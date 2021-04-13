Глава застройщика ЖК "Тушино-2018": московская недвижимость - самое понятное средство сохранения денег

Алексей Гончаров рассказал об итогах 2020 года для рынка недвижимости и о развитии проекта "Город на реке Тушино-2018"

Глава застройщика ЖК "Тушино-2018": московская недвижимость - самое понятное средство сохранения денег Фото: Пресс-служба

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса, на несколько месяцев парализовавшая строительство жилья по всей стране, и возникшая как ответ на нее льготная программа ипотеки стали событиями на рынке недвижимости в 2020 году. Господдержка позволила компенсировать снижение продаж и привела к рекордному объему выданной ипотеки в 4,3 трлн рублей и росту цен на жилье. О том, что ждет застройщиков в 2021 году, как будет развиваться рынок недвижимости после сворачивания программы льготной ипотеки, а также об изменениях в проект планировки территории "Город на реке Тушино-2018", рассказал в интервью "Интерфаксу" директор ООО "Специализированный застройщик "Стадион "Спартак" Алексей Гончаров.

- Несмотря на коронавирус, прошлый год стал успешным для девелоперов, которые смогли нарастить объемы возводимого жилья благодаря программе льготной ипотеки. В ряде регионов ажиотажный спрос спровоцировал рост цен. Насколько выросли в цене в прошлом году квартиры в ЖК "Тушино-2018"?

- Прошлый год был уникальным для рынка недвижимости с точки зрения динамики продаж. В конце марта стройки остановились, жизнь встала, люди перестали выходить из дома и тратить деньги, банки приостановили выдачу ипотеки. Что делать дальше? Катастрофический сценарий нарисовали тогда в головах, и некоторые в интернете пытались эту ситуацию раскачивать. С чем мы столкнулись как представители отрасли? Прежде всего, сначала с резким падением спроса, когда в апреле увидели, что активности никакой нет.

- Насколько в апреле упал спрос?

- У нас в проекте до нулевых значений не падал, сократился на 40%, но быстро начал восстанавливаться, во второй половине мая - в июне мы отскочили обратно по объемам продаж. Что произошло? То, о чем говорят многие экономисты: сказался эффект отложенного спроса. Несколько месяцев люди не тратили деньги и никуда не ходили, им захотелось с большей силой начать покупать, куда-то ходить, начать смотреть.

Второе, курс доллара и евро значительно вырос в 2020 году, покупательная способность рубля снизилась. Если говорить о рынке финансов, то с чем мы столкнулись? Введение налогов на депозиты с 2022 года, существенное снижение ставок по депозитам до минимальных значений по гособлигациям и фактически отсутствие надежных финансовых инструментов для сохранения или инвестирования средств населения. Что происходит, когда такие вещи случаются? Самым надежным в нашей стране всегда была и остается недвижимость, как для сохранения денежных средств, так и для приумножения. В нестабильное время инвестиции в недвижимость становятся самым надежным вложением, а на фоне всеобщей удаленной работы делался выбор в пользу квартир большей площади или числа комнат. Рост спроса в 2020 году составил 18%.

Рубль может дешеветь, его покупательная способность может меняться, как показывает практика последних 20 лет, а московская недвижимость всегда в цене, и это самое понятное и надежное средство сохранения и вложения денег. Совокупность этих факторов сказалась на том, что начиная с августа мы наблюдаем настоящее ралли на рынке недвижимости, объемы спроса колоссально растут, причем не только на первичном, но и на вторичном рынке. По данным многих аналитиков, экспозиция на вторичном рынке жилой недвижимости сократилась существенно. Если квартиры раньше продавались 3-4 месяца, то сейчас срок реализации - от 1 до 2 месяцев. Кроме того, помогла государственная программа субсидирования ставки по ипотеке. Понятно, что, когда спрос начинает галопирующими темпами расти, это сказывается на ценах. Удивляться бессмысленно. Тем более, из-за локдауна не все застройщики смогли вывести свои проекты, что сказалось на объеме предложения.

- Вы столкнулись с оттоком рабочей силы?

- Да, как и вся строительная отрасль. К тому же стоимость рабочей силы возросла существенно. Плюс различные меры ограничений по времени, по количеству сотрудников на рабочих местах. Все эти истории сказались, в том числе, на себестоимости строительных проектов. Плюс, не надо забывать о росте цены стройматериалов, который произошел: арматура, металл, бетон, алюминий, фасадные составляющие, инженерия, лифты и оборудование.

Есть проекты, которые в 2020 году не вышли на рынок, хотя планировали, потому что их экономика перестала быть интересной для девелоперов. Часть проектов дорабатывается, часть ждет более выгодного времени для выхода. Все это в комплексе привело к сдерживанию роста предложения. То есть, массового выхода новых объектов на рынок, как это было в 2019 году, уже не случилось. А на фоне высокого спроса и достаточно скромных темпов роста предложения случился перекос в сторону спроса, который и приводит к росту цен. После ввода жестких карантинных мер некоторые застройщики снизили темпы возведения объектов: выросли цены на стройматериалы и труд, нехватка рабочей силы. Это привело к росту себестоимости и падению объемов предложений новостроек. Так объем новостроек был ограничен: падение составило 16% к уровню 2019 года.

- Программа поддержки ипотеки, скорее всего, для Москвы закончится во втором полугодии. По проекту "Тушино-2018" насколько выросли цены в прошлом году? Какие у вас ожидания на 2021 год в части цен?

- Рекордное снижение ставок по ипотеке также подталкивало спрос. Доля ипотеки в 2020 году составила 61% - максимальный показатель для первичного рынка Москвы. Было предложено много программ по субсидированной застройщиками ипотеке, что тоже помогло сделать ее более доступной. В "Тушино-2018" мы предложили программу, совместную с ДОМ.РФ - по 2,9% на весь срок кредита. Окончание программы субсидированной государством ипотеки не отменит саму ипотеку как интересный, востребованный и массово используемый продукт, в том числе субсидированную за счет застройщика.

В Москве ипотека с господдержкой не будет продлена, об этом говорят представители отрасли, она сохранится в ряде других регионов в качестве меры поддержки как строительной отрасли, так и людей, которые должны покупать жилье и улучшать свои жилищные условия. Безусловно, после 1 июля мы столкнемся с сокращением спроса, это неизбежно, потому что нужно привыкнуть к новым ставкам по ипотеке. Плюс на период действия субсидированной ипотеки происходит активное вымывание наиболее ликвидных квартир. Но говорить о драматическом падении спроса не приходится, потому что потребность в покупке жилья в таком огромном мегаполисе, как Москва, постоянна. Эта потребность обусловлена миграционными процессами и высокой мотивацией горожан улучшить свои жилищные условия. Поэтому падения спроса не ожидаем. Замедлятся темпы роста цен на недвижимость до уровня инфляции, как это и происходило последние несколько лет.

Но, тем не менее, надо понимать, что все, к сожалению, дорожает, и вряд ли цены после 1 июля откатятся назад. Поэтому да, какая-то коррекция возможна, но все равно в рамках готовности конкретного жилого комплекса, конкретных жилых домов рост цен все равно будет происходить от старта до финиша, и плюс инфляция. Поэтому мы ожидаем, что возможно чуть меньшими темпами в течение первых двух-трех месяцев после отмены субсидированной ипотеки продажи будут идти, но к началу сезона деловой активности, к сентябрю, к четвертому кварталу мы ожидаем восстановление спроса и выход на рабочий график.

- Это какие цифры объема продаж в вашем понимании?

- В нашем проекте продажи осуществляются по 50-60 тыс. кв. метров в год. Плюс еще проект ГК "ПИК". Но в целом я думаю, что если совокупно, то все проекты где-то около 100 тыс. кв. метров в год могут быть.

А по поводу цен, в целом по Москве рост за 2020 год составил около 30%, по нашему проекту - чуть больше 20%, но при этом и вторичка, и первичка выросли. То есть говорить о том, что мы выросли существенно выше рынка или как-то воспользовались этой ситуацией, мы не можем, мы в ногу с рынком шли и продолжаем идти. Наращивание объемов строительства не произойдет быстро, также надо учитывать, что многие проекты в условиях новых цен на материалы и рабочую силу, которая вряд ли снизится после пандемии в дополнение к введению эскроу-счетов и обязательного проектного финансирования, стали нерентабельны и не будут запущены. Снижение цен не произойдет. Мы ожидаем сохранения стабильного потребительского спроса, даже при условии отмены программы льготной ипотеки. Динамика цен на квартиры в новостройках будет держаться в пределах инфляции, уровень цен будет зависеть от темпов строительства каждого конкретного объекта.

- Согласно вашей отчетности по РСБУ за 2020 год, доходы от продажи недвижимости за прошлый год составили 5 млрд рублей, а в 2019 году - 4 млрд. Это релевантные цифры?

- Да. За 2020 год у нас действительно выручка 5 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем в 2019 году, но при этом мы хотим отметить, что и наши расходы выросли. Мы инвестировали в развитие нашего проекта, в том числе в социальные объекты, порядка 5,6 млрд рублей.

- Что включают эти расходы?

- Это расходы на проектирование и строительство жилых домов, и, соответственно, сооружения социальной инфраструктуры. В настоящее время строятся три детских садика со спортивным уклоном и одна школа.

- Какие ожидания по выручке на 2021 год?

- Мы прогнозы для себя определили, пока не будем разглашать, надеемся, что по крайней мере мы будем, во-первых, в рынке, во-вторых, выручка будет не меньше прошлого года, и это позволит нам дальше инвестировать в последующие объекты, и в том числе в социальные и спортивные объекты.

- А как вообще у вас поменялась экономика строительства с учетом реформы эскроу-счетов? Вы берете кредит в банке на строительство или осуществляете строительство новых корпусов за счет собственных средств?

- А это уже, в принципе, по рынку сложившаяся отработанная практика. То есть любой девелопер готовит финансовую модель проекта, в которой присутствуют доходы, получаемые от продажи объектов недвижимости, и расходная часть - это проектирование и строительство не только жилых домов, но и социальной инфраструктуры, инженерных сетей и дорог, а также благоустройство территорий.

Финансовая модель должна удовлетворять критериям банка и быть устойчивой к факторам риска проекта. Если банк видит, что модель отвечает требуемым критериям, то принимает положительное решение о кредитной линии для застройщика, т.е. проектном финансировании. Вместе с тем застройщик готовит исходно-разрешительную документацию, проходит стадии согласований, в обязательном порядке проходит экспертизу каждого возводимого объекта недвижимости, имея на руках проектную документацию, прошедшую экспертизу с положительным заключением, получает разрешение на строительство, открывает адрес и начинает продажи. Деньги дольщиков (от продаж) теперь поступают на эскроу-счета в банке, который выдает застройщику кредит.

Расходы по обслуживанию кредита, а также процент по нему несет застройщик. Процент, который берет банк с застройщика, может быть либо больше, если продажи идут не очень хорошо, либо меньше, если продажи идут хорошо. При этом на каждый этап строительства банк выдает соответствующие деньги и ведет контроль их целевого использования. Когда построенный объект получает разрешение на ввод в эксплуатацию, раскрываются эскроу-счета, и застройщик может пользоваться этими денежными средствами, часть из которых идет на погашение кредитной линии банка, а часть - это уже его прибыль.

- Есть просьбы о том, чтобы эскроу-счета раскрывались поэтапно, раньше завершения срока строительства. По вашему мнению, насколько это целесообразно?

- Да, это было бы целесообразно, так как это позволило бы снизить нагрузку на застройщика в размере процентов на проектное финансирование (снижает сумму долга, на которую начисляется процент), а это в свою очередь даст больше маневра для снижения цены продажи квартир. Обратная сторона медали проектного финансирования - это сильно увеличенные расходы застройщика, ведущие к увеличению цены продаж. Поэтому да, важно возможность раскрытия по окончанию этапов. Но чтобы избежать появления недостроенных объектов, нужно устанавливать этапы таким образом, чтобы были готовы цельные этапы работ.

- А вы с каким банком работаете, или у вас несколько?

- Если речь идет о корпусах второй очереди "Тушино-2018", которые мы продаем сейчас, они вышли на рынок до введения законодательных изменений, и соответственно мы продаем их без использования эскроу-счетов. В нашем случае используются специализированные банковские счета для застройщиков, которые контролируются банками, то есть это мера, которая была предпринята до введения эскроу. Сегодня по этой схеме реализуется только первый корпус в проекте Holland Park, а также будут все вновь выводимые корпуса.

- Как отразится на стоимости жилья повышение платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка?

- Новая формула расчета платы за изменение вида разрешенного использования с повышающими коэффициентами - очень индивидуальный фактор для каждого конкретного проекта застройки и наверняка уже учтен при выводе новых проектов на рынок Москвы. СЗ "Стадион Спартак" осуществляет строительство на федеральном земельном участке по инвестиционному контракту с РФ, и формулы расчета другие. Мы не вправе раскрывать условия инвестиционного контракта, но, в частности, в рамках него мы осуществляем капиталовложения более 20 млрд рублей в развитие социальной, спортивной, инженерно-транспортной инфраструктуры, которая передается в собственность РФ. Далее, по решению РФ в части отдельных объектов, таких как детские сады и школы, будут переданы городу.

В ближайшее время, если будет утвержден новый проект планировки территории (ППТ), стартуют крупные проекты по строительству дворца спорта и теннисного центра, будет построена гостиница для академии футбола и флагманский медицинский центр ФМБА.

- Можете рассказать, как сейчас строится проект Holland Park в сотрудничестве с "ПИКом"? На какой он стадии?

- Сейчас в реализации первый корпус, он находится в достаточно высокой стадии готовности. Там возведены монолитные конструкции и ведутся фасадные работы, внутренние инженерные работы, и по плану он должен быть введен в эксплуатацию летом следующего года, ключи там должны быть выданы осенью следующего года. То есть год с небольшим остался до реализации первого объекта. Далее будут выходить новые корпуса, об этом мы объявим позже дополнительно.

- Насколько я понимаю, у вас с "ПИКом" сотрудничество на принципах fee-девелопмента. Можете раскрыть его условия?

- "ПИК" выступает в проекте нашим стратегическим партнером по части реализации жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры - сады, школы. Соответственно, застройщиком по инвестиционному контракту является "Стадион "Спартак", и "ПИК" выступает как генподрядчик, технический заказчик строительства и структура, продающая объекты недвижимости. Мы действуем в партнерстве, совместно принимаем стратегические решения. В целях ускорения реализации проекта комплексного развития территории "Тушино-2018" используется модель одновременного освоения нескольких участков. Это возможно благодаря привлечению соинвесторов - ведущих девелоперов. Такая практика часто используется в масштабных проектах застройки. Так, ФСК "Лидер" взял на себя обязательства по строительству и реализации комплекса апартаментов "Движение Тушино", а в 2020 году ГК "ПИК" стала партнером - соинвестором по строительству жилого квартала комфорт-класса Holland park. Мы привлекли ПИК и ФСК, как надежных и опытных партнеров.

- То есть вы строите, он продает?

- Они сами строят, сами выступают техзаказчиком, сами продают, мы - застройщик. Застройщик - это правообладатель земельного участка, собственник.

- А вы какие доходы от продажи недвижимости получите?

- Мы не разглашаем детали этой сделки. Безусловно, она интересна всем сторонам. К сожалению, мы не можем раскрывать коммерческие условия сотрудничества сторон.

- В прошлом году ВТБ получил залог доли в вашем ООО на этот проект, они официально комментировали, что это было под Holland Park. Вы получили под этот объект кредит?

- Это то, о чем мы говорили в предыдущем вопросе, это ровно 214-ФЗ и проектное финансирование в рамках счетов эскроу, ничего больше. То есть по закону застройщик должен взять кредитную линию у банка под реализацию жилого объекта недвижимости и продавать квартиры с использованием эскроу-счетов. Вот ровно эта история.

- Рядом с "Тушино-2018" достраиваются проекты компании "Ви Холдинг", в том числе "Ростех-Сити" и ЖК Alia. Имеют ли они какое-то отношение к проекту "Тушино-2018"? Вы с ними также сотрудничаете на принципах fee-девелопмента?

- Объекты "Ростех-Сити" и ЖК Alia реализуются другими застройщиками, поэтому не имеют отношение к проекту "Тушино-2018". Это отдельные объекты, их реализует совершенно другой застройщик.

- И земля не ваша?

- Нет.

- В феврале на портале "Активный гражданин" прошли общественные слушания по вопросу внесения изменений в план застройки бывшего Тушинского аэродрома. Почему вообще потребовались эти изменения, и когда было принято решение, что необходимо внести корректировки в план?

- Любой большой проект комплексного освоения территории, такой как наш, он как живой организм, не может быть придуман в одночасье, зафиксирован и реализован в течение месяца. Это все-таки достаточно длительная история. История нашего проекта началась не сегодня и не вчера, первые жилые корпуса вышли в строительство в 2015 году, а до этого был построен стадион, была расконсервирована станция метро, с того момента уже прошло 6-7 лет. То есть реализация такого масштабного проекта - это годы, это может быть 10 лет, чуть больше. И понятно, что за это время жизнь не только на этом "полуострове" (район Тушинского аэродрома - ИФ), но и вообще в мире, кардинально меняется, и кто бы еще год-полтора назад мог подумать, что появится какой-то вирус, который кардинально изменит жизнь на Земле.

Поэтому изменения, к сожалению, неизбежны, они необходимы и продиктованы различными факторами. Во-первых, это определенная градостроительная политика - то, что приходит извне, сверху. Речь идет о необходимости предусмотреть определенные объекты, перераспределить соотношение определенных объектов. Это программа реновации, которая активно действует в Москве, наш район достаточно крупный, она не могла его обойти. Она представлена здесь не в каких-то грандиозных масштабах, а точечными объектами. Формат торговых центров за последние годы сильно изменился, и, откликаясь на эти изменения, мы тоже считаем важным пересмотреть размер торгового центра. А также в районе пропала необходимость в новых бизнес-центрах.

- Вы будете застройщиком в рамках реновации?

- Да, будет построено два дома. У нас есть обязанность, как застройщика, на территории Москвы участвовать в этой программе. Кроме того, мы в рамках корректировки проектов ППТ увеличили количество и емкость социальных и спортивных объектов. То есть в полтора раза увеличилась площадь объектов спорта, будет построен большой спортивный комплекс у метро и рядом с нашей второй очередью строительства - там будет ледовый дворец, бассейн, центр спортивных танцев. Будет построен большой теннисный комплекс с 2 раза увеличенным числом крытых теннисных кортов, будет увеличено количество садов и школ, на сегодняшний момент это 4 школы и 8 детсадов.

- Жителей расстроила отмена строительства торгового центра непосредственно возле первых корпусов "Тушино-2018".

- Рынок коммерческой недвижимости меняется, все больше объектов будет уходить в сторону развлекательной и досуговой инфраструктуры, в сторону создания каких-то коворкингов и общественных пространств. Вместе с тем большое значение будут приобретать так называемые дарк-сторы, это магазины, расположенные в жилых районах, куда доставляются товары, продукты питания, одежда, техника и прочее, и потом логистически перераспределяются с доставкой либо распределяются по товарным боксам - к примеру, сейчас популярны Яндекс-бокс и Ozon-бокс. Мы должны идти в ногу со временем, с рынком. Понятно, что любой девелопмент - это коммерческая деятельность, это так или иначе должен быть прибыльный бизнес, поэтому, реализовывая эти проекты, мы должны в том числе и следить за их прибыльностью. Поэтому коммерческие объекты также претерпевают изменения. Если говорить о торговом центре, который был первоначально предусмотрен планом застройки, это 230 тыс. кв. метров. По сути, это "Мега" внутри жилого района. Это достаточно большой объект, представляете себе, какое количество погрузки-разгрузки и количество транспорта было бы на этой территории, какой трафик был бы здесь в выходные дни.

Мы понимаем, что торговая составляющая нужна, и торговый центр районного масштаба в нашем проекте необходим, чтобы обеспечить наших жителей востребованной инфраструктурой - и супермаркетом, и торговой галереей, и местами проведения досуга, развлечениями, фуд-кортами, коворкингами и т.д. Но создавать гигантский торговый центр на территории жилого района в текущей ситуации - это и экономически нецелесообразно, и логически не очень правильно в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Поэтому мы разработали оптимальный (локального значения) торговый комплекс, с традиционными точками притяжения формата offline: развлекательный центр, магазины, супермаркет и гастромаркеты. Такой подход снизит сторонний автомобильный трафик и санитарно-эпидемиологическую нагрузку для жителей района.

- Решение о внесении изменений было принято уже во время пандемии, или вы планировали что-то менять до коронакризиса? Как пандемия сказалась на принятии этого решения, насколько она стала катализатором того, что торговый центр надо ужать?

- Основное влияние на наше решение оказало развитие трендов в коммерции и приоритет новых стандартов торгово-развлекательных центров. Это произошло во всем мире и до пандемии. Как ответственный девелопер мы должны смотреть в будущее и учитывать тренды. Логичнее создать торговый центр оптимального масштаба, соразмерного району, чтобы он не стал монстром, который давит на жителей в выходные дни.

- Вы ожидали, что эти изменения вызовут такой резонанс и недовольство жителей "Тушино-2018", которым в 2015 году обещали другую концепцию застройки района?

- Концепция района не может меняться. Проект "Тушино-2018" развивается и будет развиваться как жилой кластер со спортивной направленностью. Текущим проектом планировки было предусмотрено суммарно 23,9 тыс. квадратных метров спортивных сооружений (не считая уже построенной футбольной базы). Однако застройщик вышел с предложением увеличить более чем в 1,5 раза площади спортивных объектов - до 39,4 тыс. квадратных метров, чтобы предоставить жителям больший выбор видов спорта и возможности ими заниматься на территории района. Мы спроектировали и готовы, в случае утверждения изменений в ППТ, начать строительство дворца спорта площадью 30 тыс. квадратных метров с многофункциональной ледовой ареной и бассейном олимпийского стандарта, школой спортивного танца и акробатического рок-н-ролла и отдельный теннисный центр на 9 тыс. квадратных метров с увеличенным в два раза числом крытых кортов - с 3 до 6, и добавленными 8 столами для настольного тенниса и 2 залами для сквоша. Плюс детская академия футбола "Спартак" переедет из Сокольников к нам после строительства гостиницы для спортсменов и манежа около футбольной базы.

Для того чтобы критиковать, необходимо разобраться в предмете, детально понять и посмотреть на то, что ты критикуешь. В том, что мы видим, есть доля разумной критики, а есть иногда довольно необоснованные заявления, которые тиражируются на всех площадках, всех форумах, в чатах, которые читаешь и не понимаешь - откуда вы вообще взяли эту информацию, кто ее придумал, кто ее в массы вбросил? Поэтому мы хотим разъяснить нашу позицию по этому вопросу и рассказать о том, каковы изменения. Есть цифры: в новом ППТ - количество школ увеличилось (было три, станет четыре); количество детских садов увеличилось (было семь, станет восемь). Площади школ и ДОУ увеличилось в 1,5 раза, площади спортивных объектов увеличились в полтора раза. А вот объем апартаментов не изменился, несмотря на то, что в интернете говорят обратное.

Плотность застройки в нашем проекте с учетом изменений составит 10 тыс. кв. метров на гектар. Необходимо смотреть на весь земельный участок целиком, нельзя выдрать отдельный участок и не рассматривать, что на соседних застройки нет. Мы - проект комплексной застройки. Вы покажите мне где-нибудь еще в Москве, где есть территории с такой плотностью, их просто нет. Сейчас появляются проекты по 60-70 этажей, достаточно близко расположенные друг к другу. Если вы взглянете на нашу застройку, это достаточно комфортная застройка с широкими дорогами, с пространством, воздухом, чего в Москве уже трудно найти.

По поводу реакции жителей, опять же не надо забывать, что мы живем в Москве, одном из самых крупных мегаполисов мира. Урбанизация - это неизбежное будущее, она продолжается в последние сто лет и в последующем не прекратится. Та же реновация сопровождается уплотнением, на месте пятиэтажек никто ведь не строит пятиэтажки, строят дома более высотные. Нельзя просто говорить, что если вы строите вместо пятиэтажных домов десятиэтажные, вы ухудшаете ситуацию. Это не так. Пятиэтажные дома строились в шестидесятых годах, когда была совершенно другая жизнь, другая обеспеченность инфраструктурой и инженерией. Сейчас, вы сами знаете, безумный рост сервисов доставки всего чего угодно, рост информационной доступности, безусловно, количество квартир, расположенных на одном и том же месте, просто не может оставаться на том же уровне, что был в шестидесятых годах, потому что дорогостоящая инфраструктура может обеспечивать большее количество людей. Соответственно, никакой сверхнагрузки не происходит.

- Давайте поговорим о социальных объектах. В прошлом году возникла проблема с передачей детского сада в собственность города Москвы.

- Мы свои обязательства как застройщик по строительству детского сада выполнили вовремя, в срок и в полном объеме. К сожалению, были вопросы по времени передачи конечному правообладателю. Там очень сложная цепочка: прежде чем детский садик попадет в собственность Москвы, мы его передаем по инвестконтракту уполномоченным органам Российской Федерации, далее идут процедуры передачи объектов в субъект РФ, т.е. на баланс города Москвы в департамент городского имущества, и только потом правообладателю - департаменту образования Москвы. Мы впервые столкнулись с такой длительной процедурой, потому что, как правило, строительство объектов осуществляется на московской земле, а в нашем случае - на федеральной. Это заняло несколько месяцев. Первый садик был введен в эксплуатацию в ноябре 2019, а сдан только в августе 2020 года. В настоящий момент активно строятся три детских сада и школа.

- Какие сроки ввода детских садов и школы?

- Ввод запланирован на 2022 год.

- Есть ли риски, что с передачей этих объектов в собственность Москвы также возникнут сложности?

- Мы в процессе передачи первого садика набили шишки, при этом у нас очень хорошо наладилось взаимодействие с департаментом образования города Москвы, хотим сказать им спасибо, они заранее рассматривают нашу проектную рабочую документацию, происходит согласование, и соответственно они готовы участвовать в предприемке официальных объектов, до получения разрешения на ввод. Они готовы туда приезжать, смотреть, давать какие-то замечания, чтобы мы их устраняли. Это значительно ускорит весь процесс передачи. Мы достигли договоренности, чтобы ускорить передачу социальных объектов, потому что мы понимаем, как важна вовремя переданная городу социальная инфраструктура, чтобы жители могли начать ею пользоваться.

- В сентябре 2022 года у школьников есть шансы пойти в новую школу?

- Мы очень стараемся. Мы понимаем всю степень ответственности, вопрос действительно очень острый, и мы будем стараться, надеюсь, что в 2022 году юные жители пойдут в нашу школу.

- На данный момент в "Тушино-2018" нет ни одной городской поликлиники. Почему?

- В состав инфраструктуры "Города на реке Тушино-2018" планируется включить флагманский научно-клинический центр спортивной медицины федерального значения на 1000 посещений в смену, в том числе и по полису ОМС. Центр будет передан Федеральному медико-биологическому агентству, которое подтвердило свою заинтересованность в управлении объектом и предоставлении услуг жителям по полису ОМС. Это позволит гарантировать жителям медицинское обслуживание на территории проживания.

Поэтому возможность получать медицинскую помощь в федеральном центре спортивной медицины будет преимуществом для наших жителей.

- Надо будет предъявить прописку в ЖК "Тушино-2018"?

- Если вы прописаны в Москве, то можете приписаться к любой поликлинике и обслуживаться там по ОМС. Здесь будет такой же механизм.

- Почему же решили не строить городскую поликлинику? Ее строительство завершилось бы быстрее, чем строительство крупного центра спортивной медицины, а дефицит медицинских объектов в районе "Тушино-2018" ощущается уже сейчас.

- Тут вопрос больше департаменту здравоохранения города. Подчеркну, что при строительстве медицинских муниципальных учреждений, передаваемых на баланс городской системе здравоохранения, нужен запрос - потребность в таком строительстве со стороны департамента здравоохранения города. Потребность формируется исходя из нормативов по количеству зарегистрированных жителей района и существующей емкости районных поликлиник.

Соответственно, департамент здравоохранения должен был сформировать потребности зарегистрированных жителей района и емкость существующих районных поликлиник. На сегодняшний момент они посчитали, что этого количества поликлиник, которое в округе есть, достаточно. Но они опять же понимали, что мы будем строить такой большой центр федерального значения, который будет и спортсменов обслуживать, и в том числе сможет обслуживать жителей данного района абсолютно бесплатно по полису ОМС.

- Строительство будет осуществляться по госзаказу?

- Нет, это все входит в наш инвестконтракт, соответственно, это наша расходная часть. То, что мы строим, мы передаем соответственно Российской Федерации, а дальше попадает в ФМБА, они это эксплуатируют.

- Вопрос про благоустройство района. Можете рассказать и тоже со сроками, что планируете сделать?

- Через месяц мы начнем комплексные работы по благоустройству центрального бульвара протяженностью полтора километра: от корпуса 2 нашей первой очереди до храма вдоль пятого-шестого корпусов. Это будет большой благоустроенный сквер, в котором можно гулять. Кроме того, в рамках реализации проекта у нас запланирована большая набережная, эта территория не менялась в рамках нового ППТ. В целом по новому ППТ объем благоустройства и озеленения составит 46 гектар зеленых благоустроенных территорий. Но непосредственная кромка береговой линии - это природный парк "Москворецкий" - не относится уже к нам. Мы будем в рамках инвестконтракта благоустраивать нашу часть, а непосредственно прибрежная линия будет обустраиваться в рамках городской программы благоустройства парка Москворецкий. То есть в него входит и наша часть береговой линии, и напротив Строгино, и Щукинский полуостров, и весь этот природный комплекс северо-запада.

- Когда будет построена набережная?

- Мы начнем строить набережную в 2022 году, по срокам завершения там уже определимся.

- Новые дома, которые появились на плане в рамках обсуждаемых изменений, планируете строить совместно с какими-то девелоперами или самостоятельно?

- Я думаю, что мы будем строить самостоятельно. Жилые дома, которые мы планируем строить, во-первых, будут современными и красивыми, во-вторых, мы их концентрируем в зоне близости к метро, к выходу к стадиону, соответственно, между уже введенными корпусами у нас будут определенный четкий разрыв, в том числе и видовой. Мы строго будем соблюдать все требования, в том числе и, конечно же, по инсоляции. То есть никаких затенений для жителей не будет.

- В начале мая заканчивается обсуждение изменений в проект. Вы готовы прислушаться к жителям? Допускаете возможность корректировки изменений, которые вынесены на обсуждение? Высотность домов, например.

- А если бы эти дома были не такой высотности, тогда они расположились по этому периметру и были бы окна в окна. Разве это лучше? Лучше сконцентрировать всю жилую составляющую отдельно в трех высотных объектах, при этом их жители получат большой широкий двор. Высотные корпуса будут занимать только часть площади участка. При этом нормы по жилью строго проверяются программным комплексом, причём не только проектируемого объекта, но и построенных домов, его влияния на них. Тут жители могут быть спокойны. Мы отойдём на максимальное удаление от них. Солнечный свет будет у всех.

- Какие-то предложения и критику жителей вы учтете?

- Мы всегда прислушиваемся к разумной критике и разумному голосу, мы держим руку на пульсе, анализируем то, что происходит вокруг, о чем переживают наши жители, безусловно, учитываем это при планировании дальнейшей деятельности, при работе с уже существующими объектами или будущими объектами. Не будем раскрывать всех деталей, но эта работа непрерывно ведется, и у нас есть отдельные специалисты, которые этим занимаются, а вносимые изменения в ППТ повысят статус района за счет развития дополнительной инфраструктуры, будут способствовать повышению культуры проживания и социального окружения. В этом заинтересованы все: и жители, и застройщик.