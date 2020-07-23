Посол Ирана: говорить о выходе Тегерана из СВПД еще рано

Казем Джалали рассказал о перспективах сотрудничества в сфере ВТС после окончания срока действия оружейного эмбарго

Посол Ирана: говорить о выходе Тегерана из СВПД еще рано Фото: Пресс-служба

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Посол Ирана в РФ Казем Джалали рассказал в интервью "Интерфаксу" о перспективах сотрудничества двух стран в сфере ВТС после окончания срока действия оружейного эмбарго, истекающего осенью этого года, о работе механизма Instex, сотрудничестве с Россией "евротройкой" и влиянии на него американских санкций.

- На днях исполнилось пять лет с момента подписания СВПД. На сегодняшний день, по-вашему, насколько прочным можно считать это соглашение?

- На протяжении пяти последних лет СВПД испытал многие удары со стороны Соединенных Штатов, однако, ситуация не развивалась так, как ожидал Вашингтон, и эта договоренность еще продолжает жить. Оставшиеся в СВПД страны уверены в том, что они урегулируют существующую ситуацию вокруг СВПД и сохранят эту договоренность. Однако дополнительное незаконное давление со стороны Соединенных Штатов оказало неконструктивное влияние на процесс выполнения ядерной договоренности. В настоящее время страны-участники прилагают усилия и надеются устранить имеющиеся трудности. Посмотрим, какое влияние окажут будущие изменения.

- Планирует ли Иран в дальнейшем объявлять о новых фазах по сокращению своих обязательств в рамках СВПД? Может ли в качестве одной из этих фаз идти речь о выходе Ирана из дополнительного протокола о гарантиях МАГАТЭ?

- Незаконные действия Соединенных Штатов по выходу из СВПД и восстановлению односторонних санкций и невыполнение европейскими странами обязательств привело к тому, что некоторая часть народа в Иране задается вопросом о принципиальной пользе СВПД для страны. Складывается впечатление, что если Россия, Китай и Европа сопротивлялись бы дополнительному американскому давлению и смогли бы обеспечить интересы Ирана, то тогда они могли бы изменить нынешний путь молчания.

- Что может стать последней каплей, после чего Иран может объявить о выходе из СВПД?

- Еще рано говорить об этом. Однако, на мой взгляд, продолжение нынешнего процесса по выполнению СВПД само по себе приведет к смерти СВПД. Таким образом, помимо разговоров о факторах, влияющих на выход Ирана из СВПД, необходимо обратить внимание на его постепенную смерть. Именно по этой причине оставшиеся участники СВПД по своей инициативе прилагают усилия сохранить СВПД, однако, до тех пор, пока такие действия не принесут практического осязаемого результата, это не имеет пользы.

- Работает ли сейчас созданный для расчетов с Ираном механизм INSTEX, и удовлетворен ли его работой Тегеран?

- Механизм INSTEX был предложен тремя европейскими странами для достижения баланса между интересами и правами по СВПД и запущен с задержкой, однако, совершенные в его рамках сделки были ограничены торговлей не санкционными товарами, и в определенной степени европейцы для выполнения своих обязательств все еще получают разрешение от Соединенных Штатов. Мы надеемся, что Европа сможет воспользоваться своими большими возможностями и проводить самостоятельную политику.

- Как американские санкции сказываются на сотрудничестве Ирана с Россией? Насколько, например, сейчас активно работает так называемая схема "нефть в обмен на товары"?

- Часть американских санкций, относящихся к третьим странам, вызвала колебания в сотрудничестве между Исламской Республикой Иран и многими странами, однако, Тегеран и Москва, несмотря на сложные условия, выступают за продолжение сотрудничества между двумя странами. Потому что давление со стороны Соединенных Штатов полностью незаконно.

- Американские санкции и выход этой страны из ядерной договоренности создали сложности для реализации некоторых аспектов этой договоренности. Например, как обстоит дело с вывозом тяжелой воды из Ирана? Осуществляется ли это сейчас? Или Иран хранит тяжелую воду на своей территории? О каком объеме тяжелой воды можно говорить? Реализуется ли в настоящее время план вывоза из Ирана в Россию малообогащенного урана в обмен на поставку природного урана из России в Иран?

- В настоящее время продолжается сотрудничество между двумя странами в технической области, однако, ограничения по запасам тяжелой воды являются частью ответных действий Ирана по сокращению его обязательств по СВПД, что было сделано в результате плохого выполнения Соединенными Штатами своих обязательств.

- В октябре этого года заканчивается действие оружейного эмбарго в отношении Ирана. США уже объявили о том, что намерены сделать все для его продления. Получил ли Иран гарантии от России, что эмбарго не будет продлено ни при каких обстоятельствах, независимо от тех лазеек, которые ищет Вашингтон для этого?

- Россия, как и раньше, настаивает на своей политике поддержки СВПД, окончание оружейного эмбарго против Ирана, согласно СВПД и Резолюции 2231, является частью договоренностей, что укрепит исполнительный процесс СВПД и его выживание. Москва продемонстрировала, что она полностью понимает нынешние чувствительные условия и стремится действовать независимо. Потому что Соединенные Штаты стремятся убедить другие страны действовать в нарушение международным нормам и законам и Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Независимая политика Москвы показала, что она имеет большие возможности для урегулирования глобальных проблем и кризисов, Москва стремится рационально это использовать.

- В свете окончания действия оружейного эмбарго осенью этого года, открывает ли это возможность для активизации ВТС между Москвой и Тегераном, и ведет ли Иран переговоры с РФ о возможных закупках российского вооружения? Ведет ли Иран переговоры с Россией о закупках вооружений? Какие именно вооружения Тегеран заинтересован приобрести у России?

- Мы с Россией активно развиваем отношения в самых разных сферах, в том числе в военно-технической. В этом у наших стран взаимный интерес. У России в этой сфере большие возможности, и мы надеемся, что наши связи в этой области со временем будут только крепнуть.

- Посольство Ирана некоторое время назад заявляло, что Росатом намерен возобновить работы по стабильным изотопам на объекте в Фордо после устранения технических проблем. Сейчас есть понимание по возможным срокам? Это обсуждается сторонами?

- Данный вопрос находится на повестке работы предстоящего сотрудничества между двумя странами, однако, условия, необходимые для начала работы, еще не наступили.

- Опасения США и Израиля, что Иран может создать ядерное оружие, обоснованы? У Ирана действительно есть все необходимые технологии, но он отказывается от этого из доброй воли?

- Как сказал Верховный лидер аятолла Хаменеи, производство атомной бомбы и ее применение является "харамом", то есть запрещенным в Исламе деянием. Таким образом, такие работы не находятся на повестке ядерной деятельности Исламской Республики Иран. С другой стороны, инспекции и верификации Международного агентства по атомной энергии подтверждают мирный характер ядерной деятельности Ирана и отсутствие отклонений в такой деятельности. Таким образом, попытки Соединенных Штатов и сионистского режима сконцентрированы исключительно на усиление волны иранофобии и отвлечении мирового общественного мнения. Прошлые изменения в ходе внешней политики Соединенных Штатов свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты являются большим лжецом. Фальшивые документы Нетаньяху о 2-х местах в Иране также доказывают его лживую деятельность. Вызывает удивление то, что эти документы становятся предметом внимания одной важной международной организации.

- Недавно в Иране произошла серия взрывов и пожаров на ключевых предприятиях государства. В частности, вызвал резонанс инцидент на ядерном объекте в Натанзе, сообщалось, что это может замедлить разработку и производство передовых центрифуг. Соответствуют ли эти сообщения действительности?

- Как было заявлено со стороны уполномоченных ответственных лиц, данный вопрос находится на рассмотрении и о его результатах будет сообщено дополнительно.