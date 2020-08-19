Замсекретаря Совбеза: Арктика имеет большое военно-стратегическое значение

Михаил Попов рассказал об угрозах национальной безопасности в Мировом океане и о Морской доктрине

Замсекретаря Совбеза: Арктика имеет большое военно-стратегическое значение Фото: Пресс-служба СБ РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Для обеспечения безопасности российского сектора Арктики, где уже сейчас столкнулись геополитические и экономические интересы ведущих мировых держав, нужен комплекс мероприятий, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов. В интервью корреспонденту "Интерфакса" Дмитрию Зерину он рассказал об угрозах национальной безопасности в Мировом океане, о Морской доктрине, ситуации в судостроении и кораблях, которых вооружат гиперзвуковым оружием.

- Михаил Михайлович, согласно Морской доктрине, Совет безопасности РФ отвечает за выявление угроз, разработку основных направлений стратегии обеспечения национальной безопасности в Мировом океане. Какие, по вашей оценке, в этой сфере сейчас главные угрозы?

- Если говорить об угрозах, можно констатировать продолжение процесса трансформации сложившейся системы глобальной и региональной безопасности, снижение роли международных институтов и стремление США использовать кризисные ситуации для сохранения своего лидерства и ослабления политического и экономического потенциала противостоящих "центров силы". Во многих регионах мира наблюдается рост конфликтного потенциала, обострение политических, социальных и экономических противоречий. Это, безусловно, оказывает влияние на возрастание нестабильности мировой политической и экономической системы.

Не могу не упомянуть тему новой коронавирусной инфекции – в 2020 году прогнозируется ее влияние на конкретные функциональные направления морской деятельности, к примеру – пассажирское судоходство, морской и речной туризм.

- Планируется ли разработка каких-то документов в развитие Морской доктрины?

- Морская доктрина – очень важный и масштабный документ, о котором совершенно незаслуженно известно меньше, чем о Военной доктрине.

Морская доктрина – яркий пример системного государственного подхода к реализации морской политики и организации морской деятельности в целом и в частности к ее функциональным и региональным аспектам.

Морская политика и морская деятельность – не часто встречающиеся в обиходе понятия. Поэтому поясню – доктриной определено, что национальная морская политика – это определение государством и обществом целей, принципов, направлений, задач и способов достижения национальных интересов на морском побережье, во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе России и в открытом море, а также практическая деятельность по их реализации.

В свою очередь морская деятельность – это деятельность по изучению, освоению и использованию Мирового океана в интересах устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности России.

Утвержденная президентом еще в 2015 году, Морская доктрина по сей день не утратила актуальности. Она определила основные векторы национальной морской политики и морской деятельности на долгосрочную перспективу, как на функциональных, так и на региональных направлениях ее реализации.

Под функциональными имеется ввиду и военно-морская деятельность, и деятельность в сфере морского транспорта, рыбного хозяйства, исследования Мирового океана и еще целый ряд направлений морской деятельности. Что касается региональных направлений, то в данном случае речь идет о глобальном охвате доктриной предметной области – это практически весь Мировой океан.

Доктриной определены цели, принципы и задачи национальной морской политики, а также задачи по обеспечению ее реализации, в частности в сфере судостроения и кораблестроения, подготовки кадров.

Конечно, доктрина затронула аспекты обеспечения безопасности морской деятельности. Особое внимание в документе уделено государственному управлению морской деятельностью. В данной сфере определена и роль Совета безопасности России, как конституционного совещательного органа.

В развитие Морской доктрины сейчас ведется разработка законопроекта "О государственном управлении морской деятельностью Российской Федерации".

- Как в Совете безопасности оценивают состояние российского Военно-морского флота?

- Военно-морская деятельность отнесена Морской доктриной к категории высших государственных приоритетов и является составной частью военной деятельности государства, осуществляемой в Мировом океане в целях предотвращения агрессии против России и защиты ее национальных интересов.

План боевой службы ВМФ за 2019 год выполнен полностью. Увеличилась средняя продолжительность дальних походов, а также интенсивность боевой службы кораблей и подводных лодок – носителей высокоточного оружия большой дальности.

Морская авиация после длительного перерыва возобновила интенсивные полеты с выполнением практических действий в дальней морской и океанской зонах.

В ходе несения боевой службы Военно-морским флотом успешно решаются задачи защиты национальных интересов Российской Федерации в оперативно важных районах Мирового океана.

Кроме того, ВМФ обеспечивает безопасность российского морского судоходства и других видов морской экономической деятельности. Например, в рамках строительства газопровода "Северный поток-2" корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград. Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств.

Знаменательным событием стал кругосветный поход отряда боевых кораблей Северного флота. Флагманским кораблем отряда был фрегат "Адмирал Горшков". Корабли в период с февраля по август 2019 года пересекли Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Это стало серьезным испытанием для всего отряда. А что касается фрегата, головного корабля проекта 22350 – поход еще и подтвердил его прекрасные мореходные качества.

Действия сил флота отрабатываются в ходе учений с использованием новых способов ведения морского боя с нанесением поражения корабельным группировкам, уничтожением береговых объектов противника с применением обычных и высокоточных образцов оружия в условиях активного противодействия противника. На Западном стратегическом направлении межфлотской группировкой сил Северного, Балтийского и Черноморского флотов проведено масштабное оперативное учение "Океанский щит".

Морские стратегические ядерные силы выполняют задачи постоянного несения боевого дежурства и боевого патрулирования в море в установленной готовности. На Северном и Тихоокеанском флотах продолжается освоение современных ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Словом, есть все основания полагать, что Военно-морской флот на современном этапе демонстрирует динамичное развитие, расширяет географию военно-морского присутствия в Мировом океане, является одним из ключевых факторов обеспечения военной безопасности нашего государства.

- В последние годы Россия усиливает Северный флот и развивает военную инфраструктуру в Арктике. Прогнозируется ли рост новых угроз в арктической зоне? Как это связано с перспективами развития Северного морского пути?

- Сегодня в Арктике столкнулись геополитические, геостратегические и экономические интересы ведущих мировых держав. Обусловленное глобальным потеплением таяние многовековых арктических льдов облегчает доступ к богатейшему потенциалу Арктики и открывает колоссальные перспективы в области разработки полезных ископаемых. Арктика имеет и большое военно-стратегическое значение. Экономический потенциал Арктики определяется не только огромными запасами углеводородов, но и возможностями в сфере международной торговли. В данном случае речь идет, конечно, о Северном морском пути.

В условиях формирования и развития инфраструктуры Северного морского пути получит новый импульс развитие арктических и приарктических территорий, а также российского Дальнего Востока. Процесс освоения Арктики позволит увеличить долю России в мировом товарообороте, дополнит и разгрузит сухопутные транспортные магистрали, откроет перспективы повышению роли России в товарообороте в азиатско-тихоокеанском регионе.

В сложившихся условиях не только Россия, но и Дания, Канада, Норвегия, США, Исландия, Швеция, Финляндия пытаются воспользоваться новыми возможностями в Арктике. Все больший интерес к ресурсам и стратегическому потенциалу региона проявляет Китай и ряд других стран, географически удаленных от региона.

США стремятся обеспечить постоянное слежение за российским Северным флотом, деятельностью в арктической зоне России. С этой целью совершаются разведывательные полеты, походы боевых кораблей и подводных лодок ВМС США и НАТО.

К выполнению задач разведки привлекаются и научно-исследовательские суда.

В "Арктической стратегии" министерства обороны США оспариваются наши подходы к перспективам освоения Северного морского пути, который по мнению Пентагона должен стать международным транспортным маршрутом, не подпадающим под российскую юрисдикцию.

Созвучны этому документу и "Руководящие принципы германской политики в Арктическом регионе", которые провозглашают необходимость интернационализации как транспортных магистралей, так и всех видов ресурсов Крайнего Севера.

В соответствии с документом, который называется "Политика Китая в Арктике", КНР является "важным" игроком в регионе и "околоарктическим государством", то есть одним из государств, наименее удаленных от Полярного круга. Приоритетное внимание Пекин уделяет созданию "Ледяного шелкового пути" – экономического коридора, соединяющего Китай через северные моря с европейскими странами.

В сложившихся условиях требуется реализация комплекса мероприятий в области обеспечения безопасности российского сектора Арктики. Морской доктриной предусмотрено поддержание нашего морского потенциала на уровне, соответствующем национальным интересам, в том числе обеспечение присутствия российского флота в регионе. Национальная морская политика на Арктическом региональном направлении определяется особой важностью обеспечения свободного выхода российского флота в Атлантику и Тихий океан, богатствами исключительной экономической зоны и континентального шельфа России, возрастающим значением Северного морского пути для устойчивого развития и безопасности государства, решающей ролью Северного флота для обороны страны с морских и океанских направлений.

- Насколько успешно Северный флот справляется с поставленными задачами?

- Северным флотом ведется планомерное освоение Арктики. Так, в начале августа текущего года корабли и суда арктической группировки Северного флота начали очередной, уже девятый по счету, ежегодный поход по Северному морскому пути, который посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он продлится около двух с половиной месяцев. В нем участвуют восемь кораблей и судов: большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко", спасательное буксирное судно "Памир", большой морской танкер "Сергей Осипов", килекторное судно КИЛ-143 и ледокол "Илья Муромец", на котором также находятся участники комплексной арктической экспедиции от Русского географического общества.

С арктической группировкой будут взаимодействовать гидрографические суда Северного флота, пограничные сторожевые корабли и ледоколы Атомфлота. Будет проведено более

20 совместных учений оборонительной направленности. При этом на борту больших десантных кораблей в поход отправляются подразделения морской пехоты Северного флота с боевой техникой. Они проведут ряд высадок на необорудованное морское побережье островов и континента. На полуострове Таймыр североморцы отработают межвидовое тактическое учение по обороне важного промышленного объекта.

Силами гидрографической службы ВМФ выполнены комплексные исследования в удаленных районах Баренцева, Карского морей, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря, в районах арктических архипелагов: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, а также в районе островов Медвежьи, Врангеля и Геральд. Всего в ходе этих походов на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля открыты и описаны более 40 новых географических объектов.

В период 2017-2019 годов выполнен комплекс работ в прибрежных водах и на побережье Арктической зоны России с целью уточнения положения береговой линии и обновления государственных морских навигационных карт.

На основе фактических измерений создана уникальная цифровая база батиметрических данных, то есть данных о глубинах в центральной части Арктического бассейна.

Для возобновления и развития комплексных наблюдений в высоких широтах Арктики, ранее выполнявшихся с дрейфующих льдов, на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге по заказу Росгидромета ведется проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс".

- Мы видим высокую активность российского Военно-морского флота в Средиземном море, вызванную, в том числе и ситуацией в Сирии. Каковы наши интересы и задачи в этом регионе?

- Морской доктриной определено, что основу национальной морской политики на Средиземном море составляет решение долгосрочных задач, среди которых проведение целенаправленного курса на превращение региона в зону военно-политической стабильности и добрососедства, обеспечение достаточного военно-морского присутствия России в регионе на постоянной основе, а также развитие круизного судоходства из портов Крыма и Краснодарского края в страны Средиземноморского бассейна.

С учетом этих подходов корабли ВМФ выполняют задачи боевой службы в восточной части Средиземного моря. Обеспечено непрерывное военно-морское присутствие кораблей в зоне военно-политической напряженности у берегов Сирийской Арабской Республики.

Корабельными группировками в 2019 году успешно выполнены задачи по обеспечению безопасности морских перевозок в Средиземном море.

- Как вы оцениваете положение дел в российском судостроении? Какие задачи возложены на отрасль для достижения целей, поставленных доктриной?

- Морской доктриной определено, что судостроение создает техническую основу для практической реализации ее положений, обеспечивает высокий социальный эффект от сохранения и увеличения количества высококвалифицированных рабочих мест. Для достижения целей национальной морской политики в этой сфере доктриной обозначены долгосрочные задачи, такие, как совершенствование судостроительного комплекса на основе создания и развития крупных научно-производственных структур, сохранение государственного контроля над стратегически значимыми организациями судостроения, обеспечение технологической независимости страны в области кораблестроения и военно-морской техники в соответствии с государственной программой вооружения, а также ряд других задач.

Судите сами, судостроение – одна из ведущих отраслей промышленности, насчитывающая более 150 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов. В отрасли работает порядка 180 тысяч человек. Это целое созвездие научных школ корабелов, приборостроителей, энергетиков. Значимой вехой в истории судостроения является создание в 2007 году Объединенной судостроительной корпорации, которая стала одной из ведущих системообразующих интегрированных структур, крупнейшей судостроительной компанией России, на предприятиях которой работает свыше 80 тысяч человек. В корпорацию входит 51 организация, в том числе проектно-конструкторские бюро и специализированные научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия. В них консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия корпорации работают во всех крупных портово-транспортных узлах страны — от Калининграда до Владивостока, от Северодвинска до Астрахани.

- Достаточно ли отрасль загружена заказами?

- Что касается военных заказов, то отрасль работает как в сфере подводного, так и надводного кораблестроения. Строятся фрегаты – корабли дальней морской и океанской зоны, корветы – корабли ближней морской зоны, десантные корабли, тральщики, атомные и дизель-электрические подводные лодки, суда обеспечения. В 2019 году в состав ВМФ поступило шесть кораблей и семь боевых катеров. На разных стадиях строительства находится более 100 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения.

В этом году, 20 июля – накануне дня Военно-морского флота, сразу на трех российских верфях заложены шесть кораблей: две атомные подводные лодки, два фрегата и два десантных корабля. Президент Владимир Владимирович Путин принял участие в мероприятии – он в этот момент находился на заводе "Залив" в Керчи, где прошла закладка двух универсальных десантных кораблей. На северодвинском "Севмаше" в этот день заложили две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", которые будут оснащены гиперзвуковым оружием. На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге заложили два фрегата проекта 22350, которые также получат гиперзвуковое оружие.

В целом в отрасли наблюдается положительная динамика объема выпуска продукции судостроения и кораблестроения.

- А как обстоят дела с производством гражданских судов?

- К сожалению, объемы выпуска гражданской продукции остаются относительно невысокими, в 2019 году они составили 18% от общего объема выпуска судостроительной продукции.

С 2016 года за счет применения механизмов государственной поддержки количество построенных на российских верфях самоходных и несамоходных грузовых и пассажирских судов смешанного плавания выросло на 23%. Среди важных событий 2019 года хочу отметить сдачу сухогрузов проекта RSD59 класса "Волго-Дон макс".

После полного ввода в эксплуатацию комплекса крупнотоннажного судостроения "Звезда" в г. Большой Камень Приморского края ожидается крупносерийное строительство морских транспортных судов. Портфель заказов предприятия уже насчитывает 41 судно, в том числе 12 танкеров типа Aframax и 15 крупнотоннажных танкеров-газовозов типа Yamalmax. Передача заказчику первого судна из производственной программы запланирована на конец 2020 года.

Судостроители стремятся воплощать в жизнь амбициозные инновационные проекты. Так, в 2019 году введен в эксплуатацию плавучий атомный энергоблок проекта 20870 "Академик Ломоносов", строительство которого велось на площадке ФГУП "Атомфлот" в Мурманске специалистами Балтийского завода. В сентябре 2019 года после восемнадцати дней буксировки по Северному морскому пути энергоблок прибыл к месту назначения – в Певек, на Чукотку.

Благодаря государственной поддержке в 2019 году Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь" построены два среднетоннажных траулера-сейнера проекта SK-3101R. В текущем году запланирована сдача семи судов для рыбодобывающего флота.

В декабре 2019 года завершено строительство современного дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин" мощностью 25 мегаватт. Это инновационный проект, способный стать базовой платформой для ледоколов следующих поколений. Строится серия из трех универсальных атомных ледоколов: "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

- Какие, на ваш взгляд, шаги предстоит сделать судостроительным предприятиям и государству для увеличения эффективности работы отрасли?

- В 2019 году правительством России утверждена Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, которая направлена на формирование ее нового конкурентоспособного облика.

Залогом экономической и производственной стабильности отрасли мы считаем развитие технологического и кадрового потенциала предприятий, который позволит обеспечить баланс между государственным оборонным заказом, военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами и гражданским судостроением, иными словами – обеспечит должный уровень диверсификации.

- При растущих темпах заказов в судостроении очевидно, что нужно развивать производственные мощности. Какова ситуация со строительством новых верфей и портовой инфраструктуры, реконструкцией судостроительных заводов?

- Годовой объем бюджетных капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию судостроительных предприятий в 2019 году превысил значение этого показателя за 2018 год на 18%. Это результат увеличения финансирования государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", а также начала строительства нового судостроительно-судоремонтного комплекса на базе Жатайской судоверфи неподалеку от Якутска, на реке Лена.

Кстати, мероприятия этой государственной программы затрагивают практически всю оборонную промышленность и в том числе и судостроительные предприятия. Финансирование инвестиционных проектов по капитальному строительству, техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей осуществляется за счет как бюджетного финансирования, так и собственных средств предприятий, а также заемных средств.

Отдельно остановлюсь на проекте создания цифровой верфи на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Идея проекта появилась в ходе работы государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, возглавляемой секретарем Совета безопасности Николаем Платоновичем Патрушевым. Это пилотный проект и он реализуется в соответствии с указанием президента, головным исполнителем определен Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Разработка проектной документации уже по существу завершена, и она будет передана на государственную экспертизу.

Проектом предусмотрена глубокая модернизация производственных мощностей завода, а также разработка и внедрение интегрированной информационной системы производства, которая должна обеспечивать цифровое управление предприятием в целом и эффективную работу его основных производственных мощностей. Ожидаем участия в его реализации Минпромторга, Минтранса и Минфина.

Набирает темпы развитие территориальных кластеров и территорий опережающего социально-экономического развития, портовых и иных особых экономических зон, связанных с морской деятельностью.

Так, в Архангельской области созданы два территориальных кластера - судостроительный инновационный территориальный кластер и арктический рыбопромышленный кластер.

На Дальнем Востоке функционирует инновационный территориальный кластер авиа- и судостроения Хабаровского края, в который в настоящее время входит 63 организации, в том числе промышленные предприятия, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании.

В ближайшие годы на территориях приморских субъектов предусматривается формирование шести кластеров, которые будут специализироваться на судостроении и производстве судового оборудования, изучении и освоении Арктики, добыче янтаря, нефтегазохимии.

На 16 муниципальных образований Приморского края распространен режим свободного порта Владивосток,

42 предприятия-резидента которого реализуют проекты в области добычи и переработки водных биоресурсов, аквакультуры, логистики и хранения рыбо- и морепродукции.

В Приморском и Камчатском краях, в Республике Крым и Севастополе, в Архангельской, Астраханской и Мурманской областях созданы территории опережающего социально-экономического развития и свободные экономические зоны, в которых реализуются масштабные инвестиционные проекты в сфере судостроения, рыболовства и рыбоводства, инфраструктуры транспорта, туризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной сферы, импортозамещения и локализации высокотехнологичного производства комплектующих для судостроительной и нефтегазовой отраслей. Резидентами этих образований стали сотни предприятий с масштабными инвестиционными проектами.

- Как можно оценить научно-исследовательскую деятельность России в освоении Мирового океана?

- Научная деятельность в Мировом океане многогранна. Это гидрография, океанография, океанология, гидрометеорология, геология, биология, экология и много других наук. И прикладное значение этих наук разнообразно – это транспорт, добыча полезных ископаемых, рыболовство и рыбоводство, и так далее. Естественно научными исследованиями Мирового океана занимаются различные ведомства.

С декабря 2019 по июнь 2020 года проводилась масштабная кругосветная океанографическая экспедиция ВМФ, посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна. Пройдено 40 тысяч морских миль. Сам факт проведения этой экспедиции, а также выполнение комплекса научных исследований по маршруту перехода и непосредственно у берегов Антарктиды, существенно повысили международный авторитет Российской Федерации, как одной из ведущих морских держав.

На научно-исследовательских судах Росгидромета в 2019 году проведено 24 морские экспедиции в целях комплексного изучения процессов и явлений, происходящих в Мировом океане, мониторинга состояния окружающей среды в районах активной хозяйственной деятельности, а также в фоновых районах особо охраняемых природных территорий.

Исследования Мирового океана проводятся также Минобрнауки России, Роснедрами и Росрыболовством.

Зачастую из-за несовершенства межведомственного взаимодействия мы сталкиваемся с дублированием научных исследований и, следовательно – неэффективным расходованием бюджетных средств. Поэтому морской коллегией при правительстве предложены меры по комплексному использованию строящихся научно-исследовательских судов в межведомственных интересах, а также по определению единого государственного оператора проводимых исследований в целях максимальной оптимизации бюджетных расходов на эти цели.

Начиная с 2020 года, в рамках национального проекта "Наука" запланировано последовательное обновление научно-исследовательского флота – проектирование и строительство двух новых многофункциональных научно-исследовательских судов неограниченного района плавания и модернизация пяти действующих.

- Как сегодня обеспечивается безопасность мореплавания? Как Россия противодействует пиратству?

- Что касается пиратства, то в последнее время эта тема стала не столько экзотической, сколько популярной и, говоря об определенных районах Мирового океана – актуальной, злободневной. Она нашла свое отражение и в Морской доктрине, которой определено, что Военно-морской флот создает и поддерживает условия для обеспечения безопасности морской деятельности России, в том числе – принимает участие в борьбе с пиратством.

Так, в целях обеспечения безопасности российского морского судоходства, борьбы с пиратством и вооруженным разбоем на море в 2019 году силами ВМФ выполнено три похода в пиратоопасные районы Мирового океана. Фрегат "Адмирал Горшков" в сопровождении спасательного буксирного судна "Чикер" и среднего морского танкера "Дубна" в Аденский залив и в бассейн Карибского моря. Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в сопровождении среднего морского танкера "Иркут" в районы Южно-Китайского моря, Сингапурского и Малаккского проливов, Яванского моря.

Анализ статистики пиратских нападений свидетельствует о снижении активности в Аденском заливе и одновременно об увеличении случаев пиратских нападений в Сингапурском, Малаккском проливах и Гвинейском заливе, что потребовало наращивания антипиратских усилий ВМФ в этих районах в 2020 году.

В целом безопасность морской деятельности – понятие очень емкое и многоплановое. Морской доктриной предусмотрено проведение комплекса эффективных мер по обеспечению безопасности морской деятельности, связанных с особенностями водной среды и другими обстоятельствами природного и техногенного характера. Безопасность морской деятельности включает в себя безопасность мореплавания, поиск и спасание людей на море, безопасность объектов морской инфраструктуры и прилегающих к ним водных акваторий, защиту и сохранение морской среды.

Доктриной конкретизированы вопросы безопасности мореплавания, которая обеспечивается проведением исследований, координацией функционирования гидрографических служб, оперативным информированием субъектов морской деятельности об опасных морских гидрометеорологических явлениях, контролем выполнения классификационных требований к техническому состоянию и годности судов, их всестороннему оснащению и обеспечению, подготовке и сертификации экипажей судов и персонала соответствующих объектов и прочее.

- Насколько защищены сегодня прибрежные города и населенные пункты от природных катаклизмов – ураганов, цунами и прочих бедствий?

- Как мы уже говорили, это один из важнейших аспектов обеспечения безопасности морской деятельности. Что касается цунами, то это особенность в первую очередь нашего Дальнего Востока. Морской доктриной обеспечение безопасности населения приморских районов во время стихийных бедствий (цунами, извержения вулканов, землетрясения, тайфуны) отнесено к долгосрочным задачам в Японском, Охотском, Беринговом морях, в северо-западной части Тихого океана, в восточной части Арктики.

Теперь кратко о гидрометеорологических явлениях. К примеру в морских зонах ответственности Российской Федерации в 2019 году наблюдалось 127 опасных случаев таких явлений, спрогнозированных оперативно-прогностическими подразделениями Росгидромета с заблаговременностью от получаса до 65 часов, и 86 случаев в северной Атлантике (высота волн 8 метров и более), спрогнозированных Гидрометцентром России.

- Как на ваш взгляд должна развиваться система подготовки кадров для ВМФ, гражданского флота и судостроения?

- Что касается Военно-морского флота, то совершенствование системы военного образования является составной частью и одним из приоритетных направлений строительства ВМФ. Развивается единая система довузовских образовательных учреждений ВМФ в составе Нахимовского военно-морского училища с его филиалами на каждом флоте и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. За каждым учреждением закреплено шефство со стороны командующих флотами и высших военно-учебных заведений.

Планы наборов в образовательные организации ВМФ в 2019 году выполнены в полном объеме. Выпущены в 2019 году из военно-морских учебных заведений около 1200 офицеров. Все выпускники назначены на воинские должности.

Морской коллегией при правительстве России вопросы подготовки кадров держатся на постоянном контроле. Кроме того, в регионах коллегия взаимодействует со специально созданными морскими советами приморских субъектов Российской Федерации.

В приморских регионах образовательными организациями, осуществляющими подготовку кадров по морским специальностям, проводятся мероприятия по сохранению морских традиций, патриотическому воспитанию молодежи, подготовке к службе и работе на флоте. В рамках государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" проводится учебная плавательная практика юнг и кадетов патриотических клубов морской направленности на учебных парусных судах.

Подготовка кадров для обеспечения морской хозяйственной деятельности осуществляется в 20 образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минобрнауки, Минтрансу и Росрыболовству.

Для подготовки специалистов морского и речного транспорта в 2019 году на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования было принято 11 тысяч человек, выпущено 10 тысяч специалистов. Количество принятых на работу выпускников составило семь тысяч.

Отдельно остановлюсь на подготовке кадров для судостроительной отрасли. Мы уже говорили о Стратегии развития судостроительной промышленности. В Стратегии особо отмечено, что динамика общей численности работников отрасли с 2013 года характеризуется стабильным ростом. Развитие и поддержание кадрового потенциала на уровне, обеспечивающем эффективное осуществление морской деятельности и выпуск высокотехнологичной конкурентоспособной продукции военного и гражданского назначения отнесены Стратегией к приоритетам развития судостроения. Определены мероприятия в области развития кадрового потенциала судостроительной промышленности, в том числе стимулирование механизмов целевого обучения, улучшение условий труда, строительство доступного жилья, социальных объектов, расширение мер социальной поддержки.

В этой связи нельзя не упомянуть о Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете – опорном университете в области судостроения. В этом году университет отметил 90-летие. За годы существования вуз вырастил тысячи прекрасных инженеров и конструкторов для отрасли. Его выпускники возглавляют ведущие судостроительные предприятия, институты и конструкторские бюро. Сегодня перед университетом стоят амбициозные задачи, связанные с техническим перевооружением и модернизацией судостроения, внедрением цифровых технологий, завоеванием конкурентных позиций на международных рынках судостроительной продукции. Пожелаем корабелке успехов в освоении новых высот.

- Какие актуальные проблемы морской деятельности в настоящее время стоят перед Россией? Как они решаются?

- Масштабные задачи стоят в сфере совершенствования инфраструктуры морской деятельности, в первую очередь конечно – портовой. Здесь нельзя не упомянуть о защите окружающей среды – имеют место случаи нарушения властями портов требований природоохранного законодательства. Нарушения в области обращения с отходами производства и потребления свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны портовых служб за движением образованных отходов на территории портов.

Трагедия в Бейруте в августе текущего года – яркое свидетельство того, к чему может привести халатность и бездеятельность портовых служб, допустивших длительное хранение чрезвычайно опасных грузов в ненадлежащих условиях. Об этом должны задуматься не только в наших портах, но и портах всего мира.

Сохраняют свою актуальность проблемы разлива нефтепродуктов в морских акваториях, что является следствием недостаточной оснащенности кораблей и судов сепараторами для переработки нефтесодержащих вод, системами накопления и выдачи нефтесодержащих вод, нарушения правил проведения бункеровочных мероприятий.

Что касается судостроения, то необходимо увеличивать спрос на гражданскую продукцию, объемы которой остаются относительно невысокими. Этот спрос должен формировать и внутренний рынок, и внешние рынки. Много проблем в сфере модернизации производственных мощностей. В первую очередь это конечно проблемы, связанные с оснащением производства высокотехнологичной продукцией станкостроения. Непочатый край работы и в сфере внедрения информационных технологий в конструкторскую, производственную и финансово-хозяйственную деятельность предприятий и организаций.

Значительная часть научно-исследовательских судов нуждается в ремонте или замене. Работа в этом направлении ведется.

Актуальные проблемы морской деятельности решаются как на ведомственном – в рамках реализации соответствующих программ и планов, так и на межведомственном уровне – в первую очередь под эгидой морской коллегии при правительстве России.

Особое внимание коллегией уделяется направлениям морской деятельности, в которых возникают проблемы в реализации национальной морской политики. Соответствующим ведомствам и организациям даются необходимые поручения, организовывается работа по выходу из кризисных ситуаций.

Правительство страны проводит комплексную оценку состояния национальной безопасности в области морской деятельности. По ее результатам президенту представляется ежегодный доклад, который также рассматривается и анализируется в аппарате Совета безопасности. По итогам делаются соответствующие выводы и при необходимости – принимаются управленческие решения.

Подводя итог, скажу, что морская деятельность России масштабна и многогранна. У нее героическое и поучительное прошлое, насыщенное плодотворными событиями настоящее и очень интересное будущее, основы которого закладываются уже сейчас.