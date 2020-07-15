Посол Норвегии: нас беспокоит усиление военной активности России в Арктике

Руне Ресаланд рассказал о статусе Шпицбергена, возможностях для сотрудничества Осло и Москвы и о том, как королевство обеспечивает свою безопасность

Руне Ресаланд Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса накладывает ограничения как на повседневную жизнь, так и на работу журналистов – на смену очным беседам временно пришли интервью дистанционные и письменные. Посол Норвегии в России Руне Ресаланд воспользовался этой возможностью для того, чтобы ответить на вопросы "Интерфакса" на тему двусторонних отношений, ситуации в Арктике, экологии и на Шпицбергене, поместив их в более широкий контекст.

- Чтобы ответить на ваши вопросы, важно осветить контекст, факты и предпосылки, не в последнюю очередь и в области политики безопасности. Поэтому я хотел бы сказать кое-что об основных направлениях норвежской внешней политики и политики безопасности в таких областях, как безопасность на Севере, Свалбард, поддержка Норвегией ограничительных мер ЕС в отношении России и экологическое сотрудничество. Надеемся, что это даст более исчерпывающие ответы на многие из ваших вопросов.

Безопасность на Севере:

Ключевым приоритетом Норвегии является сохранение Арктики как региона, для которого характерно сотрудничество и предсказуемость. Наш двусторонний диалог и практическое сотрудничество с Россией на Севере способствуют стабильности региона. Тот факт, что мы делим сухопутную и морскую границу с Россией, является постоянным фактором норвежской внешней политики, независимо от изменений и тенденций внешней политики. Поэтому мы поддерживаем тесные связи с Россией, в том числе и на политическом уровне. По большей части наше двустороннее сотрудничество продолжается и хорошо работает. Оно включает такие области, как управление рыболовством, охрана окружающей среды, ядерная безопасность, вопросы береговой охраны, пограничный контроль, поиск и спасание, а также предотвращение инцидентов на море. Это области общих интересов, которые могут быть эффективно урегулированы только вместе с Россией. Мы ценим это сотрудничество и верим, что оно служит общим целям и интересам. Кроме того, у нас есть опыт доброго сотрудничества с Россией по арктическим вопросам, в том числе и в рамках многосторонних форумов, таких как Арктический совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона. Многие интересы Норвегии и России на Севере совпадают, например, тот факт, что морское право формирует основу для управления нашими морскими территориями.

Норвегия является членом НАТО с момента его основания в 1949 году. В течение всего этого периода, в том числе и после окончания холодной войны, Норвегия в одностороннем порядке возлагала и возлагает на себя определенные ограничения в области политики безопасности и военные ограничения с целью укрепления доверия в отношениях сначала с Советским Союзом, а теперь и с Россией. Это относится, например, к определенным ограничениям на проведение союзниками учений в районах, близких к норвежско-российской границе, или к политике военного базирования, согласно которой в мирное время иностранным вооруженным силам не разрешается создавать базы в Норвегии.

В то же время у иностранных вооруженных сил существует давняя традиция проводить учения и тренироваться в Норвегии. Защита Норвегии зависит от поддержки союзников. Это касается большинства стран НАТО. Чтобы эта поддержка сработала в условиях кризиса и войны, Норвегия полностью зависит от совместных учений и тренировок со своими союзниками в мирное время. Поэтому Норвегия создает условия для проведения учений и тренировок союзников, в том числе и корпуса морской пехоты США. Эти силы не находятся в Норвегии на постоянной основе. Количество американских морских пехотинцев, которые обучаются на основе ротации в Норвегии, ограничено в пределах около 600 человек, разделенных на два норвежских военных лагеря, один в Центральной Норвегии и один в Северной Норвегии – оба расположены далеко от норвежско-российской границы. Кроме того, не планируется и размещение американских средств противоракетной обороны в Норвегии.

В последние годы Россия усилила свою военную активность в Арктике и на арктических островах. Было развернуто новое оружие, в том числе системы оружия большой дальности, возросло количество учений, в том числе в морских районах вокруг Норвегии. Мы наблюдаем, что Россия все чаще чем прежде проводит военные учения в районах, более удаленных от ее границ на юг и на запад. То, что Россия все чаще предпочитает проводить учения с применением боевого оружия у берегов Норвегии, вызывает беспокойство, не в последнюю очередь потому, что Россия сама располагает обширными морскими районами у собственного побережья. В последние годы мы в отдельных случаях также испытывали значительные сбои в работе GPS в норвежском воздушном пространстве из-за военной деятельности России на Кольском полуострове, в Баренцевом море и над ним. Это создало проблемы для гражданской авиации и поисково-спасательных служб, которые зависят от надежных систем навигации и позиционирования. Такая деятельность не способствует поддержанию добрососедских отношений, и Норвегия предполагает, что такая деятельность, имеющая прямые последствия для безопасности на норвежской территории, впредь не повторится. Другим примером деятельности, которая не способствует добрососедству, является ряд повторяющихся имитаций атак боевыми самолетами, направленных на норвежские цели.

На протяжении многих лет Норвегия и Россия проводил регулярные консультации и встречи между вооруженными силами наших двух стран. Они, за некоторыми исключениями, были прекращены в 2014 году вследствие аннексии Россией Крыма в нарушение международного права. Однако в 2018 году ежегодные консультации между двумя министерствами обороны были возобновлены. Они обеспечивают обмен информацией по оборонной политике и военным вопросам и способствуют росту контактов и доверия.

Свалбард:

С 1925 года Свалбард является частью Королевства Норвегия. Архипелаг состоит из нескольких маленьких и больших островов. Самый большой остров называется Шпицберген. На острове Шпицберген расположены поселения Лонгьир, Баренцбург и Ню-Олесунн. Некоторые ошибочно используют название "Шпицберген" для всего архипелага. Это может привести к недоразумениям, потому что название относится только к одному острову, а не ко всему архипелагу.

Норвежский суверенитет над Свалбардом неоспорим. В силу норвежского суверенитета Норвегия обладает исключительным правом осуществлять власть на Свалбарде. Осуществление власти Норвегией соответствует обязательствам Норвегии по Свалбардскому трактату и другим международным правовым соглашениям. Советский Союз признал норвежский суверенитет в 1924 году и подтвердил это Постановлением ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года ("Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане"). В 1935 году Советский Союз стал участником Свалбардского трактата. Норвегия не видит никаких оснований для проведения норвежско-российских консультаций по урегулированию или иному осуществлению власти на Свалбарде. Норвегия не проводит таких консультаций и с другими государствами.

Российские компании могут осуществлять деятельность на Свалбарде в пределах, установленных норвежским законодательством. Норвежские власти предоставляют руководство иностранным гражданам и компаниям, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность на Свалбарде.

Свалбардский трактат содержит ряд положений о равном обращении. Это означает, что Норвегия обязана одинаково обращаться с гражданами и компаниями стран-участниц договора в определенных областях, таких как охота и рыболовство, доступ на архипелаг и осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности. Это обязательства международного права, соблюдению которых Норвегия всегда придавала большое значение.

Право на равное обращение – это не то же самое, что право на ресурсы. Норвежские власти могут и регулировать, и запрещать деятельность, если при этом не происходит дискриминации по национальному признаку. Это особенно важно, когда речь идет о защите уязвимой окружающей среды или распределении ограниченных ресурсов. В то же время трактат не запрещает дискриминации на иных основаниях, кроме национальности.

На архипелаге действуют положения трактата о равных правах. Некоторые положения действуют также в территориальных водах архипелага. В соответствии с морским правом Норвегия создала территориальные воды в 12 морских миль от базисных линий. За пределами 12 морских миль ни одно из положений Свалбардского трактата не применяется.

Ни архипелаг Свалбард, ни остров Шпицберген не имеют нейтрального статуса или статуса демилитаризованной зоны. На Свалбард распространяются положения Атлантического пакта, в том числе статья 5 о коллективной самообороне.

По Свалбардскому трактату Норвегия и другие участники договора, включая Россию, обязались не использовать архипелаг в целях войны (warlike purposes). Свалбардский трактат также запрещает строительство военно-морских баз (any naval base) или инфраструктуры, которые можно классифицировать как фортификационные сооружения и укрепления (any fortification) на архипелаге.

О присоединении Норвегии к ограничительным мерам ЕС в отношении России:

Мы солидарны с нашими союзниками и партнерами в нашей реакции на нарушение Россией международного права в Украине. С 2014 года правительство Норвегии поддерживает ограничительные меры ЕС в отношении России и принимает идентичные меры. Если Минские соглашения будут выполнены, это может привести к изменению ограничительных мер, связанных с ситуацией на востоке Украины.

Окружающая среда и сотрудничество в области рыболовства:

Россия и Норвегия уже давно ведут обширное сотрудничество в области охраны окружающей среды, в особенности на Севере. Сотрудничество также включает в себя готовность к защите от нефтяных загрязнений, удаление ядерных отходов / отработанного радиоактивного топлива и взаимное уведомление о происшествиях. Еще одной областью, где окружающая среда играет важную роль, является сотрудничество по рыболовству, где ответственное управление на научной основе обеспечило устойчивые запасы на благо обеих стран.

Хотя выбросы дизельного топлива в Норильске не подпадают ни под одно из этих соглашений, норвежские специалисты внесли свой вклад в работы по очистке по приглашению компании "Норильский Никель", при этом также использовалось норвежское оборудование. Норвегия дала понять, что отнесется позитивно к возможным просьбам о помощи и в дальнейшем.