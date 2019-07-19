Ольга Васильева: мы всегда стоим на стороне здравого смысла

Министр просвещения ответила на вопросы преподавателей, родителей и учеников

Министр просвещения РФ Ольга Васильева Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министр просвещения Ольга Васильева ответила на вопросы преподавателей, родителей и учеников, которые собрал специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов. Подобная встреча проходит не в первый раз - последняя состоялась около года назад. Воспользовавшись возможностью, задаем и свои вопросы.

- Перед тем как подвести итоги учебного года в сфере образования, хотел задать бы один неприятный вопрос. Во время сдачи ЕГЭ почти во всех СМИ можно было встретить жалобы родителей на унизительные для детей проверки с целью обнаружить шпаргалки. Доходило даже до абсурда, когда в туалетах снимали двери, чтобы легче было наблюдать. Вам не кажется это ужасным?

- Я отвечу вам, процитировав старую русскую поговорку: "Заставь мужика Богу молиться, он и лоб расшибет". Она как нельзя лучше подходит к нашему разговору. Мы всегда стоим на стороне здравого смысла и он должен быть во всем. Естественно, когда к нам поступали подобные жалобы, мы реагировали на них жестко.

- Прошедший учебный год совпал со сложным процессом для самого министерства. Вы переезжали из одного здания в другое. Вы довольны новыми "пенатами"?

- Да. Мы переехали. Переехали в историческое здание, в красивое здание в Каретном ряду. Здесь все связано с историей старой Москвы. Но, главное, теперь все министерские департаменты находятся в одном месте. Это очень важно для работы. И, второе, о чем хотела бы сказать. За этот год мы собрали хорошую команду. Естественно, много людей перешло из старого министерства, но есть и новые. И могу с радостью сказать, что у нас собран очень хорошо работающий коллектив единомышленников. Именно благодаря слаженной работе всего коллектива мы смогли разработать национальный проект "Образование", который принят и утвержден президентом. Сейчас и коллектив нашего министерства, и региональные коллеги, прилагаем все силы для его осуществления.

В этом проекте перед нами поставлены две цели – поднять уровень общего школьного образования до того, чтобы мы могли войти в десятку лучших образовательных систем мира. И, наконец, обратить серьезное внимание на воспитание гражданина на основе историко-культурных традиций народов Российской Федерации, наших духовных ценностей.

- А как определяется "десятка" лучших?

- Большинство развитых стран мира участвуют в международных сравнительных исследованиях качества образования. Например, для начальных школ (4-й класс) работает международный проект "Изучение качества чтения и понимания текста". Другое популярное исследование - "Международное сравнительное исследование качества математического и естественнонаучного образования". Оно же затрагивает и учеников средней школы (8-й класс), но проверяются знания в области математики и естественнонаучных предметов.

Должна с гордостью сказать, что выпускники российской начальной школы по результатам исследований в 2016 г. стали сильнейшими в мире. Следующий этап будет проводиться в 2021 г. Что касается качества математического и естественнонаучного образования в начальной и основной школе, то наши школьники во время исследований, прошедших в 2015 г., также продемонстрировали высокие результаты, что позволило России войти в десятку лучших стран.

Но, к сожалению, наши достижения в математической, естественнонаучной, читательской грамотности, которые проводились среди 15-летних учащихся, не так высоки. Наши результаты в исследовании 2015 года находятся в группе стран с 20 - 30-м местом по направлениям математическая и читательская грамотность, и в группе стран с 30-34-м местом по естественнонаучной грамотности.

- И какое в общей сложности место мы занимаем?

- В международных сравнительных исследованиях наш средневзвешенный результат - 14-е место.

- У меня есть много вопросов с просьбой рассказать, что из себя представляет новый проект министерства "Мониторинг формирования функциональной грамотности".

- Хочу отметить, что апробация проекта пока запущена в 24 регионах. В чем состоит суть? Мы считаем, что поднять уровень математического и креативного мышления невозможно без того, что называется функциональная грамотность. Функциональная грамотность – это, прежде всего, способность применять все полученные в процессе учебы и жизни знания для решения повседневных задач, успешно функционировать в современном обществе. Это значит, что 15-летний ребенок должен понимать содержание прочитанного им текста, он должен по заголовку определить основное содержание, проанализировав несколько предлагаемых ему идей, выбрать наиболее подходящую для решения поставленной задачи. Это то, что является для нас сейчас очень важным и сложнодостижимым.

В 1988 г. мы были грамотнее всех в мире, и это никто не отрицал, и никто до сих пор не отрицает. Но, к сожалению, сейчас мы не можем этим гордиться, мы не является самой читающей страной в мире, потому что, читая, мы не понимаем текст. Я говорю о детях 15-летнего возраста. Но это касается не только этого возраста. Согласно исследованиям от 23 до 25% граждан России всех возрастных категорий, подчеркиваю, всех возрастных категорий не владеют функциональным чтением. Не путайте с неграмотностью, это не то же самое. Я объясню на самом простом примере. Ребенок берет текст, параграф по истории. Перед ним стоит задача, чтобы он тремя предложениями рассказал основное содержание и дал короткие тезисы. Вот если ребенок не может этого сделать, это показывает, что он не владеет функциональным чтением. Он может сидеть часами над параграфом, но чтобы коротко пересказать основное содержание, ему должны помогать родители.

Если человек не понимает смысла, он не может решать поставленные задачи в любой сфере, как в гуманитарной, так и в технической. Сейчас мы начинаем обращать серьезное внимание именно на эту сторону чтения. В четвертом классе мы проверяем читательскую грамотность. А в девятом – проверяется функциональная грамотность: они должны прочитать разные тексты – гуманитарные, естественнонаучные, финансовые и отвечать на вопросы. Что при этом надо исправлять? Мы видим, что ученик читает текст и пересказывает теми же самыми вопросами, которые ему задали, но не дает на них ответа. Получается, что человек не понимает смысла прочитанного, а человек, не понимающий смысла текста, двигаться вперед не сможет.

Сегодня объем информации у детей настолько велик, что их нужно научить вычленять главное, иначе они не смогут дальше развиваться.

- В этом году в школах опять ввели золотые медали.

- Я бы не сказала, что "опять ввели". Просто изменили отношение к медали. Аттестат с отличием, а соответственно и медаль нельзя получить абы как. Есть четко прописанные правила.

Как было раньше? Вы должны были учиться без троек на протяжении 8-10-х классов, но потом про это надолго забыли. У тебя ЕГЭ сданы прекрасно, в 10-м классе троек нет – получаешь отличный аттестат. Теперь так не будет. Теперь необходимо не только иметь все пятерки в аттестате, но и сдать ЕГЭ по обязательным предметам не менее, чем на 70 баллов.

- А что дает медаль? Раньше она давала возможность поступления в институт без экзамена.

- Автоматом все равно никого не зачисляли в институт. Сегодня медаль дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Конечно, главное, это балл за ЕГЭ, но при равных баллах приоритет в поступлении будет у вас, потому что вы – медалист, у вас аттестат с отличием.

- Наша страна многонациональная и, соответственно, у каждого народа есть свой язык. Этот факт принимается во внимание при составлении программ по изучению языков? Я имею в виду не только русского и иностранного, но и национального.

- Естественно. Сегодня в стране в школах помимо русского изучается 81 язык. По поручению президента страны наше министерство вместе с Федеральным агентством по делам национальностей выступило учредителем Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Этот год у нас – международный год языков коренных народов и мы, благодаря Фонду, развернем активные научные исследования в области общественных и гуманитарных наук, обеспечим разработки учебно-методических комплектов. Появятся новые учебные пособия для 1 – 4 классов по родному языку и литературному чтению на родном языке, но должна сразу подчеркнуть, что это чрезвычайно сложная задача. Мало экспертов, мало авторов, многое утеряно за последние 30 лет в этом направлении. В то же время сотрудники фонда сейчас разворачивают масштабную работу, изучают давний опыт, исследуют материалы, запасы библиотек. И уже найдены авторы прошлых учебников, готовые вновь подключиться к этой работе, такой опыт крайне важен.

- Вернусь к вопросу об учебниках. Очень хорошо помню "сколько копий было сломано", когда встал вопрос об унификации учебников. Писал, кто хотел, экспертизу проводили, с кем договориться автор и т.д. При этом содержание не просто оставляло желать много лучшего, а, судя по некоторым примерам, этот учебник можно было назвать "искривленным зеркалом действительности".

- Да, я тоже помню, как тяжело было даже поднять вопрос о качестве учебников. Но сейчас ситуация изменилась. Есть Совет по учебникам, есть положение о федеральном перечне учебников, и один из главных пунктов предусматривает, что экспертиза учебника станет государственной, то есть не автор или издатель заказывает экспертизу и оплачивает ее. Нет. Будет определено или создано государственное учреждение, которое будет привлекать экспертов из тех организаций, которые имеют экспертный статус. Таким экспертным потенциалам располагают государственные академии наук, академические институты, образовательные организации, а так же ряд общественно-профессиональных объединений, - такие организации, как, например, Русское географическое общество, Российское историческое общество. Какое это будет учреждение и как будет называться - пока оно не определено, говорить не буду.

И дальше, не менее важно, эксперт на обороте титульного листа ставит свою фамилию. Таким образом, он отвечает своим именем за содержание проверяемого им учебника.

- Мы начали наше интервью с тяжелого вопроса, предлагаю и закончить тоже не самым приятным. Сейчас на всех уровнях говорят об искусственном интеллекте, о цифровизации...

- Я все поняла, о чем вы хотите сказать: о тех мифах, в которых утверждается, что я "хочу убрать учителя и заменить его искусственным интеллектом, посадить ребенка перед компьютером и заставить его тарабанить по клавишам".

Эти глупости, фантастика какая-то. Когда я говорю о цифре, я говорю о другом, о развитии образовательной среды. Для ее качественного улучшения мы должны к 2021 г. протянуть скоростной Интернет до каждой школы, в этом состоит наша главная задача, что касается цифры. Интернет есть во многих школах, но я хотела бы, чтобы он был скоростным и качественным, не менее 100 мб/с в городских, и не 50 мб/с в сельских школах. Эту задачу мы сейчас решаем вместе с Минкомсвязи. Во-первых, качественный Интернет поможет избавить наших учителей от бесконечного количества отчетности и ненужных бумажек. Делопроизводство будет совсем другим. И это, естественно, облегчит жизнь школ, потому что цифровая экономика – это инструментарий, это инструмент для экономики, это, в первую очередь, помощь для обработки больших данных.

Так что вопрос ваш совсем не тяжелый. Хочу верить, что это просто недопонимание. Кто-то где-то что-то слышал, понять не понял и начал "творить мифы". Так бывает…