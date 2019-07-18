Хайко Маас: Берлин хочет поскорее провести "нормандскую четверку" на политическом уровне

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об отношениях с Россией, урегулировании на Украине, проблеме ДРСМД и о трудностях сохранения соглашения с Ираном по атому

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Хайко Маас и министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проведут переговоры в Германии: дипломаты встретятся "на полях" форума гражданских обществ двух стран "Петербургский диалог". В преддверии форума Маас в интервью корреспонденту "Интерфакса" Татьяне Фирсовой рассказал о перспективах урегулирования конфликта на Украине, о подготовке Германии к обеспечению безопасности без ДРСМД и о попытках спасения соглашения по иранскому атому.

– Господин министр, как развиваются контакты с Украиной при новом президенте Зеленском? Как проходят переговоры в "нормандском формате"? Есть ли признаки прогресса? Недавно президент Зеленский предложил президенту Путину встретиться. Согласно представлениям Зеленского, в этих переговорах должны принять участие президент США Дональд Трамп, глава правительства Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Ангела Меркель (ХДС).

– На востоке Украины мы слишком долго не наблюдали никакого движения. Теперь разведение сил под станицей Луганской дало положительный сигнал. Мы приветствуем тот факт, что в ответ на импульс, данный Украиной, стороны достигли такой договоренности. Этот успех свидетельствует о том, что прогресс на востоке Украины возможен. Встреча политических консультантов в "нормандском формате" на прошлой неделе тоже прошла весьма продуктивно. Теперь нам следует, основываясь на этом, действовать дальше. Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждем с российской стороны конструктивного вклада. Это подразумевает, помимо прочего, освобождение украинских моряков. Важно, что вскоре вновь состоятся прямые переговоры по разрешению конфликта. Страдания сотен тысяч мирных людей, которых коснулись последствия продолжающегося вооруженного конфликта, должны, наконец, прекратиться. Поэтому мы стремимся как можно скорее провести встречи в "нормандском формате" на политическом уровне. Этот вопрос мы, конечно, тесно согласуем с нашими американскими и европейскими партнерами.

– Европейские санкции против Москвы продлены, политическое сотрудничество между РФ и ФРГ идет только по ряду определенных форматов урегулирования. А что сейчас происходит в сфере двусторонних молодежных, культурных обменов, гражданского общества? Есть ли сотрудничество, насколько оно активно?

– По некоторым пунктам наши мнения принципиально расходятся – например, о роли России в Сирии. Из-за аннексии Крыма вопреки международному праву и дестабилизации на востоке Украины было утрачено много доверия в отношениях с Россией. Но понятно и то, что нам нужен диалог с Москвой для разрешения международных проблем. По этой причине мы, например, вновь инициировали работу Германо-Российской рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности. В то же время мы не должны допустить, чтобы политическая напряженность сказывалась на взаимоотношениях по линии общественности наших стран. Поэтому важны откровенные беседы в рамках Петербургского диалога. И поэтому мы поддерживаем германо-российские взаимоотношения, реализуя так много проектов: Год научно-образовательных партнерств, партнерство на муниципальном уровне, школьные обмены, поддержка переживших ленинградскую блокаду и множество совместных памятных мероприятий. Мы убеждены в необходимости продолжать эти контакты.

– Москва считает, что INSTEX мог бы спасти ядерное соглашение с Ираном. Что думают об этом в Берлине?

– Мы не питаем иллюзий насчет того, что мы могли бы компенсировать экономические последствия выхода США из Венского ядерного соглашения. Но мы вместе с Францией и Великобританией постоянно четко давали понять, что мы придерживаемся СВПД и намерены выполнять свои обязательства по этому соглашению. INSTEX – это важная составляющая европейских усилий для сохранения СВПД. Кроме того, мы – не единственные европейские участники СВПД. Все оставшиеся участники должны прилагать усилия для сохранения Венского ядерного соглашения. Это трудный процесс, и INSTEX может при этом стать лишь одним из нескольких инструментов.

– Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности скоро закончится, шансов на его спасение практически нет. 2 августа 2019 года ДРСМД, вероятно, перестанет действовать. Что предпринимает Германия в этой сфере, есть ли, по Вашему мнению, надежда на спасение договора? Как будет выглядеть международная архитектура безопасности без ДРСМД? Что необходимо предпринять после 2 августа 2019 года?

– Инициатива сейчас – за Москвой. До 2 августа у России еще есть время сократить крылатые ракеты, нарушающие договор, и обеспечить возможность проверить это. Но мы должны оставаться реалистами: в настоящее время это маловероятно. Прекращение действия договора РМСД приведет и к ослаблению безопасности России. Мы настроены на то, что угроза со стороны российских крылатых ракет, нарушающих ДРМСД, будет сохраняться. К этому мы готовимся. Ясно одно: НАТО не желает новой гонки вооружений. Контроль над вооружениями остается важным компонентом европейской безопасности, и нам требуется контроль над вооружениями, учитывающий, в том числе, и вызовы, которые ставит перед нами будущее. Такие платформы для диалога, как Структурированный диалог в ОБСЕ, после 2 августа станут еще важнее. Вносить свой конструктивный вклад, выполнять договоры – это и в интересах России.