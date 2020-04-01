Тимофей Нестик: уверенность людей сейчас зависит от их социального капитала

Завлабораторией в Институте психологии РАН рассказал, как различные группы общества воспринимают борьбу с пандемией

Тимофей Нестик Фото: Петр Морозов/Институт психологии РАН

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Борьба с пандемией коронавируса влияет не только на экономическое положение страны, но и на отдельных людей в частности. О том, как эту борьбу воспринимают различные группы общества, разговаривали специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов и доктор психологических наук социальный психолог, заведующий лабораторией в Институте психологии РАН Тимофей Нестик.

- Как, по вашим данным, оценивают различные слои общества резкое изменение их жизненного статуса?

- Пока у нас нет репрезентативных данных, но можно сделать несколько предположений, судя по проводимому нами сейчас онлайн-опросу, а также другим нашим исследованиям, проведенным ранее при поддержке РНФ. Пенсионеры оказались среди тех, на кого режим карантина психологически давит сильнее всего. Они и так являются наиболее тревожной группой нашего общества, сильнее других озабочены глобальными рисками самого разного рода, от экономических до природных. Эта категория особенно плохо социально защищена, а теперь еще и оказалась в условиях вынужденного заточения, часто без возможности видеться с родными.

Ко второй категории можно отнести тех, у кого низкий уровень доверия к работодателю и государству. Оказавшись на карантине, многие сомневаются в том, что их компания сможет их поддержать, что они получат зарплату и сохранят рабочее место. Все это накладывается на крайне низкий уровень доверия к социальным институтам в нашей стране. Например, по международным опросам, в Китае уровень доверия к своему правительству у граждан составляет 77 процентов, в Италии – 48%. В то же время у нас – только 27%. Причем, по данным репрезентативного опроса, проведенного нами в сентябре 2019 г., только 26% россиян считают, что региональные и федеральные власти в случае массового бедствия окажут помощь всем нуждающимся.

В условиях карантина, когда мы находимся в вынужденной изоляции, это недоверие подогревается разного рода страхами и тревогами, в частности, связанной с доступностью продуктов. Большинство наших респондентов не доверяют остальным россиянам в том, что те будут соблюдать карантин и не опустошат прилавки магазинов при ухудшении ситуации.

Именно низкий уровень доверия доверия людей друг к другу и к социальным институтам позволяет предполагать, что нас может ожидать не китайский, а именно итальянский сценарий!

Конечно, людей тревожит не только карантин, но и то, что будет с нашей экономикой после кризиса. И здесь можно отметить интересную закономерность. Те, кто считает, что их действия, выбранная ими самоизоляция вносит вклад в сдерживание пандемии, более оптимистичны. Они склонны считать, что кризис сделает наше общество более сплоченным и стойким. Наоборот, те, кто уверен в том, что ситуация от них не зависит, чаще убеждены в том, что кризис только обострит социальные проблемы.

- Есть всем известное понятие "психология толпы". Ее законы действуют не только, когда люди собраны вместе, но и когда, находясь раздельно, общее состояние их может сделать активными. Но вот в какую сторону пойдет активность?

- Да, сегодня на эти процессы сильно влияют социальные сети и форумы. Конечно, можно признать и наличие целенаправленных вбросов, преднамеренной дезинформации. Но исследования соцсетей показывают, что негативная и непроверенная информация, даже заведомо ложная, как правило, распространяется самими пользователями в шесть раз быстрее и в десять раз с большим охватом, чем правдивые сообщения. Дело в том, что эти "дезы" воспринимаются как нечто новое, вызывают более сильные эмоции, психологически объединяют отправителя и получателей. И в условиях изоляции склонность людей пересылать друг другу такие сообщения только увеличивается.

- Как долго, по вашему мнению, может продлится спокойное психологическое состояние общества в таких условиях?

- Это конечно зависит от многих факторов. С точки зрения социальной психологии, ситуация может развиваться как самосбывающееся пророчество. Дело в том, что в ситуации неопределенности мы более склонны сверять свои планы с действиями и намерениями окружающих. И читая сообщения в соцсетях или наблюдая других людей в продуктовом магазине, мы невольно обращаем внимание лишь на то, что можно расценивать как подтверждение наших наихудших опасений.

Можно сказать, что уверенность людей сейчас во многом зависит от их социального капитала, надежды на помощь со стороны друзей и знакомых. Социологические опросы показывают, что большинство россиян надеются продержаться за счет собственных сбережений от одного до двух месяцев. Многое будет зависеть от самоорганизации, того, насколько мы будем поддерживать друг друга, помогать друг другу спланировать будущее после карантина. Надо понимать также, что чрезмерная демонстрация властями недоверия к гражданам может провоцировать людей на безответственное поведение по отношению друг к другу. Вводя ограничения, нужно объяснять их смысл и объединять ими общество, а не противопоставлять одну категорию граждан другой.