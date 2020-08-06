Глава управления ФСИН: доля наказаний, альтернативных лишению свободы, превысила 70%

Елена Коробкова рассказала, как наказание в виде принудительных работ встроилось в систему за три года

Глава управления ФСИН: доля наказаний, альтернативных лишению свободы, превысила 70% Фото: Пресс-служба

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - С 2017 года в России применяется новый вид уголовных наказаний в виде принудительных работ. Согласно Уголовному кодексу (УК) РФ, такая мера применяется за преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. В случае уклонения осужденного от наказания, оно заменяется лишением свободы на тот же срок.

О том, как эта мера встроилась в систему аналогичных наказаний, обозревателю "Интерфакса" Кириллу Мазурину рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России генерал-майор внутренней службы Елена Коробкова.

- Елена Алексеевна, как в течение этих трех лет развивается система наказаний, не связанных с лишением свободы?

- Российское законодательство позволяет применять широкий спектр наказаний, альтернативных содержанию в исправительных учреждениях или заключению под стражу.

Развитие технологий позволило ввести в широкую практику применение технических средств надзора за осужденными, совершенствование законодательства – адаптировать наказания с учетом поведения осужденного, ужесточая или, наоборот, облегчая условия отбывания наказания.

Все эти процессы, получившие общее название "гуманизация", привели к тому, что на протяжении последних нескольких лет доля наказаний, альтернативных лишению свободы, составляет более 70% от общего количества судебных решений по уголовным делам.

Дальнейшее развитие системы наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, на наш взгляд, представляет собой баланс интересов государства - в части соблюдения принципа неотвратимости наказания, эффективного расходования бюджетных средств, и гражданского общества - в части создания современной системы исполнения наказаний, позволяющей минимизировать негативные последствия от совершенных преступлений.

- Как изменилась статистика этих наказаний за последние, скажем, пять лет?

- Как вы знаете, с 2017 года к таким уже "традиционным" наказаниям, как обязательные и исправительные работы, добавились еще и принудительные работы. Однако нужно отметить, что кроме наказаний существуют и меры уголовно-правового характера. Например, условное осуждение, ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Все наказания и меры уголовно-правового характера, кроме принудительных работ, исполняются уголовно-исполнительными инспекциями, которые имеются в каждом территориальном органе ФСИН России.

Если говорить о цифрах, то число лиц, прошедших по учетам уголовно-исполнительных инспекций, с 2015 года увеличилось на 150 тысяч человек и, начиная с 2018 года, превышает один миллион человек в год с сохранением тенденции к увеличению.

Статистика по принудительным работам еще более динамичная: если в 2017 году такое наказание отбывали 587 человек, то в 2019 году – уже 8,6 тыс. осужденных.

С прошлого года принудительные работы стали применяться в порядке смягчения наказания как замена неотбытой части лишения свободы, в связи с чем численность отбывающих принудительные работы еженедельно увеличивается в среднем от 100 до 170 человек.

В настоящее время в исправительных учреждениях содержатся около 190 тысяч осужденных, имеющих формальные основания для подачи ходатайства о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Поэтому статистика по данному показателю будет ежегодно только увеличиваться, причем значительными темпами.

- А какова динамика нарушений осужденными режима наказания? Сколько из них из-за этого отправились в колонии?

- С 2015 по 2019 годы количество нарушителей порядка отбывания наказания из числа состоявших на учете, например, уголовно-исполнительных инспекций, лиц снизилось с 39 до 32 процентов.

Этому способствовал ряд факторов – своевременное применение профилактических мер к подучетным лицам, эффективное взаимодействие с органами внутренних дел, институтами гражданского общества в работе с осужденными.

В отношении нарушителей направляются материалы в суд о применении таких мер профилактического воздействия, как продление испытательного срока, возложение дополнительных обязанностей и ограничений, и, как крайняя мера, при злостном нарушении условий приговора – о замене имеющегося наказания на более строгое.

Доля осужденных, которым в указанный период за допущенные злостные нарушения порядка отбывания наказание заменено судом на лишение свободы, ежегодно составляет от 6 до 7 процентов от числа прошедших по учетам лиц - это от 50 тыс. человек в 2015 году до 60,5 тыс. человек в 2019 году.

- Где отбывают наказание осужденные к принудработам?

- Учреждениями, исполняющими принудительные работы, являются исправительные центры, а также изолированные участки, функционирующие как исправительные центры, при исправительных учреждениях. При этом законодательством предусмотрена возможность создавать участки исправцентров на предприятиях различной формы собственности. Последнее условие значительно расширяет механизм привлечения осужденных к труду, делает этот трудовой ресурс мобильным и конкурентным на рынке.

За три года в территориальных органах ФСИН создано 17 исправительных центров и 69 изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, с возможностью размещения в них около 6000 человек.

Совсем скоро – до первого октября – в 13 субъектах страны планируется открытие новых центров и участков, а также увеличение мест для размещения осужденных в уже действующих с возможностью размещения 848 осужденных. При этом в Москве, Бурятии и Астраханской области участки исправительных центров создаются впервые.

В настоящее время к труду привлечены все осужденные, состоящие на учетах в исправительных центрах. Но главное не только в количестве привлеченных. Осужденные к принудительным работам могут проживать в общежитиях при предприятиях, а из их заработной платы в доход государства удерживается от 5 до 20 процентов. При этом многие расходы, связанные с содержанием, например, коммунальные услуги оплачивают сами осужденные.

Таким образом, институт наказания в виде принудительных работ имеет ряд ключевых преимуществ: снижение государственных расходов на содержание осужденных и получение прибыли от их трудовой деятельности; широкие возможности использования трудовых ресурсов, их мобильность, возможность привлечения осужденных к принудительным работам в развивающихся сферах экономики (освоение селькохозяйственных территорий, переработка твердых бытовых отходов).

- Как повлияла пандемия коронавируса на работу профильных подразделений ФСИН по надзору за осужденными указанной категории?

- В исправительных центрах реализовывается тот же комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, как и в других учреждениях уголовно-исполнительной системы. Ежедневно все сотрудники и осужденные к принудительным работам проходят термометрию, во всех помещениях каждый день проводится санитарная обработка, причем тщательно дезинфицируют не только жилые помещения, но и проходные коридоры, лестничные марши, кабинеты сотрудников, вплоть до дверных ручек. Сотрудники и осужденные должны соблюдать масочный режим.

Что касается работы, то здесь все зависит от предприятий, где трудоустроены наши подопечные. Если они работают, например, в сфере ЖКХ, соответственно выходят на работу, как и другие, скажем так, гражданские сотрудники, принимают те же профилактические меры.

В период ограничений на проведение личных приемов граждан уголовно-исполнительные инспекции работали с осужденными в основном в дистанционном режиме. Осужденных контролировали преимущественно с использованием средств связи, системы электронного мониторинга подконтрольных лиц и системы уличного видеонаблюдения. Выезды с проверками по месту жительства осуществлялись на служебном автотранспорте с использованием индивидуальных средств защиты. Профилактические беседы с несовершеннолетними осужденными в большинстве своем проводились в онлайн режиме. Например, в Ивановской области наши сотрудники УИИ с помощью видеопрограммы организовали беседу священника с осужденными подростками. В Москве, в филиалах УИИ, были установлены видеотерминалы, позволяющие осуществлять дистанционный прием осужденных.

В настоящее время работа УИИ строится в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Там, где ограничения сняли, сотрудники УИИ вернулись к прежнему формату работы. Но при этом в обязательном порядке соблюдается масочный режим.

- Каковы особенности надзора за так называемыми "важными персонами" из числа таких осужденных? Как организован контроль за соблюдением наложенных судом запретов и ограничений помещенными под домашний арест Михаилом Ефремовым и условно осужденными по "делу Седьмой студии" Кириллом Серебренниковым, Юрием Итиным и Алексеем Малобродским?

- Никаких "особенностей" надзора в данном случае не имеется. На указанных лиц распространяются те же требования, что и на других граждан, находящихся на учете уголовно-исполнительных инспекций, а за их нарушение – установленная законодательством ответственность.

Исключением можно считать лишь повышенное внимание, которое уделяется средствами массовой информации, различными общественными объединениями и отдельными гражданами. При той высокой нагрузке, которую испытывают сотрудники инспекций, а в Москве она одна из самых высоких по стране, и трудоемкости обеспечения установленных судом запретов и ограничений важным становится не "персона", а правильно и качественно организованная работа.

На сегодняшний день можно констатировать, что сотрудники уголовно-исполнительных инспекций со своими обязанностями справляются качественно.