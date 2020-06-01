Станислав Жуков: золотым для газа век не станет

Доктор экономических наук, замдиректора ИМЭМО РАН по научной работе рассказал об изменениях на рынке газа

Станислав Жуков Фото: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Газ давно называют самым экологичным топливом. И потому именно газовики были всегда востребованы и принадлежали в энергетической элите. Каково сейчас положение в этой сфере экономики. На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с доктором экономических наук, замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН Станиславом Жуковым.

- Недавно 21 век называли "золотым веком газа". Но сейчас получается, что производители газа чувствуют себя хуже, чем нефтяники и терпят колоссальные убытки. Если уже не золотой век – то какой век наступил для газа сейчас? И как в эту эпоху компаниям выживать?

- В долгосрочном прогнозе мировой энергетики 2012 г. Международное энергетическое агентство квалифицировало XXI век как "золотой век газа". Как и многие другие прогнозы, данный прогноз пока не оправдался. Основных причин этого две. Во-первых, была недооценена скорость развития "зеленой энергетики", которая стала прямым конкурентом природного газа. Во-вторых, прогноз фактически проигнорировал тот факт, что газ является дорогим топливом, которое не все потребители могут себе позволить.

Мировая энергетика в целом находится в процессе снижения критической зависимости от ископаемых видов топлива – угля, нефти и газа – к не ископаемым, так называемым новым источникам возобновляемой энергии (НВИЭ) – солнечной, ветровой и т.д. Процесс разворачивается неравномерно, его лидерами являются страны Евросоюза и Китай, но также и США. У газа в этом процессе двойственное положение. С одной стороны, он является естественной заменой для угля в электрогенерации, с другой - сам газ теснят НВИЭ. Глобальный спрос на газ растет, но заметно медленнее, чем это прогнозировалось ранее.

Для таких стран, как Германия, Нидерланды, Дания, Чили и десятков других, отказ от использования всех ископаемых видов топлива, включая газ, стал стержнем экономической и энергетической стратегии. 27 мая 2020 г. Еврокомиссия объявила две стратегические цели на ближайшие десятилетия: переход к зеленой и цифровой экономике. На их реализацию будут направлены триллионы евро.

Внедрение императивов низкоуглеродной парадигмы развития в мире будет продвигаться и через последовательное введение налогов и сборов на выбросы парниковых газов. Налог на эмиссию углерода и различные схемы платы за его выбросы введены уже в 46 странах. С точки зрения выбросов парниковых газов природный газ более предпочтителен в сравнении с нефтью и особенно углем, но проигрывает новым возобновляемым источникам энергии. Налог представляет собой дополнительные издержки для производителей газа и как правило переносится в цену газа для конечных потребителей. Особое значение может иметь введение Евросоюзом налога на импорт парниковых газов, этот вопрос уже обсуждается в практической плоскости. Союзником ЕС в этом вопросе могут выступить также критически зависящие от импорта углеводородов Китай и Индия

Компаниям, а чисто газовых компаний в мире немного, придется адаптироваться к ужесточающимся рыночным и регулятивным реалиям. Возможности для этого имеются.

- Сейчас так получилось, что интеграционные процессы в ЕАЭС, которые скреплялись "интеграционными" ценами на энергоресурсы, проходят испытание соблазнами спотовых котировок на сырье, которые, кажется, совсем близко. Может ли так случиться, что Белоруссия начнет покупать американский, катарский, ямальский СПГ через терминалы в Польше или Литве? Армения начать импортировать СПГ через Турцию? Будут реализованы какие-то иные, ранее недопустимые для допущения перегруппировки? И какие могут быть политические итоги этих перемен?

- Все региональные и локальные рынки природного газа находятся в процессе бифуркации (два варианта развития предстоящий событий - ИФ). На наших глазах в режиме реального времени ускоряется создание мирового рынка природного газа, рынка в экономическом понимании. Это значит, что природный газ окончательно получит собственную цену, которая будет отвязана от цены нефти и будет определяться балансом спроса и предложения на конкретных региональных и локальных рынках. Кардинально перестраивается контрактная система международной торговли газом. Текущая ситуация убедительно показывает покупателям газа, а в условиях сложившегося структурного избытка предложения рыночная сила на стороне потребителей, что спотовая торговля газом более выгодна для них в сравнении с долгосрочными контрактами.

Процесс развивается нелинейно и не бесконфликтно, но генеральный вектор задан однозначно – в обозримой перспективе рынок газа станет во многом похож на рынок нефти. Покупатели газа будут выбирать продавцов, руководствуясь ценовыми условиями поставок. В зависимости от конъюнктуры покупателям будет сравнительно легче периодически менять поставщиков, а в ценообразовании на газ значительно повысится роль деривативов. Это, конечно, идеальная картина. Для поставки газа оптовому покупателю с последующей его продажей на розничном рынке необходима развитая физическая инфраструктура – газопроводы разного типа, мощности по хранению газа, газораспределительные сети и т.п. Но и здесь ситуация развивается достаточно динамично.

Процесс формирования мирового рынка природного газа обусловлен прежде всего экономическими факторами. Его не стоит политизировать, хотя он сопровождается и будет и далее сопровождаться политическими конфликтами. Для газовых компаний и государств, бюджеты которых критически зависят от доходов от экспорта газа, рациональнее нацелиться на адаптацию к новым условиям развития.

- Сейчас европейский рынок газа представляет собой кровавую дуэль самоубийц, где каждый день поставщики теряют миллионы долларов. Давайте разовьём этот сценарий дальше. Что дальше? Эта война нервов должна подтолкнуть кого-то к каким-то значимым уступкам.

- Действительно, на европейском рынке сложилась крайне сложная ценовая ситуация. Еще в апреле цены на некоторых европейских газовых хабах опустились ниже цен газа для потребителей внутри России. Хотя в среднесрочном плане такая ситуация не является устойчивой, пока не видно признаков того, что цена газа получит поддержку со стороны спроса. С наступлением летнего периода потребность в газе падает, к тому же в газохранилища закачены повышенные относительно долгосрочных средних показателей объемы газа.

Я не склонен рассматривать происходящее как иррациональную дуэль конкурентов. Напротив, их действия предельно рациональны, так как они борются за рыночные ниши в долгосрочном периоде. Более того, некоторые из них все еще частично связаны условиями сохраняющихся долгосрочных контрактов "поставляй или плати", то есть обязаны экспортировать газ при любой текущей цене, если контрактная гибкость не позволяет перенести поставки газа на будущие периоды, когда ценовая конъюнктура может выровняться.

Проблема заключается в том, что мировые извлекаемые запасы газа огромны, и все большее число стран и частных компаний намерены быстро монетизировать эти запасы. Революция новых возобновляемых источников энергии идет столь стремительно, что через десять – пятнадцать лет найти инвесторов в очень капиталоемкие газовые проекты с длительным сроком окупаемости будет намного сложнее, чем в настоящее время. Невзирая на текущую ситуацию на рынках газа, Катар принял стратегическое решение существенно увеличить его добычу и нацелился на расширение экспортной ниши на всех рынках, включая европейский. К середине 20-х гг. в Европу может поступить газ с гигантского месторождения Левиафан в Израиле. И таких примеров немало.

Все эти и сопутствующие факторы способствуют тому, что долгосрочная цена газа перешла на пониженный уровень. В принципе это может подтолкнуть повышение спроса на природный газ в мире.

Завершить придется любой ценой

- Чем Россия может ответить на новую порцию санкций США против "Северного потока 2"?

- Проект газопровода "Северный поток-2" имеет сложную историю и судьбу. На целевом европейском рынке проекта у него изначально были как сторонники, так и противники. Ряд европейских стран настроены против усиления зависимости экономики Евросоюза от импорта российского газа по политическим мотивам, ряд стран выступает против усиления экономической и политической роли Германии. По политическим и экономическим причинам против завершения газопровода выступают США. С декабря 2019 г. строительство газопровода заморожено, так как США объявили об угрозе ввести санкции в отношении всех участвовавших в его реализации компаний, включая европейские, в случае продолжения работ. "Газпром" считает, что санкционная политика и угрозы США в отношении "Северного потока-2" преследует цель обеспечить более сильные конкурентные позиции на европейском рынке американскому сжиженному природному газу. С экономической точки зрения эта позиция не лишена основания.

В мае "Газпром" объявил, что проект будет завершен компанией к концу 2020 г. без привлечения иностранных компаний-подрядчиков силами российского судна-трубоукладчика "Академик Черский". Посол США в Германии 26 мая заявил, что в США могут быть приняты новые санкции против проекта. Санкции в отношении "Северного потока-2" – это то немногое, что объединяет республиканцев и демократов. Очевидно, что США не остановятся перед введением санкций в отношении сервисных компаний фирм, обслуживающих газопровод и возможно даже компаний, покупающих импортируемый по газопроводу газ.

В идеале экономические перспективы проекта необходимо было бы оценивать не рамках упрощенной схемы достроить – не достроить, а с учетом всех тех фундаментальных изменений, которые с нарастающей скоростью меняют рынки газа, включая европейский. Реализация проекта, однако, зашла так далеко, что его придется завершать практически любой ценой. С уверенностью можно говорить только об одном. Природный газ в европейской экономике будет востребован в значительных объемах только в том случае, если она выйдет на траекторию высоких темпов экономического роста. Устойчивый рост потянет за собой спрос на сырье, включая газ, и на рынке всем хватит места – и СПГ и трубопроводному газу. На настоящий момент экономическая ситуация к Евросоюзе продолжает ухудшаться, при этом трендовые темпы роста европейских экономик опустились на очень низкий уровень задолго до современного кризиса и шока пандемии.