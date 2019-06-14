Посол КНР в РФ: Китай и Россия укрепили всеобъемлющее стратегическое взаимодействие

Ли Хуэй рассказал об итогах визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и поделился видением дальнейшего развития российско-китайских отношений

Ли Хуэй Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Об итогах недавнего визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, о двустороннем сотрудничестве в сфере политики, безопасности и на мировой арене рассказал в интервью "Интерфаксу" посол Китая в России Ли Хуэй.

- Состоявшийся государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина прошел успешно. Какие важные результаты достигнуты в ходе нынешнего визита? Какие важные особенности можно отметить?

- В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Нынешний визит, ознаменовавший важную веху в развитии двусторонних отношений, является первым государственным визитом Си Цзиньпина после его переизбрания на пост председателя КНР. Одним из самых больших достижений нынешнего визита является то, что обе стороны еще раз оценили состояние и содержание отношений между двумя странами и совместно открыли новую эпоху в этих на более высоком уровне в условиях их быстрого развития.

Отличительными чертами нынешнего визита можно назвать сжатые сроки, плотный график, богатое содержание, дружественную атмосферу.

Во-первых, высокие стандарты приема председателя КНР и организации визита стали свидетельствами высокого уровня и специфики китайско-российских отношений. Это и торжественные приветственные церемонии, которые состоялись в московском аэропорту Внуково, а потом в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца; представительная делегация российской стороны на переговорах глав двух государств в расширенном составе, включавшая руководителя Администрации резидента, пять вице-премьеров, а также более 10 руководителей министерств и глав крупнейших компаний.

В дополнение к официальному торжественному приему президент России Владимир Путин специально провел для председателя Си Цзиньпина экскурсию на катере по историческим местам Санкт-Петербурга, и устроил неформальный ужин в Зимнем дворце.

Во-вторых, главы двух государств совместно посетили церемонию открытия павильона панд в Московском зоопарке, вызвав живейший восторженный интерес в российском обществе.

Спустя более полувека московский зоопарк вновь поприветствовал национальное достояние Китая - панд. Два китайских посланника дружбы - панды Жуи и Диндин - отражают глубокие чувства китайского народа по отношению к российскому, а павильон панд стал еще одним камнем в основании китайско-российской дружбы, передающейся из поколения в поколение.

В-третьих, в Государственном академическом Большом театре России состоялся гала-концерт по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Это положило начало прекрасному будущему двусторонних отношений в новую эпоху. Главы двух государств на этом торжественном вечере выступи с важными речами, в которых обратились к истории, заглянули в будущее, а также озвучили надежды и точки зрения относительно развития китайско-российских отношений в новую эпоху. А художественные выступления завораживали и завоевали аплодисменты зрителей.

В-четвертых, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) был представлен миру "китайский план" решения проблем глобального развития. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ подчеркнул, что устойчивое развитие станет "золотым ключом" для решения текущих глобальных проблем, точкой соприкосновения максимальных выгод всех сторон и исходным пунктом для оптимального сотрудничества.

Кроме того, он углубленно изложил ряд важных идей Китая в области устойчивого развития, которые получили широкую поддержку и положительное признание гостей форума. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет сотрудничать со всеми сторонами, чтобы выступать за мультилатерализм, улучшать глобальное управление и осуществлять общее развитие и процветание глобального сообщества.

- Какие новые требования и меры, направленные на углубление практического сотрудничества между двумя странами предложили главы двух государств в ходе нынешнего визита?

- В ходе визита председателя КНР главы Китая и России рассмотрели и одобрили детальный план развития всестороннего сотрудничества между двумя странами и приложили немало усилий, чтобы способствовать большему развитию двусторонних отношений в новую эпоху.

Они подтвердили, что об страны будут и впредь придерживаться основополагающих принципов: "взаимное уважение, равноправие, взаимодоверие, взаимопомощь, добрососедство и дружбы; взаимная поддержка и стратегическое взаимодействие, взаимопонимание и взаимное согласие, взаимовыгодное сотрудничество, неприсоединение к блокам, отсутствие конфронтации и направленности против третьих стран".

Лидеры Китая и России единодушно решили продолжать следовать основной цели Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией и духу других документов о двусторонних отношениях, всеми силами стремясь к реализации на практике идей "взаимопомощи и поддержки, глубокой интеграцию ради новаторства, всеобщего блага и совместной выгоды", чтобы развивать китайско-российские всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху.

Что касается политического сотрудничества, то Китай и Россия будут и впредь использовать высокую степень политического доверия в качестве краеугольного камня.

С точки зрения сотрудничества в области безопасности Китай и Россия будут обеспечить национальную безопасность двух стран, создавать благоприятные условия для собственного стабильного развития и эффективно реагировать на различные традиционные и новые угрозы и вызовы в сфере безопасности.

Что касается делового сотрудничества, то Китай и Россия будут расширять свое мышление и активнее применять инновационные модели, чтобы способствовать всестороннему улучшению практического сотрудничества между двумя странами, чтобы на основе глубокого совпадения интересов получать взаимную выгоду и обоюдный выигрыш. В области гуманитарных обменов две страны будут наследовать традиции дружбы, передаваемой из поколения в поколение, укреплять дружеские обмены между людьми и содействовать взаимному обучению и обменам между цивилизациями.

В сфере международного взаимодействия Китай и Россия будут всеми силами защищать мир и стабильность во всем мире, международную справедливость, содействовать уважению к нормам международного права, продвигать демократизацию международных отношений и способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении.

Главы двух государств также сошлись во мнении, что обе страны должны продолжать сотрудничество по сопряжению строительства "Пояса и пути" с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), оказывать друг другу поддержку в совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь" и концепции Большого евразийского партнерства, совместными действиями продвигать региональную интеграцию и интеграционное развитие региональной экономики.

- В ходе визита главы двух государств подписали и обнародовали два важных совместных заявления. Какова Ваша оценка данных документов?

- Два совместных заявления были подписаны и опубликованы на основе устойчивого высокого уровня китайско-российских отношений и 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, они имеют важный практический смысл и большое историческое значение.

Во-первых, "Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации о развитии отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, вступающих в новую эпоху" открывает новую эру китайско-российских отношений и обеспечивает повышение качественного уровня отношений между двумя странами, которые идут в ногу со временем. Это также является наиболее важным политическим достижением визита председателя КНР Си Цзиньпина.

Главы двух государств понимают новое позиционирование и будущее развитие китайско-российских отношений со стратегической точки зрения, подчеркивая, что при прочном строительстве стратегической опоры друг для друга необходимо взять за основу взаимное доверие; при осуществлении синхронного возрождения необходимо углублять слияние интересов; при укреплении фундамента дружбы, передающейся из поколения в поколение, необходимо содействовать связям между народами; при защите мира и спокойствия во всем мире необходимо брать на себя еще больше ответственности и исполнять свой долг. Этот важный политический консенсус, достигнутый главами двух государств, безусловно, поможет китайско-российским отношениям широкими шагами войти в новую эпоху и добиться значительного развития этих отношений на еще более высоком уровне.

Во-вторых, "Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху" озвучило миру самый мощный голос эпохи против унилатерализма, в защиту глобальной стратегической стабильности, мультилатерализма и международного порядка.

Китайско-российские отношения выдержали испытания, связанные с претерпевающей серьезные изменения международной обстановкой. Они день ото дня становились все более зрелыми, стабилизировались и крепли, и превратились в отношения между двумя великими державами, которые обладают высочайшей степенью взаимодоверия, наивысшим уровнем взаимодействия и максимальной стратегической ценностью, что не только является "ускорителем" развития и возрождения двух стран в новую эпоху, но, более того, превращаются в механизм, который может сбалансировать международный мир и стабильность.

Руководители двух стран непосредственно сталкиваются с этой проблемой, и указали на ряд негативных факторов, которые подрывают международную стратегическую стабильность. Они предложили "китайско-российские идеи", нацеленные на укрепление стратегической стабильности, поддержание многосторонней системы контроля над вооружениями и политическое решения острого вопроса нераспространения ядерного оружия.

В настоящее время мирное развитие человечества сталкивается не только с редкими возможностями, но и с рядом серьезных проблем. Однако есть надежда, что все миролюбивые силы будут действовать сообща для обеспечения глобальной стратегической стабильности, содействия многополярному миру и демократизации международных отношений во имя построения международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.

- Председатель Си Цзиньпин впервые принял участие в ПМЭФ и выступил с важной речью, предлагая "китайский план". Какие сигналы он подал? Какую роль это играет в сотрудничестве двух стран?

- ПМЭФ является важной площадкой для обсуждения актуальных проблем всеми участниками мирового экономического развития. Выступление председателя КНР Си Цзиньпина на нынешнем форуме, темой которого стало формирование повестки устойчивого развития, показывает, что Китай предоставил миру новый план взаимовыгодного сотрудничества для достижения этой цели.

Председатель Си Цзиньпин на форуме отметил, что устойчивое развитие станет "золотым ключом" для решения глобальных проблем, точкой соприкосновения максимальных выгод всех сторон и исходным пунктом для оптимального сотрудничества. Он сосредоточил внимание на трех основных задачах, включая экономический рост, социальное развитие и защиту окружающей среды, определенных в повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, системно изложил инициативы и точку зрения Китая по укреплению международного сотрудничества в целях развития.

Он призвал, во-первых, твердо придерживаться принципа "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование", чтобы общими усилиями создавать открытую и плюралистическую мировую экономику; во-вторых, он отметил, что следует упорно отстаивать принцип "человек превыше всего", чтобы всеми силами заниматься построением счастливого общества ради всеобщего блага и инклюзивности; в-третьих, Си Цзиньпин выступил за то, что чтобы все твердо стояли на "зеленом" развитии, всемерно стремясь к тому, чтобы создавать прекрасный дом для гармоничного сосуществования человека и природы.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай будет и впредь расширять свою открытость для внешнего мира, поддерживать многостороннюю торговую систему и осуществлять торговое сотрудничество на основе равенства и взаимного уважения. Он готов делиться последними достижениями своих научных исследований, в том числе технологиями 5G, со всеми странами, укреплять обмены и сотрудничество по таким вопросам, как борьба с бедностью и социальное обеспечение. Китай хотел бы в рамках международного сотрудничества уделять больше внимания охране окружающей среды и строительству экологической цивилизации, а также работать сообща для решения таких насущных проблем, как глобальное изменение климата.

Председатель Си Цзиньпин отметил, что совместное строительство "Одного пояса и одного пути" в высшей степени совместимо с повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Поэтому необходимо содействовать их эффективному сопряжению и повышению эффективности взаимодействия, чтобы создать больше возможностей для огромного числа развивающихся стран.

Нынешний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и его участие в ПМЭФ еще раз доказали, что китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в настоящее время переживают лучший период в своей истории, а также имеют светлое будущее. В условиях полной неопределенности и нестабильности нынешней международной обстановки Китай и Россия укрепили всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, которое не только придало новый импульс развитию двух стран, но и служит укреплению мировой стабильности обеспечению предоставило миру большую стабильности, придает ему дополнительную энергию в этом вопросе.

Я также убежден, что ПМЭФ будет и впредь способствовать обменам и сотрудничеству между китайскими и российскими предприятиями, расширять каналы сотрудничества, выявлять потенциал сотрудничества, открывать новые возможности для двустороннего сотрудничества и содействовать подъему прагматического сотрудничества между двумя странами на новый качественный уровень.

- Председатель Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин принимают участие в 19-м заседании Совета глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и 5-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Пожалуйста, расскажите об этом.

- "Взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, консультации, уважение к различным цивилизациям и стремление к общему развитию" - это "шанхайский дух" самой организации. В течение последних 18 лет государства-члены всегда следовали "Хартии Шанхайской организации сотрудничества" и "Договору о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС" в качестве руководства к действию, а "два колеса" - "экономика" и "безопасность" -- являлись для них движущей силой. Это стало образцом международных отношений нового типа и сыграло важную роль для регионального мира, стабильности и развития.

После прошлогоднего саммита, который прошел в китайском Циндао, страны-участницы усиленно реализовывали все результаты обсуждений и придали новый импульс развитию ШОС. На саммите в нынешнем году руководители всех участвующих стран обменяются мнениями о развитии организации, по основным международным и региональным проблемам, продолжат углублять взаимное доверие и единство организации, а также будут совершенствовать взаимное сотрудничество в различных областях для содействия дальнейшему развитию организации.

С момента своего создания 27 лет назад СВМДА стало важной многосторонней платформой для углубления взаимного доверия и укрепления сотрудничества. В период председательства в СВМДА с 2014 по 2018 годы Китай выступил с инициативой претворения в жизнь азиатской концепции безопасности, которая выстраивается на общности, комплексности, сотрудничестве и устойчивости, сплочении государств-членов, совместном содействии развитию организации. Китай успешно провел саммит в Шанхае, заслужив одобрение всех сторон. Можно сказать, что в контексте нынешней сложной международной ситуации саммит СВМДА, инициированный самими азиатскими странами, внес важный вклад в содействие политическому, экономическому, торговому, социальному и культурному развитию евразийского региона, а для решения текущих проблем в сфере региональной безопасности он сыграл незаменимую роль в повышении доверия, устранении сомнений и укреплении взаимного доверия.

Китай и Россия являются членами ШОС и СВМДА. Они несут ответственность, имеют обязательства по общей деятельности, чтобы совместными усилиями содействовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Несколько дней назад председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Путин успешно встретились и вновь подали позитивные, сигналы. Уверен, что 19-е заседание Совета глав государств-участников ШОС и 5-й саммит СВМДА непременно увенчаются успехом!