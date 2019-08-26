Глава управления ФАС: осенью стремительного роста биржевых цен на топливо не ждем

Дмитрий Махонин рассказал в интервью "Интерфаксу" о дискуссии вокруг биржевых продаж нефтепродуктов и о будущем тарифа на транспортировку газа

Начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин Фото: Пресс-служба ФАС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на прошлой неделе совершили скачок вверх - впервые с мая. Ранее, все летние месяцы, стоимость бензинов была умеренно спокойной. О том, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивает резкое повышение цен на бензин на СПбМТСБ, о перспективах биржевых продаж топливом, а также о развитии биржевых торгов газом в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин.

- Биржевые цены на нефтепродукты на прошлой неделе резко подскочили. А вскоре начнутся осенние ремонты нефтеперерабатывающих заводов, и цены могут вырасти еще. По оценке ФАС, насколько в этот раз внутренний рынок РФ подготовлен к сезонному спросу на топливо?

- Я бы не сказал, что цены резко выросли на бирже. Традиционные осенние ремонты НПЗ - ожидаемое событие для участников рынка. Все к ним готовятся. Несколько неожиданной кажется та ситуация, в которой мы в этом году подходим к ремонтам. Обычно летом цены на топливо традиционно высокие (пик спроса), но летом 2019 года такого не произошло. Весь август, да и в июле тоже, биржевые цены были либо стабильными, либо снижались. Причина этому - высокое предложение нефтепродуктов на рынке, что хорошо.

В сентябре планируются ремонты трех производств "Роснефти" (завод Самарской и завод Уфимской групп НПЗ, а также Ангарский НПЗ) и на Омском НПЗ "Газпром нефти" . Сейчас немного снизились объемы предложения на бирже, на порядка 5-6 тысяч тонн бензина стало меньше продаваться в последние торговые сессии. Это в моменте оказало влияние на формирование цен. Но если сравнивать с прошлым годом, пока суточные значения продажи бензинов на бирже выше прошлогодних - почти на пять тысяч тонн.

Вообще статистика биржевых продаж бензинов по годам - в пользу 2019 года: в конце августа на бирже торгуется порядка 30-32 тысяч тонн, в те же даты 2018 и 2017 годов было 20-23 тысячи тонн. И сейчас очень важно, чтобы рынок "не подставлял своих", чтобы не было спекулятивных явлений, не раздувались искусственно цены.

Наступившая неделя будет показательной. Рынок должен привыкнуть к определенному снижению предложения на бирже. Не думаю, что цены будут демонстрировать стремительный рост. Мы видим возможности резерва нефтепродуктов, которые могут быть направлены на внутренний рынок.

- И где же формируется резерв? Пока видно только, как экспорт нефтепродуктов растет.

- Да, экспорт нефтепродуктов в августе этого года выше, чем в прошлом году. Но и объемы производства больше. Проведя работу с компаниями, проявляем сдержанный оптимизм, что осенний период ремонтов заводов в 2019 года пройдем более-менее безболезненно.

Например, "Газпром" экспортирует определенный объем топлива. При этом предложение нефтепродуктов на бирже у него, в отличие от других компаний, ниже прошлогодних показателей. Сейчас "Газпром" продает около трех тысяч тонн в сутки, тогда как в августе 2018 года - 5,7 тыс. тонн, а в 2017 году - около пяти тысяч тонн. ФАС указала "Газпрому" на необходимость увеличения биржевых продаж в сегодняшних условиях.

Кроме того, "Сургутнефтегаз" пока не выполнил план продаж нефтепродуктов на бирже на август. Являясь при этом основным экспортером топлива за рубеж. ФАС указала "Сургутнефтегазу" на необходимость выполнения планов биржевых торгов. Другим крупным нефтяным компаниям мы тоже указали на то, что необходимо сократить экспорт и первоначально удовлетворять спрос внутреннего рынка.

Хорошо, что вернулся на биржу Антипинский НПЗ. Чуть стабильнее стала продавать "Татнефть", и, что более важно, - "Татнефть" стала меньше покупать топлива на бирже. Их оставшиеся покупки, а это не очень большие объемы, связаны с логистикой поставок на свои АЗС.

- Ведомства снова вернулись к теме корректировки совместного приказа по биржевым продажам нефтепродуктов. Но он вновь отправлен на доработку. Что дорабатывается теперь?

- ФАС придерживается своих прежних позиций - необходимо увеличение биржевых продаж бензинов до 15% от производства, дизтоплива - до 7,5%. Теперь мяч на стороне Минэнерго. Оно сейчас проводит анализ с точки зрения возможности нефтяных компаний удовлетворять дополнительный спрос на бирже. В ближайшие дни будут сведены балансы ВИНК, и мы еще раз обсудим тему.

Основной вопрос касается бензинов. Нефтяные компании, в частности, "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть", аргументированно говорят, что увеличение биржевых продаж бензинов на 15% приведет к тому, что в период ремонтов НПЗ им не будет хватать топлива для собственных АЗС. Остановки заправок чреваты последствиями. В этот период, просят нефтяники, необходимо разрешение ВИНК покупать топливо на бирже. В таком случае, лучше уж ничего не менять, чем разрешить нефтяникам покупать нефтепродукты на бирже.

Сроков, в какие должны быть согласованы корректировки биржевых продаж нефтепродуктов, а также ограничений по времени, когда должны вступить в силу изменения совместного приказа, нет. Будем обсуждать, пока не договоримся.

- А как будет реализован принцип равномерности и регулярности биржевых продаж нефтепродуктов для не доминирующих производителей?

- С начала 2019 года в число условий получения налогового вычета для компаний-производителей вошла необходимость реализации топлива на бирже. Доминирующие компании - ВИНК - и ранее это делали, соблюдая правило равномерности и регулярности продаж. Но теперь на биржу вышли небольшие компании, и с ними есть серьезные проблемы: они могут несколько дней не появляться на бирже, а потом выйти и выставить все в один день или заключают сразу крупные сделки. Все это не добавляет стабильности биржевым торгам.

Было бы правильно, если компании-недоминанты (а их общие объемы на рынке уже неплохие) торговали регулярно и равномерно. И сейчас прорабатывается соответствующее изменение в постановление правительства, регулирущее торги топливом на бирже. Чтобы все продавцы соблюдали регулярность и равномерность, то есть продавали не ниже установленных размеров и в каждую торговую сессию. Конечно, будет индивидуальный подход ко всем недоминантам, чтобы подстроить их параметры продаж в зависимости от производства. Соответственно, будет обозначен и уровень ответственности за невыполнение ежедневных продаж.

Но тут возникла очередная сложность - как принцип регулярности и равномерности будут учитывать налоговые органы, чтобы предоставлять компаниям налоговый вычет? По этому поводу в правительстве идет непростая дискуссия. Однако, вынести согласованное решение необходимо будет в этом году.

- Постановлением правительства повышен лимит продаж газа на бирже для "Газпрома". Но объем торгов деградирует, действия "Газпрома" не вселяют уверенности в ликвидности рынка и доступности биржевого газа. Какие ФАС видит варианты возврата доверия к газовой бирже?

- Я считаю, что доверие к биржевым торгам газом еще не исчерпано. Действует очень сильное лобби против газовой биржи, но это говорит только о том, что торги надо развивать. Биржа доказала свою целесообразность, эффективность. Для потребителей биржевой газ может быть дешевле, появились конкуренты.

"Газпром" говорит о заинтересованности к переходу на рыночное ценообразование. Где как не на бирже их формировать, она дает рыночные котировки. Указанным постановлением правительства отменен паритет по биржевым продажам газа между "Газпромом" и независимыми продавцами, увеличены объемы продаж газа "Газпромом" с 17,5 млрд куб. м до 25 млрд куб. м в год. ФАС, конечно, предлагала довести до 35 млрд куб. м, но и 25 млрд - важный шаг вперед с точки зрения снятия барьеров для развития биржи.

Дальше многое будет зависеть от того, как поведет себя "Газпром". Последние торги показывают, что у монополиста есть внутренние ограничения. В ближайшее время мы не ждем роста объемов продаж газа "Газпромом" на СПбМТСБ. ФАС уже написала соответствующее письмо на имя руководства компании с просьбой сообщить о планах будущих продаж и сообщить, как будут исполняться договоренности между ФАС и "Газпромом" от 2015 года. Будем пытаться изменить ситуацию. Надеемся, что в следующем году "Газпром" все-таки увеличит биржевые продажи.

- А когда начнет работать коммерческая балансировка газа?

- Сначала начнет действовать балансировка биржевого газа, и она будет реализована до конца этого года, не сомневаюсь. Что касается внебиржевого газа, это большой вопрос, потому что он потребует изменения в законодательстве и решения вопроса о необходимости изменения договорных отношений с точки зрения места передачи товара. А также возникнет болезненная тема штрафов и альтернатив перепродаж на бирже.

Постановление правительства, предусматривающее введение коммерческой балансировки внебиржевого газа, сейчас дорабатывается. Думаю, что мы в ближайшие две недели довнесем этот документ с большими разногласиями. Дальше правительство будет принимать решение.

Газовый рынок - очень сложный вопрос, требующий нахождения компромиссов. В этой сфере требуется решить еще много задач. Например, принятие новых правил недискриминационного доступа в магистральный газопровод. Надеемся, что в ближайшее время по этому вопросу будет тоже принято концептуальное решение на уровне правительства. Нам важно понять множество моментов. ФАС регулирует работу подземных хранилищ газа (ПХГ) или нет? Понятие свободной мощности такое, как хочет "Газпром", или все-таки мнение независимых тоже учитывается? И еще много других вопросов, ответы на которые так и не получены.

- ФАС недавно опубликовала новую методику формирования тарифа на транспортировку газа. Какие возражения относительно новой методики представили независимые производители газа и "Газпром"?

- У компаний подход очень простой: посчитайте, какой уровень цен на транспортировку будет по новой методике, и тогда мы ответим - согласны или нет. Концептуально все "за" то, чтобы уйти от зависимости цены транспортировки от расстояния, чтобы создавались равные условия. Дальше возникают концептуальные вопросы (что включать в расчет тарифов - ИФ): дивиденды, кредиты, амортизация, капитальные вложения ("Газпрома" - ИФ).

Здесь очень велика роль правительства, оно должно сказать, какие параметры необходимо будет прописать в формирование тарифа.

- ФАС заявила, что не будет повышать тариф на транспортировку газа, пока "Газпром" не раскроет свои затраты на транспортировку. "Газпром" это сделал?

- Нет. Мы ждем принятия федерального закона относительно порядка утверждения инвестпрограмм. Законопроект разработан Минэкономразвития и предусматривает порядок утверждения инвестпрограмм всех инфраструктурных компаний. Посмотрим, в какой форме он будет принят.

А дальше мы все-таки должны понимать, как "Газпром" себя будет вести на рынке. С точки зрения OPEX (операционных затрат) - вопросов нет, мы их все видим, они понятные, вопросы по ним проработаны в рамках поручения вице-премьера Дмитрия Козака по эталонным затратам. Самое непонятное - это инвестпрограмма "Газпрома".

- Действительно, ФАС прорабатывает вопрос о получении ведомством контроля за биржевыми торгами? Каким образом это может быть реализовано?

- Эта идея на данный момент в зачаточном состоянии. Ее задача - закрыть определенный пробел в законодательстве, касающийся товарных рынков. Так, Банк России является контролером финансового рынка, и здесь четко отлажено все необходимое регулирование. Товарные рынки совсем другие, у них своя специфика и по количеству, и по особенности совершаемых сделок, а также их влиянии на формирование цен.

Когда на фоне ценовых кризисов на топливном рынке был поднят вопрос о манипуляциях, оказалось, что фактически нереально доказать манипулирование на торгах СПбМТСБ. Эта задача не соотносилась с компетенциями ни одного из ведомств. Тогда и возникло предложение - передать ФАС контроль за товарными рынками. Речь идет не только о нефтепродуктах, но и иных товаров, торгующихся на товарной бирже.

ФАС готова взять такого рода ответственность на себя, потому что проблематика формирования рыночных цен, развития конкуренции, борьбы с манипулированием входит в задачи ведомства. А мы не имеем реальных рычагов контроля на товарных рынках. Пока предложение находится в проработке со стороны ФАС, затем вынесем его на обсуждение.