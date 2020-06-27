Константин Костин: явка и процент поддержки поправок в Конституцию будет высоким, но с разбросом по регионам

Глава ФоРГО рассказал об особенностях предстоящего голосования и о перспективах политических партий на выборах в сентябре

Константин Костин Фото: URA.RU/TASS

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - О прогнозах и особенностях голосования по поправкам в Конституцию РФ, перспективах политических партий на региональных выборах в сентябре этого года и на выборах в Госдуму в 2021 году рассказал в интервью "Интерфаксу" глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

- Константин Николаевич! Как оцениваете ход подготовки и начало общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ? Важна ли явка и скажется ли на ней, а также итогах голосования работа федеральных и региональных властей по борьбе с коронавирусом?

- Говоря о явке, сейчас прогнозы строить достаточно сложно. Думаю, что в целом по стране она будет в диапазоне - 50%-60%, хотя будут субъекты где мы увидим и более высокие и более низкие показатели. Тут дело и в традиционном уровне политической активности для каждой территории и в текущем социально-экономическом положении. Все-таки постэпидеомилогическая ситуация не может не сказаться на этих цифрах. В мегаполисах значительное количество граждан, особенно старшего возраста, перейдя на режим самоизоляции, уехали на дачи, откуда, думаю, они вернутся к привычной жизни все-таки не раньше осени. А это - наиболее дисциплинированный и социально активный электорат.

С организационной точки зрения, подготовка к общероссийскому голосованию идет ровно, в соответствии с понятной и достаточно четкой программой. Сегодня количество людей, не знающих о предстоящем голосовании, находится на уровне 1-2%, что является результатам в рамках статпогрешности.

- Каким может быть результат голосования?

- Уверен, что при любом стечении обстоятельств большинство граждан страны поддержат поправки в Конституцию - "за" проголосуют 60-70%.

Серьезное влияние на явку и мотивы голосования окажет и обращение президента Владимира Путина к гражданам России 23 июня, предыдущие инициативы, в которых он заявил о беспрецедентном пакете мер поддержки населения, важнейших отраслей экономики и ответил на существующий в обществе запрос на справедливость. Все эти шаги, безусловно, повлияют на уровень социального самочувствия граждан и, как следствие, отразятся на качественных и количественных характеристиках предстоящего голосования.

Для граждан важно личное участие Путина и в подготовке самих изменений, и, что нужно особо отметить, в разъяснении и информировании об их сути. Включенность президента в этот процесс - это маркер для значительных социальных групп.

Организация электронного голосования по поправкам в Конституцию, с одной стороны, действительно будет мерой обеспечения безопасности, а, с другой - еще одним шагом в развитии электронных сервисов, которые уже вошли в нашу жизнь, без которых нам уже сложно представить повседневный быт. А теперь они находят свое место в формате выборов и голосований, показывая высокий уровень эффективности, открытости и соблюдения демократических норм.

- Насколько реальны возможности оппозиции, несогласных с поправками, повлиять на результат?

- Что касается оппозиции, тех, кто не согласен с поправками, нужно понимать, что живем мы в демократическом государстве и любая точка зрения имеет право на существование. В том числе, это касается и поправок в Конституцию. Действительно, есть люди, которые выступают против, есть те, кто призывает не ходить на избирательные участки и не голосовать дистанционно. Это все - палитра различных мнений, а разнообразие мнений и свобода выражения своей позиции – это и есть заслуга, сформировавшейся в нашей стране политической системы.

Может ли мнение оппозиции повлиять на результат? В какой-то степени – безусловно, да. У сторонников принятия поправок свои аргументы, у противников свои, а граждане, безусловно, будут делать выбор и решать, как им поступить, исходя из собственных представлений о том, как, по какому документу должна будет жить наша страна в будущем.

Но не думаю, что мнение оппозиционных политиков сможет существенно изменить расклад сил – большинство граждан страны поправки поддерживает и проголосует за них. Важно, чтобы те, кто окажутся в меньшинстве, этот результат приняли, потому что это тоже норма демократического устройства общества.

- В какой степени голосование по поправкам в Конституцию РФ скажется на региональных выборах 13 сентября, которые станут последними перед думскими выборами 2021 года?

- Думаю, что говорить о прямой взаимосвязи между плебисцитом о поправках в Конституцию и выборами, назначенными на 13 сентября, все-таки сложно, хотя мы увидим, что в тех регионах, где власть более профессионально и организованно реализовала необходимые защитные меры в борьбе с коронавирусом, там, где выход людей из самоизоляции будет самым "щадящим" и менее болезненным, где добросовестно подошли к поддержке бизнеса, там и результаты голосования по поправкам в Конституции, и результаты региональных выборов в сентябре 2020 года будут лучшими, чем в тех регионах, где были сбои и осечки.

В целом считаю, что к Единому дню голосования политическая система страны подойдет с робким, но все-таки положительным трендом. Люди уже почувствовали, что жизнь возвращается в привычное русло, что работают механизмы социальной поддержки, что жизнь с эпидемией не остановилась. Хотя от неожиданностей никто из нас не застрахован.

- Какие особенности предстоящей региональной предвыборной кампании вы видите, какие факторы для политической борьбы будут существенными? Перспективы парламентских партий, возможность появление новых или усиление уже имевших какой-то результат непарламентских партий ("Партия роста", " "Яблоко")?

- Предстоящее в сентябре голосование действительно проходит в ситуации неординарной. Мы никогда еще не сталкивались с тем, что внешние факторы оказывают столь существенное влияние на электоральные процедуры. Действительно, выборы 2020 года будут уникальными с точки зрения технологии их подготовки, работы с избирателями, продвижения своих мыслей, идей со стороны кандидатов. В первую очередь, будут востребованы дистанционные процедуры привлечения сторонников. Для одних – эта технология уже опробована, как, например, для ЕР, которая уже провела процедуру предварительного голосования в онлайн формате, а для кого-то - это будет достаточно сложным испытанием. Не все политические силы готовы к "удаленной" работе с избирателями.

Партия власти сегодня находится в более выигрышном стартовом положении, поскольку, в отличие от оппонентов, заняла правильную позицию в период коронакризиса, развернув широкое волонтерское движение, перестроив работу общественных приемных, выделив беспрецедентные суммы на закупку необходимого оборудования, средств защиты и обеспечив необходимое законодательное сопровождение экстренных мер исполнительной власти. Люди это замечают и помнят.

В рамках работы волонтерских центров "Единой Россией" была опробована эффективная коммуникационная стратегия работы с гражданами.

Думаю, что шансы "Единой России" сейчас выглядят более предпочтительно, чем та позиция, которая была у нее, скажем, в конце зимы. Однако, не надо забывать, что социальное самочувствие в обществе пока находится на достаточно невысоком уровне. Это - существенный риск, и в своих предвыборных тезисах единороссам нужно презентовать избирателям понятную, вполне осязаемую картину постпандемического устройства общества, в которой граждане найдут ответы на беспокоящие их вопросы – занятость, социальные гарантии, дальнейшее совершенствование системы здравоохранения и образования и многие другие. Если граждане этого не услышат, они вполне могут отдать предпочтение представителям оппозиции, которые, безусловно, будут формулировать свою повестку на основе, в большей степени, популистских лозунгов, нежели практических шагов.

Важно, чтобы опыт взаимодействия с гражданами, полученный в кризисной ситуации, был не утерян, а грамотно конвертирован в электоральную плоскость. Сегодня вопрос стоит ровно об одном, как участники избирательной кампании выстроят свою коммуникационную стратегию, какими инструментами они донесут свои мысли до граждан, на каком языке они будут разговаривать, и услышат ли граждане эти сообщения.

Новая реальность ставит всех участников политического процесса перед необходимостью новой коммуникационной модели. Тем более, что сентябрьские выборы - это генеральная репетиция перед выборами в ГД в 2021 году. И всем политическим игрокам - и новым партиям, и давно уже существующим партиям - нужно понимать, что больше времени на раскачку нет, старт думской кампании дан, и ее результат, отчасти, начнет формироваться уже в сентябре текущего года.

- Можно ли ожидать прихода в Госдуму новых партий?

- По одномандатным округам, думаю, что да - такая возможность существует: несколько представителей оппозиционных партий, не представленных сейчас в парламенте, возможно смогут заручиться поддержкой граждан. Но говорить сейчас о том, что в Думе появится новый игрок, избранный по партийным спискам, я бы сейчас не стал. По крайне мере, таких предпосылок я сейчас не вижу.