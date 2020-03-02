Сергей Кузнецов: "Ангара" поможет исследовать другие планеты и галактику

Генеральный конструктор КБ "Салют" рассказал "Интерфаксу" о будущем нового семейства ракет-носителей

Сергей Кузнецов Кадр: официальный YouTube-канал "Центра имени Хруничева"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Активное освоение космоса привело к развитию космических программ крупнейших держав, которые разрабатывают новые более мощные и эффективные ракеты-носители. Россия пока использует модернизированные версии советских ракет "Союз" и "Протон", но в скором будущем появится новое семейство ракет "Ангара".

Пока пусков ракеты было всего два (один легкой версии "Ангара-1.2ПП" в июле 2014 года, и один пуск тяжелой "Ангара-А5" - в декабре 2014 года). О том, когда ракета будет запущена в серию, в чем ее конкурентные преимущества перед аналогами, и о перспективах "Ангары" на мировом рынке запусков, в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Илье Морозову рассказал генеральный конструктор КБ "Салют" (структурное подразделение "Центра имени Хруничева") Сергей Кузнецов.

- Сергей Викторович, как известно, "Центр имени Хруничева" некоторое время назад начал перенос производства ракет серии "Ангара" из Москвы на ваше омское предприятие ПО "Полёт" в связи с особенностями конструирования именно этого семейства ракет. Расскажите, пожалуйста, как проходит процесс перебазирования данного производства из Москвы в Омск?

- Строго говоря, это не совсем процесс перебазирования, ведь в Москве этого производства и не велось. На московской площадке изготавливался опытный образец машины "Ангара", не направленный на серийное производство. Здесь же в Омске в настоящий момент создаётся полноценное серийное производство ракет-носителей. Конечно, процесс подготовки серийного производства такого высокотехнологического проекта весьма затратный и тяжелый, но мы рады сообщить, что в настоящий момент этот процесс на заключительной стадии.

Сейчас в Омске практически полностью изготавливаются так называемые УРМ-1 (универсальные ракетные модули), из которых в дальнейшем собираются первая и вторая ступени наших ракет-носителей "Ангара". Третья ступень производится на московской площадке Центра Хруничева, по причине размещения определенного оборудования. Пока итоговая сборка машины будет производиться у нас на московской площадке, так как контрольно-испытательная станция для заключительных электропроверок находится в Москве.

- Когда планируется завершить испытания и начать серийное производство ракеты?

- Как вы понимаете, наше самое современное семейство ракет-носителей "Ангара" и, в частности, тяжелая машина "Ангара-А5", должны заменить нашу предыдущую серию ракет-носителей "Протон". Для этого с министерством обороны была достигнута договоренность, выпущено техническое задание о завершении конструкторских работ до 2022 года. Тогда же будет дан зеленый свет изготовлению уже серийных ракет "Ангара".

- А сколько пусков планируется совершить, чтобы ракета вышла в серийное производство?

- По действующему контракту для тяжёлой ракеты планируется совершить шесть пусков. Один пуск уже был, осталось пять пусков, которые должны показать, что "Ангара" соответствует всем предъявляемым требованиям, после чего можно будет начинать серийное производство. Все пуски "Ангары", как известно, предусмотрены с космодрома "Плесецк" (другая стартовая площадка для ракет "Ангара", с которой будут запускаться серийные образцы, в настоящее время строится на космодроме "Восточный" – ИФ).

- Какие именно модели "Ангары" будут запущены в серийное производство, и какие из них планируется применять для коммерческих пусков?

- В настоящий момент активно разрабатываются две основных модели: тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" и ракета-носитель легкого класса – "Ангара 1.2". Традиционно коммерческий потенциал тяжелых машин, конечно, выше, чем у лёгких. Это обусловлено в первую очередь тем, что геостационарные спутники на орбите пользуются всегда устойчивым спросом, поэтому услуги по их выведению всегда крайне востребованы. Ну и, конечно, тяжелые ракеты просто дороже. Однако в последнее время активно развиваются низкоорбитальные системы спутниковой связи на основе малых космических аппаратов, и потому в перспективе лёгкие ракеты будут очень востребованы на рынке. Таким образом, мы рассчитываем, что легкая версия "Ангары" будет приносить не меньшую прибыль, чем тяжелая.

- А какой процент выпускаемой продукции вашего предприятия придётся на серию "Ангара"?

- Мы ожидаем, что не менее 50% загрузки будут составлять ракеты-носители "Ангара" во всех модификациях.

- На какую дату намечен ближайший пуск ракеты? Есть ли сегодня понимание, какова будет полезная нагрузка ракеты?

- Традиционно для нашей отрасли характерно ежеквартальное планирование. Пока мы планируем запустить ракету "Ангара-А5" в третьем квартале. Что касается целей нового запуска "Ангары" и полезной нагрузки, то они уже определены соответствующим решением, подписанным министром обороны. Основная цель, конечно, подтвердить характеристики и их соответствие требованиям технического задания. Полезной же нагрузкой будет имитатор космического аппарата, который будет выводиться на орбиту.

- Как известно, "Ангара" имеет современную модульную конструкцию. В чём преимущества подобного решения?

- Начнем с того, что такая конструкция даёт возможность собирать ракеты любой конфигурации. На базе универсальных модулей можно конструировать довольно широкий модельный ряд "Ангары", начиная от ракет лёгкого класса и заканчивая тяжёлым классом с повышенной грузоподъёмностью, как например, конфигурация "5В" для полётов к Луне и планетам Солнечной системы.

- А есть ли пределы для укрупнения полезной нагрузки ракет с помощью этих модулей?

- Делать ракету сверхтяжелого класса с использованием универсальных модулей лёгкого класса тяжело и не практично, ведь таких модулей потребуется довольно большое количество. В результате такая ракета будет расти в габаритах, и это снизит эффективность подобного решения в целом. Поэтому в Российской Федерации делают сверхтяжелые ракеты с использованием универсальных модулей из ракет среднего класса. Если же рассматривать наших партнеров на Западе, то, например, ракета-носитель Falcon 9 (семейство ракет-носителей частной космической компании SpaceX), это, собственно, ракета-носитель среднего класса, который является модулем для сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

- Расскажите, как построен сам алгоритм производства универсальных ракетных модулей?

- При изготовлении реализуются те требования, которые заложены в конструкторской документации. В процессе сборки УРМа нет ничего необычного. Так как основная несущая конструкция любой ракеты – это баки, то с них и начинается изготовление. Баки также и самые крупногабаритные элементы любой ракеты. Дальше баки собираются в ступень, оснащаются аппаратурой, к ним стыкуются двигатели, проводятся испытания. На этом, собственно, сборка ракеты завершается.

- Какие уникальные технологии в производстве "Ангары" применяются сейчас или планируют применяться в будущем?

- В настоящий момент уже применяется высокопроизводительное и высокоточное оборудование для изготовления вафельного фона для баков первой/второй ступени "Ангары". Это оборудование как раз размещено в Омске, оно уникально, в мире таких станков насчитывается не более десятка. А в будущем мы, кроме использования вот этого высокопроизводительного оборудования, планируем внедрить в конструкцию баков фрикционную сварку, которая позволяет существенно поднять качество сварных швов, тем самым, мы сможем снизить запасы, которые заложены в документации. Это дополнительно даст прирост массы полезной нагрузки, выводимой ракетой-носителем.

- В СМИ часто сравнивают показатели "Ангары" и Falcon 9, при этом делают вывод, что коммерческие запуски "Ангары" будут дороже, а значит она не сможет конкурировать с ракетами SpaceX. Насколько верны такого рода расчёты?

- Оценивать стоимость запуска "Ангары", учитывая, что ракета только проходит испытания, сейчас некорректно. Говорить об окончательной стоимости "Ангары", как и об окончательной стоимости Falcon, преждевременно. Мы все живём в условиях высококонкурентной среды, и как вы понимаете, цена определяется совокупностью различных факторов. Совсем недавно, когда Falcon 9 выходила на рынок, её считали абсолютно неконкурентной даже по сравнению с предыдущей нашей ракетой "Протон", которой первая проигрывала практически по всем показателям, в том числе и по цене. Но, как и в данный момент с "Ангарой", те Falcon были опытными машинами, на которых SpaceX отрабатывал технологии, доказывал правильность применённых решений, "показывал свой товар лицом". Естественно, из-за низкосерийности стоимость у тех машин была значительно выше, чем у "Протона". Но постепенно, шаг за шагом, оптимизируя технологию производства, Falcon смог опуститься даже чуть ниже "Протона". Для того, чтобы закрепиться на рынке, мы с "Ангарой" проделаем те же самые шаги. Нам предстоит кропотливая работа, но с учетом решений, которые заложены в "Ангару", с учётом тех перспективных технологий, которые мы предполагаем внедрить, я не сомневаюсь, что она составит достойную конкуренцию не только Falcon, но и всем другим перспективным иностранным ракетам-носителям.

- А какие конкурентные преимущества будут у "Ангары" по сравнению с зарубежными ракетами, в первую очередь, по сравнению с ракетами SpaceX - Falcon 9 и Falcon Heavy?

- Прежде всего, это, конечно, наши двигатели. Если вы посмотрите на характеристики двигателей, которые применены в "Ангаре", то они на голову выше тех двигателей, которые применяются в Falcon. Недаром, подобные двигатели до сих пор, несмотря на санкции, Соединенные Штаты закупают у нас для укомплектования своих ракет. Мы в "Ангаре" изначально применили двигатели НПО "Энергомаш" и "КБХА" со сверхвысокими удельными энергетическими характеристиками. Это технологическое решение благоприятно сказывается на расходовании топлива и, соответственно, с тем же запасом топлива "Ангара" способна выводить большую полезную нагрузку. В настоящий момент эти двигатели несколько дороже двигателей Merlin, которые применяет SpaceX, но, как я говорил ранее, это лишь вопрос времени. С освоением серийного производства цена точно снизится, а характеристики останутся уже на изначально высоком уровне. Поэтому это серьезное конкурентное преимущество, которое позволяет "Ангаре", несмотря на худшие географические условия космодромов старта, составлять достойную конкуренцию продукции SpaceX.

- Как вы говорили ранее, "Ангара" заменит ракеты "Протон", а также будет использоваться для реализации российской лунной программы. Какие ещё задачи будет решать это семейство ракет?

- Основной задачей является поддержание отечественной спутниковой группировки в достойном состоянии; второй задачей мы, естественно, считаем достойное присутствие России на международном коммерческом рынке пусковых услуг; третьим важным направлением являются наши научно-исследовательские задачи: это и освоение Луны, и полеты к другим планетам, и исследование Галактики. Поэтому все эти задачи "Ангара", я думаю, с достоинством будет выполнять в будущем.

Последний вопрос: в российской промышленности существует проблема привлечения новых кадров. Участвует ли молодежь в освоении серийного производства "Ангары"?

- К сожалению, как и во всей отрасли, средний возраст работников предприятия довольно высокий, но в последнее время предпринимаемые усилия руководством предприятий, руководством отрасли, дают положительный эффект. Средний возраст у нас снижается, молодежь охотнее устраивается к нам на работу, и все свои знания и умения, полученные в высших учебных заведениях, реализует на практике. Средний возраст по предприятию составляет около 45 лет. Это неплохая цифра, но, тем не менее, есть куда стремиться. Кстати, и здесь одним из лидеров является как раз наше перспективное предприятие – омский ПО "Полёт". Сюда охотно идёт работать молодежь и гордится этим. Администрация Омской области уделяет большое внимание трудоустройству молодежи на наше предприятие, поэтому здесь средний возраст ниже, чем в среднем по Центру Хруничева.