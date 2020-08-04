Замминистра промышленности и торговли: закупка российской техники должна стать правилом хорошего тона для госкомпаний ТЭК

Михаил Иванов рассказал, как кризис повлиял на отрасль нефтегазового машиностроения

Михаил Иванов Фото: Пресс-служба

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Проблема выпуска отечественного оборудования для нефтегазовой отрасли, вставшая перед Россией из-за санкций, обострилась в начале года - почти все страны закрыли свои границы в связи с коронавирусом. И вряд ли кто-то мог предугадать такой сценарий еще год назад. Это усложнило въезд зарубежных специалистов в Россию для техобслуживания и установки иностранного оборудования, и чуть не поставило под угрозу реализацию крупных инвестпроектов.

Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов в интервью "Интерфаксу" рассказал, как кризис повлиял на отрасль нефтегазового машиностроения, что делается для снижения зависимости российского ТЭК от импорта, как предприятия химического комплекса перестроили свою работу во время пандемии и грозит ли России дефицит сырья для антисептиков.

- Начало 2020 года отметилось кризисом из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Как он повлиял на состояние российской нефтегазовой промышленности, в том числе производителей оборудования для ТЭК? Как отрасль справляется с кризисом сейчас?

- Действительно, российская нефтегазовая промышленность в первом полугодии столкнулась с вызовами, связанными как с распространением коронавируса, так и со снижением цен на нефть и ростом курса доллара. При этом по нашей статистике предыдущих лет, отрасль нефтегазового машиностроения росла примерно на 2-3% в год, а экспортные поставки показывали рост в районе 7%.

Сейчас компании ТЭК планируют корректировать свои инвестиционные программы. В ряде случаев речь может идти о достаточно серьезном сокращении - примерно на 20-30%. Эта ситуация может повлечь за собой снижение загрузки производственных мощностей и сокращение рабочего персонала, при том что на сегодняшний день на предприятиях нефтегазового оборудования работает свыше 150 тыс. человек. Поэтому в качестве основных приоритетов развития отрасли мы определили сохранение динамики производства и портфелей заказов, увеличение сбыта наших предприятий за счет расширения доли отечественного оборудования на внутреннем рынке. Речь идет, в том числе, о комплексах наземной техники для проведения гидравлического разрыва пласта, комплексах для бурения скважин, криогенных насосах для перекачки СПГ, сейсморазведочном оборудовании и о системах подводных добычных комплексов.

Любой кризис - это проверка отрасли на устойчивость, возможность оценить проделанную работу и убедиться в эффективности и гибкости системы. Сейчас каждая вторая единица нефтегазового оборудования на российском рынке - отечественного производства, а отрасль имеет потенциал в плане экспорта. Мало кто знает, но Россия активно поставляет нефтегазовое оборудование за рубеж. Например, мы вывозим продукцию в Индию, США, Германию, Китай и Великобританию.

В ситуации, когда из-за карантина страны закрывают производства и транспортное сообщение, возникает нарушение международных производственных цепочек. Из-за этого российские потребители, применяющие иностранное оборудование, сталкиваются с задержками поставок и, как следствие, со сдвигом сроков реализации инвестпроектов. После консультаций с представителями отрасли мы определили ключевые на текущий момент компоненты, закупаемые за рубежом, и приступили к корректировке программ импортозамещения.

- Остаются ли основными "проблемными" направлениями для отрасли средне- и крупнотоннажное производство СПГ, создание флота гидроразрыва пласта (ГРП), роторно-управляемых систем, оборудования для шельфовой добычи и геологоразведки?

- Наше внимание в последнее время сосредоточено как раз на перечисленных вами направлениях. Министерством поддержана разработка опытных образцов оборудования для морской геологоразведки, а сейчас мы уже завершаем работу по созданию серийных моделей.

В рамках двустороннего соглашения между Минпромторгом и "Газпромом" было локализовано оборудование для подводно-добычного комплекса с привлечением более 60 машиностроительных предприятий. Совместная работа помогла определить приоритетные технологические направления и с 2017 года приступить к их реализации. Сегодня создание опытных образцов и их испытания завершены. Совместно с EPC-лицензиаром разработки Киринского и Южно-Киринского месторождений мы занимаемся их серийным внедрением.

Для средне- и крупнотоннажного производства СПГ составлена дорожная карта первоочередных мер по локализации критически важного оборудования. Она включает в себя создание опытных образцов и соответствующих стандартов, подписание соглашений о намерениях между заказчиками и производителями по использованию оборудования. К примеру, данные соглашения "НОВАТЭК" уже подписал с "Атомэнергомашем", "Группой ГМС", "Севергрупп" и "Тяжмашем". "Газпром", в свою очередь, подписал соглашения с "Росатомом", "Роскосмосом", "Ростехом" и "Севергрупп".

Кроме того, реализуются два инвестиционных проекта по разработке российского флота ГРП. Согласно планам компаний, к 2023 году мы получим полноразмерные флоты ГРП, созданные по техническому заданию, согласованному основными нефтегазовыми и нефтесервисными компаниями, работающими на российском рынке.

Кроме того, Фонд развития промышленности поддержал разработку "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" и "НПП "Буринтех", которые сейчас осуществляют доводку прототипов роторно-управляемых систем для прохождения очередных опытно-промышленных испытаний на месторождениях "Газпром нефти".

- Какие еще проблемы, связанные с технологиями и оснащенностью оборудованием, испытывает российский нефтегазовый сектор? Понятно ли, как их решать? Как сами компании пересмотрели свои ключевые задачи и планы в этом направлении из-за коронавируса и цен на нефть?

- Компании нефтегазового сектора ощутили влияние пандемии весной. Мы начали получать от них сигналы о рисках приостановки текущих ремонтов и новых строек из-за задержек поставок иностранного оборудования. Очевидно, что с учетом осложнения экономической ситуации компании ТЭК стали обращать больше внимания на производителей отечественного оборудования. Более того, считаю, что работа с российским нефтегазмашем должна в дальнейшем стать "правилом хорошего тона" в отрасли, особенно для компаний с государственным участием.

Кстати говоря, мы провели серьезную работу с "Газпромом" и уже в июне подписали план обеспечения надежности изготовления, поставок продукции и оказания услуг в интересах компании. Запланированные мероприятия будут способствовать обеспечению бесперебойной деятельности "Газпрома" при реализации инвестиционных проектов, а также позволят локализовать наиболее зависимую от импорта продукцию для нужд отрасли.

Помимо экономических трудностей, предприятия отрасли столкнулись с проблемой въезда иностранных специалистов на территорию России, которые участвуют в пуско-наладочных работах и техобслуживании иностранного оборудования. При содействии Минпромторга в сжатые сроки был утвержден специальный порядок въезда таких специалистов, чтобы не допустить нарушения сроков реализации инвестпроектов. Механизм оказался очень востребованным.

- Какую долю занимал импорт нефтегазового оборудования в 2019 году? Получится ли достичь цели по снижению импорта до 43% в 2020 году в связи с новыми экономическими условиями? Будет ли пересмотрен план по импортозамещению нефтегазового оборудования из-за пандемии?

- В прошлом году доля импорта составляла 45%, в этом мы стремимся достигнуть значения в 43%.

- Как из-за кризиса поменялись приоритеты развития отрасли? Теперь мы больше заточены на то, чтобы "спасать и поддерживать", чем расти и развиваться?

- И на то, и на другое. Для оперативного контроля за обстановкой в отрасли мы актуализировали перечень системообразующих организаций и наладили регулярный мониторинг их финансово-экономического состояния. Сегодня в перечень включены 26 организаций, которые могут получить поддержку, например, в виде кредита на текущую деятельность по сниженной процентной ставке. Этой мерой уже воспользовались девять организаций - они получили займы по ставкам от 1% до 5% годовых на сумму 4,4 млрд рублей, причём половина кредитов была выдана именно по ставке 1%. Системообразующие предприятия, помимо прочего, могут претендовать адресные меры поддержки -отсрочку по уплате налогов, а также госгарантии РФ по кредитам и облигационным займам.

Это всё меры для стабилизации. А если говорить о развитии, то необходимо увеличивать спрос на российское оборудование на внутреннем рынке. Минпромторг поддерживает производителей через субсидирование затрат на создание пилотных партий высокотехнологичной продукции. С 27 июля по 3 августа запланирован отбор соответствующих заявлений.

Мы также работаем над усилением присутствия российской продукции на международных рынках. Министерство сделало запросы во все российские нефтегазовые компании, чтобы получить информацию о реализуемых ими за рубежом проектах и о возможности применения в них российского оборудования. В настоящее время мы получаем ответы и планируем проработать возможность поставки российской продукции по каждому проекту.

Поскольку в большинстве стран реализация проектов проводится EPC- лицензиарами, мы в рамках экспертной группы профильного Научно-технического совета по развитию нефтегазового оборудования при Минпромторге взаимодействуем с ними для включения наших производителей в вендор-листы. Также ведется работа с зарубежными компаниями в части использования российских отраслевых стандартов при реализации международных проектов.

- Раньше Минпромторг говорил, что Россия имеет большой потенциал в области поставок нефтегазового оборудования в ОАЭ. Идет ли работа в этом направлении?

- Да, безусловно. В ноябре 2019 года межправительственная российско-эмиратская комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству утвердила подгруппу по сертификации и стандартизации нефтегазового оборудования. Это необходимый шаг для допуска российской продукции к тендерам на территории ОАЭ.

Сейчас по итогам достигнутых договоренностей эмиратская сторона сопоставляет полтора десятка российских стандартов в области насосного оборудования, систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, электроприводов, с теми стандартами, которые применяются Национальной нефтяной компанией Абу-Даби "ADNOC". Мы, в свою очередь, формируем дополнительный список российских стандартов, а также перечень лабораторий для сертификации нефтегазового оборудования, которые затем будут направлены эмиратской стороне.

- Год назад сообщалось о планах разработать "дорожную карту" поддержки НИОКР в нефтегазовой отрасли. Продолжается ли работа над документом?

- "Дорожную карту" как таковую мы не разрабатываем. На наш взгляд, это недостаточно эффективный инструмент, так как он фиксирует потребности в разработках на конкретный момент времени. Технологии же развиваются очень быстро, как мы с вами знаем. Поэтому в рамках Научно-технического совета по развитию нефтегазового оборудования при Минпромторге мы ведем постоянную работу по формированию и актуализации технологических направлений, требующих государственной поддержки. На основании таких предложений был разработан обновленный план мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения РФ. Ориентируясь на него, мы хотим снизить импортозависимость до 38 % к 2024 году.

- На каких площадках планируется создать испытательные полигоны нефтегазового и горнопромышленного оборудования для арктических проектов в Мурманской области, в Якутии и в ЯНАО? Это будет синхронный процесс или последовательный? Во сколько оцениваются эти проекты?

- В рамках экспертной группы Научно-технического совета по развитию нефтегазового оборудования при Минпромторге проводится большая аналитическая работа по созданию концепции развития сети промышленных полигонов для испытания нефтегазового оборудования. Результаты планируется использовать при формировании госполитики по развитию сети промышленных полигонов для повышения конкурентоспособности российского ТЭК.

Что касается горнопромышленного оборудования, то в настоящий момент мы не видим проектов по созданию таких полигонов в Арктике. Однако Минпромторг участвует в формировании в Кемеровской области - Кузбассе отраслевого промышленного кластера, специализирующегося на выпуске горно-шахтного оборудования. В рамках этого мероприятия совместно с компанией "СДС-Уголь" планируется создание испытательного полигона горнопромышленного оборудования под открытую добычу.

- Проработан ли с Минэнерго вопрос об организации строительства в России буровых платформ высшего ледового класса? Подтвержден ли спрос на пользование такими платформами и в каком объеме? Каков объем необходимого финансирования, сроки строительства и окупаемости?

- Действительно, после серии совещаний с Минэнерго мы проработали вопрос строительства на российских предприятиях перспективной номенклатуры буровых платформ. По информации недропользователей российского шельфа, текущая и перспективная потребности в буровой технике для поиска и разведки могут удовлетворяться за счет собственного флота буровых установок и судов с возможным привлечением арендованной техники.

Потребность российских компаний в добывающих/разведывательных платформах и буровых установках в ледостойком исполнении до 2035 года составляет 35 единиц.

Хочется отметить, что несколько российских заводов, например, в Северодвинске, Астрахани и Выборге уже имеют практический опыт строительства морских платформ различных типов для разведочного и эксплуатационного бурения, либо отдельных функциональных модулей для этих платформ, а отечественные ЦКБ обладают опытом их проектирования.

- Программа модернизации российской энергетики предполагает использование российского энергооборудования, в частности, новых турбин большой мощности. Сроки их поставок и так весьма сжаты, а в этом году ряд поставщиков комплектующих для энергетики (для сетевых компаний, например), приостанавливали свое производство в связи с введением ограничений на фоне пандемии коронавируса. Повлиял ли вирус на сроки поставки оборудования для модернизации? Выполнят ли поставщики свои обязательства по поставке оборудования генкомпаниям в срок?

- Мнения о срыве поставок техники действительно существуют. Но они исходят от компаний, реализующих программу модернизации на импортном оборудовании, ввоз которого оказался под угрозой из-за пандемии. Российские же предприятия энергетического машиностроения уже запустили проектирование и производство промышленной продукции, закупили необходимые комплектующие. Во время действия ограничений, связанных с распространением коронавируса, наши предприятия энергетического машиностроения не останавливали производство. Поэтому мы не видим рисков нарушения сроков поставок отечественного энергетического оборудования на объекты модернизации в связи с пандемией.

- Минпромторг должен сформировать перечень технологий для заключения контрактов по СПИК 2.0. Как идет работа в этом направлении в курируемых вами отраслях промышленности?

- Сейчас мы формируем перечень технологий, признаваемых современными, для заключения специальных инвестиционных контрактов. Предприятия нефтегазового, энергетического, тяжелого машиностроения, станкоинструментальной отрасли и химпрома подали в совокупности более 400 заявок через Государственную информационную систему промышленности. Все они будут рассмотрены в установленные регламентом сроки. Наиболее активное участие в процессе приняли организации химической промышленности, подавшие на сегодняшний день свыше 220 заявок.

- В Минпромторге вы, в том числе, курируете и химическую отрасль. Как на нее повлиял коронавирус? В каких сегментах наблюдается подъем, в каких - падение? Сколько, на ваш взгляд, времени понадобится "пострадавшим" компаниям для восстановления? Какие меры поддержки оказывает Минпромторг?

- Все выводы о влиянии пандемии на отрасли химической промышленности, курируемые Минпромторгом, пока могут быть только предварительными, но могу с уверенностью сказать, что даже в период максимальных ограничений предприятия работали бесперебойно, разумеется, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, и без задержек обеспечивали все смежные отрасли необходимой продукцией.

Рост производства за первое полугодие 2020 года наблюдается по такой продукции, как красители и пигменты, аммиак, минеральные удобрения, лаки и краски. Упали объемы производства метанола, кальцинированной соды, шин, химических волокон и нитей.

Многие из предприятий химпрома, как вы знаете, переориентировали свои мощности на выпуск "антиковидной" продукции: кожных антисептиков или хлорных и нехлорных средств дезинфекции, которые поставляются медицинским организациям и населению. Например, объем производства кожных антисептиков в период с марта по июнь вырос практически в восемь раз. Также значительно увеличился выпуск респираторов, защитных костюмов, очков и перчаток.

Мы в большей степени поддерживаем предприятия химической промышленности, пострадавшие от кризиса, и те компании, которые приняли решение нарастить объемы производства, чтобы не допустить дефицита необходимых в период пандемии товаров на российском рынке. Такие организации смогли воспользоваться льготными займами ФРП.

В период пандемии ФРП разработал новую программа "Противодействие эпидемическим заболеваниям", нацеленную на производителей оборудования для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинских изделий. При реализации этой программы, под которую правительство выделило дополнительно 25 млрд рублей, ФРП рассматривает проекты в ускоренном режиме и по упрощенной форме. На сегодняшний день уже одобрено более 80 проектов.

- На фоне распространения коронавируса в России подскочил спрос на изопропиловый спирт. Представители химической отрасли жаловались, что высокий спрос на изопропанол для производства антисептиков чуть не повредил фармацевтической отрасли, где этот спирт используется в качестве компонента для ряда препаратов, в том числе от рака. Как удалось решить проблему с сырьем?

- Да, все верно. С началом пандемии спрос на изопропиловый спирт сильно вырос, так как он стал остро необходим для производства антисептиков. С марта российские организации кратно увеличили мощности по выпуску кожных антисептиков - с 45,7 тысяч литров в сутки в середине марта до 380 тысяч литров в июне.

Обращения от компаний о возможных нарушениях поставок социально значимых лекарств, необходимых для обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями и рассеянным склерозом, действительно были, и для решения этой проблемы мы тоже оказывали содействие организациям.

Для максимального обеспечения спроса российских предприятий на изопропиловый спирт в марте этого года был введен запрет на его вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза до 30 сентября 2020 года включительно. Также была обнулена ставка ввозной таможенной пошлины на изопропиловый спирт при подтверждении импортером целевого ввоза в ЕАЭС спирта для выпуска дезинфицирующих средств. С 30 апреля по сегодняшний день объем импортированной продукции превысил 765 тонн на сумму более $2 млн.

- Как вы думаете, стоит ли всегда держать резерв изопропилового спирта для случаев подобных пандемии COVID-19?

- Скорее имеет смысл говорить о создании запаса готовых антисептиков и средств дезинфекции. Как вы знаете, правительство уже приняло решение о создании резерва по "антиковидной" номенклатуре. Работа по его формированию сейчас ведется.

- АО "Омский каучук" (входит в ГК "Титан") в июне планировало запустить производство изопропила. Возникнет ли профицит этого спирта в РФ в связи с запуском новых мощностей?

- На территории России изопропиловый спирт производят всего два предприятия, а запуск производства мощностью до 60 тысяч тонн в год на базе "Омского каучука" запланирован на начало сентября. Минпромторг и ФРП поддерживают этот проект - он позволит полностью удовлетворить потребности российских предприятий в изопропиловом спирте и уже осенью начать его экспортировать.

- Не будут ли простаивать эти мощности после снижения спроса на изопропил? Каким образом можно будет использовать изопропил после пандемии? Есть ли уверенность, что этот продукт найдет своего покупателя за рубежом?

- Безусловно, объемы реализации изопропилового спирта, начиная с марта текущего года, показывают стремительный рост и формируются исходя из преимущественной потребности российского рынка производителей антисептических средств и санитайзеров, что не было характерным для 2019 года и предыдущих лет. Попутно спирт применяется в качестве сырья для производства лекарственных препаратов, а также в качестве реагентов для онкодиагностики, тест- реагентов на COVID-19 и других изделий.

У производителей изопропилового спирта появится возможность экспортировать его после 30 сентября 2020 года, когда закончится срок действия запрета на его вывоз с территории ЕАЭС. Кстати говоря, мы, например, уже получили запрос на его поставки от Казахстана.

Компании в свою очередь готовы отправлять изопропиловый спирт на экспорт. Такое желание выразили предприятия Новочебоксарска, Орска и Дзержинска.

- Обращались ли крупные производители дезинфицирующих средств за подтверждением возможности экспорта этой продукции?

- Мы активно содействуем российским производителям дезинфицирующих средств и СИЗ по выводу их товаров на внешние рынки. Многие крупные компании, действительно, уже обратились к нам за помощью. Минпромторг сформировал соответствующие перечни продукции, каталоги, которые затем направил в адрес торговых представительств РФ за рубежом.

География планируемых экспортных поставок обширна. Помимо стран СНГ и ЕАЭС, вывозить дезинфицирующие средства российские компании намерены в США, Китай, Филиппины, Великобританию, Грузию, Иран, ОАЭ, Катар и ряд других государств.

Объем уже отгруженной на экспорт продукции с середины июня составил свыше 2 тыс. тонн на общую сумму более 40 млн рублей.