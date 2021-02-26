Виталий Наумкин: шансы на возвращение Ирана к договору есть

Виталий Наумкин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Решение иранской проблемы, несмотря на обещания президента США Джо Байдена вернуться к договору СВДП, предусматривающему заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций, по-прежнему находится практически на той же стадии, в которой и было до его избрания. На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов разговаривает с научным руководителем Института Востоковедения академиком Виталием Наумкиным.

- Прошел месяц с момента вступления в права президента Байдена. Что-то изменилось в решении иранской проблемы?

- Во-первых, есть готовность иранской стороны прекратить повышение обогащения урана. Они достигли сейчас повышенного уровня из-за того, что американская сторона, хотя и обещала снять санкции, до сих пор никаких реальных шагов в этом направлении не сделала. Иранцы с этим не согласны и считают, что "мяч" в настоящий момент находится на американской стороне. Поэтому они не останавливаются, но при этом выражают готовность отказаться от выходов на пределы и вернуться к договору. Они будут ждать ответа американцев. Однако Иран выдвигает определенные и вполне понятные условия: США должны приступить к постепенному снятию санкций. Идеально этот процесс должен пошагово приниматься с двух сторон. Американцы должны постепенно снимать санкции, а иранцы постепенно бы начали возвращение к условиям СВДП.

- США, несмотря на обещание, пока не приступили к отказу от санкций?

- Да, пока не приступили. Более того, появились и некоторые осложняющие моменты. США с одной стороны декларировали, что они вернутся к договору, но при этом все же выставляют хотя и не предварительные, но условия. Они настаивают, чтобы предметом переговоров стала бы и иранская ракетная программа. Кроме того, американцы имеют претензии, как они говорят, к поведению Ирана.

Естественно, для того, чтобы вернуться к договору, американцы должны в первую очередь договориться с Ираном. Но несмотря на все эти сложности, по-моему, шансы на начало переговорного процесса есть.

- МАГАТЭ подтвердило начало производства в Иране металлического урана. Это шаг к производству ядерного оружия?

- Иран по-прежнему не декларирует желание создавать ядерное оружие и считает, что оно не является богоугодным делом, подчеркивая, что в исламе заложено неприятие его. И потому иранцы отрицают, что у них есть намерение создать ядерное оружие. Однако совершенно очевидно, что в ответ на санкции и на выход Трампа из договора, который с таким трудом создавался, необходимо предпринимать шаги, чтобы защитить себя от возможной американской агрессии.

В Иране, судя по всему, нет единого мнения в этом вопросе. В частности, есть деятели, которые считают, что если Запад, прежде всего США, захотят свергнуть режим и нанести удар по Ирану, то они это сделают независимо от того, на какие уступки пойдет Иран. Естественно, если такая точка зрения будет господствовать, то на пути к нормализации ситуации вокруг ядерной программы и возвращения Ирана к положениям Договора появится много препятствий. Но если американцы проявят большее понимание позиции Ирана, то я думаю, что шансы на успех есть.