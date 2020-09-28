Посол Армении в РФ: Это не обострение, а война

Вардан Тоганян рассказал о стабилизирующей роли России в регионе

Вардан Тоганян Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал "Интерфаксу" о роли России, действиях Турции и стабилизирующих факторах в конфликте в Нагорном Карабахе.

- Какой вы видите роль России в урегулировании ситуации? Может ли Москва способствовать стабилизации обстановки?

- Россия с момента создания международного формата (минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху - ИФ) играла огромную роль как посредник, как основной игрок на Кавказе, усилиями России в 1994 году был подписан всеобъемлющий режим прекращения огня, который действует до сегодняшнего дня. Россия и в 2016 году во время очередного кризиса Россия сыграла большую роль для прекращения огня.

И в эти дни мы видим заявления официальных лиц, позицию парламентариев, президента и министерства иностранных дел, которые добиваются немедленного прекращения огня, начала политико-дипломатического процесса урегулирования. Поэтому мы считаем, что Россия всегда была, есть и будет стабилизирующим фактором, важнейшим для разрешения ситуации исключительно мирным, политическим путем.

- Может ли какую-то роль сыграть российская военная база в Гюмри? Может ли она стать сдерживающим фактором?

- Она является важнейшим сдерживающим фактором в случае внешних агрессий по отношению к Армении. Она всегда играла стабилизирующую роль, и будет ее играть в соответствии с правовыми нормами, межгосударственными и международными, которые вытекают из статуса военной базы.

- Можете ли вы прокомментировать прозвучавшие со стороны Азербайджана и Турции заявления о том, что на стороне Армении в конфликте действуют наемники, в том числе прибывшие из Сирии?

- Это на стороне Азербайджана действует около 4 тысяч наемников. В первую очередь это то, то мы фиксировали в последние недели, как они перевозились наземными и воздушными путями, перебрасывались н территорию Азербайджана.

На территории Армении никаких наемников или вооруженных формирований нет, об этом и речи быть не может.

- Насколько Армению беспокоят действия Турции? Возможно ли более прямое вмешательство Турции в конфликт?

- Турция играет деструктивную роль, фактически Турция является участником конфликта, поддерживая военную агрессию Азербайджана. Последние заявления Турции, президента Турции фактически оправдывают военную кампанию, крупномасштабные военные действия.

Сегодня совместно с азербайджанскими вооруженными силами фактически Турция участвует в этих крупномасштабных военных операциях против Нагорного Карабаха, и советниками военными, и вооружением, и в информационно-психологической войне. Насколько нам известно, истребители F-16 переданы Азербайджану. В данном случае Турция является участником конфликта.

- Могут ли в данной ситуации быть задействованы механизмы ОДКБ?

- Это зависит от того, как ситуация будет развиваться. Конечно, это возможно, такое право есть, в случае необходимости Армения будет обращаться к своим союзникам.

- На ваш взгляд, может ли нынешнее обострение ситуации затянуться надолго? Это очередная вспышка или полноценная война?

- Это не очередная вспышка, а крупномасштабные военные действия, крупномасштабная операция, хорошо запланированная, со всеми родами войск, в основном используются высокоточные артиллерийские снаряды, системы залпового огня.

Насколько долго – сложно сказать. Зависит от того, насколько руководство Азербайджана примет во внимание международную точку зрения и когда остановит агрессию.