколько актуально сейчас для "РусАла" "зеленое" финансирование, которое компания рассматривала до санкций?

- С одной стороны, этот довольно интересный рынок. С другой - специальных условий или каких-то низких ставок на нем нет. Это тот же рынок облигаций с несколько иным фокусом инвесторов, в большей степени имиджевая вещь. Мы с банками продолжаем обсуждать эту тему. Но пока никаких конкретных решений нет. Мне кажется, что сейчас для "РусАла" привлечение финансирования в долларах через рынок еврооблигаций невыгодно. По другим инструментам, например, панда-бондам в юанях, мы получим лучшие условия.

- Как идут переговоры с ВЭБом и другими госбанками о проекте финансировании достройки Тайшетского алюминиевого завода? Когда можно ожидать соглашения? Так как "РусАл" сам достраивает завод, актуальна ли оценка потенциального объема проектного финансирования в 60 млрд рублей, озвученная ранее?

- После снятия санкций мы возобновили переговоры по финансированию Тайшета. С учетом того, что речь идет об экспортоориентированном проекте, мы рассчитываем, что сможем кредитоваться по соответствующей правительственной программе поддержки проектов в области экспорта. Это может означать получение хорошей процентной ставки. У банков есть заинтересованность. Например, в ходе ПМЭФ мы встречались с ВЭБом, чтобы обсудить возможные сроки и условия. Я думаю, до конца года мы этот вопрос закроем. Оценка потребностей в финансировании в 60 млрд рублей для Тайшетского завода актуальна.

- "РусАл" вел переговоры с "РусГидро" об участии в проекте достройки Тайшета. Есть ли договоренности?

- Ранее мы, действительно, обсуждали этот проект с "РусГидро", которая является нашем партнером по БЭМО. Но сейчас вопрос не стоит на повестке дня. То есть завод мы пока достраиваем сами.

- Руководство "РусАла" заявляло о том, что совет директоров в этом году может рассмотреть возможность дивидендных выплат. Возможны ли выплаты по итогам I полугодия?

- Дивидендную политику никто не отменял и она не пересматривалась. Конечно, у компании есть целый ряд крупных проектов, которые нужно завершить в конкретные сроки. Всегда стоит выбор: или увеличивать инвестиции в проекты, или выплачивать дивиденды, или снижать долг. Или комбинация этих трех вещей. Решение является прерогативой совета директоров. Пока никаких предложений на совет директоров мы не выносили и этот вопрос не рассматривался. Но никаких ограничений на выплату дивидендов у нас нет.

- Не считает ли "РусАл", что акции компании сейчас значительно недооценены? И может ли в этой связи получить реальное содержание норма о возможности выкупа на рынке до 10% своих акций, предложенная для утверждения акционерам?

- Достаточно посмотреть консенсус аналитиков, который предполагает рост цены акций "РусАла". Здесь играют роль два фактора. Во-первых, ситуация на рынке алюминия. Цены держатся на низком уровне, несправедливом с учетом соотношения спроса и предложения. Но именно эта ситуация содержит в себе потенциал к росту цены. Во-вторых, влияние санкций. Безусловно, санкции повлияли на интерес к акциям "РусАла" со стороны институциональных инвесторов. Многим из них после снятия санкций еще предстоит работа по возобновлению анализа акций. Еще не все инвестиционные банки вернулись к покрытию. Это займет определенное время.

Что касается вопроса о выкупе до 10% акций "РусАла" с рынка, он не обсуждался. Я считаю, у нас и так достаточно много работы по повышению ликвидности. Это тоже важный элемент ценообразования. В этом смысле это контрпродуктивная мера, ведь покупать с рынка - означает снижать ликвидность.