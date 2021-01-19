Премьер-министр Украины: отсутствие в стране цивилизованного фондового рынка - это преступление

Денис Шмыгаль рассказал о борьбе с коронавирусом, отношениях с США и МВФ, цене на газ и кадровых вопросах

Денис Шмыгаль Фото предоставлено пресс-службой Кабмина Украины

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина", в котором остановился на ключевых задачах правительства в 2021 году: борьбе с COVID-ом, отношениях с США и МВФ, цене на газ, кадровых вопросах и нерешенных проблемах.

- Как вы оцениваете первые результаты введения усиленных карантинных мер?

- Прошлогодний "карантин выходного дня" показал, что он сработал как эффективный инструмент. Он дал нам возможность пройти декабрь, как важнейший месяц для экономики. Фактически дал возможность людям отпраздновать новогодние и рождественские праздники, что тоже очень важно после тяжелого года и тех психологических сложностей, которые испытывает все население мира. Было важно провести Старый год, отпраздновать Новый и с новым настроением идти вперед.

Все это мы прошли, но эти новогодние и рождественские праздники дали новый толчок заболеваемости. То, что мы не ощущаем его в эти дни, это лишь потому, что инкубационный период длится от 7 до 14 дней. Теперь мы начинаем видеть рост заболеваемости. Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили бы нашей медицинской системе справляться. Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, чтобы сбить начинающуюся волну, и в феврале не допустить большого количества заболеваний. Кроме того, не позже февраля мы получим вакцину. Нам было важно не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины.

- Какой планируется подход к карантинным ограничениям по завершении локдауна?

- С 8 по 24 января у нас установлен так называемый карантин зимних каникул. Его ключевая цель – ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, к "оранжевой" зоне, которая действовала до введения этих правил.

- То есть, оснований для продолжения локдауна после 24 января нет?

- По состоянию на сегодня, в той динамике, мы не видим необходимости продолжать жесткие мероприятия дольше 24 января.

- А когда закончится текущий карантин?

- Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока что нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла, Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не стоит преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго будет длиться в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос.

- Вы уже говорили, что не позже февраля мы получим вакцину. О какой именно вакцине идет речь?

- Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые сегодня прошли две стадии клинических исследований, проводится третья, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализованная вакцина. Практически со всеми Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement. Это значит, что мы не имеем права обсуждать публично эти вещи, поэтому я не могу называть какие-то наименования или параметры. Но мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам относительно необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат - у Украины будет вакцина не позднее февраля. Сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и, скорее всего, в первых партиях у нас будет как раз три разные вакцины. Все они однозначно будут лицензированы в Украине, однозначно будут одобрены ВОЗ и в других странах. То есть это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности.

- Когда у украинцев будет возможность сделать прививку на коммерческой основе?

- Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией.

- Есть ли уже результаты проверок относительно подпольной вакцинации от COVID-19?

- Правоохранительные органы открыли уголовное производство, ведутся соответствующие следственные действия. Отдельно я дал поручение Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел, на основе которого происходят соответствующие действия. Подписаны все необходимые документы относительно проведения проверки указанного в информационных материалах предприятия. Но поскольку речь идет об уголовном производстве, заранее обнародовать какие-либо данные не буду.

- Мы все в последнее время наблюдаем историю вокруг Министерства здравоохранения и ГП "Медицинские закупки". Сделали ли вы какие-то выводы для себя из этой ситуации?

- Я несколько дней назад собирал у себя министра и руководителя ГП "Медицинские закупки", мы подводили итоги работы в прошлом году. Есть замечания, есть аргументы обоих сторон. Но хочу сказать, что в любом случае эффективность работы Министерства здравоохранения повысилась. А замечания к ГП заключаются в том, что целый ряд лекарств не был закуплен, в частности кардиологическая группа, группа препаратов по борьбе с ВИЧ/СПИД. Только благодаря определенным мерам министерства удалось обеспечить государство этими лекарствами. Все эти замечания я высказал руководителю "Медицинских закупок Украины", попросил его быть именно руководителем предприятия, а не политиком.

- К каким действиям склоняется правительство относительно снижения или ограничения роста тарифов на газ, электроэнергию, тепло и воду для бытовых потребителей?

- У нас свободный рынок газа, в частности для бытовых потребителей, поэтому цена формируется рынком. Любой рынок в любой стране имеет сезонность: летом газ дешевый, потому что снижается потребление, а зимой дорожает, поскольку спрос растет. Мы стоим на принципах того, что у нас действует рынок газа, мы не отступим от этого. Мы не вернемся к механизмам, когда на государственную компанию возлагалась социальная обязанность отпускать газ бытовым потребителям по заниженной, нерыночной цене, и устанавливался государством какой-то тариф. Это было несправедливо и несло высокие коррупционные риски.

К сожалению, рынок в Украине достаточно молод и не совсем сбалансирован, есть определенные перекосы. В частности, есть крупные компании, которые имеют монопольное положение в отдельных областях. Это региональные газовые компании, которым принадлежит 88% рынка газоснабжения для бытовых потребителей. Поэтому произошел перекос цен, когда государственная компания НАК "Нафтогаз" продает в одной из областей газ для бытовых потребителей в январе по 7,22 грн, а есть области, где цена составляет более 10 грн. Соответственно, если с ростом цены газа на биржах, в том числе на украинской, в январе месяце с очень высокими форвардными контрактами на февраль ничего не делать, то цена для потребителей будет слишком высокой. Такую цену они не готовы платить. Поэтому даже в рыночных механизмах предполагается вмешательство государства для того, чтобы защитить бытового потребителя. Конечно, может быть продукт монетарной субсидии, чтобы защитить уязвимых потребителей, но это продукт длинный, он требует времени, регистрации, определения правильных параметров получателе. Этот продукт, к сожалению, на рынке, на котором есть компании с доминирующим положением, может сработать неправильно. Может возникнуть ситуация, когда государство субсидией будет оплачивать завышенную цену тому, кто злоупотребляет.

В связи с этим государство приняло решение ввести верхний прайс-кэп. Не регулирование, не ПСО, не установление тарифов - государство зафиксировало, что можно торговать в этих условиях по цене не выше 6,99 грн за куб. м. Если цена на рынках начнет падать, то в этих рамках она может свободно двигаться. Отмечу, что 6,99 грн за куб. м - это самая низкая цена на украинской бирже по состоянию на январь. Мы будем принимать постановление, в котором зафиксируем февраль-март, а в случае необходимости мы это или продолжим до конца отопительного сезона или конца карантина, или цены пойдут вниз, в связи с сезонным фактором в марте, и государственное регулирование на этом фактически завершится, мы отменим верхний прайс-кэп.

- Насколько удачными были переговоры с МВФ, есть ли уверенность в том, что удастся убедить наших партнеров, что такие меры являются временными и необходимыми?

- Все эти аргументы были представлены МВФ несколько дней назад в нашем с ними разговоре. Помимо всего вышеперечисленного, хочу обратить внимание, что у нас есть две опции. В частности, месячный продукт по умолчанию, когда мы не знаем, какая цена нас ждет в следующем месяце. Этот продукт оказался не очень удобным для молодого украинского рынка, где потребители привыкли к фиксированному тарифу. Поэтому сейчас будем говорить с МВФ, чтобы сделать по умолчанию опцию годового продукта. Эти аргументы также восприняты фондом. С ними также общался "Нафтогаз" и заверил, что никакого возложения специальных обязанностей не происходит, и нерыночных механизмов мы не используем. Поэтому считаю наше сотрудничество абсолютно конструктивным. Конечно, они будут ожидать выхода конечного документа, чтобы убедиться, что мы действительно не возвращаемся к тарифному регулированию. Я уверен, что миссия МВФ завершит свою работу в Украине, и мы будем двигаться с ними дальше так, как и планировали.

- Если облгазсбыты откажутся поставлять по этой цене, "Нафтогаз" как поставщик последней надежды сможет принять такое количество абонентов? Не возникнет ситуации, что люди просто останутся без газа?

- Нет, это невозможно. Эти вещи урегулированы законом. "Нафтогаз" готов к таким ситуациям. То есть, если кто-то отказывается поставлять по данной цене, то "Нафтогаз", как поставщик последней надежды, по 6,99 грн за куб. м будет поставлять газ людям.

- Испытываете ли вы давление со стороны некоторых депутатов относительно расходов облгазов? Насколько обоснованы, на ваш взгляд, акции протеста, которые сейчас происходят?

- Мы понимаем, что есть акции, которые возникли спонтанно, а потом их подхватили определенные политические силы. Мы понимаем, какова была природа этих протестов и каким будет их продолжение. Такая ситуация сложилась из-за определенной несправедливости в тарифе на распределение газа, который иногда очень отличается. Мы разобрались в этой ситуации, провели все соответствующие совещания с НКРЭКУ, понимаем, как это урегулировать на законодательном уровне. Мы будем выходить с инициативой совместно с профильным комитетом для того, чтобы урегулировать эти перекосы. Сегодня средневзвешенная цена по Украине 1 грн 11 коп. - это приблизительно усредненный показатель справедливой стоимости распределения газа в Украине.

- В ситуации на энергорынке, не только с газом, но и с электроэнергией, время от времени возникают дискуссии, что у нас на севере есть дешевый ресурс и электроэнергии и газа. Какова позиция правительства относительно того, при каких условиях этим ресурсом можно пользоваться?

- На уровне правительства сегодня нет дискуссии ( ни с политической, ни с экономической точки зрения) относительно прямого импорта российского продукта - электроэнергии или газа. С Беларусью у нас, к сожалению, на законодательном уровне не принят соответствующий закон, который бы урегулировал все эти вопросы. Импорт электроэнергии из Беларуси технически возможен, никаких ограничений нет, у нас есть соответствующее сечение, 900 мВт, и в случае необходимости Украина может импортировать. Наши электрические сети дополняют друг друга, потому эта опция остается открытой. Относительно политической целесообразности, то это совсем другой вопрос, который пока не поднимался.

- Не так давно возникли разговоры о веерных отключениях электроэнергии. Насколько вероятны такие отключения?

- Уверен, что энергосистема Украины снижение температуры пройдет стабильно. Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня испытывает энергетическая система, - это низкие остатки угля на складах угольных ТЭС. В связи с этим были проведены совещания, приняты решения, в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа. То есть, все к этому готовы. Необходимый дополнительный объем угля импортируется в Украину, в том числе из Казахстана и из других стран. Кроме этого, увеличивает добычу угольная отрасль, и поднимается наверх необходимый объем угля.

Единственное, есть некоторая инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают работать на полную мощность. Но на это потребуется определенное время. Смещение ремонтных программ отдельных боков, в том числе атомных, плюс похолодание - увеличение спроса на электроэнергию - привели к быстрому, неожиданному срабатыванию угля на складах. А когда нет на потоке угля, то запуск этого процесса требует времени. Вот и возник такой плюс-минус двух-трехнедельный разрыв, который привел к недостаточному количеству угля на складах. Но он некритичен. 15 января "Энергоатом" запустил один из своих блоков, дальше, буквально на днях, запускается второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям как к механизму сбалансирования энергосистемы прибегать не должны и не будем. Поэтому хочу всех успокоить, что ситуация не простая, но она и не критически сложная.

- Сейчас решается вопрос, кому давать деньги, которые "Укрэнерго" получило под госгарантии: погашать ли долги "зеленым", давать ли "Энергоатому". Какова позиция правительства относительно того, кому вы готовы помогать, чтобы пройти зимний сезон?

- Относительно "Укрэнерго" и кредитования под государственные гарантии. Действительно, подписаны договоры и выделены средства в сумме 10,3 млрд грн для погашения долгов предыдущих периодов. У нас есть два направления, где необходимо погасить долги прошлого и позапрошлого годов. Это долги перед "Энергоатомом" в связи с возложенными на него обязанностями по обеспечению населения электроэнергией, чтобы отпускать людям электроэнергию почти по нулевой цене и держать тариф 1,68 грн/кВт-час. Соответственно, необходимая сумма для "Энергоатома" на первый квартал по долгам предыдущих периодов составляет приблизительно 7 млрд грн при минимально необходимых 5 млрд грн для того, чтобы они спокойно проходили первый квартал с выполнением ремонтной программы, с выполнением возложенных на них социальных обязательств перед населением Украины.

Также у нас есть отдельное направление - это долги перед так называемой зеленой энергетикой. Мы хотим, чтобы наша энергетика в перспективе 2050 года все больше и больше была "зеленой", не причиняла вреда здоровью людей и экологии страны. Соответственно, там долгов много, есть подписанный меморандум, согласно которому погашение долгов должно составить приблизительно 9 млрд грн перед "зеленой" энергетикой буквально в начале этого года.

В связи с тем, что "Энергоатом" - это атомная и энергетическая безопасность государства, конечно, их надо поддерживать, где-то там отдавать определенный приоритет. Конечно, выполнение меморандума с "зелеными" энергетиками - это тоже приоритет, это наш имидж, развитие энергетического рынка, доверие инвесторов. То есть, это важные параметры и там, и там. Ввиду того, что с МВФ есть договоренность, и в бюджете предусмотрена возможность выпуска так называемых зеленых бондов в течение 2021 года, мы уверены, что мы сейчас начнем это все оперативно делать.

Таким образом, предварительное решение, которое должно принимать ГП "Гарантированный покупатель", разделили средства от бондов 50/50. Выходит немного больше чем по 5 млрд грн "Энергоатому" и "зеленым". Это предварительное решение, у нас есть время обсудить его и с теми, и с другими участниками, еще раз провести консультации, как будем погашать другие долги. Но, очевидно, это правильное решение, чтобы поддержать "Энергоатом", чтобы обеспечить его абсолютно стабильную бесперебойную работу, и в то же время поддержать "зеленых", гарантировав им скорейшее погашение долгов. Назовем такое решение сбалансированным, компромиссным решением распределения этих кредитных средств. Конечно, это отличается от тех договоренностей, которые были и с банковскими структурами, но мы проводили консультации, и практически все понимают важность такого распределения.

- "Энергоатом" получит постоянного руководителя?

- Стратегия развития по "Энергоатому" есть. Буквально несколько дней назад мы проводили совещание и представили ее президенту. Есть виденье передать "Энергоатом" под управление Кабинета Министров, но формирование политики и операционная координация работы в любом случае будет оставаться за Министерством энергетики. Целью выполнения указа президента о передаче "Энергоатома" под управление правительства является дальнейшая корпоратизация этого предприятия, по аналогии с "Нафтогазом". Необходимо создать правильные условия преобразования его в национальную акционерную компанию, формирование наблюдательного совета, формирование правления. Все это и является стратегией повышения эффективности "Энергоатома". Хочу отметить, что преобразование его в государственное акционерное общество не означает его приватизацию, об этом речь вообще не идет.

- Передача вам "Энергоатома" позволит Минэнерго вернуть "Укрэнерго"?

- Да, в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, во избежание конфликта интересов, управляющий операторами и регуляторами не может управлять генерацией. Соответственно, можно передать генерацию под Кабмин, и тогда можно сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго. В таком случае Минэнерго становится формирователем политики, координатором и оператором энергетического рынка, отрасли, а уже генерация корпоратизована и управляется как государственный бизнес.

- Крупные займы в конце прошлого года привели к росту ставок ОВГЗ. На этот год бюджет также предусматривает рекордные внутренние займы? Что предпримет правительство, чтобы сохранить низкие ставки кредитования?

- В конце прошлого года мы действительно столкнулись с дефицитом ликвидности. Мы приняли меры, создали график привлечения средств, каждый день проводили совещания и координировали эту деятельность. Это позволило нам выполнить абсолютно все обязательства государства. Мы вошли с очень хорошим запасом ликвидности в 2021 год, мы полностью видим: первый квартал обеспечен и валютой и гривной на казначейском счете. Мы очень спокойно ожидаем завершения работы миссии и переговоров с МВФ относительно транша. Что касается мифа о том, что ставки на ОВГЗ выросли, хочу сказать, что в предпоследнюю неделю года мы привлекли на одном из аукционов 51 млрд грн за один день, в том числе и валютные займы, и они были самыми дешевыми за всю историю валютных международных займов - 6,2% годовых на пять лет. Поэтому уверяю вас, что тот портфель займов, который сегодня есть, который был осуществлен к концу года, он один из самых длинных и самых дешевых.

- Что происходит с накопительной пенсионной системой, несмотря на ваши предыдущие заявления, ее так и не удалось запустить до 2021 года? Какой следующий дедлайн?

- Мы с Министерством социальной политики полностью наработали стратегию введения накопительной пенсионной системы. Мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно скорее, чтобы в этом году эта накопительная пенсионная система была введена. Для меня это личный КРІ, я хочу его достичь. Украина нуждается в накопительной пенсионной системе. Я считаю это одним из преступлений против общества, против государства - что за тридцать лет независимости не была создана накопительная пенсионная система. Это нужно исправлять.

Еще одним преступлением, на мой взгляд, является отсутствие в Украине цивилизованного фондового рынка. Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы. В ближайшее время будет подписан меморандум, после чего начнем его внедрять. Мы хотим, чтобы нормальный фондовый рынок заработал через год… Но там масса законодательной работы. Поэтому, с учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года.

- Ожидать ли в ближайшее время, в конце зимы или в начале весны, дежурных кадровых перестановок в правительстве?

- Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства. Конечно, смена самого правительства - это прерогатива парламента и президента. Касательно замены членов правительственной команды, я всегда говорю о том, что когда проходит время, все завершают свою каденцию в той или другой должности. Так что когда это время наступит, мы об этом будем говорить. Сегодня о подобном вести разговор некорректно.

- Вы готовы к возможным атакам на правительство со стороны оппозиции?

- Задача оппозиции - всегда бороться за власть. Поэтому власть всегда находится и должна находиться под давлением оппозиции - в этом заключается принцип демократии. Конечно, это неудобно, иногда кажется, что это мешает эффективно работать. Но такая политическая составляющая привносит свою эволюционную составляющую в эффективное движение страны.

- Наше интервью выходит накануне инаугурации Джо Байдена. Насколько важно для Украины экономическое сотрудничество с США, и чего вы ожидаете от наших американских партнеров в будущем?

- Соединенные Штаты Америки - это ведущая экономика мира и одна из наибольших демократий. У нас с ними чрезвычайно хорошие и тесные отношения не только в части работы с МВФ, но и широкое экономическое сотрудничество. США входят в топ-7 по товарообороту с Украиной. Также это военное сотрудничество и сотрудничество в сфере реформ. У нас масса проектов донорской помощи через USAID. Поэтому, несомненно, США - это важный топ-партнер Украины.