Директор департамента МИД РФ: Рассчитываем, что смена руководства ЕС повлечет переосмысление отношений с Россией

Николай Кобринец в День дипломатического работника рассказал "Интерфаксу" об отношениях России с ЕС и НАТО

Николай Кобринец Фото: Пресс-служба МИД РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец рассказал в интервью "Интерфаксу", приуроченному ко Дню дипломатического работника, о нынешнем статусе отношений России с Евросоюзом и НАТО, а также о том, как Москва видит свое участие в предстоящем мероприятии по линии Совета Европы в Тбилиси.

- Грузинская оппозиция грозится акциями протеста в случае приезда главы МИД России Сергея Лаврова на министерскую встречу Совета Европы в Тбилиси в мае этого года. Кроме того, некоторые политические силы в Грузии заявляют о необходимости закрыть въезд в Грузию для тех членов делегации, которые ранее посещали Абхазию и Южную Осетию, ссылаясь на так называемый "закон об оккупации". На таком фоне, как российская сторона видит свое участие в этом мероприятии и на каком уровне?

Мы видели подобные сообщения в СМИ. Со стороны некоторых политических деятелей Грузии раздаются, в том числе, предложения перенести министерское заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) из Тбилиси в Страсбург, чтобы, дескать, "не будить лиха".

По существующей практике, министерские сессии КМСЕ проводятся раз в год в столице действующего председательства. Делегации возглавляются министрами или их заместителями, в некоторых случаях – постпредами при Совете Европы (СЕ). Сергей Лавров в период своего пребывания на посту Министра иностранных дел принял участие в пяти министериалах из 16.

В ходе запланированного на 14-15 мая этого года заседания в Тбилиси должны состояться дискуссии по заранее согласованной теме, принятие ряда решений по деятельности Совета Европы, а также передача председательства в КМСЕ от Грузии к Греции. При этом на Тбилиси, как на председателя КМСЕ, возложены международно-правовые обязательства предоставить всем делегациям беспрепятственный доступ на территорию страны, обеспечить соблюдение всех привилегий и иммунитетов, предусмотренных Генеральным соглашением СЕ. Разумеется, никакой национальный закон не может служить основанием для ограничений прав въезда национальных делегаций.

Ключевое обязательство принимающей стороны – обеспечить надлежащий уровень безопасности участников сессии. После печально известных событий вокруг российского депутата Сергея Гаврилова в июне 2019 года и на фоне упомянутых вами угроз со стороны грузинской оппозиции, это отнюдь не праздный вопрос. Примеров, когда министерская сессия КМСЕ использовалась бы политическими силами принимающей страны для удовлетворения их амбиций, на моей памяти не было. Готовящиеся сторонниками Михаила Саакашвили акции протеста могут поставить под угрозу безопасность не только российских, но и других участников заседания. Это недопустимо. Если у грузинской стороны имеются сомнения в способности без эксцессов провести столь важное международное мероприятие, то она не только может, но и, на мой взгляд, должна отказаться от проведения министерской встречи КМСЕ в своей столице и попросить перенести ее в Страсбург.

В любом случае, решение об уровне российского участия вне зависимости от места проведения сессии будет приниматься позднее. При этом будем учитывать различные факторы. Это и способность грузинской стороны придерживаться существующего в Организации правила не использовать председательство для сведения политических счетов. Скажу честно, выступления президента и министра иностранных дел Грузии на январской сессии ПАСЕ нас в этом плане разочаровали. Это и повестка дня сессии, важность выносимых на нее вопросов. Разумеется, будем исходить также из уровня представленности других ключевых государств СЕ. Но одно могу сказать точно: российская сторона, заинтересованная в развитии конструктивного диалога и сотрудничества на площадке Совета Европы, непременно направит свою делегацию на это важное мероприятие.

- В свое время Россия и Евросоюз условились провести инвентаризацию отношений. Насколько нам известно, Москва передала в Брюссель свой список предложений по сферам сотрудничества, а Евросоюз - лишь пять принципов своей политики по построению отношений с Россией. Почему сейчас с российской стороны звучат заявления о том, что эти принципы устарели и стали сдерживающим фактором в развитии российско-есовских отношений?

Действительно, в свое время с нашими есовскими коллегами было достигнуто понимание о целесообразности проведения совместной инвентаризации двусторонних отношений для определения тех сфер, в которых мы могли бы развивать взаимодействие. Мы свою часть пути прошли. Наши предложения были переданы стороне ЕС еще летом 2016 года. К сожалению, какой-либо содержательной реакции из Брюсселя так и не последовало.

Что касается упомянутых "пяти принципов", сформулированных предыдущим Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, то это - сугубо еэсовская концепция. Причем не очень дальновидная, поскольку увязывает дальнейшее развитие российско-еэсовских отношений с подвижками в реализации Минских соглашений. Напомню, стороны конфликта - Киев, Донецк и Луганск. Россия - посредник в урегулировании. Статус нашей страны в "нормандском формате" - такой же, как у Франции и Германии, а в контактной группе - как у ОБСЕ, которая координирует ее работу. Сложилась абсурдная ситуация, когда перспектива восстановления полноформатного взаимодействия Россия - ЕС, по сути, оказалась в заложниках у киевских властей. Определенные силы в Киеве этим активно пользуются.

На мой взгляд, сегодня у России и ЕС, несмотря на разногласия, есть немало точек соприкосновения. Глобальный ландшафт динамично меняется. На передний план выходит тема взаимосвязанности в Евразии. Все больше разговоров о необходимости обретения Евросоюзом "стратегической автономии". Из соседних регионов для России и ЕС проистекают во многом общие трансграничные вызовы - терроризм, наркотрафик, оргпреступность, нелегальная миграция. В этих условиях ситуация, когда ЕС налагает на себя самоограничения на взаимовыгодное сотрудничество с Россией в сферах совпадающих интересов, смотрится довольно странно. Прямо как в русской поговорке: "назло маме отморожу уши". Такая политика, в конечном счете, наносит ущерб самому Евросоюзу. Об этом мы нашим еэсовским коллегам говорим достаточно откровенно.

Хотелось бы рассчитывать, что произошедшая в начале декабря 2019 г. смена руководства евроинститутов рано или поздно повлечет за собой и переосмысление приоритетов в отношениях ЕС с крупнейшим соседом на континенте. Думаю, с учетом декларируемых Евросоюзом амбиций в плане повышения профиля в международных делах это было бы вполне логично.

- В прошлом году российская сторона объявила, что расширила санкционные списки европейских официальных лиц, доведя их до паритета с аналогичными стоп-листами Евросоюза. Расширила ли Россия свои списки в ответ на включение в европейские стоп-листы ряда россиян в связи с прошедшими в Крыму выборами? Передали ли

мы европейцам расширенные списки, как это делалось раньше?

В прошлом году мы действительно расширили список представителей стран-членов ЕС и евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию. Это наше суверенное право: если мы считаем, что человек вредит России, мы включаем его в стоп-лист. Упомянутый вами шаг был вынужденным. К нему нас побудила сохраняющаяся, несмотря на наши предостережения, порочная практика введения Евросоюзом ограничительных мер против российских граждан. Мы первыми инициативно санкционные списки не расширяем. Основания для таких нелегитимных действий ЕС не выдерживают критики. Разумеется, будем и впредь отвечать на них зеркально. Это касается и упомянутого вами недавнего решения ЕС о применении санкций против семи представителей Крыма и Севастополя за их участие в организации демократического волеизъявления на полуострове.

Что касается другой части вашего вопроса, напомню, что в 2015 году мы по просьбе представителей ЕС и на условиях конфиденциальности довели до их сведения содержание российского ответного списка. Чем закончилось дело, хорошо известно. Буквально на следующий день в прессе был опубликован некий список фамилий, который был представлен общественности как "утечка" официального российского списка. И брюссельские евроструктуры, которые в прочих случаях выступают за то, чтобы не уделять внимания подобным утечкам, поступили ровно наоборот и начали эту утечку оживленно комментировать. Тем самым были нарушены общепринятые нормы дипломатических отношений. С тех пор вопрос о передаче пофамильного списка Евросоюзу для нас в повестке дня не стоит. Согласно российскому законодательству, мы не обязаны это делать. Исходим из того, что любой гражданин страны-члена Евросоюза может заблаговременно поинтересоваться вопросом о возможном наличии запрета на въезд в Российскую Федерацию, в частности при подаче документов на визу в российские консульские учреждения.

- А насколько реально, что ЕС признает Крым и Севастополь частью России?

Никогда не говори никогда. Тем более, историческая и всякая другая правда на нашей стороне. И число тех на западе, кто это понимает, растет.

- Высказывается мнение о том, что Brexit не на руку отношениям России и ЕС, потому что Евросоюз вынужден решать огромное количество технических, юридических вопросов, и Брюсселю просто будет не до нас. Насколько справедливы такие утверждения?

Мне сложно судить о том, в какой мере согласование параметров будущей модели отношений между Великобританией и ЕС скажется на загруженности брюссельских евроструктур. Насколько мне известно, этим вопросом занимается, главным образом, созданная при Еврокомиссии специальная рабочая группа во главе с французом Мишелем Барнье. Могу сказать только одно – брюссельская бюрократическая машина на российском направлении работает системно и активно. Вниманием нас точно не обделяют.

Очевидно, что британо-еэсовский "бракоразводный процесс" приведет к некоторой внутренней встряске для Евросоюза и перестройке многих аспектов его жизнедеятельности, в том числе, в плане отношений с третьими странами. Это таит в себе как определенные риски, так и возможность по-новому посмотреть на двусторонние отношения. Например, возникает потребность в инвентаризации нашей договорно-правовой базы, причем как с ЕС, так и с Великобританией. Мы к этой работе уже приступили. Кроме того, ведутся консультации на площадке ВТО с обеими сторонами относительно распределения тарифных квот после выхода Великобритании из ЕС.

Не секрет, что в составе ЕС британцы последовательно выступали с максимально жестких антироссийских позиций. Ратовали за дальнейшее наращивание санкционного прессинга. Вот почему будет интересно понаблюдать за тем, как выход Великобритании повлияет на официальную риторику Евросоюза и вознамерится ли кто-то из восточноевропейских стран, характеризующих себя как "прифронтовиков", перехватить у Лондона эстафетную палочку в плане нагнетания антироссийских настроений в ЕС. Если это и произойдет, то уж точно не добавит политического веса самому Евросоюзу.

- В НАТО обвиняют Россию в недостаточной транспарентности при проведении военных учений и фактически в несоблюдении Венского документа о мерах укрепления доверия в военной сфере. Что бы вы ответили на эти обвинения? И как ведут себя наши натовские коллеги в этой сфере? Приглашены ли наши наблюдатели на предстоящие в скором времени крупнейшие учения НАТО в Европе?

Такие заявления действительно периодически слышим от представителей НАТО и нас они, откровенно говоря, удивляют. Россия - самая проверяемая страна Европы в военном отношении. Представители Минобороны России регулярно проводят брифинги по учениям и внезапным проверкам боеготовности - в Москве для военных атташе, на профильной площадке в Вене – форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Приглашают на учения наблюдателей, в том числе военных атташе стран альянса и представителей Военной миссии связи НАТО в Москве. С НАТО у нас существует практика взаимного информирования о значимых учебно-тренировочных мероприятиях на заседаниях Совета Россия-НАТО и в ходе контактов и.о. постоянного представителя в международном секретариате альянса. Об этом в альянсе умалчивают, предпочитая пропагандистские заявления, обвиняющие Россию в нетранспарентности. Для нас это неприемлемо.

Предстоящие в апреле-мае маневры "Defender-2020" - одни из крупнейших с момента окончания холодной войны. Формально они обозначены как американские, а не учения НАТО. Однако в них задействована командно-штабная структура альянса, примут участие в общей сложности 37 тысяч человек из 19 стран-членов и партнеров НАТО. Только от США – 29 тысяч человек и 33 тысячи единиц вооружений, техники и оборудования, из которых 20 тысяч военнослужащих и столько же единиц техники будут специально переброшены с американской территории. Параметры учений, как говорится, внушают… Подготовка к ним начата. США уже пробрифинговали страны-члены ОБСЕ в рамках форума по сотрудничеству в области безопасности. Наши эксперты готовятся принять участие в наблюдении за этими учениями.

- Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовит комплекс политических и военных мер в ответ на нарушение, с точки зрения НАТО, Россией ДРСМД. Понимаем ли мы, о каких мерах идет речь, и как будем на них реагировать? Будет ли этот вопрос обсуждаться в рамках Совета Россия-НАТО, и когда может состояться очередное заседание Совета?

Союзники по НАТО несут не меньшую ответственность за развал Договора о РСМД, чем Вашингтон. Важно понимать, что они прорабатывают варианты реагирования на так называемые изменившиеся условия безопасности, которые сами же и создали. Согласно официальной информации, предусматривается совершенствование учебно-тренировочной и разведывательной деятельности, дальнейшее развитие системы ПВО-ПРО, укрепление обычных и ядерных вооружений. Судя по всему, конкретику по этому поводу мы узнаем в ближайшее время. По мере детализации и согласования натовских планов будем учитывать их в своем стратегическом планировании и реагировать соответствующим образом.

Тематика ДРСМД на заседаниях Совета Россия-НАТО обсуждалась неоднократно. В частности, была центральной на встречах в январе и июле прошлого года. К сожалению, должного внимания к нашим аргументам и озабоченностям с натовской стороны проявлено не было. Наоборот, страны альянса упорно, вслепую поддерживали американскую позицию о якобы вине России в развале ДРСМД. Наше предложение об объявлении моратория на размещение ракет средней и малой дальности в Европе было встречено с недоверием.

Что касается следующего заседания СРН, то, с учетом нынешнего фона наших отношений, торопиться мы не будем. Хотелось бы предметно поговорить, попытаться наметить решения имеющихся проблем, а не просто провести встречу ради встречи.

- Россия уже несколько лет представлена в НАТО на уровне заместителя главы миссии. Видит ли сейчас Москва необходимость направить в Брюссель постпреда?

Для направления постпреда России нужны, в первую очередь, нормальные отношения между нами и альянсом, наличие практического сотрудничества и совместных проектов. И, конечно, у нашего постпредства должны быть условия для работы. Должна быть восстановлена адекватная численность нашего персонала, сокращенного по требованию альянса, должны быть отменены ограничения в плане доступа наших дипломатов в штаб-квартиру НАТО и их контактов с представителями Международного секретариата альянса и миссий его стран-членов. Нашу миссию в Брюсселе, извините за сленг, откровенно "прессуют". Возвращение постпреда на таком фоне выглядело бы странно.