Посол КНР: Китай и Россия ведут переговоры о новых крупных энергетических проектах, и не только в сфере транспортировки ресурсов

Чжан Ханьхуэй рассказал о сотрудничестве двух стран в противодействии пандемии коронавируса и о перспективах взаимодействия в сфере энергетики

Чжан Ханьхуэй Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Посол КНР в Москве в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" рассказал о сотрудничестве двух стран в противодействии пандемии коронавируса, перспективах взаимодействия в сфере энергетики, дал оценку итогам Второй мировой войны и попыткам пересмотреть ее итоги, а также предложению РФ провести саммит "ядерной пятерки".

- Как вы оцениваете уровень сотрудничества между нашими странами в условиях пандемии коронавируса? Появились ли новые моменты в российско-китайских отношениях в экстремальной ситуации, какой опыт следует извлечь из этого?

- Сотрудничество между нашими странами в условиях пандемии в полной мере продемонстрировало высокий уровень и особый характер китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Во-первых, стороны оказали друг другу решительную поддержку. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин неоднократно связывались по телефону, согласовали важнейшие указания по стратегическому взаимодействию и противостоянию эпидемии.

В самом начале эпидемии в Китае президент Путин направил соболезнования председателю Си Цзиньпину. Россия щедро пожертвовала Китаю 23 тонны противоэпидемических материалов и первой направила в Китай бригады медицинских специалистов. После вспышки инфекции в РФ китайское правительство дважды оказывало помощь медицинскими материалами и направляло в Россию группы экспертов для обмена опытом в области профилактики и борьбы с эпидемией.

Во-вторых, стороны в условиях пандемии продемонстрировали взаимное стремление к развитию практического сотрудничества. В первом квартале текущего года товарооборот между ними вырос на 3,4%. По темпам роста импорта из России Китай занял первое место среди своих основных торговых партнеров. Грузовые терминалы двух стран заполнены внешнеторговыми товарами. Китайские предприятия уверенно продвигаются вперед в реализации проектов российских подрядчиков.

В-третьих, Китай и Россия решительно объединили усилия и добились значительных результатов в деле уничтожения политического вируса, послали мощный сигнал в защиту международной беспристрасности и справедливости.

В настоящее время в мире происходят веками невиданные изменения, вызвавшая глобальный хаос пандемия коронавируса нового типа стала ускорителем глубоких перемен в различных аспектах международной обстановки. Но и в условиях пандемии китайско-российские отношения не только не приостановились, но и, наоборот, используя новые возможности, вступили в новую эпоху.

Перед китайско-российскими отношениями открылись новые возможности, стороны будут продолжать наращивать свои усилия для укрепления сотрудничества по следующим направлениям:

Первое. Дальнейшее укрепление стратегических связей и взаимодействия. Всестороннее взаимодействие будет строиться с учетом стратегических высот и глобальных горизонтов в целях поддержания стабильности во всем мире, защиты интересов безопасности и развития Китая и России.

Второе. Будет укрепляться стратегическая стыковка. Стороны будут содействовать повышению качества практического сотрудничества в различных сферах. Они будут посредством межправительственного механизма сотрудничества развивать связи и способствовать развитию взаимодействия в области сельского хозяйства, финансов, научно-технических инноваций, цифровой экономики, электронной коммерции, здравоохранения, 5G и других областях.

Этот год – год китайско-российских научно-технических инноваций, Китай и Россия будут использовать свои сильные стороны, чтобы определить новые проекты исследований и разработок, создать китайско-российское сообщество научно-технических инноваций, нарушить технологическую гегемонию и блокаду со стороны некоторых западных стран.

Третье. Будет упрочено региональное сотрудничество. Это - активизация многостороннего практического сотрудничества в рамках ШОС; ускорение программы "Один пояс, один путь" и сопряжения Евразийского экономического союза, содействие региональной торговле и инвестициям; тесное сотрудничество с соответствующими странами и региональными организациями для превращения Евразийского континента в пространство сотрудничества для мира, стабильности и общего развития.

Четвертое. Постоянное содействие общению между людьми. В этом году обе страны вместе отмечают 75-летие мировой победы над фашизмом. Дружба, скрепленная кровью и жизнями двух народов, является неисчерпаемым стимулом для развития отношений между двумя странами.

Китайская сторона готова использовать эту возможность для укрепления стратегического сотрудничества с РФ в деле защиты итогов Второй мировой войны, сохранения многосторонности и международной справедливости, содействия многополярности мира и демократизации международных отношений.

В условиях пандемии мы еще глубже осознали, что перед лицом великой катастрофы различные страны никогда не были так связаны, как сегодня, что все человечество на самом деле является обществом единой судьбы.

Вирусы не считаются с государственными границами и национальностями, они - общий враг всего человечества. Высокомерие и предрассудки могут лишь потворствовать углублению проблем, политические манипуляции наносят только вред. Общая угроза, с которой столкнулось человечество, требует неотложного объединения всех стран в общество единой судьбы.

- Как Китай относится к попыткам некоторых стран пересмотреть историческую правду о Второй мировой войне? Как китайцы оценивают роль Советского Союза в борьбе и победе над фашизмом?

- В этом году исполняется 75 лет Победе во Второй мировой войне и образованию ООН. Китай и Россия, как главные победители во Второй мировой войне, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, настаивают на сохранении общепризнанной истории Второй мировой войны и решительно выступают против фальсификации истории.

Как известно, Советский Союз во Второй мировой войне был главным полем битвы в Европе, и советский народ заплатил за победу в Великой Отечественной войне 27 млн жизней своего народа, сыграл решающую роль в разгроме фашизма на европейском театре военных действий.

А Китай был главным полем битвы Второй мировой войны в Азии. Антияпонская война китайского народа началась раньше, продолжалась дольше, условия были самыми тяжелыми, китайские военные и народ боролись в течение 14 лет. Война принесла Китаю огромные национальные жертвы, он потерял в ней 35 млн человек, но в конечном итоге одержал Великую Победу в антияпонской войне, внес неизгладимый вклад в победу во Второй мировой войне.

Прошлое нельзя забывать, оно служит уроком на будущее. В последние годы Китай и Россия совместно организовали ряд мероприятий, посвященных празднованию победы во Второй мировой войне - как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, ШОС и других структур. Цель - помнить историю, ценить мир и защищать справедливость.

Президент Си Цзиньпин 9 мая этого года от имени правительства и народа Китая передал президенту РФ Владимиру Путину поздравления по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, что еще раз подтверждает решимость Китая и России совместно защищать итоги Второй мировой войны и поддерживать мир во всем мире.

В связи с эпидемией коронавируса российская сторона в этом году проведет военный парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня. Китайская сторона уверена, что этот особый военный парад придаст еще больше вдохновения и уверенности российскому народу, пострадавшему от эпидемии, и продемонстрирует мировому сообществу сильную волю и способность России преодолевать любые трудности и препятствия.

Китайская сторона готова и впредь вместе с Россией и всем мировым сообществом твердо отстаивать победоносные итоги Второй мировой войны и международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь многосторонность, постоянно вносить вклад в дело строительства мира во всем мире, глобальное развитие, отстаивать международный порядок.

- Как, по-вашему, будет развиваться сотрудничество между Россией и Китаем в энергетической сфере в условиях пандемии коронавируса и падения спроса на мировом рынке на энергоносители, в первую очередь, на нефть и газ? Каковы перспективы новых контрактов на поставки углеводородов и на строительство российско-китайских газопроводов?

- В этом году Китай и Россия испытали на себе вспышку коронавируса, что действительно стало серьезным испытанием для энергетического сотрудничества между двумя странами. Но в целом это сотрудничество продемонстрировало в условиях эпидемии достаточно хорошую устойчивость и возможность противостояния рискам.

В первом квартале 2020 года объем торговли энергоносителями между двумя странами резко вырос, импорт нефти и газа Китаем значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт угля и электроэнергии в основном остался на уровне того же периода прошлого года.

В нефтегазовой и электроэнергетической областях был достигнут новый консенсус, подписаны новые документы о сотрудничестве между предприятиями. По состоянию на май этого года китайско-российский газопровод "Восточный" успешно работает, в Китай российской стороной было экспортировано 1,27 млрд куб. м. природного газа, строительство объектов на территории Китая преодолело последствия эпидемии.

Во время эпидемии компании обеих стран не прекращали связи, внедряли инновационные методы работы, поддерживали постоянные контакты и методы взаимодействия, использовали в работе систему онлайн общения, интерактивного согласования и поиска местных субподрядчиков, чтобы свести к минимуму последствия вспышки инфекции. Уверен, что с постепенным улучшением ситуации в области энергетики компании двух стран смогут добиться еще большего прогресса в сотрудничестве.

Энергетическое сотрудничество уже давно пользуется большим вниманием и поддержкой глав государств и правительств двух стран. Нынешняя эпидемия только укрепила уверенность в его развитии.

Китайско-российское сотрудничество в атомной энергетике относится к крупнейшим российским международным проектам. В 2018 году в присутствии глав государств были подписаны семь документов по "пакету" проектов в ядерной сфере. В 2019 году были подписаны все исполнительные документы. Сотрудничество в области строительства АЭС "Тяньвань №7, №8", "Сюй дабао №3, №4", ускорилось и вступило в фазу полной реализации.

20 января 2020 года генеральный директор ОАО РЖД Олег Лихачев прибыл на Тяньваньскую АЭС для участия в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию блоков №3 и 4, начала строительства блоков №7 и №8.

Во время борьбы с эпидемией обе стороны поддерживали друг друга поставкой противоэпидемических средств, российские специалисты по-прежнему работали на Тяньваньской АЭС, что наглядно продемонстрировало подлинный характер китайско-российского сотрудничества и дух борьбы плечо к плечу.

Можно также сказать, что компании обеих стран ведут переговоры о новых нефтегазовых проектах, причем не только в сфере транспортировки энергоресурсов и строительства газопроводов, но и в целом в нефтегазовой отрасли, в других сферах, таких, как электроэнергетика, уголь, новая энергетика.

Уверен, что сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями и правительствами будет и впредь углубляться и расширяться, достигая новых больших результатов.

- В последнее время мы отмечаем рост напряженности между США и Китаем по торговым вопросам в связи с разработкой закона о национальной безопасности Гонконга и другими проблемами. Как вы оцениваете позицию России в этом контексте?



- В настоящее время китайско-американские отношения переживают очень важный момент. Но проблема создана не китайской стороной, ответственность за нее полностью несут Соединенные Штаты. История китайско-американских связей после установления дипотношений между двумя странами 40 с лишним лет назад в полной мере свидетельствует, что сотрудничество между Китаем и США является взаимовыгодным, противостояние наносит только вред. Сотрудничество - единственный правильный выбор для обеих сторон.

Китай не пойдет по старому пути "раз сильнее, значит гегемон", и не намерен занимать место Соединенных Штатов в мире. Но американская сторона придерживается мышления и идеологических предрассудков холодной войны, не может смириться с успехами политики строительства в Китае социализма с китайской спецификой, боится, что представляемые Китаем страны нового типа и развивающиеся страны подорвут однополярную гегемонию США.

В последнее время США постоянно наращивают усилия, направленные на сдерживание Китая, подрывают китайско-американское торгово-экономическое сотрудничество, атмосферу гуманитарных обменов, бездумно дискредитируют достижения Китая в борьбе с эпидемией, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая в Гонконге, на Тайване и по другим вопросам. Такой подход американской стороны полностью противоречит международному праву и основным нормам международных отношений, полностью противоречит принципам справедливой и прозрачной конкуренции на рынке, полностью противоречит стремлению народов Китая и США к дружескому общению, полностью противоречит ожиданиям международного сообщества в отношении Соединенных Штатов и приведет только к тому, что они "будут разбивать ноги о камни, которые сами же разбрасывают".

Стремление к справедливости и спокойствию – оно у людей в сердцах. На протяжении более 70 лет с момента создания нового Китая китайский народ под неусыпным руководством Коммунистической партии вступил на путь развития, соответствующего условиям страны, и добился больших успехов, а также внес позитивный вклад в поддержание мира во всем мире, стабильности и развития. Все страны мира, в том числе и Россия, высоко оценили это.

Россия и Китай, являясь полноправными партнерами по стратегическому сотрудничеству в новую эру, последовательно поддерживают друг друга в вопросах, касающихся их коренных интересов и основных проблем. Китайская сторона высоко оценивает объективное и беспристрастное отношение российской стороны к торгово-экономическому сотрудничеству между США и Китаем, закону о национальной безопасности Сянгана (Гонконг) и другим вопросам. Это свидетельствует о высоком уровне и особенностях китайско-российских отношений. Пока Китай и Россия стоят плечом к плечу и тесно сотрудничают друг с другом, стабильность во всем мире будет надежно защищена, а международная справедливость и беспристрастие будут эффективно гарантированы.

Китай готов и впредь укреплять международное стратегическое сотрудничество с российской стороной, решительно выступать против любых односторонних проявлений гегемонии, последовательно наращивать координацию в многосторонних механизмах, таких, как ООН, ШОС, БРИКС, "двадцатка", содействовать формированию более справедливого и разумного международного порядка.

История и практика неоднократно доказывали, что те, кто движется против исторических течений, в конечном итоге будут выброшены историей. Многополярность в мире и демократизация международных отношений - это тенденция эпохи, и обновленное развитие Китая и России никто не может остановить.

- Поддерживает ли Китай предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита "большой пятерки"? Какие ключевые вопросы, по вашему мнению, могут обсуждаться на саммите?

- Предложение президента Путина о проведении саммита стран - постоянных членов СБ ООН является важной инициативой, оно имеет больше значение для поддержания авторитета ООН и Совбеза, для защиты глобального мира и безопасности. Китай высоко оценивает данную инициативу, в первую очередь заявил о поддержке и готов поддерживать связи с российской стороной и другими постоянными членами СБ по этому вопросу.

Совет безопасности ООН занимает центральное место в механизме международной коллективной безопасности, и пять постоянных членов СБ несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В настоящее время нестабильность и неопределенность в международной обстановке значительно возрастают, преобладают односторонность и гегемония, возникают горячие региональные проблемы, а многосторонность и роль ООН сталкиваются с серьезными вызовами.

В этом году отмечается 75-я годовщина Победы в мировой антифашистской войне и образования Организации Объединенных Наций. Интенсивное общение, укрепление координации и сотрудничества пяти постоянных членов СБ ООН будет способствовать сохранению международного единства и поддержанию послевоенного международного порядка с центральной ролью Организацией Объединенных Наций в этом процессе.

Пандемия коронавирусной пневмонии еще раз показала, что мир не может быть одинок перед лицом великой катастрофы, и что человечество - это сообщество, объединяющее все население планеты.

В нынешней обстановке саммит "пятерки" должен в первую очередь сфокусироваться на ключевых глобальных вопросах, в том числе на обеспечении глобальной безопасности в области общественного здравоохранения, борьбе с международным терроризмом, защите многосторонности и укреплении авторитета ООН.

Суммируя, можно сказать, что саммит "пятерки" должен послать общий сигнал солидарности, чтобы внести более позитивный вклад в развитие мира во всем мире и добавить стабильности в ожидания человечества.