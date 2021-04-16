Главный гособвинитель Генпрокуратуры: прокуроры ориентированы на справедливый и законный приговор, а не на цифры

Олег Карпов рассказал, какими качествами должен обладать прокурор в судебных процессах и часто ли гособвинители сталкиваются с угрозами

Олег Карпов Фото: Пресс-служба

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - О том, какими качествами должен обладать прокурор в судебных процессах, часто ли гособвинители сталкиваются с угрозами в свой адрес и им предоставляется госзащита в интервью "Интерфаксу" рассказывает начальник управления государственных обвинителей Генеральной прокуратуры РФ Олег Карпов.

- Олег Владимирович, расскажите, пожалуйста, как становятся гособвинителем? Что нужно для этого – специальное образование, отдельная подготовка, особые качества?

- Для того, чтобы стать государственным обвинителем, прежде всего, необходимо иметь высшее юридическое образование, уверенное знание закона, и, естественно, работать в прокуратуре. Государственный обвинитель – юрист высшей квалификации, выступающий в суде от имени государства. Он представляет доказательства и участвует в их исследовании, излагает суду мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания.

Какого-либо специального дополнительного образования не предусмотрено. Вместе с тем, прокурору, на которого возложены указанные функции, необходимо быть мастером своего дела, уметь грамотно говорить, свободно владеть материалами уголовного дела, оперативно реагировать на нестандартные ситуации, возникающие в судебном заседании; эффективно отстаивать свою позицию, быть максимально убедительным. Ведь в зависимости от того, как он представит суду доказательства и насколько обоснованными будут его доводы, зависит результат по уголовному делу. И, конечно, надо быть готовым к работе в условиях длительного психоэмоционального напряжения.

- Есть ли в Генпрокуратуре особый список самых сильных гособвинителей, которым доверяют наиболее резонансные дела?

- В главном уголовно-судебном управлении Генеральной прокуратуры РФ имеется управление государственных обвинителей, сотрудники которого поддерживают обвинение по уголовным делам, где обвинительные заключения утверждены руководством Генпрокуратуры. У нас работают многоопытные и сильные сотрудники, каждый из которых обладает своей неповторимой индивидуальностью, талантами и способен достойно поддержать государственное обвинение в суде.

Необходимости в каких-либо списках нет, так как каждый выполняет свою работу на высоком профессиональном уровне.

- Где проще работать прокурором, то есть поддерживать обвинение – в делах с участием присяжных заседателей или когда дело рассматривается судом единолично?

- Поддержание государственного обвинения может быть сложным как в делах, рассматриваемых судьей единолично, так и с участием присяжных заседателей. В каждом деле имеется своя специфика. Однако именно в суде с участием присяжных заседателей требуется не только досконально знать материалы уголовного дела и эффективно вести полемику, но и завоевать доверие простых людей, не являющихся профессионалами в области юриспруденции, расположить к себе присяжных заседателей, внушить им уверенность в правильности отстаиваемых доводов. Кроме того, государственный обвинитель должен стремиться к тому, чтобы представляемые им доказательства были максимально наглядны и понятны для присяжных. Тактические ошибки прокурора при такой форме судопроизводства, скорее всего, приведут к негативному исходу.

- Как правило, обвинитель требует признать виновным подсудимых и предлагает меру наказания. А как часто встречаются случаи, когда прокурор настаивает на оправдательном приговоре?

- Мнение о том, что основной задачей государственного обвинителя является вынесение судом обвинительного приговора, является необоснованно упрощенным.

Во всех случаях, когда гособвинитель приходит к убеждению о невиновности лица в совершении конкретного преступления, он в соответствии с уголовно-процессуальным законом отказывается от обвинения. При этом отказ от обвинения обязателен для суда и влечет реабилитацию лица.

- Ведётся ли статистика результатов состязания защиты и обвинения в судах? Сильно ли наказывают за "проигранный" процесс?

- Прежде всего, судебный процесс – это не игра, где после неудачного выступления игрока заменяют. Когда речь идет о судьбах людей, то статистический подход здесь вряд ли будет уместен.

Вместе с тем, мы, конечно же, внимательно анализируем работу наших прокуроров, и в случае выявления правовых или тактических ошибок, делаем выводы для их недопущения в дальнейшем.

- Каковы критерии эффективности работы госов? Существует ли модный сейчас KPI для них?

- Основным критерием эффективности работы государственного обвинителя должны являться справедливое, законное и обоснованное судебное решение. Будь то оправдательный или обвинительный приговор, постановленный судом с соблюдением прав и свобод участников процесса, а также принципов уголовного судопроизводства. А не цифровые показатели. На это нас ориентирует генеральный прокурор России И.В.Краснов.

Признание судебного решения законным апелляционной и кассационной инстанцией является ключевым показателем профессионализма прокурора. Из этого мы и исходим.

- Олег Владимирович, а часто ли приходится предоставлять госзащиту гособвинителям? Известны ли факты, когда им поступают угрозы по тем или иным громким делам?

- Государственный обвинитель - значимая фигура в уголовном процессе и желающих оказать на него определенное воздействие предостаточно. К сожалению, практически каждому прокурору приходилось сталкиваться с угрозами в свой адрес, и в каждом конкретном случае рассматривался вопрос о применении в отношении сотрудника мер государственной защиты.

И в настоящее время ряду сотрудников управления государственных обвинителей предоставлена государственная защита.

- Насколько сильно изменилась работа государственного обвинителя в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса?

- Прежде всего, ограничения повлияли на сроки рассмотрения дел в судах. Это было связано, как правило, с болезнью участников процесса, невозможностью явки кого-либо из них в судебное заседание, в том числе доставки подсудимых из следственных изоляторов. В остальной части работа гособвинителей коренных изменений не претерпела.

- Есть ли разница для прокурора, кто будет состязаться с ним в суде, какой адвокат? Учитывается ли этот фактор, когда тому или иному конкретному прокурору поручается поддержание обвинения?

- При даче подобных поручений руководители не отталкиваются от персоны процессуального оппонента, а учитывают, что от активной позиции и профессионализма государственного обвинителя в значительной степени зависят законность и справедливость рассмотрения уголовного дела.

Именно для этого в каждом конкретном случае для выполнения такой задачи назначается прокурор, обладающий соответствующими личностными и профессиональными качествами.

- По статистике Верховного суда, 27% по России (в Москве - более 60%) против 0,2% доля оправданий в процессах с участием присяжных – против дел при единоличном рассмотрении судьями? Не считают ли в Генпрокуратуре правильным, чтобы экономические и коррупционные составы вернули присяжным?

- Вопрос расширения полномочий суда присяжных является актуальным. Оценивая возможности рассмотрения экономических и коррупционных преступлений судом присяжных, следует отметить, что указанные преступления, как правило, совершаются с использованием сложных экономических и коррупционных схем, а доказательственную базу составляют экспертные заключения и иные документы, разобраться в которых, не обладая специальными познаниями, очень сложно.

Думаю, вопрос расширения полномочий суда присяжных необходимо рассматривать с учетом анализа имеющегося опыта и соблюдения баланса общественного интереса и действительных социальных и экономических возможностей настоящего дня.

- В прессе поднимался вопрос участия прокурора уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Екатерины Фроловой в судебных процессах при замене меры пресечения и поддержании гособвинения в отношении одного и того же лица. Имеется в виду Алексей Навальный. Есть ли тут нарушение закона или это обычная практика?

- Нарушений закона нет. Выступающие в суде прокуроры не только поддерживают обвинение по уголовным делам, но и в том числе принимают участие при разрешении вопроса об отмене условного осуждения, назначенного ранее приговором суда. Совмещение этих видов прокурорской деятельности не препятствует объективной оценке достаточности доказательств по делу.

- Организуется ли у вас конкурс лучших гособвинителей страны?

- На протяжении десяти лет главным уголовно-судебным управлением успешно проводится конкурс "Лучший государственный обвинитель", и в конце мая по сложившейся традиции планируем провести очередной смотр.

Радует то, что из года в год финалистами становятся яркие и талантливые прокуроры из разных регионов страны, которые проходят различные испытания и в честном состязании побеждают лучшие из них.

- Правда ли, что с обвинителями стали работать специалисты в сфере сценического искусства?

- Действительно, с прокурорами управления государственных обвинителей проводились занятия по темам "Основы риторики".

Мы стараемся создавать в работе такую обстановку, когда учиться и повышать свой профессиональный уровень интересно, поскольку обучение сотрудников не только создает условия для раскрытия их потенциала и саморазвития, но и позволяет делиться опытом и обмениваться информацией.

- Насколько охотно молодые прокуроры идут работать государственными обвинителями? Многие ли из них в дальнейшем становятся судьями, имеются ли такие факты?

- Идут довольно охотно, поскольку работа государственного обвинителя – это интересный интеллектуальный процесс. Надо быть мастером своего дела с высоким уровнем общей и правовой культуры, свободно ориентироваться в стремительно меняющемся законодательстве. Поэтому молодые сотрудники стремятся проявить себя в судебных "баталиях" и заслужить уважение более опытных коллег, своих наставников.

Что касается перехода на работу в суд, то такие факты действительно имеются, многие продолжают профессиональную карьеру в судейском сообществе. Но, при этом, и немало случаев, когда государственные обвинители сознательно отказываются переходить на такую работу, поскольку по-настоящему влюблены в свою профессию, в которой заслужили обоснованное признание и уважение.