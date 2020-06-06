Михаил Швыдкой: вирус научил культуру жить в виртуальном пространстве

Спецпредставитель президента РФ рассказал об изменениях в культурной сфере в связи с пандемией

Михаил Швыдкой Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пандемия, катком пройдя по всем странам мира, разрушала все на своем пути, унося жизни, разрушая экономику, меняя привычный уклад жизни. Не помиловала она и культуру. О том, как на ней и на деятелях культуры отразились три "коронных" месяца, беседует наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Они были первыми!

- Да, это так: учреждения культуры были первыми, кто испытал на себе очень серьезный урон от коронавируса. Началось их закрытие уже в январе этого года. Китайский город Ухань звучал тогда, как место нахождения различных лабораторий, как город, откуда пошла эта зараза. Но не надо забывать, что Ухань, крупнейших промышленный центр Китая - это не только место, где находятся лаборатории, но и один из культурных фестивальных центров КНР. С первых недель нового года там вынуждены были закрыть театры, музеи и другие культурные учреждения. Вскоре такая же судьба постигла и интеллектуальные центры во всех странах Европы, а вслед за ними и на американском континенте.

Бродвейские театры никогда не закрывались, даже во время двух войн в прошлом столетии. Но сейчас они закрыты и закрыты до поздней весны 1921 года. Метрополитен опера, Гранд опера, Ла скала, - и эти известные мировые центры тоже закрыты. Огромные финансовые потери понесли итальянцы, особенно на севере страны.

Я говорю это, чтобы было понятно, что коронавирус затронул культурные учреждения во всем мире и, естественно, вся культурная жизнь прервалась. И только в эти июньские дни начинает она восстанавливаться в привычном физическом объеме.

Перешли в виртуальное пространство

- Кино, спектакли, музеи вообще исчезли из жизни людей?

- Не совсем так. Это было бы ужасно! Вирус научил культуру жить в виртуальном пространстве, и количественно объем людей, который стал "жить" в ней, несопоставим с тем, что может вместить один музей или театр за годы. Вчера на одной из конференций Валерий Гергиев сказал, что за три пандемических месяца спектакли Мариинского театра посмотрели 72 миллиона зрителей. Из которых 60 миллионов - россияне. Аналогичная ситуация и у Большого театра. Даже Московский театр мюзикла (художественным руководителем которого является наш собеседник – ИФ) выложил в виртуальное пространство вместе с платформой Окко свои спектакли, и за два дня мы насчитали полтора миллиона просмотров! Это серьезные цифры, потому что в год объем посетителей театров насчитывается примерно 300-350 тысяч человек. А в эти месяцы счет идет на миллионы. Такое же положение и в музеях. Например, в Третьяковской галерее, Пушкинском музее и других. Если в Эрмитаж за год приходит 6 миллионов посетителей, то за два месяца в виртуальном пространстве произведениями искусства смогли полюбоваться 14 миллионов! Разница ощутима?

- Не могу не заметить, что эти три месяца не вырвали людей из культурного пространства. Наоборот, миллионы людей, которые раньше не могли посетить музеи, посмотреть спектакли и послушать оперу получили эту возможность. Конечно побывать в залах это не тоже самое, что у экранов дома. Но все же они смогли!

- То, что столько людей приобщилось к культурным ценностям, это безусловно хорошо. Но вы говорите сейчас как зритель. А у этой жизни есть и другая сторона: три, а то и четыре месяца деятели культуры и организации выкладывали свою продукцию в онлайн, ничего не зарабатывая при этом. А как жить, на что жить?

Монетизация искусства в онлайне - это одна из серьезных проблем, которую нам всем придется решать. Кинематограф с этим каким-то образом справляется, а музеи, галереи, драматические и музыкальные театры столкнулись с серьезными трудностями, которые требуют своего решения.

Проекты закрылись, а профессиональные связи живут

- Понятно, что были приостановлены и все большие международные проекты...

- Проекты – да, но не профессиональные связи.

- ???

- Все активно общались между собой на профессиональном уровне. В частности, Группа Бизо, куда входит более сорока крупнейших музеев мира, регулярно организовывала общение между собой директоров не только музеев, но и крупнейших музыкальных театров! Они обсуждали проблему изменения графика работы самих театров и соответственно положение артистов и оркестров. Такие известные всему миру профессионалы, как Валерий Гергиев, Алексей Шалашов, Владимир Урин с коллегами общались очень активно. Не отставали от них и на государственном уровне. Восьмого апреля была встреча министров культуры стран Европейского Союза, 22 апреля - министров культуры стран Юнеско. В ближайший месяц, возможно в первой декаде июля будет встреча министров культуры и членов правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Все пытаются скорректировать реальное положение дел и понять, как решать проблему финансов, как входить в новую пост коронную жизнь. Во всяком случае, речь идет о том, что мы постоянного координируем свои действия и в онлайн продолжают происходить ряд культурных событий.

Планируется открытие программы "Шымкент (Казахстан) - культурная столица СНГ". Она также будет проходить в онлайн. Я уверен, что осенью мы проведем ряд мероприятий уже в реальной жизни, или, как говорят, в живую. Возможно, в конце сентября представители творческой и научной интеллигенции стран СНГ соберутся на свой традиционный уже пятнадцатый форум. Он будет проходить в Ташкенте. Но, опять-таки, если позволит пандемическая обстановка.

На 9 сентября планируется открытие форума российской культуры в Японии. Есть и крупнейшие выставочные проекты этого года. Например, выставка из коллекции Морозовых во Франции в музее Луи Виттон. Она должна по первоначальным планам открыться в октябре, но нельзя исключить, что сроки передвинутся поближе к лету. В России планируется провести ряд мероприятий, связанных с нашими немецкими партнерами: в августе открыть Год Германии в России, а в ноябре к нам приедут картины немецкого романтизма из собраний Дрезденской галереи. Под патронатом трех президентов - России, Франции и Германии - должна открыться выставка художников второй половины двадцатого века и первых двух десятилетий нынешнего: "единство в многообразии". Там будет представлено все европейское искусство, причем не только стран ЕС, но и всех европейских стран.

Хочу напомнить, что в начале апреля группа деятелей российской культуры обратилась к коллегам всех стран с предложением провести большой международный марафон в поддержку культуры. Он должен представить все многообразие мировой культуры. Естественно, при поддержке министерств культуры и иностранных дел. Главный продюсер - Росконцерт, но при сотрудничестве с платформами Окко, Медичи, парижским каналом Культура и Юнеско. Марафон получил поддержку и генерального директора Юнеско Одри Азуле. Думаю, общими усилиями мы сможем его подготовить к концу лета. Художественным руководителем проекта является Андрей Кончаловский. Страны Европы, Азии, Северной Африки и Америки очень активно готовятся участвовать в нем. Это будет большой документальный фильм, длительностью в пять - шесть часов. Фактически этот проект направлен на поддержку гуманистических ценностей народов мира.

Мы называем его марафон, потому что он огромен. Эта эстафета мировой культуры будет транслироваться по всему миру.

Возобновится и жизнь перекрестных годов, получившая в предыдущие годы очень большую поддержку общественности стран. В этом году состоятся перекрестные года России – Киргизии, осенью - с Республикой Корея. Кроме того, предполагается год региональных обменов с Японией и с Францией. Много разных обменов планируем провести и с Великобританией.

Да, к сожалению, на какое-то время культурная жизнь застыла, но она никуда не денется, потому что мы активно работаем с нашими партнерами. Надеюсь жизнь и дальше будет развиваться активно.