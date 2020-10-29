CEO "Магнита": Мы оттолкнулись от дна в части темпов экспансии

Ян Дюннинг рассказал "Интерфаксу" об итогах работы ритейлера в 2020 году и о планах на будущее

CEO "Магнита": Мы оттолкнулись от дна в части темпов экспансии Фото: Пресс-служба "Магнит"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Коронакризис постепенно перестает доминировать в новостной повестке российского ритейла. На смену неопределенности пришло понимание: потребитель изменился, за онлайн-торговлей будущее, и с оглядкой на эти уроки пандемии крупнейшие ритейлеры выстраивают свои стратегии. "Магнит", лидер российского ритейла по количеству магазинов, несколько лет назад уступивший первое место по объему продаж X5 Retail Group, после смены акционеров в 2018 году еще и занят чередой преобразований, цель которых - "разворот бизнеса" к стабильному и прибыльному росту. Цифровую трансформацию и развитие онлайн-продаж "Магнит" начал позже, чем Х5 (это ключевые элементы ее новой трехлетней стратегии, которую Х5 представила на этой неделе).

По итогам первого полугодия "Магнит" впервые за долгое время сумел обогнать ближайшего конкурента по темпам роста продаж.

В четверг "Магнит" опубликовал результаты за III квартал, которые превзошли консенсус-прогноз. Чистая прибыль ритейлера выросла в 2,7 раза, до 9,62 млрд рублей, рентабельность EBITDA увеличилась до 7,2% с 5,9% годом ранее. Выручка подросла на 11,9%, до 383,2 млрд рублей.

Рост выручки замедлился по сравнению с динамикой II квартала (13,7%) и результатом Х5 за III квартал (15,3%) - на фоне замедления расширения торговых площадей. Это осознанный выбор: "Магнит" притормозил экспансию, чтобы сосредоточиться на улучшениях в существующих магазинах, пояснил президент, генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг. О промежуточных результатах работы в 2020 году и планах на следующий год он рассказал в интервью "Интерфаксу".

- Какие факторы повлияли на динамику выручки и прибыли "Магнита" в июле-сентябре?

- Мы оцениваем результаты третьего квартала как достаточно сильные. Они выше наших ожиданий, хотя макроэкономический фон был далеко не идеальный, сезон отпусков и начало учебного года оказались скомканными, а программа социальных выплат по COVID от правительства завершилась. Двузначный рост выручки был в основном обусловлен увеличением продаж в сопоставимых магазинах и в меньшей степени - приростом торговой площади. Но это наш осознанный выбор на этот год - нам важно "перезапустить" продажи в действующих магазинах, прежде чем пойти в экспансию. И в целом нам это удалось, поэтому в следующем году мы будем открывать больше.

Росту LfL-продаж на 6,9% за квартал способствовали два основных фактора - улучшение предложения для покупателей и ситуация с COVID, "вес" которой в динамике показателя, по нашей оценке, занимает около 30%.

По валовой марже мы приросли год к году более чем на 100 б.п. Здесь сложно выделить какой-то ключевой фактор, это сочетание улучшений по многим направлениям - начиная с условий от поставщиков и заканчивая сокращением доли промо. Чистая прибыль выросла почти в три раза - здесь ключевую роль сыграло снижение процентных расходов: с начала года мы снизили стоимость долга почти до 6%.

- Видите ли возможности для улучшения рентабельности и в чем именно?

- Рост рентабельности, наряду с увеличением LfL-продаж, остается ключевым приоритетом "Магнита" на этот год. Третий квартал мы закончили с показателем 7,2% по марже EBITDA. Это достаточно неплохой прогресс в сравнении с 5,9% годом ранее. Сейчас мы вышли на устойчивую "7% плюс" рентабельность по EBITDA и рассчитываем поддерживать этот уровень и далее.

- Можно ли говорить о нормализации поведения потребителей после первой волны COVID-19 и связанных с ней ограничений? Когда ждете стабилизации динамики среднего чека в сопоставимых магазинах?

- В июле-августе мы наблюдали стабилизацию покупательского поведения: постепенно росло число визитов в магазины при одновременном снижении чека. Но примерно с середины сентября тренд развернулся - чек вновь стал расти. Ключевую роль здесь играет ситуация с COVID - покупатели снова стали больше времени проводить дома из-за "удаленки" на работе и в школе, реже посещать общественные места. В октябре темп роста сопоставимых продаж претендует на один из самых высоких с начала года. Но этот тренд, конечно, гораздо более спокойный по сравнению с весной. Кроме того, в октябре мы видим весомый дополнительный положительный эффект от акции "Скрепыши-2".

- Считает ли компания текущую (двузначную) динамику роста выручки стабильной? Можно ли сказать, что "разворот бизнеса" "Магнита" состоялся?

- "Магнит" - слишком большой бизнес, чтобы совершить полный разворот за один год. Без преувеличения скажу, что мы проходим крупнейшую трансформацию бизнеса, примеров которой нет не то что в российском ритейле, но и, пожалуй, в европейском. Более того, нельзя менять курс слишком быстро, иначе можно потерять то хорошее, что есть сейчас. Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении и делаем это аккуратно, чтобы с водой не выплеснуть ребенка.

Продолжится ли двузначный рост выручки, будет зависеть от динамики сопоставимых продаж и экспансии. В третьем квартале мы оттолкнулись от дна в части темпов экспансии. Мы начнем больше инвестировать в развитие сети уже с четвертого квартала этого года и продолжим в 2021 году. Поэтому экспансия начнет оказывать очень заметное позитивное влияние на выручку в следующем году.

- Видит ли компания возможность для выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев? Какие планы у компании на следующий год, можно ли говорить о потенциале для роста выплат?

- Да, мы традиционно выплачиваем дивиденды дважды в год, и нет никаких причин не сделать этого по итогам девяти месяцев. Кроме того, уже сейчас мы видим, что финансовая позиция компании к концу года будет очень сильна за счет увеличения операционного денежного потока, улучшения ситуации с рабочим капиталом, снижения CAPEX и долговой нагрузки. Поэтому мы определенно видим потенциал для увеличения дивидендных выплат, но решение об этом будет принимать совет директоров.

- Какие сейчас у компании прогнозы по развитию сети и капитальным затратам на 2020 год? Есть ли предварительные прогнозы на 2021 год?

- Мы сохраняем планы по открытию 630 магазинов (net) и редизайну чуть более 300 торговых точек по итогам 2020 года. Прогнозируем, что CAPEX по году составит 35-40 млрд рублей, что заметно ниже нашего изначально плана в 60-65 млрд рублей на старте года. В 2020 год мы входили с достаточно консервативными планами по развитию сети, осознанно решив сосредоточиться на улучшениях и росте продаж в действующих магазинах. Но на фоне коронавируса пришлось скорректировать и эти планы. В 2021 году ситуация изменится, CAPEX вырастет, мы планируем существенно нарастить инвестиции в экспансию.

- Какой уровень долговой нагрузки (net debt/EBITDA) ожидаете по итогам 2020 года, в 2021 году?

- Этот год мы начинали с показателем долговой нагрузки на уровне 2,1, на конец сентября он снизился до 1,8. Ситуация с долгом продолжит улучшаться как минимуму до конца 2020 года, net debt/EBITDA по итогам четвертого квартала будет точно ниже сентябрьского показателя. В целом же мы рассчитываем, что уровень долговой нагрузки в 2021 году будет не выше показателя текущего года.

- Как цифровая трансформация, о запуске которой "Магнит" объявил ранее, отражается на финансовых показателях компании? О каких именно проектах идет речь?

- Пока слишком рано говорить об эффекте цифровой трансформации на бизнес "Магнита" в конкретных цифрах. Мы в самом начале пути, и он займет несколько лет. Если, например, говорить о внедрении ERP от SAP, то этот проект вошел в стадию реализации в сентябре и рассчитан на пять лет. Первые реальные эффекты можно будет посчитать только через год. Но, по нашим оценкам, экономический эффект от ERP составит несколько десятков миллиардов рублей. И таких инициатив у нас несколько. Например, в ближайшее время планируем начать пилотировать и постепенно развернуть единую систему прогнозирования спроса и пополнения запасов на базе Relex. Это даст нам возможность существенно оптимизировать запасы в магазинах и складах, повысит доступность товаров в точках продаж. И это тоже миллиарды рублей экономического эффекта.

- Какие результаты показывают пилотные дискаунтеры? Как компания оценивает потенциал развития сети?

- Мы уже открыли шесть пилотных магазинов в разных регионах - в основном на базе наших обычных магазинов "у дома". Все они показывают значительный рост LfL по сравнению с прежним форматом. Положительная динамика обусловлена главным образом сильным ростом трафика, который перетекает от основных конкурентов. Чек снижается, но это логично, ведь ассортимент сильно меньше - 1,8 тыс. SKU против 5 тыс. SKU в магазинах "у дома". Но сокращение чека c большим запасом перекрывается ростом трафика - покупателям очень нравится это предложение, ведь они получают доступ к базовому ассортименту за меньшую цену, практически не теряя в сервисе. Пока что это все выглядит очень привлекательно и для нас, потому что при минимуме инвестиций мы получаем рост выручки, да еще и экономим на OPEX. К концу года у нас будет 10 таких магазинов, чуть позднее будем принимать решение о масштабировании. В целом очень позитивно смотрим на этот формат.

- Как компания будет развивать остальные новые форматы (например, магазины "Магнит сити", алкомаркеты "Магнит вечерний")? Какие форматы "Магнит" будет масштабировать?

- Мы очень довольны тем, какие результаты показывает "Магнит сити". Я считаю, он имеет хорошие перспективы. Мы решили расширить пилот, чтобы проверить эту гипотезу на большем числе магазинов, в разных регионах и локациях - до конца года у нас будет 30 таких точек. Если результаты расширенного пилота будут позитивными, то "Магнит сити" может стать достаточно заметным сегментом в бизнесе компании. Что касается "Вечернего", то мы еще смотрим на этот формат до конца года. Но пока все выглядит так, что мы скорее свернем этот проект, чем будем его масштабировать. И я не вижу в этом никакой трагедии. Не все, что вы делаете, в конце концов, оказывается успешным. А если вы боитесь совершать ошибки, тогда вы никогда не продвинетесь вперед. Важно вовремя остановиться, избежать больших потерь. Наши инвестиции и временные затраты в этот пилот были минимальными, поэтому потери в случае принятия решения закрыть его будут незначительными. Но мы извлечем из этого определенный опыт, который будем учитывать в других форматах. Предпринимательский дух - наше преимущество: нам свойственен творческий подход, мы готовы тестировать новое, но также мы признаем свои ошибки.

- Довольны ли вы результатами проекта доставки? Когда планируется запуск собственных сервисов доставки из продовольственных форматов?

- В первую очередь, мы довольны тем, что за очень короткий период, буквально за три-четыре месяца, мы смогли выйти в этот сегмент с качественным предложением для покупателя. Пока что мы работаем с помощью наших партнеров "Яндекс. Еда" и Delivery Club, но уже в ближайшее время мы запустим и собственную экспресс-доставку, а чуть позднее - собственную регулярную на базе магазинов крупного формата. Пока что мы набираемся опыта, отлаживаем процессы, ищем способы выстраивания эффективной бизнес-модели. Без сомнений, в ближайшие годы e-grocery будет расти темпами, опережающими традиционный ритейл, поэтому нам нужно быть в этом тренде и отвечать на запрос покупателей. Но не менее важно научиться зарабатывать на этом формате, как и на любом другом в нашем портфеле, иначе это все не имеет смысла. В целом - с учетом масштаба сети, закупочной силы и инфраструктуры логистики - у нас есть все шансы построить хорошую бизнес-модель.