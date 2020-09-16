CEO "Челябинского трубопрокатного завода": Мы долго входили в этот кризис, долго будем и выходить

Борис Коваленков рассказал "Интерфаксу" о ситуации на российском трубном рынке

Борис Коваленков Фото: Пресс-служба

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Падение мировых цен на нефть и пандемия коронавируса нанесли мировой и российской трубной отрасли двойной удар. Согласно прогнозам Фонда развития трубной промышленности, спрос на стальные трубы в РФ в этом году упадет почти на 8%. О том, как выйти из кризиса с минимальными потерями, какую поддержку ждет отрасль, рассчитывать ли на новые закупки "Газпрома", в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор "Челябинского трубопрокатного завода" Борис Коваленков.

- Трубной отрасли сегодня вдвойне непросто. Как вы сейчас оцениваете ситуацию на российском трубном рынке?

- Сейчас очень турбулентная, нестандартная и сложная во всех отношениях ситуация, которая сильно повлияла и на работу отрасли, и на работу нашей компании. Снижение потребления трубной продукции мы наблюдали как внутри России, так и в странах-импортерах. Из-за коронавирусных ограничений закрылись практически все экспортные направления. Тем не менее, есть потенциал роста в индустриальном сегменте - за счет развития локализации автомобилестроения на российском рынке и реализации инфраструктурных проектов, таких как программы модернизации российских НПЗ.

- Насколько серьезно просядет в этом году спрос на российском рынке?

- Потребление трубной продукции в этом году будет, по нашим прогнозам, на уровне 2009 года - около 9 млн тонн. Получается, что 2020 год отбросил нас на десять лет назад. Примерно около миллиона тонн рынок потеряет по сравнению с 2019 годом.

- Когда можно будет уже говорить о восстановлении отрасли?

- Многие эксперты прогнозировали, что во втором полугодии 2020 года и экономика, и спрос начнут восстанавливаться, но пока мы не видим фактических показателей, которые бы это подтверждали.

У нас было много проектов, связанных с экспортными поставками, которые должны были реализоваться во втором полугодии 2020 года, и мы активно к ним готовились. Но первое полугодие, когда мы, с одной стороны, даже не могли доехать до наших покупателей, а с другой - покупателям уже стало не до реализации новых проектов, сильно ударило по нашим планам и по прогнозам на текущий год.

Границы постепенно открываются, однако основные наши экспортные рынки остаются закрытыми. Например, Северная Америка практически полностью стоит и в связи с нефтяным кризисом, и в связи с закрытием границ из-за бушующей там пандемии. Ситуация улучшается в странах MENA (Ближний Восток и Северная Африка - ИФ) и в Африке, но это, к сожалению, далеко от тех планов, которые мы ставили перед собой еще в конце прошлого года и в начале этого. В числе ключевых проектов на ближайшую перспективу - газопровод "Север-Юг" в Пакистане, ТАПИ в Туркменистане.

Я думаю, реальное улучшение мы увидим не ранее второй половины 2021 года. Наша отрасль достаточно консервативна. Мы долго входили в этот кризис, но также долго будем и выходить.

- Компания в прошлом году начала активно развивать экспортные направления на фоне отсутствия новых крупных заказов "Газпрома" и девальвации рубля. Теперь мы видим, что и экспортные проекты временно приостановлены, и на внутреннем рынке ситуация достаточно сложная. Как вы считаете, как государство могло бы поддержать трубников, нужна ли такая поддержка отрасли?

- У этого вопроса есть две стороны. Объективная заключается в том, что у нас громадная протяженность различных трубопроводов, построенных в период 70-х - 80-х годов. Вся эта инфраструктура требует поддержки в эксплуатации, ремонтов, которые связаны с потреблением трубной продукции.

С другой стороны, в сегодняшних условиях даже крупным игрокам нефтегазового сектора сложно этот вопрос решить самостоятельно: мы все видим отчеты нефтяных и газовых компаний, которые продемонстрировали по итогам первого полугодия либо убытки, либо сокращение EBITDA и резкое снижение объемов прокачки.

Государство могло бы поддержать отрасль путем мощных вливаний в инфраструктуру.

Трубной отрасли сегодня непросто. Ведь помимо очевидного сокращения спроса на внутреннем и внешнем рынках не стоит забывать о существующем профиците трубных мощностей на российском рынке.

- Разыгранная закупка "Газпрома" почти на 100 млрд рублей смогла как-то поддержать отрасль и ЧТПЗ, который взял 15%?

- Разыгрывался заказ примерно 1,2 млн тонн труб большого диаметра. Около 1 млн тонн труб должно быть отгружено до марта 2021 года. Получается, что практически всем компаниям необходимо произвести и отгрузить большую часть трубы в этом году. Но пока заказы по этому тендеру не формализованы. Мы надеемся, что в четвертом квартале ситуация изменится, и контракты будут подписаны.

- Эта закупка впервые частично учла пожелания производителей труб, которые были в до сих пор не утвержденном "стандарте закупок" "Газпрома". Вы довольны итогами закупки, форматом ее проведения?

- Мы много говорили о том, что необходимо поменять формат закупки, который стал бы более прогнозируемым для производителей и поставщиков трубной продукции. С этой точки зрения "Газпром", несомненно, пошел нам навстречу. Сейчас правила подведения итогов отвечают нашим запросам о том, что компании должны иметь возможность получить определенный объем заказа, предоставляя конкурентоспособную цену.

Когда мы подавали заявку на участие в закупке, понимали свой потенциал с точки зрения экономики - сложно конкурировать с вертикально интегрированными компаниями, у которых и руда своя, и лист свой. Могу сказать, что в рамках этой закупки мы получили то, на что рассчитывали.

- Ждете новых закупок "Газпрома" до конца года?

- Нет. Новых закупок нет. Пока пауза.

- За I полугодие группа ЧТПЗ нарастила capex на 17%, до 3,1 млрд рублей. Какой объем инвестиций ждать во втором полугодии?

- Capex - одно из направлений, которое подвергается очень серьезному анализу с точки зрения своевременности вложений.

Что касается трубного дивизиона, мы серьезно пересмотрели программу затрат: отложили реализацию некоторых проектов до лучших времен, но при этом нарастили программу, связанную с повышением операционной эффективности. И 2020 год, может быть и 2021 год, потребуют применения жестких подходов к бюджетным затратам.

- О каких проектах, направленных на повышение операционной эффективности, идет речь?

- Одним из драйверов снижения себестоимости группы стала реконструкция в I полугодии электросталеплавильного цеха "Железный озон 32". Мы успели до пандемии и запустили его во втором квартале. Реконструкция позволила повысить производительность комплекса и сократить себестоимость трубной заготовки. Кроме того, мы закончили два проекта, связанных со строительством собственной генерации - обе ТЭС уже в этом году начнут полноценную работу на Первоуральском новотрубном и Челябинском трубопрокатном заводах. Они реализованы по принципу энергосервисного контракта, но, тем не менее, такие проекты дают возможность работать над уменьшением себестоимости, повышать надежность и качество энергоснабжения.

Несколько дней назад на ПНТЗ начал работать комплекс очистных сооружений AQA Генезис, который обеспечит "чистый" оборотный цикл водоснабжения трубных производств и позволит существенно сократить воздействие предприятия на окружающую среду.

- Какой ориентир capex на этот год?

- По итогам 2020 года трубный дивизион сократит capex относительно первоначальных инвестиционных планов, которые были достаточно серьезными. Инвестзатраты трубного дивизиона составят порядка 3,8 млрд рублей. Общий capex по группе ЧТПЗ - около 7 млрд рублей.

Мы продолжаем финансировать проекты клиентоцентричной трансформации и до 2023 года направим на их реализацию порядка 6 млрд рублей.

- От реализации каких проектов компания пока отказалась?

- До лучших времен отложили проект по высокоточным трубам.

- Этим летом ЧТПЗ объявил о проекте наращивания мощностей по выпуску трубной заготовки. Когда мы с вами беседовали два года назад, тоже обсуждали этот проект и непростую ситуацию с ломом, который необходим для электросталеплавильных печей. За это время ситуация с поставкой лома и ценами на него как-то нормализовалась?

- Как тогда, так и сейчас, я убежден, что производить свою заготовку экономически более выгодно. Когда мы создавали электросталеплавильный комплекс, его номинальная мощность была 950-990 тыс. тонн. После реконструкции, которую мы завершили в этом году, мы сможем производить 1,35 млн тонн стали, что практически полностью покрывает нашу потребность в трубной заготовке, не считая заготовки из специальных сталей.

Например, мы не льем нержавеющую заготовку, потому что там другая технология, другие требования к качеству. Для нас это экономически нецелесообразно. Весь остальной сортамент мы производим сами - и это выгоднее, чем покупать заготовку на стороне.

Заготовка - это commodity, который практически полностью повторяет и рыночную конъюнктуру, и валютную конъюнктуру. Поэтому в рублевой зоне, несмотря на изменение цены, при девальвации рубля мы получаем хорошие показатели.

Что касается лома - на внутреннем рынке цены на него растут пять месяцев подряд и уже достигли максимального исторического уровня, который был два года назад. Причина - ограниченный объем предложения лома после пандемии и запрет его импорта из Казахстана.

Вместе с тем, Россия - единственная из пяти стран ЕАЭС, которая не имеет существенных ограничительных мер по экспорту лома. Сейчас вице-премьером Юрием Борисовым поручено министерствам продолжать прорабатывать предложения по данному вопросу и, соответственно, будет проводиться дополнительный анализ ситуации.

- Вы упомянули производство нержавеющей трубы. На российском рынке ее производят ЧТПЗ и ТМК. В конце лета последняя заявила, что готовится к реализации проекта по выпуску нержавеющего проката для сварной трубы. Группа ЧТПЗ специализируется на бесшовной нержавеющей трубе. Тем не менее, вы не обсуждали с ТМК возможность участия в этом проекте, не думаете о диверсификации в сварную нержавеющую трубу?

- Многие диверсифицировались, построили больше 70 различных трубных станов, и это привело к обрушению рынка сварной стальной трубы, где рентабельность не дотягивает до 1%. Это не наш путь.

Переговоров с ТМК у нас нет. ТМК рассчитывает реализовать проект с плоским прокатом для сварной нержавеющей трубы, а у нас специализация на бесшовной нержавеющей трубе.

У группы ЧТПЗ многолетний опыт производства нержавеющих труб, в советский период ПНТЗ был базовым предприятием по освоению такой продукции для самых разных отраслей промышленности. За это время на ПНТЗ применялись самые разные технологии прокатки и обработки труб, что позволяет на базе собственной глубокой экспертизы объективно оценивать предлагаемые клиентам новые технологические решения. Сегодня наша доля на этом рынке 20%, и мы хотим ее наращивать, расширять линейку производимой продукции, поскольку мы видим растущий спрос на нержавеющие трубы на мировом рынке.

- Не так давно ЧТПЗ утвердил дивидендную политику. Акционеры ЧТПЗ одобрили выплату финальных дивидендов в 2019 году в соответствии с рекомендациями СД, несмотря на то, что уже были очевидны проблемы, вызванные коронакризисом. Как вы считаете, так называемая "новая реальность" может стать причиной корректировки/пересмотра дивидендной политики? За первое полугодие дивиденды не объявлялись, удастся ли их выплатить по итогам этого года?

- Мы хотим быть интересны инвесторам, поэтому будем следовать принятой недавно дивидендной политике. Она устанавливает выплату дивидендов по меньшей мере дважды в год. Но решение о сумме выплат основывается на финансовых результатах компании - в зависимости от ее долговой нагрузки, свободного денежного потока и чистой прибыли. Это абсолютно понятные показатели. Давайте мы пройдем III и IV кварталы, посмотрим, как будет восстанавливаться спрос. Будем стараться сделать все, чтобы реализовать дивидендную политику.

- Как я понимаю, дивидендная политика принималась в рамках подготовки к IPO, которое было отложено из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Этот вопрос более не актуален?

- Компании надо развиваться, и задача менеджмента - предлагать акционерам лучшие решения для того, чтобы финансировать это развитие. Сегодня мы генерируем стабильный денежный поток, который позволяет реализовывать запланированные проекты в соответствии с принятой стратегией.

При этом мы изучаем различные возможности для финансирования ускоренного роста в перспективных направлениях бизнеса, в том числе публичное размещение акций. Я считаю, это интересный, хороший и эффективный способ финансирования развития компании.

- ЧТПЗ и ЗТЗ этим летом объявили о намерении создать промышленную группу. Чем было вызвано решение о консолидации активов с Загорским заводом? Стал коронакризис катализатором, ускорившим процесс принятия решения?

- Я абсолютно уверен в правильности теории эволюции Дарвина - выживает сильнейший. Чем ты будешь эффективнее с разных точек зрения: с точки зрения затратной составляющей, возможности работы с покупателями, поставщиками, чем больше у тебя будет рыночная сила, тем больше вероятности того, что вот в достаточно турбулентной среде ты сможешь выжить и противостоять всем вызовам.

С этой точки зрения, да, коронавирус немножко подстегнул эти процессы.

Сегодня на рынке очевидна стагнация, которая обусловлена переизбытком мощностей и высокой конкуренцией, поэтому одним из способов снижения давления на производителей может стать создание альянсов производителей труб. Мы прорабатываем такой вариант с ЗТЗ. Для обеих компаний мы видим в этом решении много возможностей и перспектив - это и выравнивание производственной загрузки, и объединение научно-технического потенциала для развития потребительских характеристик продукции, и более сбалансированная инвестпрограмма.

- Форма будущего альянса определена?

- В какой форме это будет реализовано - СП, промышленный альянс или как-то еще - обсуждается в рамках созданной сторонами рабочей группы. Самое важное, что построение такого альянса направлено на укрепление рыночной позиции. В одиночку это сложно сделать, надо использовать максимум возможностей, которые позволяют тебе быть сильным.

- Осенью прошлого года ЧТПЗ вышел на рынок евробондов. Тогда компания говорила, что основная часть средств была направлена на погашение рублевых кредитов. В этом году вы разместили рублевые облигации. Смотрите снова на рынок заимствований?

- Мы размещали и рублевые облигации, и евробонды с целью реструктуризации существующих долговых обязательств. Стратегия компании предполагает последовательное снижение долговой нагрузки, и мы планируем и дальше следовать этому курсу.

Сегодня мы снизили долю банковских кредитов до 50%. Это гораздо более устойчивая конструкция с точки зрения баланса долговых обязательств. Мы имеем достаточный запас ликвидности для покрытия предстоящих платежей по действующим кредитным договорам на горизонте ближайших двух лет.

- Какой у компании ориентир по уровню левериджа на конец 2020 года? По итогам первого полугодия показатель несколько повысился - до 2,3х с 2,1х...

- Соотношение чистого долга к EBITDA очень сильно будет зависеть от того, как мы пройдем второе полугодие. Многое будет зависеть, в том числе, от реализации контракта с "Газпромом", отгрузок на экспорт, в частности, в Америку, и ряда других факторов. Я уверен, что мы не нарушим никаких наших ковенантных обязательств.

- Какие ориентиры по отгрузке ЧТПЗ трубной продукции в этом году?

- Сейчас абсолютными цифрами очень тяжело оперировать. Мы сегодня больше смотрим на ту долю рынка, которую занимаем в разных сегментах. По итогам первого полугодия мы очень хорошо отработали, нигде не снизили долю, где-то даже увеличили. Для нас сейчас важно сфокусироваться на том, чтобы компания не теряла своих рыночных позиций. В том числе для этого фокусируемся на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, важна операционная эффективность компании. У нас есть на этот год программа "5+" - мы хотим сократить затраты на 5 с лишним миллиардов рублей по сравнению с 2019 годом.

Абсолютные объемы для меня сегодня вторая, а то и третья производная. Если не потеряем долей рынка, мы отгрузим столько, сколько рынок позволит нам отгрузить.