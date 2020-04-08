Сергей Степашин: РФ будет добиваться возвращения Александровского подворья через суд

Глава Императорского православного палестинского общества прокомментировал временный запрет на передачу России исторического здания

Глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - По сообщениям израильских СМИ, Иерусалимский окружной суд установил временный запрет на передачу России Александровского подворья, возвращения которого она добивается уже несколько лет. Глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин в интервью "Интерфаксу" прокомментировал это известие.

- Сергей Вадимович, выходит, что процесс зашел в тупик?

- Владимир Путин не раз обсуждал вопрос передачи России подворья с Биньямином Нетаньяху, это вновь было сделано в преддверии визита главы российского государства в январе. Правительство Израиля обещало разобраться, но вот пока оно так и разбирается.

По моим сведениям, накануне эта тема обсуждалась в беседе вице-премьеров России и Израиля Дмитрия Чернышенко и Зеэва Элькина.

Есть позиция России, есть договоренность между высшими должностными лицами государств, но, к сожалению, нас пока не услышали. Поэтому мы вступаем в судебный процесс. Посмотрим, насколько независим и правосуден суд государства Израиль.

- В чем ценность подворья, о котором идет речь?

- Александровское подворье в свое время приобрел Александр III, император всероссийский, и оно принадлежало Императорскому православному палестинскому обществу. Кроме того, что это действительно намоленное место, там и домовый храм есть, это еще порог Судных врат - через это место Иисуса вели на Голгофу. Пожалуй, можно сказать, что это третья по значимости святыня всего христианского, не только православного, мира.

Захватили сие хозяйство в свое время, после хрущевской сделки (т.н. "апельсиновая сделка", в ходе которой правительство СССР продало Израилю историческую собственность России на Святой Земле - ИФ), некто Воронцов-Гофман, человек, который зарегистрировал православное палестинское общество в Мюнхене. С какой стати, интересно, Мюнхен представляет русское православие? Еще и американские товарищи подключились, там тоже нарисовалось новое общество, в Нью-Йорке зарегистрированное палестинское православное.

Незадолго до регистрации подворья за Россией Воронцов-Гофман подал в суд, чтобы регистрацию отменить.

- Каковы, по-вашему, перспективы этого иска?

- На самом деле предмета суда, я как профессиональный юрист могу сказать, там нет, потому что мы никаких действий не предпринимали, а обратились в Минюст Израиля о том, чтобы они рассмотрели наши документы и приняли решение. 1 марта ожидалась выдача документов. Скорее всего, в суд подали господа Воронцов-Гофман и компания на министерство юстиции Израиля. Любопытно будет посмотреть, чем это все закончится, тем более что никаких документов, подтверждающих за ними эту собственность, нет, несмотря на то, что 90 лет они там хозяйничают.