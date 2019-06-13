Александр Дынкин: форум показал – не надо упрощать Россию

Зампред оргкомитета форума "Примаковские чтения" рассказал о значении мероприятия

Александр Дынкин Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Завершившийся в Москве международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" вызвал большой интерес среди российских и зарубежных ученых, политиков, дипломатов.

Специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов побеседовал с заместителем председателя Оргкомитета форума, академиком, президентом ИМЭМО имени Примакова Александром Дынкиным (председатель – помощник президента Юрий Ушаков) о том, как проходил форум и о его значении.

Самый успешный из всех предыдущих

- В кулуарах форума многие мои собеседники говорили, что он был самым представительным. Вы разделяете это мнение?

- Абсолютно точно. Завершившийся пятый форум был, действительно, самим успешным и представительным. В пленарных заседаниях приняло участие свыше тысячи человек. Среди них - 87 крупных экспертов из 33 стран мира. Обращение президента страны Владимира Путина к участникам Форума задало его тональность. С докладом выступал его помощник по международным отношениям Юрий Ушаков, а второй день форума открывал министр иностранных дел Сергей Лавров. Выступил также вице-премьер Антон Силуанов. Модераторами были с российской стороны два заместителя министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Александр Грушко. В дискуссиях участвовали три бывших лидера стран (Польша, Словакия, Швеция) и один лауреат Нобелевской премии из Туниса.

Как видите, уровень профессионализма очень высокий. О том, насколько выступления и дискуссия были интересны, свидетельствует тот факт, что ко мне подходило очень большое число участников с просьбой пригласить их на форум на следующий год.

Россия – это не уменьшенный вариант СССР

- Что показала дискуссия на форуме?

- В первую очередь хочу отметить, что дискуссия показала (и это не только мое мнение), что одним из главных выводов можно считать тезис "Не надо упрощать Россию!". Высокий уровень дискуссии и понимание ее участниками сложности проблем отлично проявились во время работы форума. Стало ясно, что Россию нельзя принимать как уменьшенный вариант СССР. Это "все-таки" другая страна, с другой политической системой, с известным плюрализмом мнений и с весьма профессиональной внешней политикой.

Сегодня мировой порядок разрушен, и как его восстанавливать, как собирать по-новому пазлы будущей архитектуры мирового порядка – это та основная тема, которая "красной нитью" проходила на всех семи панелях конференции: и на панели, посвященной отступлению западного либерализма и конкуренции великих держав, и на панели, посвященной будущему контролю над вооружениями, и на панели, посвященной европейским проблемам. В общем, это та тема, которая сегодня является "нервом" международной политики и мировой аналитики.

Еще одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, стало очевидным: демонизация Россия, которая существует сегодня в западном дискурсе, же стала "абсолютным" оружием во внутриполитической борьбе. Это оружие используется не только в Соединенных Штатах, о чем мы все хорошо знаем, но и в самых малымх европейских странах. Это та реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся.

Форум многообразен

- Форум – это два дня пленарных заседаний?

- Я хочу сказать, что "Примаковские чтения" – это уже не только два дня конференции. Вокруг "Примаковских чтений" возник целый ряд других важных мероприятий "на полях" большой конференции. Например, сегодня в ИМЭМО одновременно проходят; трехсторонняя встреча экспертов России, Индии и США "Поиск общих интересов и выявление глобальных рисков" и большая конференция "Постсоветское пространство – векторы перемен", с участием специалистов из Казахстана, Белоруссии, Украины, Узбекистана и Таджикистана.

Накануне "Примаковских чтений" состоялись так называемые "Молодежные примаковские чтения". Они проводяться уже в третий раз и больше ориентированы на регионы, на страны СНГ, Восточной Европы. В этом году в них впервые участвовали молодые исследователи из стран Западной Европы. Это тоже очень интересное мероприятие. Ребята пишут свои доклады, их оценивает квалифицированная экспертиза ИМЭМО. 25 победителей мы приглашаем на "Примаковские чтения", обеспечивая им пребывание в Москве и участие в форуме.

Еще одно отличие "Примаковских чтений от других больших мировых конференций: у нас практически открытый доступ на конференцию. Это значит, что если вы зарегистрировались, то вам практически гарантированно участие. И возможности Центра мировой торговли, где проходят сессии форума, позволяют разместить в одном зале более тысячи человек. На прошедших "Примаковских чтениях" у нас зарегистрировалось более 800 российских участников. И это тоже любопытное событие, на которое обратили внимание иностранцы. Подобная открытость не только для российских экспертов, но и для мировых, позволяет знакомиться с анализом международных отношений и с дискуссиями "из первых рук", а не с экранов телевизоров в разных странах, на которых комментаторы "брызжут слюной" и занимаются чистой пропагандой. По общей оценке, все дискуссии носили корректную и уважительную форму, несмотря на всю остроту текущей международной повестки дня. Это тоже особенность "Примаковских чтений"!

- Какие планы на будущее?

- Помимо подготовки к очередному, на следующий год, форуму, я получил два приглашения. Мне предложили провести форум "Примаковские чтения" в Казани и в Софии.