Глава "Яндекс.Маркета": E-commerce для "Яндекса" станет большой стройкой на следующие несколько лет

Максим Гришаков рассказал о переезде сервиса "Беру" на платформу "Яндекс.Маркета"

Максим Гришаков Фото: Пресс-служба

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Несколько месяцев назад состоялась одна из крупнейших сделок года на российском рынке: "Яндекс" и Сбербанк разделили между собой активы, сформированные в рамках многолетнего сотрудничества. В результате "Яндекс.Маркет" вернулся к своему прежнему акционеру. За этим последовало обновление стратегии компании, которой предстоит решить три ключевых задачи до 2023 года: достижение положительной скорректированной EBITDA, вхождение в топ-3 местных игроков на рынке e-commerce и увеличение ассортимента до 5 млн SKU.

Руководитель "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков рассказал в интервью "Интерфаксу" об изменениях работы компании после перехода под управление единственного акционера, дальнейших планах по масштабированию ассортимента и логистических мощностей, а также о том, почему вопрос публичного размещения перед "Яндекс.Маркетом" больше не стоит.

- Прошло больше двух месяцев с момента закрытия сделки "Яндекса" со Сбербанком, в результате которого вы вернулись к прежнему акционеру и утвердили стратегию сервиса до 2023 года. Изменилось что-либо в работе сервиса после изменения структуры собственников?

- Сейчас мы активно заняты бизнесом. E-commerce, наверное, один из немногих бенефициаров той сложной ситуации, в которой мы все находимся. Темпы роста сильно выше, чем предполагалось в начале года. Это значит, что надо быстрее масштабировать логистические мощности, делать так, чтобы заказы приезжали вовремя - это очень важно для наших покупателей. И сейчас мы в первую очередь фокусируемся на этих задачах.

С точки зрения оперативности и интеграции - да, конечно. Решения мы стали принимать гораздо быстрее. Если раньше нужно было дожидаться раз в квартал совета директоров, то сейчас чаще всего это просто телефонный звонок или короткая онлайн-встреча.

- Стоит ли ждать какие-нибудь нововведения от "Яндекс.Маркета" в ближайшее время?

- Мы уже начали интеграцию в разные сервисы "Яндекса". У этого колоссальный потенциал, потому что для "Яндекса" e-commerce - большая "стройка" на следующие несколько лет. У нас есть амбиции стать лидерами этого рынка, мы планируем скорее догонять наших конкурентов.

Недавно мы делали конференцию для наших партнеров и озвучили там, что одна из больших задач - сделать общий кабинет, через который интернет-магазины смогут размещаться фактически на всех частях "Яндекса": в "Яндекс.Директе", на площадке сравнения цен и на маркетплейсе "Яндекс.Маркета", в "Яндекс.Дзене" и так далее. Появится возможность управлять всеми своими кампаниями и подключениями через один кабинет. Сейчас мы делаем это как часть экосистемы, раньше такой возможности не было.

Еще мы делаем интересный эксперимент с другими подразделениями "Яндекса". Например, не так давно запустили доставку товаров по запросу клиента в удобное для него время силами "Яндекс.Лавки". То есть товар, заказанный с доставкой на следующий день, приезжает на сортировочный центр ночью, а в течение следующего дня человек в любой момент, когда ему удобно, может нажать кнопку - и через 15-20 минут получить заказ. Это уникальная история, сейчас мы ее тестируем и скоро начнем масштабировать.

Количество проектов огромное, темпы роста большие, мы все очень нацелены на то, чтобы скорее стать лидером этого рынка.

- Где проводится пилот по доставке заказов с помощью "Лавки"?

- Эксперимент делаем в Москве, сейчас задействовано несколько "Лавок". Мы пока тестируем гипотезу, и если она будет востребована рынком и покупателями, то мы будем ее масштабировать.

В целом, наша задача делать так, чтобы доставить товар покупателю любым удобным способом. В "Яндекс.Маркете" есть много разных способов того, как доставить товар. Например, агрегация внешних курьерских служб, а также своя курьерская платформа, которую "Яндекс.Маркет" запустил в ноябре прошлого года.

Для нашей курьерской платформы мы создали софт, который помогает эффективно работать с навигационными сервисами "Яндекса". На мой взгляд, мы построили интересную систему маршрутизации, когда у курьера есть умный помощник в режиме реального времени, который выбирает правильный маршрут. Клиент, который ждет товар, у себя в приложении видит перемещения курьера на карте и слот своей доставки.

Сейчас курьерской платформой покрыты Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Краснодар. Наша задача - покрыть таким сервисом как минимум города-миллионники.

- Сейчас у вас есть несколько собственных логистических центров. Планируется увеличивать их количество и географию в ближайшие несколько лет?

- Мы считаем, что хорошая логистика, а именно возможность отправлять товары из одной точки в другую наиболее быстро и дешево, заключается в комбинации таких логистических юнитов: централизованное хранение, сортировочные центры и, собственно, курьерская платформа, подконтрольная нам.

Сортировочные центры мы уже открываем в крупных и средних городах. Это небольшие площадки, куда приходят товары и где происходит распределение по маршрутам. Курьеры забирают посылки и доставляют по адресам с помощью нашей маршрутизации. Эту модель мы активно масштабируем, и за следующие 18 месяцев такие сортировочные центры появятся в десятках городов.

Также мы планируем установить несколько тысяч постаматов в различных локациях, а количество ПВЗ должно превышать 8-10 тыс., чтобы охватить основные регионы.

- Сколько средств планируется направить в масштабирование логистической сети?

- Во время сделки со Сбербанком мы рассказывали про инвестиции в совместное предприятие в размере 30 млрд рублей. Тогда мы исходили из того, что примерно треть будет использована на логистику. Примерно такие цифры и сохраняются.

- Зачем "Беру" переезжает на платформу "Яндекс.Маркета"? Сохранится ли у "Беру" отдельное приложение или же оно будет интегрировано в "Яндекс.Маркет", как и на сайте? Поменяется ли в целом что-то для ваших потребителей, помимо перехода на другую платформу?

- Логично, что мы хотим развивать один бренд, а не вкладывать деньги в продвижение двух. Теперь "Яндекс.Маркет" - это единый сервис для онлайн-покупок. Партнёры теперь могут выбирать наиболее удобный формат работы: сотрудничать с нами только как с рекламной площадкой, либо поручить "Маркету" всё, вплоть до обработки и доставки товара покупателю.

Для клиентов теперь будет одна удобная платформа для выбора и покупки товаров. У "Беру" была собственная программа лояльности - Беру бонусы, после "переезда" эта программа продолжает работу под новым названием "Маркет.Бонусы". Привилегии и условия доставки для подписчиков "Яндекс.Плюса" сохраняются.

- Одна из задач обновленной стратегии "Яндекс.Маркета" до 2023 года - увеличение ассортимента до 5 млн SKU. В мае, например, этот показатель составлял 0,9 млн. Каким образом намерены увеличить ассортимент в такие сжатые сроки?

- Сейчас ассортимент маркетплейса уже 1,5 млн SKU. К концу года, думаю, будет где-то около 2 млн SKU. Мы активно подключаем новых партнеров и заводим ассортимент. Те цели, которые вы озвучили, абсолютно валидны.

Ассортимент - это важная история. У любого ритейлера, в любом маркетплейсе действует правило Парето, где топовый ассортимент, который измеряется скорее в сотнях тысяч, а не в миллионах SKU, дает максимально большой объем продаж. Но то, что называется на нашем жаргоне "длинный хвост", то есть товары, которые менее частотны и менее востребованы, очень важен. Покупатели, бывает, ищут что-то специфическое - и если такой товар есть в наличии, у человека возникает желание возвращаться на площадку снова и снова.

- Трансграничный маркетплейс Bringly был закрыт в прошлом году. Будет ли это направление продолжать развиваться внутри "Яндекс.Маркета" или вы больше не видите в этом необходимости?

- Сейчас создавать трансграничное направление мы пока не планируем. Любая трансграничная модель связана с долгой доставкой или растаможкой. Это достаточно сложный бизнес. Если посмотреть на статистику, то 5-6 лет назад это была наиболее развивающаяся категория, а сейчас она развивается гораздо менее активно.

Поэтому мы решили сфокусироваться на тех товарах, которые уже находятся в России. Концепция маркетплейса уникальна тем, что большое количество продавцов, как средних, так и мелких, уже и так эти трансграничные товары завозят сюда. Поэтому, подключая их на платформу, мы получаем этот ассортимент, только с быстрой доставкой.

- Недавно в "СПАРКе" появилась информация о том, что "Яндекс" начал присоединение к себе юрлица "Яндекс.Маркет". Это связано с недавно закрытой сделкой со Сбербанком по разделу активов?

- Скорее да, чем нет. Сейчас, поскольку у нас единый акционер, очень много разных интеграций. Так просто удобнее и операционно эффективнее. Например, не нужно заключать никакие соглашения между двумя юрлицами, когда можно просто в рамках одного юрлица все сделать. Это оптимизация процесса.

- Реорганизация означает, что вопрос о проведении IPO, который активно обсуждался в период действия СП, больше не стоит?

- Да. Вопрос IPO был связан с тем, что нужно было на каком-то этапе привлекать и масштабировать финансирование. Когда есть один полноценный акционер, который считает, что e-commerce - это надолго, что это большая "стройка", то в целом сейчас потребности во внешнем финансировании на этом этапе нет. Проводить IPO просто ради интереса смысла никакого нет.

- Новый состав совета директоров уже сформирован? Он состоит из только представителей "Яндекса"?

- Знаете, все гораздо проще. Раньше совет директоров был необходим, чтобы узнать мнение нескольких акционеров и получить согласие. Сейчас есть совет директоров "Яндекса" и самые важные стратегические решения мы согласовываем с ним. Все остальные решения мы принимаем сами, либо просто общаясь с топ-менеджерами "Яндекса", которые заинтересованы в общем успехе. Мы договариваемся, принимаем решения - и идем дальше. В этом случае как раз все гораздо быстрее начало решаться. Бюрократии сильно меньше.

- То есть отдельного совета директоров у "Яндекс.Маркета" теперь нет?

- Да.

- Планируете сохранять тесное сотрудничество со Сбербанком по части бонусов, сотрудничества со Сберблогистикой или маркетинговых предложений для клиентов?

- И да, и нет. Конечно, мы не сохраняем прежний уровень интеграции с банком, который был раньше. Есть сервисы, с которыми на рыночных условиях нам выгодно работать, например, "Спасибо от Сбербанка". Это огромная программа лояльности, которая для нас выгодна. С ней мы продолжаем работать, с нею работают и другие игроки e-commerce. Со Сберлогистикой тоже продолжаем взаимодействие.

В то же время мы на порядок активнее начали работать с "Яндекс.Плюсом", где до конца года будет много интересных разных запусков. Там уже очень большая аудитория, и я думаю, эта аудитория будет быстро расти дальше. Наша задача, конечно же, максимальное количество пользователей оставлять в рамках своей экосистемы.

- Сейчас рынки очень беспокоятся из-за второй волны коронавируса. Хотелось бы узнать, какое у вас к этому отношение? Как сервис в целом пережил первую волну, пошел ли вам на пользу переход потребителей в онлайн?

- Скоро будет публикация квартальных результатов "Яндекса", поэтому я пока не готов озвучивать конкретные цифры. В целом, пик роста пришелся на апрель и май. Мы тогда росли на 200-220%, в моменте бывало и на 300%.

Каждый год летом в e-commerce сезонный спад. В этом году он, с одной стороны, был меньше, потому что меньше людей уехало в отпуск, а с другой стороны - открылись офлайн-магазины. Люди изголодались по походам в магазин, им хотелось посмотреть, потрогать товары. Я в принципе убежден, что никогда не будет полного перехода в онлайн, люди все так же продолжат ходить по магазинам.

Что будет в этом году, достаточно сложно сказать. Пока мы видим только вход в этот сезон, онлайн-продажи начали расти. Люди начали больше покупать, вернувшись из отпуска. Мы не знаем, что будет, и сложно предположить, что будет во вторую волну пандемии. Если будут рекомендательные меры по самоизоляции, то будет просто хороший высокий сезон. Если будут закрытия - то, наверное, он будет какой-то драматически высокий.

Мы сейчас готовим нашу логистику, строим резервные мощности. Может быть это будет чуть дороже для нас, но мы готовимся к наплыву покупателей. Очень хочется, чтобы мы не подвели клиентов и все заказы привезли в срок.

- Вы на данный момент ощущаете потребность в дополнительном наборе сотрудников для сохранения стабильной работы сервиса? Например, как это делал и делает Amazon с начала пандемии.

- Конечно. Мы тоже постоянно набираем персонал. У нас уже более полутора тысяч офисных сотрудников. Набор постоянно идет и на складах, так как мы масштабируем процессы. Мы сейчас начали фазу расширения фулфилмент-центра в Софьино на 100 тыс. м2. Мы уже нанимаем людей, которые его моделируют, разрабатывают технологии по автоматизации склада. Соответственно, как только он запустится в середине следующего года, активный подбор персонала продолжится.

- Какую долю на рынке российского e-commerce вы бы хотели занимать в 2023 году?

- У нас есть "Яндекс.Маркет" как платформа сравнения цен и товаров. Если посчитать все покупки через "Маркет", то доля рынка составит примерно 15%.

У модели маркетплейса (то, что раньше было "Беру") доля рынка пока небольшая, около 1-2%. Но когда бизнес растет на сотни процентов в год, как я упоминал раньше, измерять этот бизнес долями на рынке никакого смысла нет. Нам, скорее, важны темпы роста, наша рентабельность, ну и, конечно, рост удовлетворенности наших продавцов и покупателей.

Сейчас e-commerce в России занимает порядка 5-7% от всего ритейла. В целом от такого маленького, но очень быстро растущего рынка измерять долю довольно сложно. Всем крупным игрокам, поверьте, хватит места.

На мой взгляд, в среднесрочной перспективе у нас будет 2-3 очень крупных маркетплейса с большим ассортиментом, возможностью оплаты единой корзины и удобной доставкой. А также будет какое-то количество специализированных магазинов. Но и им придется дружить и работать с маркетплейсами. И останутся нишевые игроки с уникальным ассортиментом, который в России покупают единицы. Очевидно, крупные игроки будут расти быстрее.