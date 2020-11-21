Александр Бен Цви: в 2021 году Израиль и Россия отметят 30-летие возобновления дипотношений

Посол Израиля рассказал об основных приоритетах на новой должности

Александр Бен Цви Фото: Пресс-служба

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Александр Бен Цви, с ноября 2020 года занимающий пост посла Государства Израиль в Москве, в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс" рассказал об основных приоритетах на новой должности, влиянии пандемии на двусторонние отношения РФ и Израиля, а также перспективах "сделки века" после победы Джо Байдена на выборах президента США.

- Вы недавно приступили к работе в качестве нового посла Государства Израиль в Москве. Какие приоритеты вы ставите?

- Приоритеты мои такие же, как и у каждого посла, который начинает свою деятельность: улучшить двусторонние отношения. В нашем случае речь идет о развитии и углублении отношений между Израилем и Россией. Я думаю, что это и есть мой главный приоритет в работе здесь, в Москве, как и моего коллеги, посла России в Израиле Анатолия Викторова.

Разумеется, ситуация с пандемией коронавируса – мы, может, еще об этом поговорим – добавляет сложностей в нашу деятельность. Тем не менее, у нас сейчас есть много соглашений, часть из них уже подписана, часть готова к подписанию, и продолжается работа над новыми: например, о сотрудничестве в киноиндустрии, спорте, в общем, по многим направлениям. Так что работы много. Мы активно сотрудничаем в политике, экономике, культуре и других сферах. Действительно, я даже не вижу какой-либо сферы нашей жизни, в которой мы не прикладываем усилия для того, чтобы улучшить – и это самое главное – отношения между нашими странами. Отношения между Израилем и Россией очень хорошие, но всегда надо стремиться к большему.

- Вы уже упомянули пандемию. Она, безусловно, сказалась на двусторонних связях, хотелось бы узнать, насколько сильно? И на торговых, на экономических связях, и в целом.

- Да, пандемия оказывает влияние на привычный всем нам ход событий. Например, на 2 декабря назначено заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Израиля и России. Обычно эти встречи проходят в очном формате, собираются представители правительств наших стран, эксперты, и израильские, и российские, и обсуждают все вопросы. Сейчас, к сожалению, это приходится делать виртуально. То же самое происходит со встречами дипломатов, бизнесменов. У нас целая программа диалога между МИДами наших стран по различным темам, но, к сожалению, сейчас приходится общаться онлайн, при этом, как вы понимаете – не всегда беседы дипломатов можно проводить виртуально.

Пандемия также сказывается на туризме, на торгово-экономическом и культурном обмене. Не могут приезжать путешественники, артисты - ни наши сюда, ни российские в Израиль - так что влияние достаточно сильное. Надеемся, что скоро найдем решение этого вопроса.

- Повлияла ли пандемия на торговый оборот двух стран?

- По данным на 2019 год торговый оборот был чуть меньше 3 млрд в долларовом эквиваленте. Из них, кстати, большая часть - почти 2 млрд — приходился на российский экспорт в Израиль, и около 700 млн - это израильский экспорт в Россию. Россия экспортирует нефть, нефтепродукты, например. Мы экспортируем медицинское оборудование, продукцию сельского хозяйства, фармацевтики, и так далее. Из-за пандемии в этом году мы видим, что показатели пошли вниз, поэтому я думаю, что в следующем году нам надо будет приложить особенные усилия в торгово-экономической области, чтобы повысить товарооборот.

- По поводу возможного решения, хотелось узнать, как складывается наше сотрудничество в области борьбы с пандемией. Буквально на днях было объявлено, что Израиль заинтересован в поставках российской вакцины, может быть, есть какие-то подробности, когда это может произойти?

- Сотрудничество между Израилем и Россией по теме борьбы с пандемией коронавируса идет постоянно. Этот вопрос обсуждался 16 ноября в телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным, так что эта тема находится все время на повестке дня между нашими странами. Как уже заявило руководство медицинского центра "Хадасса" в Иерусалиме, у них есть большая заинтересованность в приобретении российской вакцины. Речь идет о поставке 1.5 млн доз вакцины после проведения всех необходимых испытаний и решения процедурных вопросов в Израиле.

Кроме того, у "Хадасса" есть в "Сколково" филиал, который тоже участвует в разработке, помогает российской стороне в клинических испытаниях. Пока мы не располагаем точной информацией по техническим вопросам, связанным с процессами и датами поставок, но работа по ним идет.

Вакцина, которую разрабатывают в Израиле, также находится в стадии испытаний. Она немного другая – вакцинирование российским препаратом проходит в два этапа, а израильскому требуется только один укол. Если испытания пройдут успешно, мы планируем произвести 15 млн доз вакцины – это будет не только для населения Израиля. Мы помогаем другим странам в различных областях, связанных с пандемией.

- Возможно ли в перспективе совместное производство вакцины?

- Этот вопрос будет проработан специалистами. Пока у меня нет такой информации. На заседании Межправкомиссии, о котором я говорил выше, примут участие представители профильных министерств Израиля и России, возможно, у них это можно будет уточнить.

- Ведут ли Израиль и Россия переговоры по возобновлению авиасообщения?

- Все время идут контакты. Надо сказать, что авиасообщение между нашими странами не прекратилось полностью. Примерно раз в неделю есть рейсы "Аэрофлота" в Израиль, а также компании Israir. Это скорее чартерные рейсы, но сообщение не прервалось - это самое главное.

Конечно, сейчас говорить о полном возобновлении регулярных полетов еще рано, это системный вопрос. Израиль, как и Россия, пока не принимает зарубежных туристов. Чтобы возобновить регулярное авиасообщение, требуются и смягчение ограничительных мер, введенных из-за пандемии, и рост числа туристов хотя бы до нескольких тысяч человек в неделю, а не так, как сейчас – раз в неделю один рейс набирается, но не больше.

Также надо договориться о тестировании на коронавирус в аэропортах и карантинных мерах для прибывающих, сейчас в Израиле разные подходы к этому вопросу. Мы считаем, что необходимо начинать упрощение этих процедур, потому что если карантин длится две недели, туристическая поездка теряет смысл. При таких условиях о массовом туризме говорить не приходится.

- Сейчас, получается, могут ездить только определенные категории лиц. Это только те, у кого есть гражданство?

- Не только при наличии гражданства, поездки, к слову, могут совершать дипломаты. В настоящее время граждане Израиля и России могут въезжать в свои страны в соответствии с правилами, установленными правительствами. Граждане России и ряда других стран, имеющие специальное разрешение, могут посетить Израиль, если цели их поездки — нетуристические, например, лечение или по делам бизнеса, участие команд или сборных в спортивных состязаниях. И Россия тоже принимает израильтян на подобных условиях. Вот недавно состоялся футбольный матч в Ростове-на-Дону, наш "Маккаби" (Хайфа) сразился с "Ростовым". Наша сборная по скалолазанию вскоре должна приехать в Москву на чемпионат Европы по этому виду спорта.

- Вы упомянули, что целый ряд соглашений либо готовится, либо уже готов к подписанию. Есть ли шанс заключение соглашения о зоне свободной торговли между Израилем и Евразийским Экономическим Союзом?

- Наши переговоры в этом направлении идут довольно активно. Последняя очная встреча состоялась в марте в Иерусалиме еще до начала пандемии. Сейчас переговоры ведутся онлайн. Обе стороны заинтересованы в дальнейшем развитии экономических отношений, и мы очень надеемся, что в скором времени нам удастся согласовать необходимые моменты и подойти к финальной договоренности.

- Летом говорилось, что, возможно, соглашение будет заключено до конца года.

- Действительно, мы рассчитывали на заключение соглашения о зоне свободной торговли в текущем году, но, к сожалению, глобальная пандемия внесла свои коррективы. Тем не менее, несмотря на обстоятельства, переговоры продолжаются. У меня нет уверенности, что мы успеем согласовать все детали до конца года. Очень надеюсь, что в следующем году мы заключим соглашение, потому что 2021 год для наших стран особенный. В 2021 г. Израиль и Россия отметят знаменательную дату - 30-летие возобновления дипотношений. Признаюсь, для меня лично предстоящее событие очень важно.

18 октября 1991 года было принято совместное заявление о восстановлении дипотношений между СССР и Израилем. Я лично участвовал в церемонии в качестве переводчика. Чуть позже, в декабре, Российская Федерация стала преемником СССР, открылась новая эпоха в истории наших государств.

Год 30-летия возобновления дипотношений для нас знаковый и мы постараемся реализовать больше совместных проектов и провести в России ряд мероприятий, приуроченных к этой годовщине. Уверен, что в Израиле также пройдут мероприятия, организованные российской стороной. Мы уже обсуждали с МИД России, как можно совместно отметить предстоящую дату. Повторюсь, это событие очень важно для Израиля и для России.

- В каком состоянии сейчас переговоры по передаче России Александровского подворья в Иерусалиме, есть ли какие-то подвижки?

- В этом плане есть некоторый прогресс. Сейчас идет судебное разбирательство, так как в израильский суд был подан ряд обращений, в настоящее время они находятся на рассмотрении. Это вопрос не политический, а юридический. Тема подворья постоянно находится на повестке дня в наших контактах с российской стороной. Следует сказать, что израильский суд абсолютно независим, и мы ждем решения суда.

- Если перейти к международной повестке, на днях и премьер-министр, и президент Израиля уже поздравили с победой на выборах президента США Джо Байдена. Хотелось бы в первую очередь узнать, как это может сказаться на реализации "сделки века"?

- Начнем с того, что мы сотрудничаем с любым американским правительством, и республиканцами, и с демократами. Мы работали с администрациями многих президентов США. С уверенностью могу сказать, что наше сотрудничество продолжится. "Сделка века" - это программа, у которой уже есть очень хорошие результаты. Например, "Соглашения Авраама" (договоры о взаимном признании и нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, а также между Израилем и Бахрейном) - это отчасти результат инициативы США по ближневосточному урегулированию.

"Сделка века" - это предложение всем странам, которые пришли к пониманию, что соблюдение их интересов в регионе напрямую зависит от сотрудничества с Израилем. И это даже не новая идея, Шимон Перес в своей книге "Новый Ближний Восток" (вышла в 1993 году) об этом уже писал. У большинства государства на Ближнем Востоке нет претензий к Израилю, так же как и военных действий против друг друга. Поэтому логично, что "Соглашения Авраама" стали продолжением "сделки века". Надеюсь, что другие страны региона поддержат мирные усилия и присоединятся к этой инициативе. Уверен, что настанет день, когда мир на Ближнем Востоке станет возможным.

- А с Россией насколько активно обсуждается этот вопрос?

- Мы все время находимся на связи с МИД России по широкому кругу вопросов. Я обсуждал эту тему с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, также планируются встречи с другими коллегами в министерстве. Вопрос нормализации отношений очень важен и постоянно находится в поле зрения российской стороны. Россия – важный игрок в ближневосточном регионе, поэтому логично и естественно, что мы в постоянном контакте с Москвой. Я уверен, что все понимают важность подписания соглашений о нормализации отношений, так как от этого напрямую зависит стабильность в регионе. Главное – действительно защищать свои собственные интересы, а не изобретать изначально бесперспективные подходы.

- Обсуждает ли Израиль с Россией сотрудничество Москвы и Тегерана, особенно в сфере ВТС, в свете, в частности, истечения оружейного эмбарго ООН.

- Конечно, мы обсуждаем все стратегические вопросы с Россией, и решение проблемы Ирана для нас очень важно во многих аспектах. С нашей точки зрения, Иран - это главный источник дестабилизации на Ближнем Востоке. Иран орудует в Сирии и Ираке, напрямую связан с ливанской "Хизбаллой", террористической группировкой ХАМАС, шиитскими милициями и другими организациями. Иран располагает баллистическими ракетами дальностью полета 2,5 тысяч км. Эти вооружения угрожают не только Израилю, мы находимся ближе. Иранская баллистическая ракета средней дальности (2000 – 2500 км) направлена на другие объекты, это все должны принять к сведению. С одной стороны, это - стратегическая проблема Израиля, а с другой – непосредственная угроза для многих стран. Мы стараемся донести до всех потенциальный масштаб катастрофы. Израиль – не единственное государство, которое может серьезно пострадать. Если у агрессивного режима есть на вооружении ракета, способная достичь Европы, то это четкий сигнал для ввода оружейного эмбарго. Ведь кто угрожает Ирану? Давайте подумаем. Кто-то угрожает независимости, экономике Ирана? Нет. У Ирана надо спрашивать, с какой целью они это делают. Давайте вместе подумаем над этом. Этот вопрос остается открытым.

- Отчасти связанный с этим вопрос по Сирии. Казалось, что, возможно, у Израиля в настоящий момент меньше опасений по поводу сирийского вопроса, но вот буквально на днях (18 ноября) Израиль нанес удары по сирийской территории. Хотелось бы узнать, какая сейчас обстановка.

- К сожалению, в Сирии присутствие Ирана довольно значительное. И иранские силы, и различные подразделения проиранской военизированной милиции активно действуют на границе с Израилем. Два дня тому назад мы обнаружили заминированные поля, которые эти формирования создавали вдоль нашей границы. Иран там орудует и напрямую, и через своих прокси. Позиция Израиля проста и понятна – Иран должен полностью уйти из Сирии, мы называем это "total roll-back". Что ему там делать? Какой интерес у Ирана в Сирии? Есть только две причины активной деятельности Ирана в сирийском направлении. Первая – Тегеран стремится создать шиитский коридор из Ирана через Ирак, Сирию и Ливан к Средиземному морю. Вторая – непосредственная угроза Израилю. К сожалению, действия Ирана в Сирии напрямую угрожают безопасности Израиля. Главная задача для нас – безопасность наших граждан. Будучи небольшим государством, мы должны проявлять бдительность во всех отношениях, - как в политическом поле, так и в вопросе обороноспособности страны.

- И иранское присутствие в Сирии не снижается, на ваш взгляд? Ни на границе, ни в целом?

- К сожалению, нет. Иран продолжает вооружать "Хизбаллу", поставки оружия идут через Сирию. Также в разных точках Сирии и ближе к границе Ирана действуют шиитские милиции. Нас очень беспокоит их активизация возле нашей границы.

- Еще один конфликтный регион, где недавно произошло серьезное обострение, это Нагорный Карабах. До последнего обострения Израиль, как сообщалось, поставлял вооружение и Азербайджану. Продолжаются ли такие поставки?

- Сразу же скажу, что тему поставок оружия мы с прессой не обсуждаем. У Израиля хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

- Может быть, в целом вы прокомментируете, как Израиль относится к решению этого вопроса?

- Тут тоже все очень просто. Решение должно быть достигнуто посредством мирного урегулирования, с учетом интересов всех сторон, они должны между собой решать. Такие конфликты стороны всегда стараются вывести на международный уровень. Только непосредственные участники конфликта должны решать разногласия за столом переговоров, ведь только им потом с этим жить. Самое главной условие, - полное прекращение боевых действий.

- Участие Турции и в конфликте, и большее участие Турции в региональных вопросах вызывает ли обеспокоенность у Израиля?

- Не думаю, что я должен давать оценки Турции в контексте этого конфликта. Турция делала некоторые заявления, которые не всегда помогали решению вопроса. У Израиля есть дипотношения с Турцией, у нас есть совместные интересы. Я думаю, что мы должны эти интересы подчеркивать, а не фокусироваться на противоречиях. Наши с Турцией вопросы мы решим без внешнего вмешательства. Мы всегда готовы к обсуждению и открыты для предложений о преодолении разногласий. Это же касается и палестино-израильского конфликта. Все должны понять одно. Сейчас есть "сделка века", со временем могут появиться другие предложения. Они могут стать базой для переговоров. Но переговоры должны быть прямыми, без внешнего вмешательства.

- В конце октября в Израиле вышло большое расследование, в соответствии с которым выходцы из России, Украины, других стран постсоветского пространства, если не массово, то как минимум активно получают израильское гражданство ради загранпаспортов и других льгот, после чего немедленно уезжают или и вовсе не приезжают в страну. Действительно ли такая проблема есть, и наносит ли она ущерб Израилю?

- Государство Израиль было создано, чтобы евреи всего мира обрели свой дом. Любой еврей в мире, если он этого хочет, может стать гражданином Израиля. На протяжении тысяч лет у еврейского народа не было такой возможности. Создание Государства Израиль изменило ситуацию. Все очень просто. Все, кто занимается этим вопросом - это люди профессиональные, они знают, о чем идет речь. У всех, кто иммигрирует в Израиль есть все основания для этого, они получают привилегии, но вместе с тем берут на себя и обязательства.

Я уверен, что большая часть тех, кто приезжает в Израиль, делают это, чтобы жить в еврейском государстве, работать, создавать семьи, вести бизнес и так далее. Если есть какие-то иные случаи, то это скорее исключение из правил.

- Хотелось бы на позитивной ноте закончить. Какие проекты двустороннего сотрудничества вы ожидаете больше всего? Возможно, в следующем году с этим будет легче.

- Как я сказал, для нас самое важное сейчас - это под некоторые проекты подвести правовую базу, подписать необходимые соглашения. У нас уже подготовлена программа сотрудничества в области спорта, в области образования, науки и молодежи, осталось только поставить подписи. Готовится подписание договора между министерствами внутренних дел. Также на стадии подготовки соглашения по совместному производству кино, взаимодействию в таможенной сфере. Если мы это все подпишем в следующем году, я буду очень рад. Кроме того, я активно занимаюсь экономическим взаимодействием: визитами бизнес-делегаций, развитием сельскохозяйственных связей. У нас есть большие проекты по молочному бизнесу, по капельному орошению. Еще одна перспективная сфера сотрудничества - хай-тек. Мы все время ищем новые направления в бизнесе. И не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в регионах. Это и Воронежская область, и Башкортостан, это и Татарстан, и Краснодар.

У нас есть преимущество, которого нет у других стран. В Израиле большой процент русскоязычного населения, и у нас есть понимание, как можно сотрудничать с Россией. Стран, у которых есть такое преимущество, немного. Российским бизнесменам, которые хотели бы работать в Израиле, будет легче сориентироваться, чем в других местах. Потому что есть и база, и язык, и культура, и понимание бизнес-среды. Я считаю это направление одним из важнейших. Но есть и другие. В культурной сфере у Израиля и России очень много возможностей для взаимодействия. Например, перевод русской литературы на иврит. Могу признаться, что я к этому приложил свои усилия. Я - профессиональный переводчик, в свое время получил премию в Израиле как раз за перевод русской литературы на иврит.

А театр... Два года назад в Россию приезжала "Габима", которая родилась здесь, под руководством знаменитого во всем мире Евгения Вахтангова. Театр "Гешер" в Израиле, которой основал Евгений Арье – уроженец Москвы. Многие спектакли были переведены с русского языка. Артисты обеих стран постоянно ездят в Россию или Израиль. Надеюсь, скоро эпидемиологическая обстановка улучшится, и гастроли и культурные мероприятия возобновятся.