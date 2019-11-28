Глава "Русских башен": Уплотнение сети становится вопросом выживания на мобильном рынке

Александр Чуб рассказал в интервью "Интерфаксу" о планах развития компании и грядущих вызовах при запуске 5G

Президент "Русских башен" Александр Чуб Фото: Пресс-служба "Русские башни"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ЗАО "Русские башни" планирует по итогам 2019 года увеличить количество инфраструктурных объектов до пяти тысяч, что почти на 25% выше показателя прошлого года. Годом ранее прирост был аналогичным, а ежегодное увеличение выручки несколько лет подряд составляет 25% или выше.

Президент "Русских башен" Александр Чуб рассказал в интервью "Интерфаксу" о дальнейших перспективах компании, планах в отношении покупки инфраструктуры сотовых операторов (ранее "Русские башни" вели переговоры о покупке инфраструктуры "Вымпелкома", но стороны не сошлись в цене) и сложностях, с которыми столкнется рынок при запуске 5G.

- Последние несколько лет вы показывали стабильный ежегодный прирост выручки. Сохранятся ли эти темпы и по итогам 2019 года?

- Год еще не закончился, поэтому забегать вперед и говорить об итогах было бы преждевременно. Но особенность нашего бизнеса такова, что эффект от действий, которые мы предпринимаем сегодня, полноценно наступит в следующем году. Поэтому сегодня по выручке мы пожинаем во многом плоды прошлого года и начала текущего, мы находимся в плане и даже с небольшим запасом.

- Какие планы по количеству объектов?

- К концу этого года мы намереваемся преодолеть планку в пять тысяч (по итогам 2018 года портфель компании составил свыше четырех тысяч объектов), сохранив при этом коэффициент размещений (среднее количество базовых станций операторов связи на одну вышку - ИФ), близкий к 1,8. К концу года мы будем располагать девятью тысячами размещений, и это очень существенный рост, потому что в среднем по рынку сейчас ежегодный прирост составляет 300-450 объектов, а коэффициент размещений - 1,5.

Также мы в этом году вышли с новыми решениями, мы реализуем проекты покрытия городов целиком. Сейчас у нас в работе проекты в Кронштадте и Нижнем Тагиле, и на них мы не будем останавливаться.

- Будет ли показатель коэффициента размещений применим к оценке вашей эффективности в 5G?

- На мой взгляд, его актуальность изменится. Вот, например, как оценить с точки зрения коэффициента размещений наш проект по оснащению конгресс-центра в Екатеринбурге, где мы подготовили инфраструктуру 5G-ready для пяти операторов? Задачей было обеспечить скорость в пиковой нагрузке для минимум десяти тысяч пользователей на уровне не меньше 100 Мбит в секунду, в непиковой - 180 Мбит. Мы это построили, причем, без вертикальных носителей, то есть сделали распределенную сеть. Какой там коэффициент? Можно сказать, что 5, но это будет некорректно... Значимость привычного нам коэффициента размещений будет со временем размываться.

Но сегодняшний показатель 1,8 - очень хороший для компании с такими темпами органического роста. Обычно привлечение дополнительных арендаторов занимает при эффективном развитии от года до полутора лет. А при наших темпах роста сохранение коэффициента 1,8 означает, что мы работаем эффективнее, чем индустрия в целом.

- Есть ли значение, при котором вы готовы приостановить органический рост?

- Тут своя логика: на привлечение вторых, третьих и далее арендаторов требуется больше времени, чем на создание первой и оригинальной опоры. Поэтому если мы будем видеть снижение - до каких-то уровней это не будет драмой. На сегодняшний день развитие идет динамично - у операторов агрессивные планы по улучшению сетей, причем это касается не только развития 4G на новых территориях, но и уплотнения там, где, казалось бы, уже все сделано. Например, Москва и область давно были покрыты 4G, но сейчас спрос на услугу такой, что уплотнение сети становится вопросом выживания всех без исключения участников мобильного рынка. Поэтому мы не видим поводов снижать планку по темпам роста, на ближайшую перспективу мы должны быть в высокой степени готовности.

- Вопрос покупки у операторов их пассивной инфраструктуры уже не является для вас актуальным?

- Я не могу сказать, что мы окончательно отказались от этих идей. Но мы живем в реальном мире и не ждем сказочного принца у окна, а внимательно смотрим вокруг. Однако на сегодняшний день вопрос масштаба пока еще не решен даже в первом приближении.

С учетом наших темпов в какой-то момент наше желание приобрести инфраструктурные портфели операторов может совершенно исчезнуть. Это связано не с какой-то там эгоцентричной позицией, а с пониманием обстоятельств, при которых приобретение становится неэффективным.

Давайте зададим себе вопрос: что сегодня могут предложить операторы? Систему, которая была создана для связи 2G, 3G и отчасти 4G. Так вот нас с точки зрения дальнейшего развития интересует в первую очередь то, что относится к 4G, а то, что было сделано до, не имеет дополнительной коммерческой перспективы. Зачем тогда за это платить? И чем дальше мы движемся по временной шкале вперед, тем менее привлекательным становится купить тот "хвост", который мы должны обслуживать, но никак на нем дополнительно не зарабатывать. Потому что цена аренды, которую этот объект получает, уже в любом случае будет включена в цену при продаже. И вот где эта точка пересечения - снижение нашего интереса и рост наших собственных возможностей? Пока она еще находится в будущем, но это будущее стремительно приближается, а с приближением гаснет и наш интерес.

- По итогам 2018 года аналитики AC&M Consulting ставили вас по количеству объектов на шестое место после четырех крупнейших сотовых операторов и "Ростелекома", за вами следовали "Вертикаль" и "Сервис-телеком". Как вы смотрите на конкурентов?

- Конкуренты от нас существенно отстают, и этот разрыв постоянно увеличивается. Участников нашего рынка становится все больше. Многие думают как? Поставим вышки и будем получать прибыль. Но 99% таких бизнесменов просто не понимают, во что ввязываются, ведь это бизнес длиною в десятилетия. Возврат в этом бизнесе наступает нескоро, а поэтому и инвестор, который приходит на этот рынок, должен не только видеть результаты развития за предыдущие 10 лет, но и перспективы на будущие 10 лет. Поэтому изначально многие игроки допускают губительные ошибки, например, начинают играть в ценовые войны и тем убивают суть инфраструктурного бизнеса.

- Новое в вашем бизнесе - это что?

- Как раз проекты, о которых я говорил выше - покрытие городов целиком, как мы делаем это в Кронштадте и Тагиле. С этими проектами мы пошли на риск, потому что были первыми и не знали, с кем себя сравнивать, на кого смотреть. Но приняв такое решение, мы оказались вне конкуренции - больше этого никто не делает. Раньше было просто: операторам нужны были башни в конкретном месте, и они выбирали того, кто давал наилучшее предложение. Сейчас парадигма наших отношений с операторами изменилась, сейчас мы приходим и говорим: вот город, в нем 350 тысяч жителей, а вот сеть, которую мы спроектировали и построили. В результате компании экономят кучу времени и ресурсов, получая готовое решение, и занимаются уже тем, что у них получается лучше всего - услугами для своих абонентов.

Предлагать один типовой продукт, конкурируя с другими предложениями только по цене - это путь в никуда. Быть свидетелями того, как разрушается наш рынок, мы не можем. Участвовать в этих ценовых играх мы также не собираемся - это вредно для долгосрочного развития компании. А вот такие решения с высокой дополнительной стоимостью - основа развития.

- Вы думаете о том, чтобы купить кого-то из более мелких компаний?

- Консолидация рынка - процесс, на мой взгляд, неизбежный, и он постоянно идет. С одной стороны, мы видим, что появляются десятки компаний, которых не было на карте, и если мы видим возможности для консолидации, мы этим пользуемся.

- В перспективе ближайших пяти лет сколько будет игроков на вашем рынке?

- China Tower, например, занимает 97% местного рынка, а на оставшиеся 3% есть еще 200 компаний, которые так или иначе ведут деятельность в Китае. Быть одним игроком - это чрезмерно ответственно и к тому же разрушительно, любой эксклюзив это плохо, должна быть конкуренция.

- Задумываетесь ли вы об IPO?

- При сохранении текущих темпов роста, я думаю, еще пара-тройка лет, и мы будем замечательным привлекательным активом для IPO.

- Многие говорят сейчас о том, что развитие пятого поколения связи в России может задержаться из-за отсутствия согласования вопроса частот. Тот диапазон, который нужен операторам, занят, а предлагаемый регулятором компании считают нецелесообразным развивать. Но помимо частот есть и другой пласт проблем - подготовка необходимой инфраструктуры. Что вы думаете об этой проблеме и готовите ли свой бизнес для 5G?

- Мы находимся в более привилегированном положении, поскольку не зависим от того, какой частотный диапазон будет выделен. С той частью инфраструктуры, за которую беремся отвечать мы, уже все более-менее понятно. То есть речь идет о том, что а) это будет городская и транспортная среда, б) количество сот драматически возрастет, чтобы обеспечить необходимую скорость и объем передачи данных.

И вот резко увеличить количество базовых станций в городской среде - это очень непростая задача. Мы прилагаем значительные усилия, чтобы понять, как будет проходить это развитие, за счет каких решений, кто будет их согласовывать. Отдельно мы смотрим и на композицию самого сайта, которая тоже будет резко усложняться. На сегодняшний день сайт - это вертикальное сооружение, на котором размещено оборудование, антенны и так далее, и к которому подведено электричество. Сайтов станет больше, они должны стать менее заметными в городской среде, чисто физически размещение их будет производиться на более низких опорах - не 29-метровых, которые стоят сейчас, а 9-10 метровых. А второе - это подключение электричества к каждому из таких сайтов: возросшее количество объектов значительно повысит потребности в электроснабжении. Это будет уже совсем другой подход к энергопотреблению и доставке этой электроэнергии на сайт.

То есть, по сути, мы получаем совершенно новые формы оборудования, огромное количество сайтов, реконструкция самой сути этих опор. И самое главное - кому всё это будет принадлежать? Очевидно, что не какому-то одному оператору, который ставил бы в зависимое положение других игроков. То есть появляется гигантская инженерная задача: кто-то должен это создавать, этим владеть и управлять развитием, а самое главное - за это все платить. Ведь это вопрос сумасшедших инвестиций. Я считаю, что мы к этому вызову готовы не только теоретически. Вопрос диапазона частот для нас не стоит, но нас ограничивает пока понимание того, кто будет пользоваться 5G, будут ли это частные пользователи или, скорее, индустриальные площадки, автомагистрали и промышленность.