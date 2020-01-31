Джон Салливан: Передо мной стоит задача улучшить отношения между США и Россией

Новый посол США в России рассказал, как будет выполнять поручение Дональда Трампа и укреплять диалог между странами

Джон Салливан Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Новый посол США в Москве, недавно приступивший к исполнению своих обязанностей, в интервью "Интерфаксу" рассказал о приоритетах своей работы и дал оценку перспективам развития двусторонних отношений

- Как вы смотрите на перспективы американо-российских отношений, получив назначение и приступив к работе в качестве посла США в Москве? Ваш предшественник Джон Хантсман, покидая этот пост, не скрывал своего разочарования относительно состояния двусторонних отношений. Какие приоритеты вы перед собой ставите в качестве главы американской дипломатической миссии в России?



- Президент Трамп поставил передо мной задачу улучшить двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Россией. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы за время пребывания на этом посту добиться поставленной цели. По моему мнению, это означает укрепление диалога между нашими странами в сфере неотложных международных вопросов и конфликтов, а также выявление областей, в которых у нас общие, пересекающиеся интересы и в которых мы можем конструктивно взаимодействовать.

Конечно, работы предстоит много. И начинается она на дипломатическом уровне. Мы с министром иностранных дел Лавровым раньше несколько раз встречались, и я рад перспективе дальнейшей работы с ним в своей новой роли посла Соединённых Штатов Америки в России.

Я благодарен за тёплый приём на всех уровнях, с которым я столкнулся с момента своего прибытия в страну. Надеюсь, что он отражает общее понимание имеющихся у нас возможностей по улучшению некоторых аспектов наших двусторонних отношений.

- Президент Путин выступил с инициативой провести саммит постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения международной повестки. Париж и Пекин уже поддержали это предложение. Какова будет позиция Вашингтона? Ваше мнение?



- Могу подтвердить, что мы получили предложение президента Путина, оно находится на рассмотрении в Вашингтоне.

Последние 75 лет, с момента своего основания в Сан-Франциско в 1945 г. Организация Объединённых Наций является основным форумом для дискуссий пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Мы работаем в тесном сотрудничестве со всеми членами Совета Безопасности на постоянной основе и продолжим это делать, независимо от того, где будут проходить эти обсуждения.



- Конечно, всех интересует, приедет ли президент Трамп 9 мая в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы во второй мировой войне. Решения еще нет, но как вы оцениваете шансы на это? И в продолжение вопроса. Сейчас ведутся острые дискуссии относительно истории и уроков второй мировой войны. Как лично вы относитесь к сотрудничеству США и России в годы войны в рамках антигитлеровской коалиции?



- Новостей по поводу визита Президента у меня для вас нет.

Но могу сказать, что Соединенные Штаты готовятся отметить множество значимых памятных дат, связанных с окончанием Второй Мировой войны. Хотя День Победы в Европе, безусловно, является важной исторической вехой, существенная роль Соединенных Штатов в этом глобальном конфликте не закончилась 8 мая (или 9 мая!). Война в Тихоокеанском регионе продолжалась после этого ещё почти четыре месяца. Было много потерь, и об этом нужно помнить.

Сотрудничество между Соединенными Штатами и нашими союзниками во время Второй Мировой войны является важным историческим фактом.

Соединенные Штаты признают громадную жертву народов Советского Союза и большого количества других стран в эти долгие годы. Война была страшной, но она показала, как мы можем вместе работать над достижением общих целей. Программа ленд-лиза продемонстрировала преимущества совместной работы в плане предоставления столь необходимых припасов, продовольствия и оборудования.

Американские и советские солдаты осуществили прорыв к Эльбе, где и встретились, для того чтобы помочь освободить Европу. Что же касается общечеловеческого уровня, то простые американцы со всей нашей страны собирали материалы и книги, чтобы отправить их в советские библиотеки и школы, разграбленные во время войны.

На этой неделе я встречался с еврейскими лидерами России в Еврейском музее и центре толерантности по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, годовщины освобождения советскими войсками концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), чтобы подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов сохранению памяти о Холокосте и недопущению повторения подобного когда бы то ни было в будущем.

Заместитель посла Барт Горман был в понедельник в Санкт-Петербурге вместе со своими американскими коллегами из числа гражданских лиц и военнослужащих, где они приняли участие в праздновании снятия блокады Ленинграда и почтили память храбрых ленинградцев, - мужчин, женщин и детей, - сделавших столь много для освобождения города.



- Намерены ли США вести серьезный диалог с Россией по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности в свете "смерти" договора ДРСМД и неясных перспектив относительно СНВ? Готов ли Вашингтон к продлению действия СНВ-3, чтобы дать больше времени сторонам для ведения дискуссий относительно нового соглашения по этой проблематике? Считаете ли вы реальным подключение Китая к диалогу по этим темам с учетом негативной реакции Пекина на соответствующие предложения США?



- Как мы уже говорили, Соединенные Штаты рассматривают вопросы модернизации систем контроля над вооружениями с тем, чтобы они могли отвечать новым вызовам. Такие системы необходимы, но они должны быть всеобъемлющими, проверяемыми и глобальными.

У нас были очень откровенные обсуждения с высокопоставленными российскими государственными деятелями, и я надеюсь на продолжение конструктивного взаимодействия по мере приближения к окончанию срока действия СНВ-3 в феврале 2021 г.

Включение Китая во все многосторонние переговоры является важным.



- Будет ли Вашингтон активно взаимодействовать с Москвой в решении острых региональных конфликтов, таких как ситуация вокруг Ирана, Сирия, ядерная проблема КНДР, Афганистан, Ливия, ближневосточное урегулирование?



- Как я уже сказал, мы продолжаем взаимодействовать с Москвой, а также с региональными и международными партнерами на самых разных уровнях для рассмотрения этих вопросов и выработки решений, могущих обеспечить мир и безопасность.



- Недавно США передали России информацию, которая позволила предотвратить теракт в Санкт-Петербурге и задержать экстремистов. Это яркий пример сотрудничества двух стран в борьбе с международным терроризмом. Намерен ли Вашингтон продолжать его? Есть ли свежие примеры, когда информация из Москвы помогла нейтрализовать террористическую угрозу против США?



- Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно относятся ко всему, что угрожает жизни американских и российских граждан. Мы продолжим передавать информацию в соответствующие ведомства Российской Федерации для защиты жизни невинных людей.

Я не хочу вдаваться в детали этого конкретного дела, но наша совместная работа по обнаружению угрозы и обмену важной информацией в течение некоторого времени стала ключевой для нейтрализации угрозы россиянам и другим гражданам в России.

Мы надеемся, что она сможет послужить примером для будущего сотрудничества как в области борьбы с терроризмом, так и в других областях.