Замглавы ФТС России: структура доходов бюджета от ВЭД кардинально изменилась за шесть лет

Елена Ягодкина рассказала "Интерфаксу" о ситуации с доходами от внешней торговли, администрированием интернет-посылок и акцизами на алкоголь

Замглавы ФТС России: структура доходов бюджета от ВЭД кардинально изменилась за шесть лет Фото: Пресс-служба

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Таможенная служба одной из первых может предсказать начало кризиса в экономике: объемы внешнеэкономической деятельности снижаются, как следствие, падают и доходы бюджета от таможенных платежей. В этом году на фоне пандемии и карантина падение доходов бюджета от внешнеэкономической деятельности в мае достигало 50%, при этом доля экспорта в таможенных платежах из-за низких цен на нефть сокращалась до 10%. О текущей ситуации с доходами бюджета от внешней торговли, динамике таможенной задолженности, таможенных проверках, администрировании интернет-посылок и передаче функций по выдаче акцизных марок на алкоголь в интервью "Интерфаксу" рассказала заместитель руководителя ФТС России Елена Ягодкина.

- Таможенная служба, как и налоговая, находится "на передовой", и первой видит, что в экономике не все в порядке, когда перечисления в бюджет от внешнеэкономической деятельности компаний начинают резко падать. Как вы в целом можете оценить динамику перечислений в бюджет в этом году (данные за восемь месяцев указывали на их падение на четверть по сравнению с прошлым годом)?

- За последние шесть лет мы видим кардинальное изменение структуры доходов федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности. Это обусловлено изменением системы налогообложения нефтегазовой отрасли.

Одной из основных причин снижения доходов от экспорта явилось проведение налогового маневра, который предполагает смещение налоговой нагрузки с экспортного налогообложения на внутренние налоги. То есть происходит поэтапное снижение ставок экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и увеличение базовой ставки НДПИ.

В структуре доходов федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности 2014 года (начало реализации налогового маневра) доля экспортной составляющей была 65%, доля доходов от импорта немногим превышала 32% (есть еще прочие доходы, в том числе нетаможенные платежи, например, утилизационный сбор, штрафы, составляющие обычно несколько процентов - ИФ).

Федеральным законом о бюджете на 2020 год доля таможенных платежей от экспорта товаров прогнозировалась в размере 33%, платежей от импорта - 64%.

Если же мы посмотрим фактическую динамику перечислений по итогам девяти месяцев в текущем году, то платежи от импорта составили 72,5%, от экспорта - около 25%.

В 2020 году сокращение сумм платежей, взимаемых при экспорте, связано также с резким изменением конъюнктуры мировых рынков энергоносителей, падением цен на углеводороды и объемов их вывоза, предоставлением льгот нефтяной отрасли.

Так, падение цен на нефть по итогам девяти месяцев 2020 года привело к снижению стоимостного объема налогооблагаемого экспорта нефти до $64 млрд или почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Стоимостной объем налогооблагаемого экспорта нефтепродуктов упал до $45,5 млрд или почти в два раза.

В этой связи в январе-сентябре 2020 года объем вывозных таможенных пошлин, взимаемых в отношении экспортируемых товаров, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 53%.

- С 1 января 2021 года будут отменены льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-техническими характеристиками. Есть ли оценки - сколько это может принести доходов в бюджет?

- Особые формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую применяются в отношении сверхвязкой нефти и нефти сырой с особыми физико-химическими характеристиками, добываемой на 15 месторождениях.

Это весомая льгота в общем объеме платежей от экспорта. При таможенном декларировании нефти льготой пользуются около 10 участников внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития, подготовленным Минэкономразвития в сентябре текущего года, прогнозируется увеличение в 2021 году доходов федерального бюджета по вывозной таможенной пошлине на нефть сырую на 62 млрд рублей в связи с отменой указанной льготы.

- Вы подробно рассказали, из-за чего столь сильно просели доходы от экспорта. А что с доходами от импорта?

- Как уже отмечалось, сейчас лидером в структуре платежей, администрируемых таможенными органами, являются платежи, которые взимаются при ввозе товаров. Их доля по итогам 9 месяцев 2020 года составила 72,5%.

На показатели 2020 года мощное воздействие оказали сразу два фактора - влияние пандемия коронавирусной инфекции на глобальную экономику, а также девальвация рубля, существенный спад внешнеэкономической активности и объемов налогооблагаемого импорта.

С учетом принимаемых правительством мер поддержки отраслей экономики, с середины мая отмечается некоторое оживление внешней торговли. Вместе с тем, под влиянием негативных факторов в мировой экономике за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем налогооблагаемого импорта сократился на 17%. При этом платежи от импорта за этот период по сравнению с прошлым годом снизились менее чем на 2%.

- Почему такая большая разница между динамиками падения объемов импорта и платежами от него?

- Падение объёмов импорта частично нивелировалось резким ростом курса доллара США. Стоимость импортных товаров выражается в валюте, а при определении размера таможенных платежей применяется курс валют, действующий на день помещения товаров под таможенную процедуру, то есть на день декларирования. Соответственно, рост курса доллара позволил компенсировать снижение доходов федерального бюджета даже при столь значительном падении стоимостных объемов ввозимых товаров.

- А что было с перечислениями в сентябре?

- В сентябре перечисления составили 434 млрд рублей, при этом доходы от импорта товаров - 320,7 млрд рублей, от экспорта - 103,5 млрд рублей. Если сравнивать с показателями августа, то перечисления по импортной составляющей выросли на 15%, по экспортной - на 10%.

За январь-сентябрь таможенными органами в доход федерального бюджета перечислено 3 трлн 217 млрд рублей, в том числе платежей от импорта - 2 трлн 340 млрд рублей, от экспорта - 802 млрд рублей.

- И какие ожидания на четвертый квартал?

- Четвертый квартал всегда отличается от предыдущих. Бизнес-сообщество преимущественно закрывает крупные сделки в конце года, поэтому объемы товарооборота четвертого квартала как по экспорту, так и по импорту всегда выше, чем в предыдущих кварталах.

Этот год очень разновекторный в динамике показателей внешней торговли. Оценивать текущую ситуацию, вернее, окончательную ситуацию по году можно будет только исходя из складывающейся тенденции изменений курса рубля, объемов импорта и экспорта, а также стоимости углеводородов.

- Тем не менее, очевидно, что прежнее прогнозное задание по перечислениям в бюджет на 2020 год (5,48 трлн рублей) для ФТС будет корректироваться в меньшую сторону. До вас уже довели новый план?

- Корректировки данного показателя в федеральном законе о бюджете на текущий год не было.

Правительство одобрило проект федерального закона о бюджете, в котором определены параметры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Контрольное задание по доходам федерального бюджета на 2021 год для таможенных органов составляет 4 трлн 988 млрд рублей, в том числе по импортной составляющей - 3,6 трлн рублей, по экспортной - 1,26 трлн рублей. Остальное приходится на прочие доходы (порядка 128 млрд рублей).

По сравнению с показателями ныне действующего федерального закона о бюджете (на 2020-2022 годы) сумма по прогнозному заданию на 2021 год снижена на 600 млрд рублей. Правительство учло предстоящие изменения в рамках нового макропрогноза, налогового маневра, а также влияние дополнительных мер поддержки для малого и среднего бизнеса, которые были введены для обеспечения устойчивого развития экономики.

- А на таможенные перечисления как дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса влияют?

- Правительство РФ совместно с правительствами стран Евразийского экономического союза разработало комплекс мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе при осуществлении внешнеэкономической деятельности. В результате были введены льготы по уплате таможенных платежей в отношении приоритетных товаров критического импорта, а также в отношении широкого перечня товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день - за период с марта по сентябрь - общая сумма освобождений от уплаты таможенных платежей, предоставленных при ввозе товаров в рамках антикризисных мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, составила более 15 млрд рублей. По товарам критического импорта сумма льгот составила почти 6 млрд рублей, по медицинским товарам - порядка 9,5 млрд рублей.

- С 1 января 2020 года беспошлинный порог ввоза для интернет-торговли был снижен с 500 евро до 200 евро. Какова доступная оперативная статистика поступлений пошлин в 2020 году? Какова динамика относительно 2019 года?

- За январь-сентябрь в бюджет таможенными органами перечислено 1 млрд 236 млн рублей. В прошлом году за этот же период в отношении данной категории товаров перечислено 657,8 млн рублей. Таким образом, перечисления увеличились практически в два раза.

В среднем, перечисления в сфере интернет-торговли в 2020 году варьируются от 150 млн до 170 млн рублей в месяц.

- Что сейчас обсуждается с точки зрения дальнейшего изменения порога беспошлинного ввоза?

- Мы участвуем в рассмотрении разных подходов к администрированию интернет-торговли и активно выступаем за создание условий для применения во всех страна ЕАЭС эффективного механизма таможенного администрирования товаров, пересылаемых в рамках трансграничной электронной торговли, а также за реализацию стандартов и рекомендаций в области таможенного администрирования таких товаров.

Полагаем, что международная электронная торговля является, по сути, разновидностью внешнеэкономической деятельности, поэтому необходимо создать специальные и справедливые условия её осуществления, что позволит выровнять конкурентные условия на рынке.

Мы предложили создать институт уполномоченных операторов электронной торговли, то есть организаций, которые по поручению покупателей будут взаимодействовать с интернет-площадками и таможенными органами на всех этапах, в том числе оплачивать таможенные платежи.

Сейчас мы сосредоточены на расширении существующих и создании новых простых и удобных сервисов оплаты таможенных платежей для покупателей иностранных интернет-магазинов, а также на подготовке технологий, позволяющих осуществлять начисление и списание платежей в автоматическом режиме без участия инспектора.

- Вырос ли объем задолженности компаний в условиях пандемии? Как решается в текущей непростой экономической ситуации вопрос по ее снижению?

- Мы отмечаем положительную динамику в погашении задолженности. Сумма задолженности участников ВЭД перед таможенными органами за 8 месяцев текущего года сократилась на 2 млрд рублей и по состоянию на 1 сентября составила 24,8 млрд рублей.

В этом году мы отмечаем беспрецедентный рост сумм задолженности, погашенной компаниями в добровольном порядке. На сегодняшний день уровень взыскиваемости доначисленных платежей составляет 78%. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 18 процентных пунктов. Это лучший результат за последние годы.

Отдельно хочу остановиться на российских юридических лицах - они более активно, чем все остальные категории лиц, гасят задолженность в добровольном порядке. Процент взыскиваемости задолженности российских юридических лиц в этом году составляет 83%.

Остальные категории должников - это физические лица, преимущественно иностранцы. Процент взыскиваемости задолженности данной категории лиц ниже, потому что процедура взыскания по ним достаточно сложная. У нас нет жестких механизмов воздействия на иностранных физлиц по взысканию задолженности, так как мы взыскиваем задолженность с них в судебном порядке. Но для этого необходимо предпринять ряд мер - таких как поиск имущества должника на территории России, уточнение места регистрации должника. Так как основная задолженность иностранных физлиц возникает в связи с неисполнением обязательств по своевременному вывозу временно ввезенных транспортных средств, конечно, процесс значительно затруднен.

Мы уже на протяжении трех лет применяем, на наш взгляд, достаточно действенный механизм взыскания: это запрет въезда в Россию должнику - иностранному физическому лицу. Такой запрет в значительной степени стимулирует иностранных должников в добровольном порядке оплачивать долги перед бюджетом РФ.

Вернемся к российским юридическим лицам. Хочу сказать, что в условиях достаточно напряженной экономической ситуации в 2020 году одной из мер в общем пакете мер поддержки бизнеса было приостановление сроков уплаты таможенных платежей по уведомлениям таможенных органов в случае наличия задолженности. Если таможенные органы выявили задолженность у юридического лица, ему направляется уведомление и дается 20 дней на ее оплату, то есть на погашение долга в добровольном порядке. Решением правительства эти сроки были продлены. Такой возможностью воспользовалось достаточно много участников внешнеэкономической деятельности - приблизительно по 14 тыс. уведомлениям для участников ВЭД сроки добровольной уплаты были продлены на период пандемии, то есть с 30 марта по 8 мая.

В значительной мере это повлияло и на поведение бизнес-сообщества. Компании воспользовались возможностью, и по истечении таких "каникул" уровень погашения задолженности в добровольном порядке вырос. Помимо этой меры увеличению уровня добровольного погашения способствовало и то взаимодействие с бизнес-сообществом, которое мы наладили.

Практически все общение в рамках процедур взыскания задолженности с деловыми кругами происходит в режиме онлайн с использованием личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности. Участник ВЭД оперативно получает информацию о наличии у него неисполненной обязанности по уплате платежей, и у него есть возможность эту обязанность также своевременно исполнить.

Если раньше процедура взыскания предусматривала достаточно длительный бюрократический бумажный процесс, требующий прохождения нескольких значимых контрольных точек от момента направления уведомления до момента фактического погашения долга, то сейчас все эти контрольные точки переведены в режим онлайн.

Эти сервисы наиболее актуальны для добросовестных плательщиков, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность, а также тех, кто оказывает услуги в области таможенного дела, и уполномоченных экономических операторов. Оперативное получение информации позволяет им быстро устранять нарушения и возможные негативные последствия для поддержания своего статуса по категорированию и нахождению в соответствующих реестрах. Ведь процессы таможенного администрирования, в том числе, базируются и на критериях оценки участника ВЭД.

- А как повлияла приостановка плановых и внеплановых выездных таможенных проверок на сборы платежей?

- Правительством приняло решение о приостановлении с 18 марта 2020 года проведения всех выездных таможенных проверок, и, конечно, это не могло не сказаться на количестве применяемых форм таможенного контроля. Если сравнить с прошлым годом, в целом количество всех таможенных проверок - как выездных, так и камеральных - за январь-август снизилось на 33%, а конкретно выездных - на 44%.

При этом хочу отметить, что эффективность и фискальная результативность проведенных проверок по сравнению с прошлым годом выросла на 26% - всего за 8 месяцев по результатам таможенных проверок дополнительно начислено 18,4 млрд рублей, то есть мы на 26% в 2020 году доначислили денежных средств больше, чем в прошлом.

- Как вы это объясняете?

- На наш взгляд, это связано с внедрением новых, современных подходов к выбору объекта контроля. Мы сосредотачиваемся на выявлении крупных нарушений, поэтому при сокращении количества проверок их эффективность растет.

С 1 октября возобновлено проведение внеплановых выездных таможенных проверок, при этом проведение плановых выездных таможенных проверок ограничено периодом до 31 декабря 2020 года.

Хотела бы отметить еще один момент: мы активно внедряем новые подходы к проведению проверок - так называемые "бесконтактные инструменты контроля" - это, в том числе, электронная камеральная проверка. Обмен информацией с проверяемым лицом осуществляется с применением сервиса личного кабинета. Этот процесс мы начали в 2019 году и сегодня продолжаем отрабатывать и применять механизм электронного взаимодействия с проверяемыми лицами. Это не только участники ВЭД, но и лица, оказывающие свои услуги в таможенной сфере.

Сейчас начался второй этап реализации проекта по автоматическому сопоставлению сведений, которые нам предоставляет лицо в ходе проверки, с теми сведениями, которые содержатся в информационных ресурсах таможенных и налоговых органов.

Также мы реализовали механизм удаленного доступа к системе учета товаров отдельной категории лиц - уполномоченных экономических операторов в рамках специального программного средства - "электронное предоставление сведений". Это позволяет не отвлекать ресурсы проверяемого лица в ходе постконтроля и проводить контрольные мероприятия с наименьшей административной нагрузкой.

- Госдума в июне приняла в первом чтении законопроект о передаче Росалкогольрегулированию от ФТС права на выдачу акцизных марок. Когда ожидается принятие этого закона и вступление его в силу? Не приведет ли передача полномочий и переход на марки единого образца к перебоям в поставках импортного алкоголя?

- Законопроект разрабатывался при участии Федеральной таможенной службы, и мы были достаточно активной стороной при его написании. Помимо этой нормы он содержит еще ряд достаточно глубоких изменений в регулировании алкогольной отрасли.

Предусматривается, что переход функций по обеспечению организаций-импортеров марками, предназначенными для маркировки ввозимой в РФ алкогольной продукции, от ФТС к Росалкогольрегулированию состоится с 1 января 2021 года.

При этом таможенные органы выдачу акцизных марок, приобретенных организациями-импортерами до вступления в силу федерального закона, будут осуществлять до 31 марта 2021 года включительно.

Ввоз в Россию алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, выданными таможенными органами, допускается до 31 декабря 2021 года включительно. Реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, выданными таможенными органами, допускается до окончания срока годности такой продукции.

При этом отмечу, что в 2020 году мы наблюдаем значительный рост заявлений на выдачу акцизных марок. Ввоз в Россию немаркированной алкогольной продукции запрещен, поэтому импортеры заблаговременно, минимум за 91 день до ввоза продукции, должны подать соответствующее заявление.

- С чем вы связываете рост выдачи акцизных марок?

- Есть несколько факторов. В том числе те законодательные изменения, которые сейчас проходят в регулировании алкогольного рынка. В этом году вышел закон о виноградарстве и виноделии, также был разработан законопроект по изменению подходов по администрированию отдельных видов алкогольной продукции. Поэтому бизнес-сообщество достаточно активно начало использовать механизм закупки акцизных марок и заказа алкогольной продукции.

- То есть это говорит об обелении рынка или о чем-то другом?

- Скорее это говорит о намерениях ввоза в РФ алкогольной продукции и, скажем так, немного о предупреждении возможных рисков, которые для себя видит бизнес-сообщество.

- Можете назвать число выданных акцизных марок на алкоголь?

- В сентябре мы выдали колоссальное количество акцизных марок: свыше 122 млн штук. Ранее в среднем в месяц потребность бизнеса была от 60 до 70 млн штук, и даже это мы считали повышенным спросом. Всего за 9 месяцев 2020 года выдано около 614 млн марок, что примерно на 40% больше, чем в прошлом году.

- То есть опасаться нехватки импортного алкоголя на новогодние и последующие праздники в связи с передачей от ФТС функций по выдаче акцизных марок не стоит?

- На сегодняшний день имеющийся у бизнеса "на руках" объем марок, исходя из текущей динамики декларирования, может обеспечить ввоз алкогольной продукции на ближайшие 7-8 месяцев, то есть практически до лета 2021 года. Поэтому нет оснований для того, чтобы говорить о перебоях с выдачей марок, тем более под Новый год. Кроме того, на наш взгляд, переходное положение или новые нормы закона также не должны вызвать перебоев в поставках.