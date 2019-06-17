Александр Сергеев: от старой аспирантуры отказались, новую еще не придумали

Президент Российской академии наук рассказал о реформе РАН

Александр Сергеев Фото: ТАСС, Татьяна Макеева

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В стране пятый год проходит реформа Российской академии наук, и хотя ее роль в соответствующих законодательных актах определена, до сих пор неясно, как эта роль должна осуществляться. Специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов беседовал на эту тему с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.

Проблема по-прежнему будоражит

- Роль, которую играет Академия наук в жизни страны, казалось бы, ясна из всей российской и советской истории. Однако, в последние пять лет этот вопрос будоражит общественное мнение. Реформа, которую начали проводить в стране с 2014 года, фактически, затронула не только финансовое положение Академии. Казалось бы, чего проще: академики думают и предлагают, а какая-то другая организация - ФАНО или министерство, не важно, как она называется, финансово обеспечивает работу Академии. Так объяснено в учредительных и законодательных актах. Но опять, и уже в который раз, мы убеждаемся в гениальности и прозорливости человека, который произнес когда-то: гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить! Жизненно важная пословица!

Так и с положением о Российской академии наук! В реальной жизни мы постоянно сталкиваемся с этими "оврагами". В этот раз таким "оврагом", который взбудоражил научную общественность (да и не только научную), оказались не проблема срока пребывания в ВАКЕ. Опять высветился все тот же вопрос: какова реальная роль РАН? Почему не уважает власть Академию? Все яснее становится стремление свести роль РАН только к консультативной роли, по примеру США. Но ни в России, ни в Советском Союзе роль Академии к такому положению никогда не сводилась.

Это так?

- Сразу должен отметить: в критических выступлениях при обсуждении вопроса о новом ВАКе было много излишне эмоциональных утверждений, что нашу Академию не уважают! Спор вызвал вопрос о сроках пребывания в этом экспертном органе. Если говорить о количественном составе, то число академиков-членов РАН в новом ВАКе даже больше, чем в предыдущем. Но подоплека этого спора, по-моему, не в количестве и не в сроках. Спор опять выводит нас к вопросу о полномочиях РАН.

- Президент страны Владимир Путин во всех своих выступлениях всегда подчеркивает, что роль РАН в жизни страны должна становиться все более весомой. Но, образно говоря, "маятник", кажется, качнулся в другую сторону. Не так ли?

Куда качнется маятник?

- Не все сразу. Мы с вами понимаем, что не так просто маятник качнуть назад. Правда, если говорить о маятнике, то он, дойдя до определенной точки, и сам отходит назад. Да, говоря о роли РАН, мы можем опираться на положение закона, на поручения президента страны. Но должен сказать, что, даже получив эти поручения, не так просто их реализовать в виде соответствующих актов и документов. Но тем не менее, мы будем продолжать стремиться к тому, чтобы Академия наук, даже находясь в рамках главной экспертной организации страны, занимала весомое место в определении и реализации научно-технической политики.

Теперь опять о проблеме ВАКа и как она соотносится с роль Академии. Главная функция ВАКа - экспертная. Это касается и определения перечней необходимых в стране специальностей для подготовки кадров высшей квалификации. Экспертной является и сама функция оценки работ, которые подаются на получение признания высшей квалификации.

Таким образом, вся деятельность ВАКа является экспертной, и, если, согласно положению об Академии, она является высшим экспертным органом страны, то экспертная работа ВАК и есть дело РАН. И Высшая аттестационная комиссия должна быть при Академии наук.

- Этот орган достался современной России по наследству. Он был создан в СССР для унификации требований к соискателям степеней и званий и для централизации контроля за выполнением этих требований. И находился он при правительстве страны.

- Да, он был при Совмине. И в этом смысле он был надведомственным, вернее, вневедомственным органом. Понятно, что у каждого министерства есть свои предпочтения, свои интересы. И это вневедомственное положение обеспечивало ВАКу возможность проведения более объективной экспертизы. А исходя из положения об Академии наук, именно она может обеспечить эту независимую вневедомственную экспертизу.

Насколько я помню, в одной из версий нового закона о науке, который вносился в прошлом году, там и предлагалось сделать ВАК при РАН. Если такие мысли посещали разработчиков закона, значит, они бродят не только внутри Российской академии.

Два вида аспирантур?

- С вопросом о роли РАН тесно связан и вопрос об организации аспирантуры. Президент считает, что аспирантура должна быть научной. Все с этим согласны. Но для этого она тоже должна быть в ведении Академии. Но складывается двойственное положение. Если аспирантура при научных организациях готовит ученых, то она должна быть в ведении Академии, а если аспирантура при университетах, то при ком она должна быть?

- Вы абсолютно правы. Мы в 2012 году сами попали в свою ловушку. Когда отменили закон о постдипломном образовании, поместив аспирантуру в закон "Об образовании", то, наверняка, даже не просчитывали последствий. И что мы имеем сейчас? В стране насчитывается 80 тысяч аспирантов. Их готовят у нас теперь по контрольным циклам приема. Эти циклы определяются по выпуску аспирантов в предыдущие годы. Каждая организация, в которой есть аккредитованная аспирантура, подает заявку в Минобрнауки, с просьбой о выделении им аспирантских мест. Но для подготовки научных кадров в самих научных учреждениях такой порядок не отвечает целям. Попробуем разобраться. Для чего существует аспирантура?

Научная аспирантура - понятно. Она как первый этап работы человека в науке. Соискатель работает в научном коллективе, и его работа является частью диссертационной темы. Такие коллективы, как правило, готовят кадры для себя. Получается, что учеба становится частью его работы. Она отвечает интересам организации, а в интересах соискателя получить определенные регалии. Мы говорим сейчас об аспирантуре в научной организации. Но там насчитывается всего 10 процентов от всех аспирантов!

Теперь посмотрим на университетскую аспирантуру. В науку из нее уходит только небольшая часть. Остальные остаются на преподавательской работе. Университеты тоже для себя должны готовить кадры. Чтобы стать доцентом, надо быть кандидатом, а профессором - защитить докторскую. Это основное направление университетских аспирантур. Это хорошо. Отсюда вывод: аспирантура должна быть разной. Вот почему мы считаем, что помещение научной аспирантуры в закон "Об образовании" неправильно. Это не образование. Хотя мы говорим "учиться в аспирантуре", на самом деле это "работать в аспирантуре". Таким образом, аспирантура в научных учреждениях и университетах - это разные аспирантуры. Конечно, кто-то приходит в университетскую аспирантуру, чтобы остаться в науке, но в основном различия очевидны.

- Судя по всему, в коридорах власти настроя изменить закон "Об образовании", нет. Тогда извечный вопрос: что делать?

- Да, изменить закон, убрав из него положение, что аспирантура - это третья ступень высшего образования, пока невозможно. Но можно, не меня закон, отрегулировать его применение. Если образование у нас регулируется федеральными государственными образовательными стандартами, определяющими, что должен достигнуть человек, то для аспирантуры нужно ввести специальные государственные требования. Она должна заканчиваться защитой диссертации. Это не просто выпускная работа, это диссертация. И положение об аккредитации аспирантур надо изменить. Например, для научных институтов оно должно быть не таким же, как для образовательных.

Шаг в правильном направлении

- Который уж месяц говорим об аспирантуре, а дальше благих пожеланий дело не сдвинулось? И это при том, что президент некоторое время сказал, что видит аспирантуру только научной!

- Все-таки, не совсем так обстоит дело. В правительстве за это время подготовлено предложение по корректировке закона, оно затронет, в том числе, и положение об аспирантуре. Конечно, это не разработка нового закона, но все-таки шаг в правильном направлении. Раньше была заочная аспирантура. Человек работал на должности младшего научного сотрудника и писал диссертацию. Года через четыре он защищался. Была целевая аспирантура, когда соискатель, будучи оплачиваемым какой-то организацией, которая хотела получить для себя квалифицированного специалиста, направляла его в научный институт, где он и защищался. Сейчас этих видов аспирантуры нет. От старого мы отказались, а новое еще не нащупали. Надо серьезно обсудить, какую новую постдипломную систему мы хотим получить! Сейчас есть только очная аспирантура. И есть понимание, что аспиранты должны получать оклады на уровне среднего по региону.

- С точки зрения научного работника, с вашей точки зрения, какой должна быть научная аспирантура?

- Мне больше всего близок проектный подход. Что это означает? Научной организации или определенному ученому поручается выполнение важных прошедших экспертизу научных программ или проектов. В связи с тем, что задание достаточно объемное, предполагается, что там будут работать и два аспиранта, значит, их нужно принять на работу и воспитать до диссертации. В таком случае, получается, что научное сообщество считает, что для этого направления нужно воспитывать молодежь, а куратор этого направления достоин быть их руководителем. Мне кажется, что этого достаточно для того, чтобы в этой организации появились два аспиранта, которых должен найти и определить сам руководитель. Деньги есть, аспиранты есть, задания есть, зачем еще что-то придумывать? Почему еще нужно проводить приемные процедуры для того, чтобы соискатель стал аспирантом? Вот это и есть проектное финансирование. Мне кажется, что аспирантура в научных организациях должна выстраиваться по такому принципу.

Еще один вариант. Институт сам, исходя из своих возможностей, может определить, нужны ли ему аспиранты. Это тоже вариант проектного подхода. Такой подход реализуется во многих странах мира, и мне кажется, что он наиболее оправдан.

Конечно, если речь идет об университетских аспирантурах, то здесь нужен другой подход. В этих аспирантурах в основном готовятся преподавательские кадры.

- Получается два варианта аспирантуры?

- В каком-то смысле да. Надо понимать, что для карьеры преподавателя необходимо проходить определенные вехи кандидатов и докторов наук. Нам это привычно, мы это понимаем. Но науки здесь намного меньше, и практику аспиранты должны проходить больше преподавательскую, потому что они прежде всего будут педагогами, преподавателями высшей квалификации в университетах, в институтах, и только во вторую очередь учеными.