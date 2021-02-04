Жозеп Боррель: ЕС и Россия должны отказаться от негативной риторики и начать честный диалог

Высокий представитель ЕС по иностранными делам рассказал о позиции ЕС по российским вопросам

Жозеп Боррель Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранными делам Жозеп Боррель, который в четверг февраля начинает свой первый визит в Россию, в интервью "Интерфаксу заявил о том, что Евросоюз и Россия воспринимают друг друга не как партнеры, а как соперники, призвал отказаться от негативной риторики и начать честный обмен мнениями. Он рассказал о позиции ЕС по российской вакцине, высказался о будущем иранской ядерной сделки и "Северного потока –2", а также подчеркнул, что критику Евросоюзом России за ситуацию с Навальным не следует воспринимать как вмешательство в ее внутренние дела.

- Россию давно не посещали официальные лица из Евросоюза столь высокого уровня - ваша предшественница на посту главы европейской дипломатии Федерика Могерини была в Москве в 2017 году, вы с момента вступления в должность в декабре 2019 год не были в России ни разу. Почему именно сейчас вы решили приехать в Россию? Каковы главные цели вашего визита, и какие встречи, помимо переговоров с главой МИД России Лавровым, у вас запланированы в российской столице?

- Я объявил о своем намерении посетить Москву в начале своего мандата, полностью осознавая, что поддержание отношений с Россией по-прежнему будет сложной задачей. Основная цель моего визита обсудить вопросы, касающиеся роли России в Европе и ее вовлеченности в международные дела в целом — все, что вызывает нашу обеспокоенность.

Недавние события еще раз показывают необходимость обсудить все насущные вопросы в наших отношениях, в том числе в сферах, в которых у нас есть разногласия, а также в сферах, в которых мы сотрудничаем, и оба этих направления требуют незамедлительного рассмотрения.

Цель дипломатии как раз заключается в том, чтобы взаимодействовать, послать сигналы и пытаться найти точки соприкосновения, особенно когда дела идут плохо. Прямой обмен мнениями с моим российским коллегой также позволит получить информацию к стратегической дискуссии по отношениям между ЕС и РФ, которую лидеры стран ЕС проведут на заседании Европейского совета в марте. В ходе моего визита я также встречусь в Москве с представителями российского гражданского общества и академических кругов. Это особенно важно для меня, т.к. подобные встречи нельзя провести в формате видеоконференции.

- Очевидно, что отношения Евросоюза и России переживают системный кризис. Глава МИД РФ Лавров сделал заявление о возможном прекращении общения с лидерами ЕС в случае отсутствия желания у европейских коллег вести взаимоуважительный диалог с Россией. А недавно российский МИД заявил, что, что реакция Брюсселя на ситуацию вокруг Навального поставила под угрозу возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом. Как вам видится процесс восстановления отношений и возврата к активному политическому и экономическому партнерству?

- Наши отношения ухудшались на протяжении последних десяти лет, в особенности после незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя в 2014 году, и характеризуются отсутствием доверия. Сегодня по сути дела мы воспринимаем друг друга скорее как соперников и конкурентов, а не как партнеров.

У нас есть существенные разногласия в том, что касается конфликтов непосредственно у наших границ – от Украины и Белоруссии до Ливии и Сирии, - а также что касается прав и основополагающих свобод человека. Мы четко обозначили нашу позицию по вопросу отравления Алексея Навального, его ареста, за которым последовал приговор о лишении свободы на срок два года и восемь месяцев, а также по вопросу ареста тысяч демонстрантов в последние несколько дней.

Тем не менее, наши каналы связи остаются и должны оставаться открытыми. Однако, они не всегда используются в полной мере. Напротив, мы говорим больше друг о друге и как будто на разных языках, что только усугубляет недоверие и мало способствует преодолению вызовов в наших отношениях.

Отказ от негативной риторики стал бы хорошим началом честного и прямого обмена мнениями между ЕС и РФ, что становится все более необходимым, когда отношения далеко не удовлетворительны.

- Сообщалось о том, что ЕС готовит санкции против России в связи с "делом Навального". Какие санкции на повестке дня, и близки ли страны-члены Евросоюза к консенсусу по этому вопросу? И можно ли избежать новых рестрикций?

- Позиция ЕС по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального ясна. ЕС незамедлительно осудил применение боевого отравляющего вещества на территории России в его отношении и наложил санкции в связи с попыткой его убийства. Когда после возвращения в Москву он был арестован и заключен под стражу, мы призвали к его немедленному освобождению, также как и освобождению тысяч мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны с тех пор.

Во вторник мы незамедлительно осудили решение суда, в соответствии с которым он должен провести два года и восемь месяцев в тюрьме. Мы считаем, что это политизированное решение. В 2017 году Европейский суд по правам человека уже постановил, что осуждение господина Навального было незаконным и неправомерным.

Однако позвольте напомнить, что дело господина Навального не является единичным случаем; оно, к сожалению, подтверждает негативную тенденцию к сужению пространства не только для оппозиции, но и для гражданского общества и независимых мнений в Российский Федерации.

Речь здесь идет о соблюдении универсальных принципов и международных обязательств, в том числе и в отношении собственных граждан, которые Россия взяла на себя в качестве члена Совета Европы и ОБСЕ, а не о вмешательстве во внутренние дела.

- Видят ли в ЕС в связи с начавшейся вакцинацией от Covid-19 возможность открытия в ближайшем будущем открытия границ, восстановления обмена между людьми, туристических потоков, в том числе с Россией? Или напротив, сейчас речь идет о поддержании и ужесточении мер в связи с распространением Covid-19 в Европе?

- Сейчас действуют временные ограничения на необязательные поездки в ЕС. К прерогативе стран-членов ЕС относится регулярный пересмотр и, когда это возможно, обновление списка стран, откуда возможны поездки, на основании оценки санитарно-эпидемиологической ситуации.

В свете рисков, создаваемых новыми штаммами вируса, лидеры ЕС недавно признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев, с учётом последних научных рекомендаций, а также введения дополнительных мер предосторожности для необходимых поездок в ЕС. На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром. В настоящее время в этом контексте невозможно спрогнозировать, когда страны-члены ЕС решат открыть внешние границы Евросоюза для необязательных поездок. Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии.

Одну вещь можно сказать наверняка: мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим.

- Российский МИД заявляет о том, что в Евросоюзе есть силы, которые развязали борьбу с российскими вакцинами от Covid-19. Есть ли в этой ситуации политическая подоплека? Существуют ли возможности сотрудничества Евросоюза и России с пандемией коронавируса?

- С самого начала коронавирусного кризиса ЕС выступал за многосторонний подход к обеспечению поставок вакцин по всему миру. Широкое международное сотрудничество и солидарность станут нашим единственным шансом повсеместно победить вирус, а также начать устойчивое восстановление в мировом масштабе.

Вирус не знает границ, а сотрудничество – единственный ключ к успеху.

На сегодняшний день ЕС мобилизовал 38,5 миллиарда евро для помощи своим странам-партнёрам по всему миру для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей, а также для упрочения систем здравоохранения и поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты. В России ЕС выделил 13 миллионов евро для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией.

Несмотря на то, что политике не место в глобальной борьбе с пандемией, мы, тем не менее, видим, что российские СМИ, подконтрольные государству, к сожалению, распространяют информацию, направленную на подрыв усилий правительств западных стран по борьбе с вирусом. Ряд российских подконтрольных государству и финансируемых им СМИ также распространяют необоснованные обвинения в отношении Запада в попытках торпедировать продвижение вакцины "Sputnik V" для достижения политических и экономических целей. Это ерунда. Все компании должны соблюдать одни и те же правила для того, чтобы их вакцины продавались в ЕС. Вакцины против COVID-19 могут быть одобрены и использованы только, если они соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности, предписанным фармацевтическим законодательством ЕС и одобрены европейским медицинским агентством, которое проводит научную оценку.

В контексте COVID-19 особенно важным является осознание угрозы, которую представляет для общественного здравоохранения распространение недостоверной информации.

- Иран критикует ЕС за то, что Брюссель не обеспечивает экономические интересы Тегерана, в том числе в плане импорта иранской нефти, как это заложено в СВПД. Евросоюз боится американских санкций? Возврат США в сделку даст Брюсселю зеленый свет на полноценное экономическое и инвестиционное взаимодействие с Тегераном? Станет ли реализация угроз Ирана выйти из дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ концом СВПД?

- В очередной раз СВПД находится в критической ситуации. В качестве координатора СВПД я прикладываю все усилия, чтобы его сохранить. Россия в этом смысле является важным партнером. Я поддерживаю контакт со всеми участниками, а также с американскими партнерами. И здесь нет простого пути.

Новая американская администрация четко заявила о новом подходе, и все участники СВПД готовы включиться в работу.

СВПД основан на обязательствах Ирана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций. Евросоюз продолжает выполнять свои обязательства в рамках СВПД.

Выход США из СВПД и политика "максимального давления", в том числе посредством вторичных санкции, оказали негативное влияние. СВПД не смог полностью реализовать свой потенциал, в том числе и в экономической сфере.

Необходимо двигаться от "максимального давления" к "максимальной дипломатии" в рамках Совместной комиссии СВПД, чтобы попытаться создать новый позитивный импульс и опять обеспечить полное выполнение соглашения, в том числе и Ираном.

Конечной целью остается возвращение к полному выполнению соглашения.

- Как в ЕС относятся к попыткам США сорвать, в том числе и путем экстерриториальных санкций, завершение строительства "Северного потока-2"? Может ли ЕС помешать строительству и работе газопровод? Видит ли Брюссель в американском СПГ альтернативу российскому газу?

- Очевидно, что ЕС выступает против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, осуществляющих законную деятельность. "Северной поток-2" – не общеевропейский проект. Решение о строительстве этого трубопровода должны принимать страны-члены ЕС, участвующие в этом проекте. Еврокомиссия настаивает на том, чтобы трубопровод соответствовал применяемому законодательству ЕС.

ЕС не отдает предпочтения одному или другому типу газа, а как покупатель в первую очередь заинтересован в хорошо отрегулированном и прозрачном рынке, т.е. и в трубопроводном газе, и в СПГ. Реальным конкурентом природному газу является мир без использования ископаемых источников энергии, что необходимо для борьбы с изменением климата во всем мире и что должно являться нашей истинной целью. Таким образом, наши отношения с Россией в области энергетики в будущем должны быть сконцентрированы на энергетическом переходе. А природный газ сыграет ключевую роль в этом переходе.