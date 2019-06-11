Татьяна Москалькова: каждый четвертый россиянин получает зарплату в конверте

Уполномоченный по правам человека рассказала о проблемах выплаты алиментов и о том, почему нарушения культурных прав и свобод меньше волнуют россиян

Татьяна Москалькова Фото: пресс-служба

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала "Интерфаксу" о проблемах "серых" зарплат, контрафакте на рынках лекарств, проблемах выплаты алиментов, а также о том, почему нарушения культурных прав и свобод меньше волнуют россиян.

- Росстат сообщал, что за чертой бедности живет 19 млн россиян, много ли вам поступает обращений в связи с этим?

- МРОТ в прошлом году был повышен до прожиточного минимума . Но я считаю это недостаточным шагом, считаю, МРОТ должен составлять 22–25 тыс. руб.

Каждый год число коллективых жалоб снижается, что говорит об уменьшении грубых и массовых нарушений прав. Треть обращений касается увольнений, чуть меньше -оплаты труда. Люди жалуются на несправедливые изменения оплаты, невыплату или несвоевременную, недостаточную выплату заработной платы, в том числе в связи с банкротством предприятий, отказы в компенсации переработок и неиспользованных отпусков.

Суммарная задолженность по заработной плате в начале года в России составляла 2,4 млрд руб. перед 36,7 тыс. человек (на 21,2% меньше, чем на 1 декабря прошлого года). Но уже в апреле она увеличилась до 2,9 млрд рублей. Конечно, это не может не тревожить.

- А сколько обращений связано с "серыми" зарплатами? И можно ли защищать права граждан, получающих такую зарплату?

- Их права защищать тяжело. По социологическим опросам, каждый четвертый россиянин получает зарплату "в конверте". И это подтверждают наши жалобы, такой информации довольно много. А ведь треть работников такая оплата труда вполне устраивает, еще трети "все равно", и меньше трети называют это вынужденной мерой по требованию работодателя. Больше половины работников винит в этом государство. Также государство не может, к сожалению, обеспечить всех работой по месту жительства, в связи с чем широко распространена трудовая миграция, что тоже порождает ряд проблем.

В регионах зачастую граждане вынуждены соглашаться на любую деятельность без документального оформления, а работодатели потом отказываются платить. И люди не могут обратиться в суд, им практически невозможно помочь.

Но когда обращаются к уполномоченному, мы стараемся помочь, так, в прошлом году работникам по судебным решениям было выплачено более 56 млн рублей.

- А трудовые права кого чаще ущемляются, есть ли разделения по возрастам, профессиям?

- Граждане предпенсионного возраста часто жалуются, что работодатели при приеме на работу отдают предпочтение более молодым работникам.

С другой стороны, актуальной остается и проблема трудоустройства молодых людей, окончивших колледжи, вузы, но не имеющих опыта и стажа работы. Статистика свидетельствует , что не трудоустроен каждый четвертый выпускник-бюджетник высших образовательных организаций, а с учетом "платников" их численность еще выше.

- А как вы оцениваете доступность медпомощи в России?

- Согласно результатам исследований, показатель доступности медицинской помощи в России находится на достаточно высоком уровне по сравнению со многими развитыми странами: 64 балла против 51 в среднем. При этом уровень неудовлетворенности медицинскими услугами один из самых высоких: 32 балла против 53 в среднем.

- В чем вы видите причины этого?

- Во-первых, достаточно низкие расходы государства в области здравоохранения (в России — это 0,5% от ВВП, в среднем по миру — 9%), во-вторых –системные проблемы.

Больше половин жалоб по здравоохранению, поступающих ко мне, касаются недоступности и некачественного оказания медпомощи. На втором месте - обращения, связанные с нарушениями прав граждан при оказании им психиатрической помощи – насильственной госпитализацией, неудовлетворительным состоянием психиатрических больниц и дефицитом квалифицированных кадров.

Я бы предложила, особенно учитывая значимость этой темы, создать независимую от власти службу защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических учреждениях.

Тревогу вызывают случаи отказов в предоставлении пожилым гражданам медицинской помощи, в том числе проявляющиеся в невозможности назначения лечения. Нужно развивать такой профиль помощи, как гериатрия, готовить больше врачей, чтобы они лучше разбирались, могли помочь.

- А как вы оцениваете качество лекарственных препаратов на российском рынке?

- Очень тревожные данные по этой теме, по некоторым исследованиям, доля фальсификата на лекарственном рынке составляет 40%. Надеюсь, ужесточение уголовной ответственности за умышленное производство и торговлю контрафактом, отнесение к отягчающим обстоятельствам продажи в Интернете поможет уменьшить количество подделок.

- Хотелось бы перейти к другой, не менее важной теме – образования. Получение мест в детсадах, яслях по-прежнему остается больной темой?

- Да, количество обращений ко мне по этой теме не снижается. Хотя количество детей в детсадах увеличилось на 10%, но это недостаточный рост. Не во всех субъектах обеспечена доступность детсадов для детей даже старше 3 лет. А для ясельных групп очередь в некоторых регионах по-прежнему превышает несколько тысяч человек, например, в Кемеровской области, Якутии. Надеюсь, все-таки начнут строить больше детсадов и яслей, ведь ясли очень часто нужны именно малоимущим семьям, одиноким матерям, которые вынуждены выходить на работу после окончания отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, или хотя бы платить достойные компенсации тем, кто не получил места в саду.

- А что касается обращений по поводу образования в школах и вузах? И как вы считаете, какие меры нужны, чтобы обеспечить безопасность в этих учреждениях?

- По-видимому, сокращается количество отказов в приеме детей в школы и незаконные отчисления из вузов - во всяком случае, количество обращений по этим темам снижается. Хотя, конечно, остаются такие проблемы, как закрытие деревенских школ, отсутствие медработников в течение всего дня, обеспечение безопасности. Еще часть обращений ко мне касается вопросов качества образовательных услуг, помощи в поступлении в вуз, проживания в общежитии, получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. По поводу детей-инвалидов я считаю, нужно готовить большее количество педагогов, умеющих с ними работать, ввести мониторинг организации инклюзивного образования, создать институт общественного контроля за соблюдением прав таких учащихся.

Что касается безопасности, то считаю необходимым включить все образовательные организации, в том числе частные, в перечень специально охраняемых объектов. Но, конечно, нужно еще и поднять требования к профессиональной надежности охранных организаций и их сотрудников. Также нужно ужесточить требования к процедуре приобретения гражданами оружия.

- Вы затронули тему прав детей-инвалидов, много предложений звучит по поводу расширения возможностей использования маткапитала, в том числе для лечения детей, как вы к этому относитесь?

- В настоящее время средства материнского капитала можно потратить на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, но сначала надо потратить свои деньги, а потом их компенсируют из маткапитала. А ведь дети часто не могут дождаться нужной операции из-за нехватки федеральных квот, ждут очереди на бесплатные сложные коляски по два-три года. Я считаю, нужно расширять возможности использования маткапитала на лечение детей.

- Если не уходить от темы детей, многие ли вам жалуются на выплату алиментов? Это считается одной из самых больных тем для многих семей.

- Проблема уклонения от уплаты алиментов носит системный характер, к сожалению, и не меняется от года к году. Судебные приставы зачастую не занимаются взысканием. Из оконченных и прекращенных в прошлом году 733 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов фактически исполнено только 50 тысяч. Административных и уголовных дел в прошлом году на неплательщиков алиментов было заведено меньше, чем в позапрошлом, хоть и незначительно.

Особенно остро стоит проблема невыплаты алиментов на основании судебного решения детям, оставшимся без попечения родителей. Так, в прошлом году почти 238 тысяч детей имели право на получение алиментов от родителей, но получали их только чуть больше трети - 84 тысячи. Понятно, что родители уклоняются от уплаты, многие ведут асоциальный образ жизни, у них просто нет имущества, которое можно было бы взыскать, они не трудоустроены или находятся в местах заключения. Но существует и проблема недостаточного межведомственного взаимодействия по взысканию алиментов между территориальными органами ФССП России и организациями для детей-сирот, органами опеки и попечительства, этим надо заниматься.

Трудно добиться и уплаты алиментов с родителей, проживающих за границей. На практике это процесс очень сложный, не всегда достигающий результата.

- А что касается экологии, в прошлом году много было митингов из-за несанкционированных свалок, как дела обстоят этой весной?

- Да, в прошлом году количество обращений по поводу несанкционированных свалок мусора и утилизации отходов производства и потребления увеличилось вдвое. Ситуация со свалкой "Ядрово" около Волоколамска до сих пор остается у меня на контроле, сейчас там пока превышений допустимой концентрации загрязняющих веществ не фиксируется.

И аналогичные обращения мне поступают из многих регионов страны - Калужской, Самарской и Оренбургской областей. А по факту проблемы существуют во Владимирской, Псковской, Ярославской, Архангельской, Челябинской областях, Татарстане, других субъектах. В этих регионах в прошлом году прошли массовые митинги в защиту права на чистую окружающую среду. По некоторым данным, на устранение незаконных свалок мусора Москва и Подмосковье потратили порядка 1,3 млрд рублей, что почти вдвое больше затраченного на эти цели в позапрошлом году. Рост затрат во многом связан и с повышением требований к мероприятиям по ликвидации и рекультивации свалочных полигонов. Но считаю, нужно поднимать и вопрос переработки отходов. Стоит отметить, что переход от свалок к переработке отходов усложняется в условиях значительного прироста масштабов отходов, который в России составляет более 5–6 млрд тонн в год. Но надеюсь, что после указа президента, принятого в начале года, все-таки начнет формироваться комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, их утилизация.

- Как обстоят дела с жилищными правами?

- Большинство обращений ко мне касаются именно нарушений жилищных прав, особенно малоимущих. У нас 2,4 млн малоимущих семей нуждается в жилье, и при этом только 4–5% из них ежегодно его получают.

- Можно ли решить эту проблему? Обеспечивать жильем большее количество людей? Ведь в строительстве тоже много проблем...

- Нужно принять комплекс мер, стимулирующих строительство арендного жилищного фонда социального использования и некоммерческого жилищного фонда для малоимущих граждан. Такое предложение я передала президенту РФ.

- По поводу культуры к вам мало обращений поступает? В позапрошлом году вообще они не упоминались...

- Да, их немного было и в прошлом году, меньше ста. Причем половина была с просьбами помочь оформить паспорт болельщика на чемпионат мира. Еще часть касалась доступности спортивной инфраструктуры, просмотра соревнований, вопросов сохранения памятников архитектуры, проведения в них капитального ремонта, ненадлежащей охраны памятников, помощи в получении грантов для творческих коллективов.

Два обращения касались запретов концертов рэп-исполнителей. Но после того, как тема дошла до президента, массовые запреты прекратились. Я считаю, что если тексты исполнителей не нарушают нравственных норм, не являются экстремистскими, не разжигают расовую или религиозную ненависть, то имеют полное право на существование и публичное исполнение. Оценку таким формам искусства может дать только зритель.

- Почему же так мало обращений? В остальном с культурой все хорошо?

- Социологические исследования показывают, что до трети россиян устают, им не хватает свободного времени для культурных мероприятий, для еще почти трети встает вопрос доступности культурных мероприятий, в том числе из-за нехватки денег, для пятой части играет роль то, что мероприятия проводятся далеко от места жительства. В больших городах многие из этих вопросов снимаются, и люди больше ходят на выставки, в кино, театры, надеюсь, и эта проблема будет решаться.