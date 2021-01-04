Алексей Маслов: США старается ударить по болевым точкам Китая

И.о. директора Института Дальнего Востока прокомментировал новый американский военный бюджет

Алексей Маслов Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В новом военном бюджете США, принятом Конгрессом в самом начале этого года, значительная часть посвящена наращиванию вооружений в Тихоокеанском регионе. В основном, вся критика идет в сторону Китая.

Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов поговорил на эту тему с и.о.директора Института Дальнего Востока Алексеем Масловым.

- Прежде чем говорить о серьезных военных отношениях США и Китая, нельзя не отметить и почти курьезную часть нового американского закона, где говорится о том, что США стремятся определять наследника Далай-ламы. Как понимаем, к военной составляющей эта тенденция не имеет никакого отношения?

- У Китая есть несколько традиционных болевых точек. Их можно четко разделить на несколько групп. Первая – это нарушение прав человека и свобода слова. В этом обвиняется регионы Синьцзян, и Тибет. И вопрос Далай-ламы, как это на первый взгляд не покажется странным. Сейчас он проявляет особо большую активность. Почему волнует этот вопрос США? Потому что ясно, что придет время, когда Далай-лама уйдет из этого мира. И тогда встанет вопрос о новом Далай-ламе. Формально Далай-лама, согласно традиции, может расти не только в Китае, но и в других местах. Но та же традиция показывает, что Далай-лама рождается всегда в одном и том же месте – в Китае.

Очевидно, что американцы готовят заранее несколько кандидатур на роль Далай-ламы против китайского Далай-ламы. Не исключено, что будет американский Далай-лама, еще несколько Далай-лам. Таким образом, США стремятся увести Далай-ламу из Китая.

- А какая разница, где будет рожден Далай-лама?

- Если Далай-лама придет со стороны американцев, то они убеждены в том, что смогут внести полный раскол в тибетское движение, что должно заметно ослабить Китай. Они сильно активизировались в последнее время. В частности, в настоящее время активизировалась деятельность организации, запрещенной в Китае и в России – Фалунь Гун. Эта группа была еще раньше запрещена в Китае, а в этом году как религиозная экстремистская запрещена и в России. Но она очень сильно и активно поддерживается со стороны США, потому что для нее главный враг – именно КПК. Теперь можно быть абсолютно убежденным в том, что этот год пройдет под знаком идеологической борьбы с Китаем. Если раньше упор делался на экономику Китая, то сейчас коммунистическая идеология Китая и плюс, конечно, военный бюджет и армия, как части коммунистической угрозы. Таким образом, США возвращается к своей старой знакомой матрице – обвинение Китая в коммунизме.

- В военном бюджете США говорится об увеличении военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- Очевидно, что будет увеличено не только военно-морское присутствие США в этом регионе, но и расширены американские базы на территории Японии в Окинаве. Возможно, будет наращиваться военное присутствие в Южной Корее, американцам удастся договориться с Филиппинами о новом размещении ракет, и так далее. Таким образом, США формально пытаются обострить отношения в самых болевых точках – это Южно-Китайское море, это Тайваньский пролив, это, наверняка, увеличение военного взаимодействия с Японией. США планируют вместе с Японией расширение военно-морских портов Китая вдоль Индийского и Тихого океанов, то есть, чтобы Китай не мог стать серьезной военно-морской державой.

Китай, конечно, это очень сильно волнует. Китай развивает свой военно-морской флот не только для защиты страны, но и как охрану морских перевозок, потому что почти 40% китайской торговли идет через пролив и по морским путям. Поэтому безопасность грузов для Китая – это крайне важный фактор. Значит это не просто создание военно-морской напряженности со стороны США, это еще и попытка ограничить Китай в плане охраны собственных же грузов военно-морскими средствами

Что может противопоставить Китай?

- Мы говорили о военном бюджете США, но Китай что-то должен противопоставить Соединенным Штатам, значит его военный бюджет тоже должен быть значительным?

- В принципе, Китай за последние годы серьезно не наращивал военный бюджет. Для Китая самое главное развивать новые образцы вооружений. В прошлом году Китай заявил, что его оборонный бюджет в 2020 г. будет расти на 6,6%. Это является самым низким приростом за последние 30 лет. Если говорить в абсолютных цифрах, то у Китая он вырос до 178 миллиардов долларов. Это рост на 11 миллиардов долларов. На самом деле, до пандемии, рост китайского военного бюджета составлял 7-7,5%. В целом, мы оцениваем рост китайского военного бюджета не очень высоким.

Самое главное – на что идет этот бюджет. Он идет на разработку новых образцов вооружения, хотя китайцы не уточняют на что конкретно. Во многом это связано с тем, что Китай честно признается, что вокруг него серьезно ухудшилась военная ситуация. В первую очередь его волнует проблема Тайваня. В прошлом году госдеп США одобрил продажу Тайваню целого ряда новых вооружений, в том числе и для тяжелых подводных лодок почти на 180 миллионов долларов. Это все пойдет на оснащение подводного флота Тайваня.

И вообще за последние годы США продали почти 50 различных видов вооружения Тайваню. Это Китай очень настораживает. Поэтому Китай и пытается нарастить свою военную мощь. Если мы сравниваем его бюджет с США, то естественно, что китайский военный бюджет значительно меньше. У США военный бюджет 740 миллиардов долларов, а у Китая чуть больше 70 миллиардов долларов.

Но есть и другие данные

- Это цифры, которые Китай официально называет. Но у нас есть другие цифры – это цифры, которые дает Стокгольмский международный институт. Это тот институт, который оценивает реальные военные расходы, которые закладываются не только в чистый военный бюджет, но и в различные разработки, которые идут по другим направлениям. Этот институт называл 255 миллиардов долларов. Самое главное, что прирост, если мы берем по процентам, в Китае больше всего приходится на оборудование и меньше всего на обслуживание. Они приблизительно 40-41% тратят на создание новых образцов вооружения. При этом Китай в очень малой степени расходует деньги на содержание военного персонала. Это говорит о том, что Китай все больше и больше делает свою армию высокотехничной.

Но что в целом волнует? Волнует в целом тот факт, что расходы Китая на военное оборудование за последние 20 лет возросли в семь раз. В 1999 г., например, расходы Китая на вооружение были около 40 миллиардов долларов.

При этом Китай почти не участвует в миротворческих операциях, у него есть некоторое участие в борьбе с пиратством и, как говорит сам Китай, часть его военного бюджета идет на гуманитарную помощь и помощь при стихийных бедствиях, потому что на китайскую армию возложена в том числе и помощь населению при стихийных бедствиях, например, пожары, разливы рек и т.д. Конечно, проверке все это не поддается.

Но если мы посмотрим более широко на военные бюджеты, то Восточная Азия в целом – это и Китай, и Япония, и Корея, - тратят примерно столько же на военные расходы, сколько Западная и Восточная Европы вместе взятые. Конечно же, большая часть падает на Китай.