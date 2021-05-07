Посол Японии в Москве: Токио намерен наращивать сотрудничество с Россией в экономической области

Тоёхиса Кодзуки рассказал о совместных проектах России и Японии, а также о сотрудничестве в борьбе с COVID-19

Тоёхиса Кодзуки Фото: Пресс-служба

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки в интервью "Интерфаксу" рассказал о перспективах развития двусторонних отношений, сотрудничестве двух стран в борьбе с коронавирусом, в противодействии распространению наркотиков, а также о проектах экономического взаимодействия.

- Активному развитию отношений России и Японии в последние годы во многом способствовал личный вклад премьер-министра Синдзо Абэ - это отмечал, в частности, и президент России Владимир Путин. Насколько новое правительство Японии во главе с господином Суга намерено сохранять преемственность взятого курса? Продолжатся ли контакты на уровне глав МИД и их заместителей, а также в формате "2+2"? Можно ли ожидать двусторонних встреч, когда это позволит сделать эпидемическая ситуация?

- Позиция Японии остается неизменной и при правительстве Ёсихидэ Суга: мы придаем большое значение японо-российским отношениям и намерены развивать их в широком диапазоне областей, включая политику, в том числе вопрос заключения мирного договора, а также экономику и гуманитарные обмены.

В январе этого года, впервые после вступления в должность премьер-министра, Ёсихидэ Суга выступил с программной речью, в которой пояснил основные направления развития страны. В частности, говоря о японо-российских отношениях, он заявил о необходимости поставить точку в проблеме северных территорий, не оставляя ее будущим поколениям. Отметив преемственность диалога лидеров, состоявшегося в ходе встречи в Сингапуре в 2018 году, премьер-министр Суга заявил о намерении вести переговоры с учетом ранее достигнутых договоренностей двух стран, стремясь к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора.

В сентябре прошлого года состоялся телефонный разговор лидеров наших стран. Кроме того, в октябре был проведен телефонный разговор министров иностранных дел Японии и России, а в декабре - встреча сопредседателей японо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам между министром иностранных дел Мотэги и министром экономического развития Решетниковым, который также является специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией.

В декабре прошли консультации между заместителями министров иностранных дел Мори и Моргуловым. Что касается консультаций "два плюс два", то 30 мая 2019 года состоялся их четвертый раунд, и мы намерены продолжать консультации в этом формате и в дальнейшем. Таким образом, даже в условиях пандемии правительства Японии и России непрерывно ведут диалог на разных уровнях, продолжая усилия по развитию отношений. В дальнейшем мы будем координировать наш диалог на разных уровнях по дипломатическим каналам, наблюдая за изменениями ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

- В какой степени Токио и Москва сотрудничают в борьбе с пандемией? Если есть конкретные примеры такого взаимодействия, пожалуйста, расскажите о них.

- В качестве яркого примера японо-российского сотрудничества в борьбе с пандемией можно назвать совместную разработку экспресс-теста на коронавирус нового типа. Этот проект был осуществлен в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Абэ президенту Путину в мае 2016 года и направленного на развитие экономических связей между нашими странами. Одним из важнейших направлений данного Плана является сфера медицины.

Указанный проект реализовали три организации: с японской стороны - исследовательский институт RIKEN (Институт физико-химических исследований) и компания DNAFORM, являющаяся венчурной компанией, основанной RIKEN; с российской стороны - ООО "Эйдос-Медицина", являющееся венчурной компанией, основанной Казанским федеральным университетом. Начиная с 2016 года они занимались разработкой "портативной системы диагностики инфекционных заболеваний", которая легла в основу данного проекта. Используя разработанную в RIKEN технологию, японо-российское совместное предприятие (ООО "Эвотек-Мирай Геномикс") в марте 2020 года разработало экспресс-тест для выявления коронавирусной инфекции.

Разработка "Эвотек-Мирай Геномикс" представляет собой высокоточную, быструю и мобильную систему тестирования, которая используется с августа прошлого года во всех трех крупных международных аэропортах Москвы ("Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово"). Она также широко применяется сегодня российскими компаниями, стремящимися обеспечить безопасность своего персонала, в том числе сотрудников, работающих посменно. С помощью данного экспресс-анализа осуществляется в том числе тестирование футболистов российской Премьер-лиги и персонала футбольных клубов. Таким образом, он вносит большой вклад в борьбу с пандемией.

Хотел бы также отметить, что через упомянутый японо-российский совместный инвестиционный фонд в 2018 году были осуществлены инвестиции в крупную российскую фармацевтическую компанию "Р-Фарм", которая внесла значительный вклад в борьбу с пандемией, в том числе в производство российской вакцины "Спутник V".

- Япония объявила, что Олимпийские игры пройдут без иностранных болельщиков. Означает ли это, что и туристы из России в ближайшее время не могут рассчитывать на поездки в Японию?

- Правительство Японии полно решимости провести Токийские игры этим летом как свидетельство консолидации всего мира для победы человечества над коронавирусом. Этот турнир также продемонстрирует миру, как Япония восстанавливается после мощного землетрясения, которое произошло в марте 2011 года на востоке нашей страны.

Как вы отметили, в результате пятисторонних переговоров между МОК, МПК, администрацией Токио, Организационным комитетом и правительством Японии была достигнута договоренность отказаться от приема иностранных зрителей. Это сделано для того, чтобы провести в Токио еще более надежные, безопасные и спокойные для всех участников соревнования, с учетом эпидемиологической ситуации внутри Японии и за ее пределами, включая появление мутантных штаммов, а также ситуации с ограничением передвижений через национальные границы разных стран, включая Японию.

28 апреля было проведено заседание "Координационного совета по борьбе с новым коронавирусом", состоящее из представителей правительства Японии, администрации Токио, Организационного комитета, Олимпийского и Паралимипийского комитетов Японии, японских специалистов по инфекционным заболеваниям. Они продолжили консультации с целью проведения безопасного и надежного турнира, включая дополнительные меры против мутантных штаммов.

К сожалению, сейчас ситуация не позволяет нам принимать гостей не только из России, но и из других стран мира. Я надеюсь, что пандемия завершится как можно скорее и мы снова сможем пригласить россиян в Японию.

- Россия и Япония сотрудничают в борьбе с международной преступностью, в том числе в контроле над наркотиками. Какие проекты были реализованы в этой сфере, что планируется в ближайшее время?

- Япония и Россия в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) продвигают следующие два проекта в рамках взаимодействия в сфере борьбы с наркотиками.

Во-первых, с сентября 2012 года во Всероссийском институте повышения квалификации Министерства внутренних дел в Домодедово проводятся лекции и тренинги для сотрудников полиции по борьбе с наркоторговлей из Афганистана. Данный проект осуществляется за счет средств, выделяемых Японией в адрес УНП ООН. С 2016 года к нему присоединились наркополицейские из Центральной Азии, а сам проект получил название "Домодедовский проект" по месту нахождения центра, в котором реализуется. Помимо российских инструкторов, для преподавания туда направляются также сотрудники по контролю за наркотиками из Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, которые напрямую передают японский опыт в этой сфере. По состоянию на апрель 2021 года обучение на этих курсах прошли 234 стажера.

Во-вторых, имеется проект по строительству в Кабуле, столице Афганистана, центра дрессировки собак для обнаружения наркотиков (Центр K9). Япония профинансировала его, выделив средства УНП ООН, а Россия делится своими ноу-хау и знаниями в области подготовки собак и кинологов. Церемония закладки фундамента Центра прошла в Кабуле в сентябре прошлого года, а после завершения его строительства в Афганистане впервые начнется полномасштабное применение собак для поиска наркотиков. Об этом проекте упомянул министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на министерской встрече в рамках "Стамбульского процесса" по Афганистану 30 марта этого года.

Ожидается, что развитие таких проектов сотрудничества улучшит антинаркотический потенциал Афганистана и стран Центральной Азии, а также внесет вклад в региональную стабильность.

Противодействие "нетрадиционным угрозам", включая борьбу с наркотиками, последовательно обсуждается в ходе японо-российских переговоров на высшем и высоком уровнях. Мы намерены продолжать сотрудничество с российской стороной для раскрытия потенциала наших отношений и в этой сфере.

- Какие шаги в области экономического сотрудничества Японии и России в последнее время заслуживают особенного внимания? В каких сферах можно ожидать развития взаимодействия в дальнейшем?

- В качестве примеров сотрудничества за последнее время хотел бы рассказать о двух ярких событиях.

Первое - начало российского производства передового медицинского препарата на заводе компании "Такеда Фармасьютикалс" в Ярославле. 23 апреля эта компания провела церемонию ввода в эксплуатацию линии по производству полного цикла препарата "Нинларо" на своем заводе в Ярославле. На этой церемонии выступали с поздравлениями министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и другие известные люди. Я тоже принял участие в этом мероприятии и произнес приветственную речь.

Препарат "Нинларо" представляет собой инновационный препарат для лечения одного из видов рака крови. Он был разработан компанией "Такеда Фармасьютикал", одной из самых передовых фармацевтических компаний мира, которой гордится Япония. Накануне проведения этой церемонии, 22 апреля, Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рекомендовала добавить данный препарат в перечень госпрограммы ВЗН (препараты для лечения болезней, которые относятся к высокозатратным нозологиям). Я искренне рад тому, что эта компания будет производить в России такой высококачественный лекарственный препарат и через его предоставление будут еще больше удовлетворяться потребности россиян в отношении своего здоровья. Кроме того, завод в Ярославле является вторым центром компании "Такеда Фармасьютикал" по производству "Нинларо" в мире, и я надеюсь, что японские технологии через российский завод будут приносить большую пользу во всем мире.

Второе событие - начало полетов регулярных рейсов JAL в аэропорт "Шереметьево". 22 апреля был выполнен первый рейс японской авиакомпании из аэропорта Ханэда в "Шереметьево", а 23 апреля – из "Шереметьево" в Ханэда.

В марте прошлого года компания JAL перенесла аэропорт прилета и вылета в Москве из "Домодедово" в "Шереметьево". С другой стороны, непосредственно после переноса во всем мире стало наблюдаться распространение коронавируса нового типа, было сильно ограничено передвижение между странами, включая Японию и Россию, и пришлось отложить начало выполнения регулярного рейса между нашими странами с прилетом и вылетом из аэропорта "Шереметьево". Но, наконец, в апреле регулярные полеты начались.

Благодаря переносу рейса JAL в аэропорт "Шереметьево" стало легче делать пересадки на внутренние рейсы "Аэрофлота". Выражаю большую надежду на то, что этот перенос аэропорта приведет к тому, что большое число японских граждан будут посещать не только такие большие города, как Москва и Санкт-Петербург, но и российские региональные города с долгой историей и богатой культурой, а также смогут узнать глубинную привлекательность России.

В России есть выражение: "Чтобы допрыгнуть до звезды, нужно сначала хорошо разбежаться". В соответствии с этим выражением можно сказать, что начало выполнения этих регулярных рейсов является важным разбегом на пути к реализации динамичного развития гуманитарных контактов между Японией и Россией после окончания пандемии коронавируса.

Одна из новых областей, в которой ожидается дальнейшее сотрудничество, - это изменение климата и зеленая энергетика. Недавно правительство Японии приняло решение стремиться к тому, чтобы стать углеродно-нейтральной страной, сократив к 2050 году практически до нуля выбросы парниковых газов в атмосферу. Кроме того, на недавнем саммите по проблемам изменения климата премьер-министр Суга заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов в 2030 году на 46% по сравнению с 2013 годом и продолжать усилия для достижения рубежа в 50%. Мы знаем, что и в России растет интерес к проблеме изменения климата и зеленой энергетике. В этой области также ожидается дальнейший прогресс в японо-российском сотрудничестве.

Мы намерены вместе с российскими коллегами продолжать усилия по развитию экономического сотрудничества Японии и России, включая те области, где ожидается дальнейшее взаимодействие.

- Каковы итоги экономического сотрудничества Японии и России в 2020 году, который проходил под влиянием пандемии коронавируса?

- В 2020 году все сферы мировой экономики и бизнеса неизбежно пострадали от беспрецедентного кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Однако работа по укреплению экономического взаимодействия между Японией и Россией, которая ведется в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов, активно продолжалась и в кризисный 2020 год, в том числе при новом правительстве Ёсихидэ Суга, который стал преемником Синздо Абэ на посту премьер-министра. Хочу подчеркнуть тот факт, что новые результаты достигнуты в условиях взаимодействия между министром по вопросам экономического сотрудничества с Россией - министром экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма и министром экономического развития Максимом Решетниковым, который также является специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией. Далее хотел бы привести несколько конкретных примеров.

Примером прогресса в сфере городской среды в 2020 году является проект гостиницы "Окура" во Владивостоке. В том же году одноименная компания, управляющая одной из самых известных гостиничных сетей в Японии, предпринимала активные усилия по открытию "Отеля Окура Владивосток", который станет первым в России японским отелем. 9 февраля этого года с ходом реализации проекта на месте ознакомились вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор края Олег Кожемяко. Компания готовится к открытию отеля во второй половине этого года. Изысканные услуги гостиницы "Окура" сделают Владивосток более комфортным и доступным не только для жителей города, но и для бизнесменов и туристов, посещающих этот международный город. Владивосток привлекает внимание японцев как "ближайший европейский город", до которого из Токио можно добраться на самолете примерно за два с половиной часа. Поэтому открытие "Отеля Окура Владивосток" обязательно сделает город еще более привлекательным для японских туристов.

В рамках сотрудничества по созданию комфортной и удобной городской среды Япония также прикладывает усилия для развития почтовой сети России, и некоторые результаты в этой сфере уже достигнуты, например, в форме повышения эффективности доставки почтовых отправлений за счет внедрения сортировочных машин японского производства на пунктах международного почтового обмена в Москве. Укрепление сотрудничества между почтовыми ведомствами обеих стран также развивается в форме изучения возможностей электронной торговли с обеих сторон, и в 2020 году в этой области также был достигнут значительный прогресс. Обе стороны уже провели ярмарку российских товаров в Токио, чтобы понять потребности рынка, и в дальнейшем предполагается выстроить систему, с помощью которой японские покупатели смогут заказывать российские товары в интернете, а доставку до Японии организует почтовый сервис EMS.

Хочу также отметить яркое событие, еще больше обогатившее инфраструктуру большого международного города - Москвы. В декабре 2020 года в ТЦ "Европейский" открылся первый в России японский развлекательный центр Round One, в котором находятся игровые автоматы, боулинг и другие развлечения. Round One - самая популярная в Японии сеть развлекательных комплексов закрытого типа. Новый объект представляет собой уникальное место отдыха для жителей Москвы в том смысле, что они могут непосредственно познакомиться с японской культурой, не покидая своего родного города.

Энергетика также является одним из важных направлений сотрудничества, и мы с большим интересом работаем над развитием новых японо-российских проектов. В качестве одного из них можно упомянуть начало реализации проекта по внедрению ветроэнергетики в поселке Тикси в Республике Саха, расположенном за Полярным кругом. Его тестовая эксплуатация была начата в декабре 2020 года, а расходы по проекту взяла на себя в том числе японская Организация по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO). Проект реализуется на новейших японских технологиях, включая систему энергоконтроля и ветряные электрогенераторы.

В декабре прошлого года я также участвовал в церемонии запуска этого проекта, и тогда я отметил, что данный проект вносит вклад в улучшение качества жизни жителей Тикси, способствует стабильной эксплуатации Северного морского пути посредством развития поселка и играет новаторскую роль во внедрении возобновляемых источников энергии в России.

Также хотел бы подчеркнуть, что в энергетической сфере в июне 2019 года японские JOGMEC и Mitsui решили участвовать в проекте "Арктик СПГ-2" под руководством компании НОВАТЭК, и сотрудничество по этому направлению уже развивается. СПГ, произведенный за Полярным кругом, в том числе в рамках данного проекта, будет через Северный морской путь поставляться в Азию и Европу, включая Японию. В настоящее время японская компания Mitsui O.S.K. Lines осуществляет проект транспортировки СПГ, произведенного за Полярным кругом, по этому маршруту, и проявляет интерес к расширению его использования.

В сотрудничестве на Дальнем Востоке, в первую очередь, в области транспорта и инфраструктуры, есть прогресс в продвижении использования Транссибирской магистрали. В частности, министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в сотрудничестве с Российскими железными дорогами проводит пилотный проект с целью содействия использованию Транссиба. В 2020 году был отправлен первый контейнерный поезд с грузами из Японии в Европу. Причем это были не отдельные контейнеры, как раньше, а целый контейнерный состав. Это было выполнено с расчетом на то, что это позволит осуществлять перевозки на экономически более выгодных условиях по сравнению с перевозкой в ​​контейнерах, и многие японские компании проявили интерес и приняли участие в пилотном проекте.

Компании-участники пилотного проекта заявили, что на фоне дестабилизации логистики между Японией и Европой из-за пандемии коронавируса можно рассмотреть использование Транссибирской магистрали в качестве третьего варианта после морских и воздушных перевозок. В качестве примера таких ожиданий хотел бы также упомянуть, что японская логистическая компания Toyo Trans в феврале этого года начала предоставлять услугу по регулярной перевозке контейнеров со сборными грузами в Европу (до города Познань в Польше) по Транссибирской магистрали. Эта услуга заключается в регулярных рейсах, которые отправляются по четвергам через каждую неделю из японского порта. Груз прибывает в Познань в Польше через 22 дня. Время в пути при этом снижается примерно вдвое по сравнению с морским маршрутом. Мы надеемся, что транзит по Транссибу приведет к активизации логистических перевозок между Японией, Россией и Европой и приведет к дальнейшему развитию сотрудничества в экономической сфере.

Далее, в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2020 года соответствующими ведомствами Японии и России подписан меморандум о сотрудничестве в "Совместном японо-российском проекте по повышению эффективности производства сельскохозяйственной и рыбной продукции на Дальнем Востоке России". Сейчас осуществляется поддержка существующих проектов и ведется поиск новых проектов по трем направлениям, предусматривающим использование технологий и ноу-хау японских частных компаний.

Это: 1) повышение производительности и увеличение экспортного потенциала сои, кукурузы и других культур; 2) рост производства овощей за счет увеличения площадей овощных теплиц в Якутске и других городах; 3) увеличение производства и поставок рыбы и морепродуктов внутри России и за ее пределы. Особенно крупный проект, осуществляемый в данной сфере, это тепличное овощеводство в Якутске. В рамках этого проекта были построены теплицы, в которых возможно круглый год выращивать свежие овощи в условиях сурового климата и вечной мерзлоты. Строительство продолжается с 2016 года, велось и в 2020 году, а в нынешнем году планируется полностью его завершить.

Японская компания Prospect Co., Ltd. и российская группа компаний RFP заключили соглашение между акционерами о совместных инвестициях в предприятие, производящее 90 тысяч тонн пеллет (топливных гранул из древесных и сельскохозяйственных отходов) в год. В октябре 2020 года завершено строительство завода в городе Амурск Хабаровского края. С весны этого года планируется начало поставок в Японию. Древесные пеллеты используются в Японии как топливо при производстве электроэнергии из биомассы.

Таким образом, даже в сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, сотрудничество в экономической сфере Японии и России неуклонно развивается на основе Плана сотрудничества из восьми пунктов, и даже в 2020 году были достигнуты многие значимые результаты, о которых я рассказал.