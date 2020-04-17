Владимир Стародубов: больных COVID-19 лучше концентрировать в крупных клиниках

Бывшим министр здравоохранения РФ рассказал о проблеме нехватки медицинских учреждений

Владимир Стародубов: больных COVID-19 лучше концентрировать в крупных клиниках Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Во время сегодняшнего совещания президента РФ Владимира Путина по вопросам организации борьбы с коронавирусом он уделил особое внимание строительству новых медицинских учреждений в регионах страны. На эту тему беседовал специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов с академиком, бывшим министром здравоохранения РФ Владимиром Стародубовым.

Вначале закрывали, а теперь строим?

- Владимир Иванович, вам хорошо известно, что за последние годы в системе здравоохранения страны проходила так называемая оптимизиция. Она заключалась в закрытии маленьких медицинских пунктов. Проходило укрупнение всей медицинской системы. Получается, что при первой же необходимости мы столкнулись с нехваткой медучреждений и соответственно мед персонала?

- На этот вопрос не может быть однозначного ответа. Надо понимать, что оказывать медицинскую помощь больным, находящимся в средней и особенно в тяжелой форме в маленьких больницах - невозможно! Поймите, коронавирус достаточно быстро переходит из легкого состояния в среднее, а далее в тяжелое. Поэтому концентрировать таких больных лучше всего в крупных клиниках. Именно там есть возможность оказать помощь при любой степени развития коронавируса. В этом проблема, в нехватке больших, а тем более специализированных клиника. Как понимаю, эта проблема и обсуждалась президентом.

А что касается вашего вопрос о проводившемся так называемом укрупнении больниц и ликвидации фельдшерских пунктов, то это другая проблема. Она не связана с коронавирусом.

- Значит проблема сегодня только в нехватке крупных медицинских учреждений? А на местах, в районах и селах?

- Вопрос доступности и оказания первичной медицинской и санитарной помощи лежит в другой плоскости. Средний медицинский персонал должен уметь вовремя и главное правильно диагностировать заболевание и направить больного в специализированное учреждение. Вот в чем сейчас проблема. Да, такие больницы должны быть! И это самая большая и трудная проблема, о которой, кстати, и говорится в нацпроекте "Здоровье". Таким образом, должна быть первичная санитарная помощь, которая диагностирует заболевание и определяет, где должно проходить дальнейшее лечение пациента: в районной больнице или центральной областной. Значит, речь идет о создании системы этапности. Но за последние годы, проводя оптимизацию, не успели переформатировать первичное звено. По-моему, сейчас в этом проблема. Нужны не только медицинские помещения, но надо подготовить медперсонал для работы по такой системе, что бы они могли на более высоком уровне ставить диагноз. И, естественно, надо иметь серьезные медицинские площади для принятия таких больных. Именно от этого и зависит и тактика действия.

На всякий случай?

- Несколько дней назад в Москве объявлено, что врачи теперь будут подозревать коронавирус даже при обычной простуде. Это на всякий случай?

- Я их хорошо понимаю. Нет, это не на всякий случай. Мы уже говорили, что этот вид заболевания не сразу можно определить. И тогда могут продолжиться опасные контакты. Да, у больного может быть простое ОРВИ, а может быть грипп или другие заболевания. Повторяю еще и еще раз: этот вирус развивается порой бессимптомно. В этом его отличие от гриппа. Грипп более активно дает клиническую картину, чем коронавирус. А бессимптомное течение коронавируса приводит к тому, что он распространяется, а мы даже и не подозреваем опасность, продолжая контактировать.

Поэтому это не перестраховка врачей, это вынужденная мера, это борьба с пандемией!