Глава МИД Армении: готов встретиться с азербайджанским коллегой хоть завтра

Зограб Мнацаканян говорит о путях решения проблемы Нагорного Карабаха и дает оценку военно-техническому сотрудничеству России с Арменией и Азербайджаном

Зограб Мнацаканян Фото: Пресс-служба

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью корреспонденту "Интерфакса" Ксении Байгаровой говорит о путях решения проблемы Нагорного Карабаха, дает оценку военно-техническому сотрудничеству России с Арменией и Азербайджаном и оценивает события в Белоруссии.

- Недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе не первое в истории, но, кажется, впервые оно сопровождается этническими столкновениями между армянами и азербайджанцами в разных городах мира, в том числе в Москве. Чем вы это объясняете? И что надо предпринять, чтобы избежать таких инцидентов в дальнейшем?

- Прискорбно наблюдать разжигание атмосферы ненависти не только в нашем регионе, но и попытку перенести ее за пределы региона. Важным принципом для Армении в процессе мирного урегулирования является приложение максимальных усилий для создания атмосферы, способствующей миру. Невозможно вести мирный переговорный процесс при наличии атмосферы ненависти, риторики войны и угрозы применения силы. Бессмысленно ожидать прогресса в переговорах, когда Азербайджан, с одной стороны, разжигает ненависть, с другой стороны, на словах, стремится к миру. Невозможно в условиях "армянофобии", воинствующей риторики, предполагать, что мы можем иметь реальный прогресс в переговорах.

- Так что же делать, чтобы избежать таких столкновений в дальнейшем?

- Во-первых, должно быть осознание необходимости мирного процесса. Должна быть политическая воля, и должны быть конкретные меры. Мы ведем переговоры в том числе относительно различных конкретных шагов, которые способствуют снижению этой риторики и эскалации ненависти. Этот блок имеет конкретное наполнение, есть масса предложений с нашей стороны, со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Все эти идеи надо осуществлять.

У нас есть хороший пример, когда в прошлом году мы смогли реализовать проект по обмену журналистами из Баку, Еревана и Степанакерта. Результаты, возможно, были, скромные, но очень важные. Это – важная часть всего мирного процесса.

- Но обострение, которое случилось недавно, было, кажется, наиболее интенсивным за последние 30 лет. Почему, по-вашему, не срабатывают Мадридские принципы? В чем причина постоянных обострений?

- То, что произошло 12 июля, фактически было повторной попыткой после апреля 2016 года применить силу, и путем военных действий навязать односторонние уступки Армении и Арцаху (Нагорный Карабах - ИФ). 12 июля было совершено нападение на наши пограничные посты, на северо-востоке Армении, в Таушской области. Было применено значительное количество вооружений, техники, в том числе обстрелам подверглось мирное население и гражданская инфраструктура. Армения дала решительный отпор этой агрессии, еще раз подтвердив, что военного решения этого конфликта нет. И Армения, и Нагорный Карабах имеют достаточно сил, достаточно ресурсов для обеспечения своей обороны и своей безопасности и сокрушительный отпор июльской агрессии Азербайджана это ещё раз подтвердил.

- Есть мнение, что Армении в принципе и не очень нужно урегулировать вопрос с Нагорным Карабахом, мол, земли взяли, и выгоден статус-кво. Как вы это прокомментируете?

- Я не могу согласиться с этим мнением. И Армения, и Нагорный Карабах заинтересованы в стабильном мире в регионе. Это возможно путем достижения мирного соглашения, основанного на компромиссах. Односторонние уступки исключаются, они не могут иметь перспектив. И мы не можем быть заинтересованы в ситуации, когда мир и безопасность в регионе не имеют стабильных долгосрочных основ. В этом смысле мирный переговорный процесс для нас был и остается важным приоритетом для разрешения этого конфликта.

- Как вы оцениваете роль Минской группы ОБСЕ? Она существует давно. Но вот уже 30 лет конфликт не улажен. Что вы думаете о роли России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ? Согласны ли вы с тем, что надо менять формат переговоров?

- Начиная с середины 90-х годов формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая включает Россию, США и Францию, был и остается единственным форматом переговорного процесса. И он имеет конкретные результаты. Это формат, признанный международным сообществом, который включает три постоянных члена Совета Безопасности ООН. Три страны, которые имеют достаточно сильный ресурс – политический, дипломатический, для того, чтобы реализовывать функцию посредничества. Вовлеченность этих стран остается очень прочной.

За эти годы был выработан целый механизм, целый каталог различных параметров и подходов, которые обеспечивают те рамки, где возможно выработать компромисс. Осязаемый и реальный компромисс. Мы в этом смысле продолжаем и будем продолжать поддерживать этот посреднический формат. Российская Федерация является одним из сопредседателей Минской группы. Усилия российской стороны были очень эффективны, это проявилось и во время событий в июле, и до них. Я уверен, что вовлеченность России на всех уровнях подчеркивает ту серьезность, которая у России есть относительно этого процесса, и тот важный вклад, который Россия обеспечивает вместе с другими сопредседателями в работе над мирным урегулированием. Здесь у нас не возникает никаких вопросов, и всякие попытки ставить под сомнение работу сопредседателей, которая, кроме всего прочего, является важным сдерживающим фактором с точки зрения эскалации, а также надавить на существующий формат, неприемлемы.

- Глава МИД России сообщил, что сопредседатели Минской группы работают над тем, чтобы организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана. Вы готовы встретиться с главой МИД Азербайджана?

- За прошедший период, включая последние два года, была сделана достаточно большая работа со стороны сопредседателей в различных направлениях. Это включало непосредственно вопросы урегулирования, вопросы, касающиеся основополагающих параметров достижения компромисса, а также вопросы, касающиеся атмосферы, способствующей миру, в частности, проекты, которые могут способствовать подготовке народов к миру. Очень важным направлением работы остается усиление режима прекращения огня и внедрение международных постоянных контрольных механизмов. Мы остаемся приверженными продолжению всего спектра работ и, естественно, я со своей стороны готов продолжить эту работу.

- То есть вы готовы, допустим, прямо завтра, безо всяких условий, встретиться со своим азербайджанским коллегой?

- Конечно, мы готовы встретиться, и конечно мы готовы продолжить эту работу. И здесь опять-таки хочу еще раз подчеркнуть, что важность нашей работы заключается в необходимости поиска компромиссов, обеспечения безопасности, отказа от применения силы и максималистских подходов. Для Армении существуют конкретные и важные приоритеты. Для нас вопрос статуса Нагорного Карабаха является абсолютно приоритетным. Осуществление права народа Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений, обеспечение реальной, осязаемой безопасности для Арцаха является важным приоритетом. И мы готовы работать и с сопредседателями, и с азербайджанской стороной, чтобы определить формулы, которые позволят нам сопоставить и соизмерить меру возможного компромисса.

Еще один важный вопрос, который касается Нагорного Карабаха: за все эти тридцать лет он показал абсолютную способность организовывать свою общественную жизнь, обеспечивать свою безопасность, брать на себя международные обязательства. Полноценное вовлечение Арцаха в переговорный процесс – это вопрос очень важный и носит, кроме всего прочего, практический характер. Потому что это усилит чувство собственности по отношению к переговорному процессу со стороны руководства Нагорного Карабаха, который, будучи избранным народом Нагорного Карабаха, имеет соответствующий мандат для представления его интересов.

- Как вы относитесь к идее проведения референдума в Нагорном Карабахе?

- Что касается Армении, право Арцаха – народа Нагорного Карабаха – на самоопределение без каких-либо ограничений является одним из основных подходов Армении к мирному урегулированию.

- Россия активно сотрудничает в сфере ВТС и с Арменией, и с Азербайджаном. Не усматриваете ли вы в этом некоторой двусмысленности с учетом последнего обострения армяно-азербайджанских отношений?

- Армения и Россия являются союзниками. Наши отношения имеют достаточно широкий охват. Наше интервью ограничено в своих рамках, чтобы очертить весь комплекс вопросов армяно-российского взаимодействия, которое касается всех областей жизни, включая и взаимодействие в вопросах безопасности. Военно-техническое сотрудничество Армении и России является союзническим взаимодействием. Так что здесь каких-либо вопросов или ограничений быть не может.

- Но это правда, что военное сотрудничество стало наращиваться после июльского обострения?

- Наше взаимодействие в военно-технической области основывается на взаимных интересах безопасности и осуществляется на основе существующих соглашений, договоренностей и планов работы между Россией и Арменией. Россия не нарушает баланс в регионе. Армения является ответственным участником региональной безопасности. И наше военно-техническое сотрудничество не направлено каким-либо образом против третьих стран.

- А вас не смущает, что Россия сотрудничает в военно-технической сфере и с Азербайджаном?

- Военно-техническое сотрудничество Армении и России имеет свою логику взаимодействия, оно построено на прочных союзнических основах. Что касается Азербайджана, и сотрудничества в этой сфере, отмечу, что Азербайджан всячески наращивает свой военный потенциал, стараясь убедить собственное население и мировое сообщество в том, что имеет потенциал для решения конфликта в Нагорном Карабахе военным путем. И это подносилось в том ключе, что Азербайджан делает "уступку" Армении и Нагорному Карабаху, не начиная военные действия, взамен рассчитывая на "односторонние уступки" армянских сторон в переговорном процессе. Азербайджанская логика наращивания своего военного потенциала направлена на военное решение конфликта, что представляет угрозу безопасности Армении и Нагорного Карабаха.

- Вы обсуждаете это с российской стороной?

- Конечно, мы открыто и откровенно обсуждаем с российской стороной все вопросы: у нас отношения союзников.

- Согласны ли вы с мнением о том, что активная позиция Турции, однозначная поддержка Анкарой Баку, "подливает масла в огонь" и отдаляет возможность урегулирования конфликта?

- После 12 июля международное сообщество выступило с многочисленными призывами к деэскалации, прекращению насилия. Единственная страна, которая пыталась не снизить напряженность, а привнести еще большую нестабильность в регион, оказалась Турция. Политика дестабилизации и агрессии со стороны Турции является угрозой для всех соседствующих с ней регионов, включая и восточное Средиземноморье, и север Африки, и Ближний Восток. Сегодня Турция пытается экспортировать эту политику дестабилизации в регион Южного Кавказа. Это вызывает серьезное беспокойство. Турция проводит неконструктивную и опасную политику. И Турция продолжает демонстрировать своими действиями угрозу для безопасности Армении. В этой связи Армения будет работать над дальнейшим укреплением своей безопасности, в том числе путем сотрудничества со своими партнерами.

- Планирует ли Армения обратиться за новым оружейным кредитом к России? И в каком году Армения готова погасить кредит, выданный на покупку вооружений и техники?

- У нас существуют соответствующие форматы и платформы для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества Армении и России, где и разрешаются все вопросы нашего взаимодействия. Я не буду вдаваться в детали. В целом это та область, которая имеет свою сложившуюся платформу.

- Но вы собираетесь закупать новые боевые самолеты, вертолеты?

- Мы собираемся делать все для того, чтобы последовательно укреплять обороноспособность нашей страны. Я вам уже сказал, что Армения и Россия являются союзниками.

- Заинтересованы ли в Ереване в сохранении российской военной базы в Гюмри?

- Армения не является угрозой для кого-либо в регионе. Армения и Россия имеют общие интересы безопасности, и именно на основе этих взаимных интересов мы преследуем общую цель по обеспечению безопасности. Военная база также позволяет достичь этой цели.

- В связи с внутриполитической ситуацией в Белоруссии идет много разговоров о том, чтобы оказать помощь этой стране по линии ОДКБ, куда входит и Армения. Считаете ли вы допустимым и вероятным такой сценарий?

- Что касается ОДКБ и союзнической взаимопомощи в рамках ОДКБ, все эти вопросы регламентируются договорно-правовой базой, которая фиксирует четкий регламент взаимодействия государств-членов, включая все вопросы, касающиеся безопасности и взаимопомощи. Здесь мы опираемся на нормативно-правовую базу ОДКБ.

- Допустим, завтра голосование в ОДКБ о том, надо ли помогать Белоруссии? Армения за или против?

- Для инициирования такого вопроса основную роль играет страна, которая поднимает вопрос о взаимопомощи. Но со стороны Беларуси такого вопроса не возникало.

Беларусь и Армения являются союзниками в рамках ОДКБ, имеют достаточно богатую двустороннюю повестку. Мы работаем вместе в различных многосторонних форматах. В частности, мы участвуем в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза.

Между народами Армении и Беларуси существует прочная дружба. Это выражается в человеческих отношениях. И конечно, мы не безразличны к тому, что происходит в Беларуси.

- Премьер-министр Пашинян пришел к власти после "бархатной", бескровной революции. Сейчас же, получается, Армения поддерживает белорусского лидера?

- Не может быть никаких сомнений относительно того, что ключ разрешения сложившейся ситуации находится в руках народа Беларуси. Армения прошла свой путь, и проводить на этой основе параллели не совсем правильно. Да, могут быть какие-то общие параметры, но в целом это разные ситуации. Самое важное – это принять и признать, что разрешение вопроса – прерогатива народа Беларуси. Мы очень надеемся, что эта ситуация разрешится мирно.

- Армения официально признает Лукашенко легитимным лидером Белоруссии?

- Премьер-министр Пашинян поздравил президента Беларуси. Мы будем следить за тем, каким образом народ Беларуси сможет разрешить эту проблему. Мы намерены продолжать работать с Беларусью по всем направлениям, как в рамках двусторонних отношений, так и в международных форматах.

- Армения обратилась к России с просьбой снизить цену на газ. Считаете ли вы, что "газовый" вопрос может повредить союзническим отношениям между Арменией и Россией?

- Энергетические вопросы, вопросы поставок газа являются важнейшим вопросом двусторонних отношений наших двух союзнических государств, которые имеют достаточно широкую повестку. Мы имеем общую повестку – и по безопасности, и по экономическому развитию, вместе работаем над этим. Мы имеем хороший потенциал – вести переговоры и договариваться. Самое главное –договариваться!

- Так есть сегодня взаимопонимание? Чем увенчались переговоры?

- Мы над этим работаем. Я абсолютно уверен, что мы сможем достичь договоренности. Это происходит на уровне межправительственных комиссий, и я думаю, что вероятность очень большая, что мы сможем договориться.

- В июне посол РФ в Армении заявил, что Москва и Ереван продолжают обсуждение вопроса о продлении кредита на модернизацию АЭС "Мецаморская". Ведутся ли сейчас такие обсуждения, как вы оцениваете их успешность?

- Переоснащение АЭС мы намерены осуществлять за счет наших бюджетных средств. И в этом смысле возможность новых кредитов рассматривается с учетом того, что мы это делаем за счет наших собственных ресурсов.

Обсуждения ведутся. Наши два государства имеют определенные интересы, глубокие отношения, у них есть потенциал договариваться.