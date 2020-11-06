Глава ГК "Мать и дитя": многие наши пациенты хотят быть нашими миноритариями

Основной акционер и CEO Марк Курцер рассказал "Интерфаксу" о планах развития сети клиник в регионах и о работе в условиях пандемии

Марк Курцер Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments, несмотря на сложный 2020 год, не стала откладывать запланированный вторичный листинг. GDR компании начнут торговаться на Московской бирже в понедельник, 9 ноября.

Компания также не отказывается от планов развития в регионах и планирует уже в 2021 году открыть новые клиники, рассказал в блиц-интервью "Интерфаксу" основной акционер и CEO компании Марк Курцер.

- Восемь лет назад, когда "Мать и дитя" проводила IPO, листинг в Лондоне через зарубежное юрлицо для компании с российскими активами был привычной практикой. Почему сейчас вы решили выйти на "Московскую биржу"?

- Нас лучше знают на российском рынке. Компания очень хорошо тут известна, многие наши пациенты и партнеры хотели бы быть нашими миноритариями, некоторые уже начали покупать акции. А на российской бирже это проще сделать. К тому же мы продолжаем развиваться, открывать новые госпитали. Дополнительная площадка (MDMG торгуется на LSE c 2012 года - ИФ) повысит нашу ликвидность.

- Когда вы проводили IPO, компания, не считая франчайзи, была представлена в пяти регионах, сейчас их более двадцати. В связи с пандемией планы по выходу в новые регионы как-то поменялись?

- В этом году с учетом сложностей в "ковидный" период (была закрыта плановая медицинская помощь, но мы сделали всё, чтобы сохранить коллектив, платить зарплаты и аренду) мы приостановили свое региональное развитие. Но мы намерены восстановить его уже в 2021 году. Мы думаем про северные регионы, в первую очередь - Сургут, а также планируем активно работать в Московской области, открывать новые клиники уже в следующем году. Также в следующем году мы начинаем строить большой центр лучевой терапии.

- В сентябре вы запустили Лапино-2, на строительство которого приходилась львиная доля капвложений MDMG. Какая сейчас обстановка в госпитале?

- Обстановка непростая, Лапино-2 мы переориентировали на работу только по COVID-19, у нас уже немало пациентов, и мы разворачиваем дополнительные койки, принимаем и по ОМС, и коммерческих пациентов. Но Лапино-1 мы при этом не закрывали, госпиталь работает в полном объеме, как и работал, пациенты, которых мы предполагали обслуживать в Лапино-2, наблюдаются сейчас там.

- Вы прогнозировали годовую выручку Лапино-2 после выхода на полную мощность в 3 млрд рублей. Эти планы могут поменяться из-за COVID?

- Возможно. Но пока мы говорим, что будем зарабатывать там через два-три года 3 млрд рублей в год - у нас такие планы, и, мы считаем, они выполнимы. Мы также видим, что то, что мы закладывали в бюджет на четвертый квартал, когда открывались в сентябре, мы выполним.

- Восстанавливается ли спрос на операции ЭКО, сильно просевший весной и летом?

- Да, спрос восстановился в сентябре и октябре, но по году в целом пока трудно говорить, что будет.

- По итогам прошлого года компания направила на дивиденды примерно половину чистой прибыли - 1,4 млрд рублей. Из-за сложного 2020 года не будете сокращать выплаты акционерам?

- Нам надо еще закончить год, подсчитать результаты, оценить capex на развитие компании. И уже в зависимости от ситуации мы примем решение. Но мы традиционно выплачивали дивиденды с 2012 года. В апреле акционеры не стали утверждать выплаты за 2019 год, но позднее утвердили их на уровне 18,5 рубля на акцию. Две последние выплаты составляли 50% чистой прибыли.

- Как вы относитесь к вакцинации от COVID?

- Хорошо отношусь, я сам привился "Спутником" - и чувствую себя прекрасно.